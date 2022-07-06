Госдума приняла законопроект о запрете на распространение «контрсанкционной информации» Статьи редакции
За нарушение будут грозить штрафы.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект о концессионных соглашениях, который предполагает запрет на распространение «контрсанкционной информации» — то есть информации о внешнеторговых сделках, которая может привести к санкциям против их участников.
- Согласно документу, речь идёт об информации про любые сделки во внешней торговле, связанные с торговлей услугами, товарами и интеллектуальной собственностью.
- Распространять такие данные можно только с письменного согласия участников сделки. Это не касается органов государственной власти, председателя ЦБ и его заместителей.
- Если участник сделки сам распространил «контрсанкционную информацию» в интернете или через СМИ, ограничение автоматически снимается.
- За разглашение информации без разрешения предусмотрена такая же ответственность, как и за разглашение информации с ограниченным доступом. Это штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или запрет занимать управляющие должности на срок до трёх лет. Для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
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Когда уже закон примут о мысленной дискредитации власти? Двушечку чтобы за хитрое лицо.
и должность - экстрасенс уголовного розыска
Скоро узнаете,Константин))
пробелжеможноже ))
Уже.
Теперь властям не требуется неугодным подбрасывать наркотики - смогут легко доибатся до столба.
вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций (до 4 лет колонии), сейчас за демонстрацию нацистской и экстремистской символики предусмотрена административная ответственность.
Житель Омска во время медосмотра достал паспорт с гербом Украины (обложка). После этого его задержали, избили и оштрафовали - а по новому закону посадят.
а еще можно доставать архивы социалочек. У большинства найдется какой-нибудь пост или репост, за который можно притянуть.
|| import
немного js вам в госдуму :)
import * from '../world'
И кто теперь поверит что это Россия, что это всё происходит наяву
Главное не загреметь, за такие шуточки. Нынче такое низя))
Интересно, чем бывшие татушки заняты сейчас?
Зря спросил
Чего чего, куда она идёт?
Первый честный единорос!
Там полный трэш и угар. В стиле Паука. Буквально 🤣🤣🤣
Но ведь санкции только на пользу нам
Да, но Искандеры пока ещё не засмеялись
Ну кто бы сомневался, что НЕ примут. Когда они последний раз не принимали от этого инициатора?
«Контрреволюционных» методов, надеюсь, не последует.
Анальные зонды не за горами
Ждёшь с нетерпением или что?
Ждал первого клиента.
Что-то готовится …
Вывозите всё, никто не узнает.
А вот с этим можно согласиться, своевременно. Как можно своих же палить...
Развалил схему на лярды баксов, отделался штрафом в 10к. Народный закон.
А расскажите в чем проблема этого закона с точки зрения России как страны, которая в данной ситуации как-то выплывать? Если отбросить, что сами все устроили, у власти мудаки во главе тоже и все такое.
А про засекречивание расходов бюджета по статьям уже писали где-то? Вот где самая скепность.