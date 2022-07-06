Право
Здравый ихтиандр

Госдума приняла законопроект о запрете на распространение «контрсанкционной информации» Статьи редакции

За нарушение будут грозить штрафы.

  • Госдума приняла в третьем чтении законопроект о концессионных соглашениях, который предполагает запрет на распространение «контрсанкционной информации» — то есть информации о внешнеторговых сделках, которая может привести к санкциям против их участников.
  • Согласно документу, речь идёт об информации про любые сделки во внешней торговле, связанные с торговлей услугами, товарами и интеллектуальной собственностью.
  • Распространять такие данные можно только с письменного согласия участников сделки. Это не касается органов государственной власти, председателя ЦБ и его заместителей.
  • Если участник сделки сам распространил «контрсанкционную информацию» в интернете или через СМИ, ограничение автоматически снимается.
  • За разглашение информации без разрешения предусмотрена такая же ответственность, как и за разглашение информации с ограниченным доступом. Это штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или запрет занимать управляющие должности на срок до трёх лет. Для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

#новость #санкции

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29 комментариев
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 Константин Давыдов

Когда уже закон примут о мысленной дискредитации власти? Двушечку чтобы за хитрое лицо.

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Михаил Желтухин

и должность - экстрасенс уголовного розыска

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Vladimir

Скоро узнаете,Константин))

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Пустой Петя

пробелжеможноже ))

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Alex Gurulli

Уже.
Теперь властям не требуется неугодным подбрасывать наркотики - смогут легко доибатся до столба.

вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций (до 4 лет колонии), сейчас за демонстрацию нацистской и экстремистской символики предусмотрена административная ответственность.

Житель Омска во время медосмотра достал паспорт с гербом Украины (обложка). После этого его задержали, избили и оштрафовали - а по новому закону посадят.

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Paul Patlakh

а еще можно доставать архивы социалочек. У большинства найдется какой-нибудь пост или репост, за который можно притянуть.

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Andrew
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Илья Тюменцев

|| import

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Андрей Шмиг

немного js вам в госдуму :)

import * from '../world'

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Пустой Петя

И кто теперь поверит что это Россия, что это всё происходит наяву

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Михаил

Главное не загреметь, за такие шуточки. Нынче такое низя))

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Nan Nan

Интересно, чем бывшие татушки заняты сейчас?

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walkindizaster

Зря спросил

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ЯжПрограммист

Чего чего, куда она идёт?

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Пришелец

Первый честный единорос!

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Сергей Щукин

Там полный трэш и угар. В стиле Паука. Буквально 🤣🤣🤣

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Anton Ivanov

Но ведь санкции только на пользу нам

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Nan Nan

Да, но Искандеры пока ещё не засмеялись

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Вадим Д.

Ну кто бы сомневался, что НЕ примут. Когда они последний раз не принимали от этого инициатора?
«Контрреволюционных» методов, надеюсь, не последует.

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Пукин
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Географический холод

Анальные зонды не за горами

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Nan Nan

Ждёшь с нетерпением или что?

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Глеб Жеглов

Ждал первого клиента.

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Chekanov Nikita

Что-то готовится …

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Глеб Жеглов

Вывозите всё, никто не узнает.

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Армен Арзуманян

А вот с этим можно согласиться, своевременно. Как можно своих же палить...

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Вектореан Элон

Развалил схему на лярды баксов, отделался штрафом в 10к. Народный закон.

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Paul Patlakh

А расскажите в чем проблема этого закона с точки зрения России как страны, которая в данной ситуации как-то выплывать? Если отбросить, что сами все устроили, у власти мудаки во главе тоже и все такое.

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Ватник Наизнанку

А про засекречивание расходов бюджета по статьям уже писали где-то? Вот где самая скепность.

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