Право
Маша Цепелева

Суд оштрафовал Apple, Zoom и владельца Speedtest и Downdetector за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

Это первые штрафы для компаний за это нарушение.

  • Роскомнадзор посчитал, что Apple не локализовала данные о российских пользователях, которые собирает на сайте apple.com. Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 2 млн рублей, это первый протокол для компании по этой статье.
  • Ведомство проверяло корпорацию с 2019 года, когда Apple официально уведомила, что локализовала данные пользователей.
  • Также суд оштрафовал на 1 млн рублей за то же нарушение компанию Ookla, владеющую сервисом проверки скорости интернета Speedtest и Downdetector. Представители компании настаивали, что в деле нет состава правонарушения. Штраф в 1 млн рублей получил и Zoom.
  • 28 июля суд рассмотрит протоколы Роскомнадзора об отказе локализовать данные в отношении Tinder и сайта по работе с фрилансерами Freelancer.com.
  • По данным регулятора, хранение персональных данных российских пользователей локализовали 600 представительств зарубежных компаний. Например, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

#новость #роскомнадзор

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52 комментария
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 k3rch

Прикольная система штрафов… Не локализовал данные россиян - штраф 1-2 миллиона рублей. Просрал данные россиян (сделал их общественным достоянием) - либо предупреждение на первый раз, либо штраф 100 тысяч рублей.

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Неизменный американец
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Марат Яз

Пользы ноль, только по нервам айтишников бьют

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2 комментария
Philips

Локализовал и просрал - бесплатно, без штрафов ))

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Маргарита Сахарова

да да )) тоже про это подумала)) какой разный подход к ситуациям

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Пришелец

Какие данные россиян могут быть у Speedtest и Downdetector? Данные о том, насколько интернет стал хреновым?

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Марат Яз

Знакомого в начале нулевых судили за порно баннер на сайте, по кляузе, 2/3 процесса он объяснял что такое интернет, сайт, баннер...

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John Doe

Тут скорее вопрос - какие _персональные_ данные могут у них быть…

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Александр Иванов

учитывая количество утечек данных расположенных локально, как знать, может они помогли данные сохранить, на мой взгляд.

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Александр Кудин

Суд по реальным делам - бесконечность
Суд по всяким штрафам и левым делам - за час)

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Марат Яз

Там где интересант Роскомнадзор(читай государство) судьи с большим усердием видать трудятся.

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2 комментария
Mitya Brik

Apple и Zoom ушли из России, это их не волнует? Как они тогда будут оплачивать штрафы?

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k3rch

На самом деле Apple еще в России, они просто приостановили всю деятельность по поставке товаров на рынок, прием платежей в AppStore и т.п. А то, что Zoom как-то присутствовал в России (физически) даже не уверен: у них взлет пришелся на время коронавируса, не думаю, что они начали представительства глобально открывать…

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1 комментарий
Betty Boop

Apple может же любое устройство выборочно вырубить. Серый импорт не поможет, если они забыкуют.

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Марат Яз

Что серьезно?

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4 комментария
Юридический кавалер

Ребята, кто разъяснит: каким образом регулятор проверяет, что данные локализованы? Им root доступ чтоли дают к серверам с базами данных?

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Неизменный американец

Бинго, ну а как еще.

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Илья Ив

А может ещё проще-у русских хостеров всё должно храниться, и не ебёт вообще.

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2 комментария
Roman Kotov

Теперь РНК будет и без зума и без штрафов

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Speedwagon MMXXII

Рибонуклеиновая кислота будет без зума и штрафов?

К слову, если речь про всё правительство, то они давно импортозаместили конференции, Зумом не пользуются

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12 комментариев
da Loonie

продолжаются отчаянные попытки вытурить весь иностранный бизнес за границу.

ну или чутка пополнить казну(карманы), если какие сдучайные бизнес-лохи таки решат задержаться.

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Alexander Anikin

Просто РКН давно собирался это сделать, но не успел раньше...

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Жаркий волк
Мировой суд Таганского района

Почему меня упорно не покидает ощущение, что это анекдотичное название. Все время пытаюсь вспомнить из какой это шутки

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Philips

Поганой метлой выгоняем заграничных пропитанных долларовым портвейном айтигигантов, эту шушеру продающую совесть обычного человека за 30 центов. Даёшь простор для российского айтишника!

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Георгий Ефимов

Толсто

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1 комментарий
Евгений Широков

Не умеют у нас в знание иностранных языков) видимо зря учились в школах и университетах)

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Петр Иванов

Правильно, не надо с Россией шутить!

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GRK

А за Айфон когда будут 7 лет давать?

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