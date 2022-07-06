Право
Христов танк88

Госдума приняла законопроект об обязательных для компаний госзаказах в интересах армии Статьи редакции

В правительстве заверили, что принудительно «перепрофилировать» мощности малого и среднего бизнеса не будут.

  • Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об обеспечении вооружённых сил России при проведении операций за пределами страны. Согласно документу, правительство сможет вводить «спецмеры в экономике».
  • Например, правительство сможет «расконсервировать мобилизационные мощности и объекты» и установить «в отдельных организациях и предприятиях» сверхурочные условия труда — по ночам, в выходные и так далее.
  • Если правительство примет такие меры, юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не смогут отказаться от договоров и контрактов на поставку товаров и оказания услуг для армии, говорится в законопроекте. На сайте Госдумы уточняется, что речь про контракты «в рамках госзакупок или гособоронзаказа».
  • Опрошенные Forbes экономисты отмечают, что положения законопроекта могут коснуться «практически любой отрасли». В тексте нет указаний на то, что к принудительной реализации госзаказа для обеспечения операций будут привлекаться компании только из сектора ОПК, пишет издание.

В документе упоминается «дозагрузка производственных мощностей организаций ОПК», но далее следует «ресурсное обеспечение поставок» в рамках госзаказа, и здесь уже может быть любая компания.

Игорь Липсиц, доктор экономических наук
  • При этом вице-премьер Юрий Борисов заверил, что поправки затрагивают «исторически сформированный перечень головных исполнителей ГОЗ (гособоронзаказа — vc.ru) и их кооперацию» и не предполагают «принудительного перепрофилирования» гражданских предприятий малого и среднего бизнеса под нужды армии.

#новость #законы

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130 комментариев
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 Сергей

Поражает, с какой скоростью и решимостью продвигаются нужные власти законы. Прямо хоп, несколько дней, и уже закон готов и принят уже

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Криминальный файл

Ну так Пыня всех подмял под себя. Кто против сразу хуяк!

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8 комментариев
Липовый мёд

Вы недавно в России? Не в курсе, что здесь происходит?

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fishka2502

Просто, может, всё было предусмотрено и спланировано?😉

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2 комментария
Salena_ya

Да уж, им сегодня не до сна

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Илья О.

А там видать долго думать не надо, когда все согласны)

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Артём Парушкевич

Все как у нацистов

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Vasily Pankratov

Всё как у всех, при чем тут нацисты?

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9 комментариев
Ghjcnj Vf[

Бан

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1 комментарий
Криминальный файл

За вами уже выехали, собирайте вещички

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1 комментарий
kuskus kuskus

Ну ты и мразь парушкевич

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Andrey Kulakov

Началось

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Липовый мёд

Что началось?

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8 комментариев
Алeкcандр Блoxин

Кто-то проведёт бесплатные тренинги по "выбору нишы на маркетплейсах" для сержантов. Кто-то испечёт блины для офицеров. Ну а кто-то сделает рестайлинг машинам генералов.

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Alexey V

Прачечная труселя отстирает… Ликёро-водочный на круглосуточный режим работы перейдёт…

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Roman Missetskiy
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Криминальный файл
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Zamir Saidov

Пле, там вообще хоть кто-то голосует против всякой хуеты?
При таком бешеном принтере все меньше желающих открывать "белый" бизнес. Перекати-поле, блин.

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Влад Крас

Всех голосующих против исключают из партий, отбирают неприкосновенность и мандаты. Так что нет, никто уже не голосует против.

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Alex R

Им раздают шпаргалки как голосовать. Тупо просиживает штаны и давят на кнопки за 800к в месяц.

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1 комментарий
Jiu and vali

А что они? Они простой народ. Они нечего не решают. От их выбора ничего не зависит, власти виднее...ой...

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Липовый мёд
В правительстве заверили, что принудительно «перепрофилировать» мощности малого и среднего бизнеса не будут.
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Maksim Ziabkin

Значит будут сто процентов 🤗

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Никита

Какие нужды? Спецоперация ж. Нет никаких военных нужд

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Alex R

Это русский новояз. Не война, а спецоперация. Не взрыв, а хлопок. Не увольнение, а высвобождение.

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2 комментария
Пришелец
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Липовый мёд
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3 комментария
Злой Полушубок
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2 комментария
Zelenbii bunker

Кому вы все такие умные сдались. Толку от привлечения торгашей и нытиков к вопросам оборонки?

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Липовый мёд

Торгаши работают на благо народа и развитие экономики. Военщина работает только на разрушение.

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1 комментарий
Влад Крас
При этом вице-премьер Юрий Борисов заверил, что поправки затрагивают «исторически сформированный перечень головных исполнителей ГОЗ (гособоронзаказа — vc.ru) и их кооперацию» и не предполагают «принудительного перепрофилирования» гражданских предприятий малого и среднего бизнеса под нужды армии.

А когда окажется, что всё-таки могут кого угодно принуждать, опять скажет "мы не это имели в виду, когда принимали закон!", лол.

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Андрей Макарычев

А как ты себе представляешь принуждение такое?

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Владислав Волков

Схавают и это

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Липовый мёд

Русские схавают всё. Не привыкать. И продразверстку хавали, и ГУЛАГи хавали, и вторжение на Украину схавали... Схавают и это.

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Криминальный файл
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Yaroslav Mekshenkov

Дык спецоператор рапортует, что все по плану идёт? Или всё-таки не совсем? Или совсем не? :D

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ИгорьOK

Всё идёт под планом!

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Влад Крас

Всё по плану, только сам план не по плану.

