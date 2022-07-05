Суд спустя полгода признал незаконной блокировку «ОВД-Инфо» Статьи редакции
Сайт правозащитного проекта заблокировали в декабре 2021 года.
- Московский областной суд отменил решение первой инстанции о блокировке «ОВД-Инфо» и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил проект.
- Пока доступ к сайту не восстановлен — «ОВД-Инфо» ещё нужно получить копию судебного решения и предоставить ее Роскомнадзору. Судье, который принял решение о блокировке, сделали выговор за грубое нарушение процессуальных норм.
- В сентябре 2021 года Минюст признал «ОВД-Инфо» иноагентом, в декабре сайт правозащитного проекта заблокировал Роскомнадзор.
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Материал дополнен редакцией
Суд признал незаконной блокировку - не те четыре слова которые часто можно услышать в РФ ... !
Почему? Признали же незаконной, когда Ютуб блокирнул сайт какой-то))
"Ютуб блокирнул сайт", что?)
Ну канал, не проснулся ещё) когда RT блокировали
ну так вэлком в суд Калифорнии оспаривать
Шта? Я сплю? Или это панорама? Звучит, как новость из другой реальности. Неужели честные судьи действительно существуют?
Скорее всего первый суд и блокировка были сделаны настолько коряво, что даже наша политизированная судебная система не смогла на это закрыть глаза при апелляции.
Вопрос лишь в том, как сделать более красиво. Уже работают над этим
Да!
Это показуха системы, медийная жертва приношения.
Демократизация идёт полным ходом, скоро на митинги пойдём, разгонять не будут
Ты и сейчас можешь ходить на митинги и никто тебя разгонять не будет. Если это правильные, какие надо митинги, конечно.
Никто вас разгонять не будет, хоть против пиццы с ананасами митинг устрой, хоть против дискриминации буквы ё
Товарищ майор, слишком палитесь
Я правильно понимаю, что в суд завезли новых людей, даже не из нашей страны?
Пока законы типа "запретить отказывать армии в оказании услуг" и выхода борьбы с инакомыслящими на новый уровень переходят, тут суд взял и... а не экстремизмом он случаем занимается?
Вы почему-то думаете, что вся судебная система РФ единый цельный и непротиворечивый организм.
Ну и "запретить отказывать в оказании услуг" - это не про суд.
А что, в России такое возможно?!
Оттепель!
По-хорошему, он должен быть немедленно уволен, без права занимать должность в судебной системе. Ну, это в нормальном государстве, конечно.
Вы удивитесь как часто в России судей лишают мантии без возможности вернуть её с лишением пенсии судейской которая большая и прочих привилегий за разные проступки .. просто об этом не трубят везде.. на правовых порталах пишут решения ККС/ВККС и всё, в основные СМИ такая информация не попадает за исключением очень редких случаев!
А выговор для судьи это серьёзно в следующий раз он может не получить назначение и следующий косяк станет для него последним.. если вы думаете что в западных странах за каждый косяк судьи увольняют то вы глубоко ошибаетесь.. А учитывая как много судей за нарушения лишают мантии в России то здесь не так уж плохо с наказанием судей!
Пустые слова, не подкрепленные ничем. Российской судебной системе нет ни веры, ни уважения.
Еще раз доказывает, что для России не все потеряно и, при желании, можем построить хорошее государство
Я проснулся в новой стране?