Госдума ограничила налоговые льготы для части ИТ-отрасли — ИТ-подразделений банков, сервисов доставки еды и такси Статьи редакции
Документ также отменяет ограничения по количеству человек в штате и снижает долю профильной выручки для получения льгот.
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который исключает применение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного ИТ-бизнеса.
- Изменения затронут подразделения банков, а также сервисы доставки еды и такси, пишет «Коммерсантъ».
- Документ также отменяет ограничение по количеству работников (ранее — не менее семи) и снижает долю профильной выручки с 90% до 70% для применения налоговых льгот. Также депутаты расширили состав доходов, которые учитываются при расчёте этой доли.
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бюджет несводимый респулик российских
Сплотила навеки великая Z!
Невозможно свести то, чего не существует. Очень хочется, но всё равно не существует.
Очень неприятно звучит, но «то, что мертво – умереть не может».
Уже все свели, красиво у них получилось. У Бондаренко есть обзор на эту тему. Там все крайне печально.
Как говорит мудрость:
То на VC вопили мол как так, банки оформляются как ИТ компании и не плотят нологи, теперь вопят что банки заставили платить нологи, ебать у вас с головой проблемки ребят
Продолжайте наблюдения, возможно скоро откроете, что комментарии на vc пишут разные люди, а не один человек.
Должно быть как в совке?
VC должен иметь единогласное мнение?
Тут как бы очень разный контингент, спасибо приемной.
Тут скорее вопрос, что это за контингент, которому эта новость не нравится. Как она на них отразится?
Заголовок: Госдума ограничила налоговые льготы для части ИТ-отрасли — ИТ-подразделений банков, сервисов доставки еды и такси
Под заголовком: Документ также отменяет ограничения по количеству человек в штате и снижает долю профильной выручки для получения льгот.
Есть мысли?
🤦♀️ у меня нет слов
Ох уж эти бюрократически качели ИТ-поддержки.
Скоро прям перевороты на 360 начнутся.
Хорошая новость для малых компаний!
На вряд ли. Потом ещё правила поменяют и тогда практически никто не будет попадать под эту субсидию. Уже 100500 примерно это происходило.
Ещё чуть чуть время пройдёт и программу практически полностью свёрнут. Тут к гадалки не ходи.
Это как Путин объявил недавно о десятилетие науки и МинФин вон урезал научный бюджет. Везде трындят об импортозамещение, зато МинФин и тут сокращает затраты. И так везде…
Импортозамещение в айти компаниях сейчас происходит в невероятной спешке и неразберихе. Докучи используется либо опенсорсовский софт, без официальной поддержки либо максимально коряво стряпается собственный, лет на 10 по технологичности отстающий. В общем то АЙТИ жить едва-ли может в изоляции от мира. Все равно что то будет украдено или скопировано полностью, а багаж отечественных решений за 20 лет не прибавился от слова совсем.
Раньше надо было поддерживать айти, сейчас это не имеет смысла
Самое время. Браво! 👏
Госдума сегодня в ударе
О.
А как же все жеппы рвут, чтоб себе заветный статус ИТ-компании приобрести.
А тут вон че
Еще бы возрастные ограничения убрали. А то 45+ уже могут и не стараться и не работать
Я так понимаю сейчас яндекс-такси и доставку раздробят на 1000 юрлиц?
Уже давно.
Пацаны думали счастье рядом, а нет.
Хаха, Тинькофф, Альфа-банк наши айти компании
Не особо понятно зачем все это вообще было начинать. Во-первых все равно в конечном итоге все это схлопнется. Во вторых этот порыв поднять бизнес в России вообще выглядит глупо и нелепо. Начали этим заниматься прямо на закате империи чтобы остановить ее развал?) Помогает не сильно, айтишники все равно будут уезжать пачками