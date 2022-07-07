Присяжные признали экс-президента Theranos Санни Балвани виновным по всем 12 пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве Статьи редакции
Основательницу стартапа Элизабет Холмс признали виновной только по четырём пунктам.
- Бывший президент и главный операционный директор стартапа Theranos Рамеш «Санни» Балвани признан виновным по всем 12 пунктам обвинения в сговоре с целью обмана инвесторов и пациентов и мошенничестве. Об этом пишет Axios.
- Юристы ожидают, что Балвани подаст апелляцию, уточняет CNBC. Максимальное наказание по каждому пункту обвинения в мошенничестве — 20 лет тюрьмы, в сговоре — до пяти лет. Дата вынесения приговора пока не назначена. Axios отмечает, что сам Балвани не давал показаний в свою защиту.
- Балвани не так известен, как основательница Theranos Элизабет Холмс, но он играл важную роль в стартапе — был главным заместителем Холмс и её бывшим гражданским мужем.
- Сама Холмс, которую в начале 2022 года присяжные признали виновной по четырём из 11 пунктов обвинения, на суде паталась переложить ответственность за ошибки компании на Балвани и рассказывала о его абьюзивном поведении. Вынесение приговора Холмс назначено на 12 сентября 2022 года, она подала апелляцию.
- Созданный в 2003 году стартап Theranos обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови. К моменту выхода первых разоблачающих материалов о технологиях и финансах стартапа в 2015 году он оценивался почти в $9 млрд.
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Если у тебя невинный женский взгляд и до твоего стартапа/скама таки добрались, переводи стрелки на бывшего мужа/ёбаря/ебариху, ссылайся на абьюз и делай глаза как у кота из Шрэка - наверняка это произведёт эффект и скостят срок.
P.S. Работает не всегда (см. Эмбер Херд)
Просто в случае с Херд ебарихой была она.
Кто может сомневаться в Деппе?
П.с. Извините, что по теме, что за Теранос?
Одна из убыточных зомби-компаний на донате инвесторов, которая в отличие от многих не смогла развлечь публику хотя бы стабильно работающим прототипом с заявленными качествами.
https://vc.ru/story/345505-obzor-treh-mesyacev-suda-nad-elizabet-holms-chto-novogo-rasskazali-investory-partnery-i-rabotniki-o-ney-samoy-i-theranos
Примечательно, что все здешние комментаторы на стороне прокуратуры. Хотя вообще-то должно было быть наоборот, ведь сайт-то про стартапы. Как будто действительно есть какой-то загадочный менталитет, который заставляет наших людей бесприкословно поклоняться государству, даже американскому. Причём, здесь ведь довольно молодая аудитория, да ещё и учитывайте какое сейчас время, то каким прессом придавило россиян. Казалось бы сейчас у людей должно быть сильное желание свободы от какого-либо государства. Ан нет.
Там стартап был на тему медицины, так что вряд ли основателей ждёт какое то там сочувствие.
В России они бы сбежали за границу.
Они уже за границей! Куда им бежать?
В Россию.
Они тоже могли сбежать в России. С 9 миллиардами с удовольствием приняли бы.🤣
Ну да, ведь там очень любят богатых русских которые напиздили в РФ и едут тратить деньги зарубежом.
Абалванили 🤷♂️
"...пыталась переложить ответственность за ошибки компании на Балвани и рассказывала об его абьюзивном поведении" - ну да, что он якобы приставал должно оправдывать ее мошенничество!😂
И ведь купились присяжные!
эта билл джобс в юбке
Да уж, не все такие богатые и знаменитые, как Джонни Депп, чтобы иметь время и ресурсы вывезти дело против ловкой дамочки, не все.
Болван всегда останется дурачком. Не надо было жадничать.
Фамилия огонь.
Оболванила.
Холмс всегда был умней.. Балвани
Судя по их виду хорошо, что только состарились к этому времени, а не просто померли.
В России один хуй никого никогда не пасадят, даже типа который нагибает пол страны. Будут только орать, он же за нас, за царя!!!