Право
Безумный диод

Присяжные признали экс-президента Theranos Санни Балвани виновным по всем 12 пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве Статьи редакции

Основательницу стартапа Элизабет Холмс признали виновной только по четырём пунктам.

Элизабет Холимс и Санни Балвани / фото Майкла Шорта, Bloomberg
  • Бывший президент и главный операционный директор стартапа Theranos Рамеш «Санни» Балвани признан виновным по всем 12 пунктам обвинения в сговоре с целью обмана инвесторов и пациентов и мошенничестве. Об этом пишет Axios.
  • Юристы ожидают, что Балвани подаст апелляцию, уточняет CNBC. Максимальное наказание по каждому пункту обвинения в мошенничестве — 20 лет тюрьмы, в сговоре — до пяти лет. Дата вынесения приговора пока не назначена. Axios отмечает, что сам Балвани не давал показаний в свою защиту.
  • Балвани не так известен, как основательница Theranos Элизабет Холмс, но он играл важную роль в стартапе — был главным заместителем Холмс и её бывшим гражданским мужем.
  • Сама Холмс, которую в начале 2022 года присяжные признали виновной по четырём из 11 пунктов обвинения, на суде паталась переложить ответственность за ошибки компании на Балвани и рассказывала о его абьюзивном поведении. Вынесение приговора Холмс назначено на 12 сентября 2022 года, она подала апелляцию.
  • Созданный в 2003 году стартап Theranos обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови. К моменту выхода первых разоблачающих материалов о технологиях и финансах стартапа в 2015 году он оценивался почти в $9 млрд.
Герои Санни Балвани и Элизабет Холмс в сериале The Dropout, который вышел на Hulu

#новость #theranos

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23 комментария
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 Слегка Придурковатый

Если у тебя невинный женский взгляд и до твоего стартапа/скама таки добрались, переводи стрелки на бывшего мужа/ёбаря/ебариху, ссылайся на абьюз и делай глаза как у кота из Шрэка - наверняка это произведёт эффект и скостят срок.

P.S. Работает не всегда (см. Эмбер Херд)

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Хозяин

Просто в случае с Херд ебарихой была она.

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Д Хб

Кто может сомневаться в Деппе?
П.с. Извините, что по теме, что за Теранос?

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Технический томагавк_два
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Забор крови

Одна из убыточных зомби-компаний на донате инвесторов, которая в отличие от многих не смогла развлечь публику хотя бы стабильно работающим прототипом с заявленными качествами.

https://vc.ru/story/345505-obzor-treh-mesyacev-suda-nad-elizabet-holms-chto-novogo-rasskazali-investory-partnery-i-rabotniki-o-ney-samoy-i-theranos

Обзор трёх месяцев суда над Элизабет Холмс: что…
Экс-сотрудники говорили о преследованиях и давлении, совет директоров не разбирался в деталях, а…
vc.ru
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Евгений Николаевич

Примечательно, что все здешние комментаторы на стороне прокуратуры. Хотя вообще-то должно было быть наоборот, ведь сайт-то про стартапы. Как будто действительно есть какой-то загадочный менталитет, который заставляет наших людей бесприкословно поклоняться государству, даже американскому. Причём, здесь ведь довольно молодая аудитория, да ещё и учитывайте какое сейчас время, то каким прессом придавило россиян. Казалось бы сейчас у людей должно быть сильное желание свободы от какого-либо государства. Ан нет.

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Pavel Petel

Там стартап был на тему медицины, так что вряд ли основателей ждёт какое то там сочувствие.

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Mashed Potato

В России они бы сбежали за границу.

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Sommer

Они уже за границей! Куда им бежать?

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Salena_ya

В Россию.

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Илья Попов

Они тоже могли сбежать в России. С 9 миллиардами с удовольствием приняли бы.🤣

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SYNACK

Ну да, ведь там очень любят богатых русских которые напиздили в РФ и едут тратить деньги зарубежом.

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Ware Wow
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Игнатий Сафонов

Абалванили 🤷‍♂️

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ilia

"...пыталась переложить ответственность за ошибки компании на Балвани и рассказывала об его абьюзивном поведении" - ну да, что он якобы приставал должно оправдывать ее мошенничество!😂

И ведь купились присяжные!

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spn

эта билл джобс в юбке

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Михаил Стерлин

Да уж, не все такие богатые и знаменитые, как Джонни Депп, чтобы иметь время и ресурсы вывезти дело против ловкой дамочки, не все.

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Илья Попов

Болван всегда останется дурачком. Не надо было жадничать.

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Максим Степанов

Фамилия огонь.

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From Siberia to London

Оболванила.

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Todd

Холмс всегда был умней.. Балвани

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Pavel Petel

Судя по их виду хорошо, что только состарились к этому времени, а не просто померли.

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Макс Тракс

В России один хуй никого никогда не пасадят, даже типа который нагибает пол страны. Будут только орать, он же за нас, за царя!!!

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