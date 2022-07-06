Право
Христов танк88

Госдума ограничила налоговые льготы для части ИТ-отрасли — ИТ-подразделений банков, сервисов доставки еды и такси Статьи редакции

Документ также отменяет ограничения по количеству человек в штате и снижает долю профильной выручки для получения льгот.

  • Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который исключает применение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного ИТ-бизнеса.
  • Изменения затронут подразделения банков, а также сервисы доставки еды и такси, пишет «Коммерсантъ».
  • Документ также отменяет ограничение по количеству работников (ранее — не менее семи) и снижает долю профильной выручки с 90% до 70% для применения налоговых льгот. Также депутаты расширили состав доходов, которые учитываются при расчёте этой доли.

Поправки направлены на то, чтобы обеспечить сбалансированный подход между развитием ИТ-индустрии и доходами субъектов […].

Чтобы такие организации, как ИТ-подразделения банков, отдельные высокорентабельные компании, такие как «Яндекс Такси» или прочие службы по такси и по доставке еды — чтобы они не могли применять льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая.

Алексей Сазанов, замминистра финансов (цитата по ТАСС)
  • Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. При этом в 2022-2024 годы ставка налога на прибыль для ИТ-отрасли будет нулевой.

#новость #законы

2011 просмотров
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25 комментариев
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 Михаил Желтухин

бюджет несводимый респулик российских

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Пришелец

Сплотила навеки великая Z!

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Вадим Д.

Невозможно свести то, чего не существует. Очень хочется, но всё равно не существует.
Очень неприятно звучит, но «то, что мертво – умереть не может».

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Axel Denisenko

Уже все свели, красиво у них получилось. У Бондаренко есть обзор на эту тему. Там все крайне печально.

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Импортный колос

Как говорит мудрость:

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SYNACK

То на VC вопили мол как так, банки оформляются как ИТ компании и не плотят нологи, теперь вопят что банки заставили платить нологи, ебать у вас с головой проблемки ребят

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Давид Каминер

Продолжайте наблюдения, возможно скоро откроете, что комментарии на vc пишут разные люди, а не один человек.

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Денис Демидов

Должно быть как в совке?
VC должен иметь единогласное мнение?
Тут как бы очень разный контингент, спасибо приемной.

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Юрий А.

Тут скорее вопрос, что это за контингент, которому эта новость не нравится. Как она на них отразится?

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Soulis

Заголовок: Госдума ограничила налоговые льготы для части ИТ-отрасли — ИТ-подразделений банков, сервисов доставки еды и такси
Под заголовком: Документ также отменяет ограничения по количеству человек в штате и снижает долю профильной выручки для получения льгот.

Есть мысли?

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Оля Янко

🤦‍♀️ у меня нет слов

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Вадим Д.

Ох уж эти бюрократически качели ИТ-поддержки.
Скоро прям перевороты на 360 начнутся.

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Konstantin Anikeev

Хорошая новость для малых компаний!

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Dimitri

На вряд ли. Потом ещё правила поменяют и тогда практически никто не будет попадать под эту субсидию. Уже 100500 примерно это происходило.

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Dimitri

Ещё чуть чуть время пройдёт и программу практически полностью свёрнут. Тут к гадалки не ходи.

Это как Путин объявил недавно о десятилетие науки и МинФин вон урезал научный бюджет. Везде трындят об импортозамещение, зато МинФин и тут сокращает затраты. И так везде…

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Максим Панчук

Импортозамещение в айти компаниях сейчас происходит в невероятной спешке и неразберихе. Докучи используется либо опенсорсовский софт, без официальной поддержки либо максимально коряво стряпается собственный, лет на 10 по технологичности отстающий. В общем то АЙТИ жить едва-ли может в изоляции от мира. Все равно что то будет украдено или скопировано полностью, а багаж отечественных решений за 20 лет не прибавился от слова совсем.

Раньше надо было поддерживать айти, сейчас это не имеет смысла

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Мутный хичхакер

Самое время. Браво! 👏

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Salena_ya

Госдума сегодня в ударе

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Soviet Pooh

О.
А как же все жеппы рвут, чтоб себе заветный статус ИТ-компании приобрести.
А тут вон че

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Lena Pliner

Еще бы возрастные ограничения убрали. А то 45+ уже могут и не стараться и не работать

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Цкуро Бесцветный

Я так понимаю сейчас яндекс-такси и доставку раздробят на 1000 юрлиц?

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Глеб Жеглов

Уже давно.

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under construction

Пацаны думали счастье рядом, а нет.

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MasterCard

Хаха, Тинькофф, Альфа-банк наши айти компании

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Максим Панчук

Не особо понятно зачем все это вообще было начинать. Во-первых все равно в конечном итоге все это схлопнется. Во вторых этот порыв поднять бизнес в России вообще выглядит глупо и нелепо. Начали этим заниматься прямо на закате империи чтобы остановить ее развал?) Помогает не сильно, айтишники все равно будут уезжать пачками

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