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Юлия Баранова

Это конец

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Влад Крас

Это, к сожалению, только начало. В плохом смысле.

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Yuriy Lisenkov

Не. Это только начало.

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Липовый мёд

Это начало, чувак )) Чувиха, сорри.

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Yuriy Lisenkov

А если контракт на 1 рубль, а поставка на лям, отказаться тоже нельзя? По опыту госзаказиков, цены там иногда чуточку отличаются от рыночных.
По теме. Варежки, шапки, носки, лопатки. Скоро супер ходовые товары будут. Вот вам и бизнес идеи :)))

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Андрей петров

контракт на рубль, 1/2 откат, другая 1/2 - отсрочка, поставка на лям...
профит!

после исполнения контракта проверки и поверки, занос и подкат

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1 комментарий
Давид Каминер

Сейчас кроме этого ещё и цены крайне нестабильные. У нас в регионе в последнее время постоянно срывается поиск подрядчиков из-за отстутствия заявок.

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1 комментарий
Alex Lee

Этот тот самый Борисов, который сказал, что они не могли предположить глубину и массштаб санкций... Так что и тут они особо не могут вам ничего внятного сказать. Будут опять рефлектировать по обстоятельствам.

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Мимопрохожий

оживят байку про макаронные фабрики переоборудованные в патронные заводы?

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Николай

Ага, только патроны будут длинные жёлтые и мягкие

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Jiko

Музыка пошла

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Yuriy Lisenkov

Вот такая музыка и вот так они пошли....
Не просто так Минсельхоз Дагестана видос снимал. Пророчество!
https://youtube.com/shorts/IqhET7IRVBQ?feature=share

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Roman

Мужиков на фронт, баб на завод

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Daily Science

А откуда людей взять на ночные смены?

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Alexey Melikhov

Солоаьев же ночью спит, вот можно в перерыве гонять зрителей на ночные смены

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Вадим Д.

Всё для фронта, всё для... спецоперации.
Ох, вот и встали всей страной на один военный рельс.

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Липовый мёд

Встали? )) Этот военный рельс у всей страны в одно место вставлен, и не то место, котором стоят.

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MEGAtraXXXer666

Ну что, будет кола для солдат?

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Om a

офицерские ламборджини❣️

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1 комментарий
Alexey V

Только кока.

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Илья Петраков

ахуеть, просто

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Alexander Ivanov

А можно мне принудительный госзаказик?

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MONAR

Что производишь

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1 комментарий
Сергей С.

Дошутитесь ведь ) По гостарифу, надо было вчера, и оплата поставщику в последнюю неделю декабря, когда бюджет закрывают

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ildarin
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Pavel Petel

Неплохо. Осталось отдельным госдумовским указом начать записывать в армию на нужды спецоперации без мобилизации.

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Босота

Не будут - я им верю

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Мурад Муртазалиев

Главное, что все идёт по плану

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Andrei M

Когда Ниву надо будет опять в военкомате регистрировать?

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AlexSam

А разве не до сих пор? Когда отменили регу джипов?

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OdinokiyAlex

А как вы хотели?Так и надо

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Werko

На дно, так сразу оптом получается...

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ildarin

Не прошло и месяца. Ура, товарищи, партия сказала надо - комсомол ответил - есть!

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ildarin

Или не сказал, тогда - экстримист, террорист, иностранный агент и просто - красав(ица).

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MONAR

А как рассчитываются цены на заказы? Или просто отжимают то что армии надо? Если нельзя отказаться от заказа то можно же цену назвать нереальную? Крч странно как то

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Липовый мёд

Цену назовешь какую скажут. И сделаешь так быстро, как скажут.

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1 комментарий
Ох и АХ

Молодцы россияне! Горжусь! Отменили все законы, правду, справедливость и историю. Сейчас насильно заставят работать 24/7 и за бесплатно! Молодцы ! Так держать !

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Jiu and vali
Если правительство примет такие меры, юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не смогут отказаться от договоров и контрактов на поставку товаров и оказания услуг для армии, говорится в законопроекте.

А если будут отказываться? 15 лет? Дискредитация армии?

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Николай

Возможно, саботаж, диверсия и шпионаж

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Om a

Правовое поле напоминает один дом, который сужался, так сказать

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Жорик

Сейчас не только иностранные компании свалят...

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Jiu and vali

Ну вот кто на бюджетных заказах сидел - получите распишитесь. Весело вкусно получайте, иначе предатели страны и иноагенты.

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Aleks Melnik

Один из шагов к мобилизационной экономике

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Никита Маков

А вот у меня вопрос - там в госдуме сидит 450 вроде, или около того, болванчиков, роль которых в управлении страной, если не считать участия в коррупционных схемах, сводится к тому, что они нажимают кнопку "да" в голосовании о принятии очередного закона. Дык может уже это, болванчиков по домам, а кнопки пусть Матвиенко какая жмет, интеллекта у нее чтоб попасть по кнопке вроде должно хватить (ну если не хватит, то неиспользуемую кнопку "нет" можно убрать для упрощения задачи, тогда точно справится), представляете, сколько денег бюджету сэкономить можно?

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Илья О.

Что-то слишком много сегодня новостей о том, что госдума там что-то приняла, че они за работу-то схватились...

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AlexSam

Так отпуска у них. Вот и стараются.

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Вектореан Элон

Похоронные бюро в списке?

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feinrir1

О, сколько тут упырей с новой свастикой на аватарке повылезало

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MoneyMaker.School

Это надо было круто постараться, чтобы компании на госзаказы надо было загонять из под палки... =)

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