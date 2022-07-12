Суд оштрафовал Apple, Zoom и владельца Speedtest и Downdetector за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
Это первые штрафы для компаний за это нарушение.
- Роскомнадзор посчитал, что Apple не локализовала данные о российских пользователях, которые собирает на сайте apple.com. Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 2 млн рублей, это первый протокол для компании по этой статье.
- Ведомство проверяло корпорацию с 2019 года, когда Apple официально уведомила, что локализовала данные пользователей.
- Также суд оштрафовал на 1 млн рублей за то же нарушение компанию Ookla, владеющую сервисом проверки скорости интернета Speedtest и Downdetector. Представители компании настаивали, что в деле нет состава правонарушения. Штраф в 1 млн рублей получил и Zoom.
- 28 июля суд рассмотрит протоколы Роскомнадзора об отказе локализовать данные в отношении Tinder и сайта по работе с фрилансерами Freelancer.com.
- По данным регулятора, хранение персональных данных российских пользователей локализовали 600 представительств зарубежных компаний. Например, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.
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Прикольная система штрафов… Не локализовал данные россиян - штраф 1-2 миллиона рублей. Просрал данные россиян (сделал их общественным достоянием) - либо предупреждение на первый раз, либо штраф 100 тысяч рублей.
Пользы ноль, только по нервам айтишников бьют
Локализовал и просрал - бесплатно, без штрафов ))
да да )) тоже про это подумала)) какой разный подход к ситуациям
Какие данные россиян могут быть у Speedtest и Downdetector? Данные о том, насколько интернет стал хреновым?
Знакомого в начале нулевых судили за порно баннер на сайте, по кляузе, 2/3 процесса он объяснял что такое интернет, сайт, баннер...
Тут скорее вопрос - какие _персональные_ данные могут у них быть…
учитывая количество утечек данных расположенных локально, как знать, может они помогли данные сохранить, на мой взгляд.
Суд по реальным делам - бесконечность
Суд по всяким штрафам и левым делам - за час)
Там где интересант Роскомнадзор(читай государство) судьи с большим усердием видать трудятся.
Apple и Zoom ушли из России, это их не волнует? Как они тогда будут оплачивать штрафы?
На самом деле Apple еще в России, они просто приостановили всю деятельность по поставке товаров на рынок, прием платежей в AppStore и т.п. А то, что Zoom как-то присутствовал в России (физически) даже не уверен: у них взлет пришелся на время коронавируса, не думаю, что они начали представительства глобально открывать…
Apple может же любое устройство выборочно вырубить. Серый импорт не поможет, если они забыкуют.
Что серьезно?
Ребята, кто разъяснит: каким образом регулятор проверяет, что данные локализованы? Им root доступ чтоли дают к серверам с базами данных?
Бинго, ну а как еще.
А может ещё проще-у русских хостеров всё должно храниться, и не ебёт вообще.
Теперь РНК будет и без зума и без штрафов
Рибонуклеиновая кислота будет без зума и штрафов?
К слову, если речь про всё правительство, то они давно импортозаместили конференции, Зумом не пользуются
продолжаются отчаянные попытки вытурить весь иностранный бизнес за границу.
ну или чутка пополнить казну(карманы), если какие сдучайные бизнес-лохи таки решат задержаться.
Просто РКН давно собирался это сделать, но не успел раньше...
Почему меня упорно не покидает ощущение, что это анекдотичное название. Все время пытаюсь вспомнить из какой это шутки
Поганой метлой выгоняем заграничных пропитанных долларовым портвейном айтигигантов, эту шушеру продающую совесть обычного человека за 30 центов. Даёшь простор для российского айтишника!
Толсто
Не умеют у нас в знание иностранных языков) видимо зря учились в школах и университетах)
Правильно, не надо с Россией шутить!
А за Айфон когда будут 7 лет давать?