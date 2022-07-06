Госдума приняла законопроект об обязательных для компаний госзаказах в интересах армии Статьи редакции
В правительстве заверили, что принудительно «перепрофилировать» мощности малого и среднего бизнеса не будут.
- Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об обеспечении вооружённых сил России при проведении операций за пределами страны. Согласно документу, правительство сможет вводить «спецмеры в экономике».
- Например, правительство сможет «расконсервировать мобилизационные мощности и объекты» и установить «в отдельных организациях и предприятиях» сверхурочные условия труда — по ночам, в выходные и так далее.
- Если правительство примет такие меры, юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не смогут отказаться от договоров и контрактов на поставку товаров и оказания услуг для армии, говорится в законопроекте. На сайте Госдумы уточняется, что речь про контракты «в рамках госзакупок или гособоронзаказа».
- Опрошенные Forbes экономисты отмечают, что положения законопроекта могут коснуться «практически любой отрасли». В тексте нет указаний на то, что к принудительной реализации госзаказа для обеспечения операций будут привлекаться компании только из сектора ОПК, пишет издание.
- При этом вице-премьер Юрий Борисов заверил, что поправки затрагивают «исторически сформированный перечень головных исполнителей ГОЗ (гособоронзаказа — vc.ru) и их кооперацию» и не предполагают «принудительного перепрофилирования» гражданских предприятий малого и среднего бизнеса под нужды армии.
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Поражает, с какой скоростью и решимостью продвигаются нужные власти законы. Прямо хоп, несколько дней, и уже закон готов и принят уже
Ну так Пыня всех подмял под себя. Кто против сразу хуяк!
Вы недавно в России? Не в курсе, что здесь происходит?
Просто, может, всё было предусмотрено и спланировано?😉
Да уж, им сегодня не до сна
А там видать долго думать не надо, когда все согласны)
Все как у нацистов
Всё как у всех, при чем тут нацисты?
Бан
За вами уже выехали, собирайте вещички
Ну ты и мразь парушкевич
Началось
Что началось?
Кто-то проведёт бесплатные тренинги по "выбору нишы на маркетплейсах" для сержантов. Кто-то испечёт блины для офицеров. Ну а кто-то сделает рестайлинг машинам генералов.
Прачечная труселя отстирает… Ликёро-водочный на круглосуточный режим работы перейдёт…
Пле, там вообще хоть кто-то голосует против всякой хуеты?
При таком бешеном принтере все меньше желающих открывать "белый" бизнес. Перекати-поле, блин.
Всех голосующих против исключают из партий, отбирают неприкосновенность и мандаты. Так что нет, никто уже не голосует против.
Им раздают шпаргалки как голосовать. Тупо просиживает штаны и давят на кнопки за 800к в месяц.
А что они? Они простой народ. Они нечего не решают. От их выбора ничего не зависит, власти виднее...ой...
Значит будут сто процентов 🤗
Какие нужды? Спецоперация ж. Нет никаких военных нужд
Это русский новояз. Не война, а спецоперация. Не взрыв, а хлопок. Не увольнение, а высвобождение.
Кому вы все такие умные сдались. Толку от привлечения торгашей и нытиков к вопросам оборонки?
Торгаши работают на благо народа и развитие экономики. Военщина работает только на разрушение.
А когда окажется, что всё-таки могут кого угодно принуждать, опять скажет "мы не это имели в виду, когда принимали закон!", лол.
А как ты себе представляешь принуждение такое?
Схавают и это
Русские схавают всё. Не привыкать. И продразверстку хавали, и ГУЛАГи хавали, и вторжение на Украину схавали... Схавают и это.
Дык спецоператор рапортует, что все по плану идёт? Или всё-таки не совсем? Или совсем не? :D
Всё идёт под планом!
Всё по плану, только сам план не по плану.
Это конец
Это, к сожалению, только начало. В плохом смысле.
Не. Это только начало.
Это начало, чувак )) Чувиха, сорри.
А если контракт на 1 рубль, а поставка на лям, отказаться тоже нельзя? По опыту госзаказиков, цены там иногда чуточку отличаются от рыночных.
