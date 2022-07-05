Право
Игорь Макеев

Суд спустя полгода признал незаконной блокировку «ОВД-Инфо» Статьи редакции

Сайт правозащитного проекта заблокировали в декабре 2021 года.

  • Московский областной суд отменил решение первой инстанции о блокировке «ОВД-Инфо» и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил проект.
  • Пока доступ к сайту не восстановлен — «ОВД-Инфо» ещё нужно получить копию судебного решения и предоставить ее Роскомнадзору. Судье, который принял решение о блокировке, сделали выговор за грубое нарушение процессуальных норм.

Мы обжаловали этот отказ, областной суд рассмотрел нашу жалобу, и сегодня, наконец, ознакомил нас с материалами дела. Из приятного: судья, который вынес решение об отказе в апелляции, фактически получил выговор за то, что он лишил [сооснователя проекта] Григория Охотина доступа к правосудию, потому что мы всё это время не имели возможности ни ознакомиться с материалами дела, ни подать жалобу. Выговор судье — это вообще не самая частая история. Тут нужно прямо очень-очень сильно накосячить.

Анастасия Саморукова, адвокат, представляющая интересы «ОВД-Инфо»
  • В сентябре 2021 года Минюст признал «ОВД-Инфо» иноагентом, в декабре сайт правозащитного проекта заблокировал Роскомнадзор.

#новость #овдинфо

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Материал дополнен редакцией
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 Игорь Макеев
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Суд признал незаконной блокировку - не те четыре слова которые часто можно услышать в РФ ... !

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Александр Соколов

Почему? Признали же незаконной, когда Ютуб блокирнул сайт какой-то))

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Платон Щукин

"Ютуб блокирнул сайт", что?)

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Александр Соколов

Ну канал, не проснулся ещё) когда RT блокировали

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Егор Рябчиков

ну так вэлком в суд Калифорнии оспаривать

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Странник

Шта? Я сплю? Или это панорама? Звучит, как новость из другой реальности. Неужели честные судьи действительно существуют?

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Dmitry Gurov

Скорее всего первый суд и блокировка были сделаны настолько коряво, что даже наша политизированная судебная система не смогла на это закрыть глаза при апелляции.

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Ivan Off

Вопрос лишь в том, как сделать более красиво. Уже работают над этим

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Неопределенный каякер

Да!

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Платон Щукин

Это показуха системы, медийная жертва приношения.

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Роман Тютюнов
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whatAboutThis

Демократизация идёт полным ходом, скоро на митинги пойдём, разгонять не будут

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Слегка Придурковатый

Ты и сейчас можешь ходить на митинги и никто тебя разгонять не будет. Если это правильные, какие надо митинги, конечно.

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Павел

Никто вас разгонять не будет, хоть против пиццы с ананасами митинг устрой, хоть против дискриминации буквы ё

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Gachigasm Records

Товарищ майор, слишком палитесь

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Дмитрий Задорожный

Я правильно понимаю, что в суд завезли новых людей, даже не из нашей страны?

Пока законы типа "запретить отказывать армии в оказании услуг" и выхода борьбы с инакомыслящими на новый уровень переходят, тут суд взял и... а не экстремизмом он случаем занимается?

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Иван Лезгинов

Вы почему-то думаете, что вся судебная система РФ единый цельный и непротиворечивый организм.
Ну и "запретить отказывать в оказании услуг" - это не про суд.

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Александр Пустовалов

А что, в России такое возможно?!

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Павел Егоров

Оттепель!

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Ivan Off
судья получил выговор

По-хорошему, он должен быть немедленно уволен, без права занимать должность в судебной системе. Ну, это в нормальном государстве, конечно.

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Макс Мухин

Вы удивитесь как часто в России судей лишают мантии без возможности вернуть её с лишением пенсии судейской которая большая и прочих привилегий за разные проступки .. просто об этом не трубят везде.. на правовых порталах пишут решения ККС/ВККС и всё, в основные СМИ такая информация не попадает за исключением очень редких случаев!

А выговор для судьи это серьёзно в следующий раз он может не получить назначение и следующий косяк станет для него последним.. если вы думаете что в западных странах за каждый косяк судьи увольняют то вы глубоко ошибаетесь.. А учитывая как много судей за нарушения лишают мантии в России то здесь не так уж плохо с наказанием судей!

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Ivan Off

Пустые слова, не подкрепленные ничем. Российской судебной системе нет ни веры, ни уважения.

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Защитный клуб

Еще раз доказывает, что для России не все потеряно и, при желании, можем построить хорошее государство

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Mikhail Sedov

Я проснулся в новой стране?

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Ivan Off
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