Канада ввела санкции против Роскомнадзора, главы Минцифры, Тиграна Худавердяна и некоторых российских СМИ Статьи редакции
И запрет на импорт золота из России.
- Канада расширила антироссийские санкции. В список попали 30 физлиц и 15 компаний, «контролируемых или принадлежащих российским властям и участвующих в дезинформации».
- Среди них — патриарх Кирилл, ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева, глава Минцифры Максут Шадаев, ТАСС, Regnum, Роскомнадзор и другие. Под санкции попал и бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян. Он ушёл с руководящих постов в компании в марте 2022 года после попадания под санкции ЕС.
- Также Канада ввела запрет на импорт из России золота и некоторых золотых изделий. Такой же запрет в конце июня ввели США.
- С начала «военной операции» страна ввела санкции против более чем 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси. В марте Канада стала первой, кто отказался от закупок нефти из России.
1610 просмотров
Круто что гундяя тоже включили. Не нужны православному все эти канадские активы, они от сатаны
Ну, и больше падать в церкви не будет.
Он просто горизонтально скользил ☝️😅
Отрицательно воспарил
😅😅😅
Падать? Это о чём? Просветите тёмного!
Сии активы от беса! Дабы не от лукавого им стать – национализировать всё имущество канадское в пользу богоугодную, а мне толику малую в 146% выделить.
Лучше бы объявили розыск через интерпол.
В качестве жеста доброй воли Россия прекращает экспорт золота в Канаду
Всё также хотят, чтобы мы свой Москвич не выпустили...
Ух, какие! Нам ваши санкции до фени! (с)
Картошку бы сначала выращивать научиться
Погодите со своей картошкой. Сейчас рывок здесь, а потом картошка. Нельзя же везде рывки делать..
Да, и 10 лет на рывок дали.
Ну хоть кто-то против РКН что-то ввёл, не им одним всё запрещать.
Хотя теперь РКН может с чистой совестью запретить Канаду целиком, вместе с названием (-:
Поддерживаю Канаду)
zлодей
А смысл ограничивать импорт золота? Россия его давно не продают, а только наращивает, да и это смешно, уж на такой продукт найдутся желающие среди соседей.
Доходы от нефти и газа кончатся, захотят золото продавать, а нельзя.
А куда они денутся то?) Все пересядут на велосипеды?
Россия не единственная страна, которая продаёт нефть и газ. Другие экспортёры нарастят добычу, а Россия останется без доходов.
То есть они нарастят чудесным образом моментально добычу и резко весь мир заполнят нефтью и газом? =) в таких ресурсах с годами только растет нужда, темпы наращивания добычи даже и темпы роста необходимости не могут загасить. А тут важнейший их поставщик =) Тем более, будут продавать другие источники в европу, а другие покупатели с голой опой останутся? Нет, купят у России, конечно. Изучите, что такое рынок, нельзя исключить из цепи звено без потери для рынка, а вот поменять звенья местами вполне.
Не принимай фантаzии за действительность.
Простите! А кто? Когда? И где говорил про моментально?
Ну да, найдутся желающие, конечно, но продать придется со скидкой в 50%+
прямо 50%+ скидки? за золото? разговор окончен))))
Ну смотри как нефть сейчас продают Индии и Китаю. Скоро все только по черному рынку будет ходить, а там ставки другие
ох какие сладкии мрии, чистый мед
в прошлом году продали на $17 млрд
Под канадскими санкциями оказались также СМИ и их управляющие компании: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ТАСС, ВГТРК, «Газпром-Медиа», «Национальная медиа группа», «Смотрим», Vesti.Ru, Russia Today, Sputnik, REGNUM. А также Роскомнадзор и Россотрудничество.
Медленно, ох медленно они все это вводят
Случаем Худавердян не наложил на себя руки? Может быть у посольства Канады?
просто выключил домен yandex.ca )