По теме. Варежки, шапки, носки, лопатки. Скоро супер ходовые товары будут. Вот вам и бизнес идеи :)))
контракт на рубль, 1/2 откат, другая 1/2 - отсрочка, поставка на лям...
профит!
после исполнения контракта проверки и поверки, занос и подкат
Сейчас кроме этого ещё и цены крайне нестабильные. У нас в регионе в последнее время постоянно срывается поиск подрядчиков из-за отстутствия заявок.
Этот тот самый Борисов, который сказал, что они не могли предположить глубину и массштаб санкций... Так что и тут они особо не могут вам ничего внятного сказать. Будут опять рефлектировать по обстоятельствам.
оживят байку про макаронные фабрики переоборудованные в патронные заводы?
Ага, только патроны будут длинные жёлтые и мягкие
Музыка пошла
Вот такая музыка и вот так они пошли....
Не просто так Минсельхоз Дагестана видос снимал. Пророчество!
https://youtube.com/shorts/IqhET7IRVBQ?feature=share
Мужиков на фронт, баб на завод
А откуда людей взять на ночные смены?
Солоаьев же ночью спит, вот можно в перерыве гонять зрителей на ночные смены
Всё для фронта, всё для... спецоперации.
Ох, вот и встали всей страной на один военный рельс.
Встали? )) Этот военный рельс у всей страны в одно место вставлен, и не то место, котором стоят.
Ну что, будет кола для солдат?
офицерские ламборджини❣️
Только кока.
ахуеть, просто
А можно мне принудительный госзаказик?
Что производишь
Дошутитесь ведь ) По гостарифу, надо было вчера, и оплата поставщику в последнюю неделю декабря, когда бюджет закрывают
Неплохо. Осталось отдельным госдумовским указом начать записывать в армию на нужды спецоперации без мобилизации.
Не будут - я им верю
Главное, что все идёт по плану
Когда Ниву надо будет опять в военкомате регистрировать?
А разве не до сих пор? Когда отменили регу джипов?
А как вы хотели?Так и надо
На дно, так сразу оптом получается...
Не прошло и месяца. Ура, товарищи, партия сказала надо - комсомол ответил - есть!
Или не сказал, тогда - экстримист, террорист, иностранный агент и просто - красав(ица).
А как рассчитываются цены на заказы? Или просто отжимают то что армии надо? Если нельзя отказаться от заказа то можно же цену назвать нереальную? Крч странно как то
Цену назовешь какую скажут. И сделаешь так быстро, как скажут.
Молодцы россияне! Горжусь! Отменили все законы, правду, справедливость и историю. Сейчас насильно заставят работать 24/7 и за бесплатно! Молодцы ! Так держать !
А если будут отказываться? 15 лет? Дискредитация армии?
Возможно, саботаж, диверсия и шпионаж
Правовое поле напоминает один дом, который сужался, так сказать
Сейчас не только иностранные компании свалят...
Ну вот кто на бюджетных заказах сидел - получите распишитесь. Весело вкусно получайте, иначе предатели страны и иноагенты.
Один из шагов к мобилизационной экономике
А вот у меня вопрос - там в госдуме сидит 450 вроде, или около того, болванчиков, роль которых в управлении страной, если не считать участия в коррупционных схемах, сводится к тому, что они нажимают кнопку "да" в голосовании о принятии очередного закона. Дык может уже это, болванчиков по домам, а кнопки пусть Матвиенко какая жмет, интеллекта у нее чтоб попасть по кнопке вроде должно хватить (ну если не хватит, то неиспользуемую кнопку "нет" можно убрать для упрощения задачи, тогда точно справится), представляете, сколько денег бюджету сэкономить можно?
Что-то слишком много сегодня новостей о том, что госдума там что-то приняла, че они за работу-то схватились...
Так отпуска у них. Вот и стараются.
Похоронные бюро в списке?
О, сколько тут упырей с новой свастикой на аватарке повылезало
Это надо было круто постараться, чтобы компании на госзаказы надо было загонять из под палки... =)