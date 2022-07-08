Право
Пожарный американец

Google может выделить свой рекламный бизнес в отдельную компанию, чтобы защититься от антимонопольного иска в США — WSJ Статьи редакции

Устроит ли такой вариант американских регуляторов, пока непонятно.

  • Google пошла на уступки в попытке предотвратить возможный антимонопольный иск в США, направленный против её рекламного бизнеса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • По их словам, компания предложила выделить часть своего бизнеса, который занимается аукционами и размещением реламы на сайтах и в приложениях, в отдельную компанию в материнской группе Alphabet. В зависимости от включённых активов такая компания может оцениваться в десятки миллиардов долларов, отмечает издание.
  • Однако неясно, согласится ли Минюст США на какое-либо предложение Google, кроме как продажи активов, указывает газета. Там дали понять, что предпочли бы «глубокие структурные изменения» в рекламном бизнесе компании, говорят источники.
  • Минюст готовит иск, в котором утверждается, что методы Google в области рекламных технологий антиконкурентны. По словам источников, его могут подать уже летом 2022 года. В 2020 году Минюст уже подавал иск против Google: тогда речь шла о «монополии» на рынке поисковых систем. Это дело ещё рассматривается, пишет WSJ.
  • В Google сообщили, что «конструктивно взаимодействуют» с регуляторами и не планируют продавать или выходить из рекламного бизнеса. Представитель Минюста отказался от комментариев.

#новость #google

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12 комментариев
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 Иван Серик

Напоминает Майкрософт

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Крошечный вентилятор

А мне напомнило наш Сбербанк и его "выход" из экосистемы.
Типа никто не поймет хитрый замысел.

https://vc.ru/services/425437-sber-vyshel-iz-sostava-akcionerov-okko-sberzvuka-evotora-sbercloud-i-crt

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Andre Macareno

Со Standard Oil такую схему проворачивать заставил суд

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Крошечный вентилятор

Я все это прекрасно понимаю. Так же понимаю для чего это делают, и заставляют сделать западные компании.
Про Сбербанк я имел ввиду, что схема вроде бы похожа, но смысл заложен совершенно другой.

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GanicusCsw

Наша компания точно не гугол

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Вадим Д.

Непонятно, но попробовать могут.
Не помню точно, но вроде как ЕС гнёт гугл сильнее родных регуляторов.
Но нам их реклама уже до лампочки, могут хоть всю распродать (а жаль, вообще, конечно).

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Vics

везде занимаются схемами

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Печенька

но не везде есть успешные многомиллиардные трансатлантические компании, которые приносят кучу налогов

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Псков Бурито

WOW, Бриль додумался до экосистемы

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Red Flag

И где был Минюст все эти 8 лет?)

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viktorelxcig

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Ватник Наизнанку

@Инспектор спам

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