Поправки направлены на то, чтобы обеспечить сбалансированный подход между развитием ИТ-индустрии и доходами субъектов […].

Чтобы такие организации, как ИТ-подразделения банков, отдельные высокорентабельные компании, такие как «Яндекс Такси» или прочие службы по такси и по доставке еды — чтобы они не могли применять льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая.