Право
Пожарный американец

Канада ввела санкции против Роскомнадзора, главы Минцифры, Тиграна Худавердяна и некоторых российских СМИ Статьи редакции

И запрет на импорт золота из России.

  • Канада расширила антироссийские санкции. В список попали 30 физлиц и 15 компаний, «контролируемых или принадлежащих российским властям и участвующих в дезинформации».
  • Среди них — патриарх Кирилл, ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева, глава Минцифры Максут Шадаев, ТАСС, Regnum, Роскомнадзор и другие. Под санкции попал и бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян. Он ушёл с руководящих постов в компании в марте 2022 года после попадания под санкции ЕС.
  • Также Канада ввела запрет на импорт из России золота и некоторых золотых изделий. Такой же запрет в конце июня ввели США.
  • С начала «военной операции» страна ввела санкции против более чем 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси. В марте Канада стала первой, кто отказался от закупок нефти из России.

#новость #санкции #канада

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32 комментария
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Товарный микроскоп

Круто что гундяя тоже включили. Не нужны православному все эти канадские активы, они от сатаны

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تقي

Ну, и больше падать в церкви не будет.

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Dimitri Sloboda

Он просто горизонтально скользил ☝️😅

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Артем Фетисов

Отрицательно воспарил

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Dimitri Sloboda

😅😅😅

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Киевский дым

Падать? Это о чём? Просветите тёмного!

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Вадим Д.

Сии активы от беса! Дабы не от лукавого им стать – национализировать всё имущество канадское в пользу богоугодную, а мне толику малую в 146% выделить.

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Глеб Жеглов

Лучше бы объявили розыск через интерпол.

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Товарный микроскоп

В качестве жеста доброй воли Россия прекращает экспорт золота в Канаду

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Mr. xXx

Всё также хотят, чтобы мы свой Москвич не выпустили...
Ух, какие! Нам ваши санкции до фени! (с)

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Товарный микроскоп

Картошку бы сначала выращивать научиться

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Mr. xXx

Погодите со своей картошкой. Сейчас рывок здесь, а потом картошка. Нельзя же везде рывки делать..

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تقي

Да, и 10 лет на рывок дали.

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Вадим Д.

Ну хоть кто-то против РКН что-то ввёл, не им одним всё запрещать.
Хотя теперь РКН может с чистой совестью запретить Канаду целиком, вместе с названием (-:

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Евгений Кузнецов

Поддерживаю Канаду)

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Джон Картошкин

zлодей

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Семён Пынзарь

А смысл ограничивать импорт золота? Россия его давно не продают, а только наращивает, да и это смешно, уж на такой продукт найдутся желающие среди соседей.

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Alex R

Доходы от нефти и газа кончатся, захотят золото продавать, а нельзя.

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МС

А куда они денутся то?) Все пересядут на велосипеды?

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Alex R

Россия не единственная страна, которая продаёт нефть и газ. Другие экспортёры нарастят добычу, а Россия останется без доходов.

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Семён Пынзарь

То есть они нарастят чудесным образом моментально добычу и резко весь мир заполнят нефтью и газом? =) в таких ресурсах с годами только растет нужда, темпы наращивания добычи даже и темпы роста необходимости не могут загасить. А тут важнейший их поставщик =) Тем более, будут продавать другие источники в европу, а другие покупатели с голой опой останутся? Нет, купят у России, конечно. Изучите, что такое рынок, нельзя исключить из цепи звено без потери для рынка, а вот поменять звенья местами вполне.

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Firas Hamza

Не принимай фантаzии за действительность.

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Киевский дым

Простите! А кто? Когда? И где говорил про моментально?

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Firas Hamza

Ну да, найдутся желающие, конечно, но продать придется со скидкой в 50%+

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Семён Пынзарь

прямо 50%+ скидки? за золото? разговор окончен))))

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Firas Hamza

Ну смотри как нефть сейчас продают Индии и Китаю. Скоро все только по черному рынку будет ходить, а там ставки другие

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Александр Св-Ко

ох какие сладкии мрии, чистый мед

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Традиционный Валера

в прошлом году продали на $17 млрд

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Традиционный Валера

Под канадскими санкциями оказались также СМИ и их управляющие компании: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ТАСС, ВГТРК, «Газпром-Медиа», «Национальная медиа группа», «Смотрим», Vesti.Ru, Russia Today, Sputnik, REGNUM. А также Роскомнадзор и Россотрудничество.

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Firas Hamza

Медленно, ох медленно они все это вводят

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Yan

Случаем Худавердян не наложил на себя руки? Может быть у посольства Канады?

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Илья Ив

просто выключил домен yandex.ca )

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