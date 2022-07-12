Минцифры подготовит законопроект об утечках данных: за первую грозит фиксированный штраф, за вторую — оборотный Статьи редакции
Размер первого штрафа будет зависеть от объёма данных, которые попали в открытый доступ.
- Минцифры рассказало об изменениях в законопроект о штрафах за утечки персональных данных пользователей. В нём определят, как будет устанавливаться вина конкретной компании, — например, данные с номером и ФИО пользователя мог хранить оператор, но «утекли» они не от него, а из базы интернет-магазина.
- Размер штрафа будет соразмерен объему утечки и критичности персональных данных. Всего штрафовать будут в два этапа: если данные утекли в первый раз, компания выплатит «фиксированный» штраф — его размер будет зависеть от объёма информации, попавшей в открытый доступ. За повторную утечку грозит оборотный штраф — его размер будут определять от выручки компании.
- Для оборотных штрафов будут установлены границы «от» и «до», какие именно — пока неизвестно. Если компания «приложила максимум усилий к защите информации», это сочтут смягчающим обстоятельством, если попыталась скрыть факт утечки — наказание будет максимальным. Штрафы, которые будут взыскивать с компаний, могут выплатить гражданам в качестве компенсаций. Для этого могут создать спецфонд, который будет распределять эти деньги.
- Также Минцифры может ввести добровольную аккредитацию компаний по критериям информационной безопасности, которая может быть связана с «механизмом страхования профессиональной ответственности». Это может стать подтверждением, что компания принимала меры для защиты данных пользователей. Те, кто согласится на аккредитацию, должны будут проходить регулярный аудит.
- В конце февраля 2022 года произошла утечка данных клиентов СДЭК, а 1 марта об утечке сообщила «Яндекс Еда». 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега», а 20 мая об утечке телефонов и данных о заказах пользователей рассказал Delivery Club. В июне исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains, пользователей «Умного дома» от «Ростелекома» и «Яндекс Практикума».
- В конце мая источники «Коммерсанта» сообщили, что Минцифры согласовало законопроект о наказании за утечки. По нему, нарушителям грозил штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%. 11 июля источники издания рассказали, что ведомство согласилось не вводить штрафы для компаний за первый факт утечки данных пользователей.
1121 просмотров
Хотел бы я посмотреть на оборотный штраф для ГИБДД
Столкнулись как-то машины генерала МВД и генерала ФСБ. Осудили гаишника, первым приехавшего на место происшествия
Пояснили Минцифры
Да что ж такое? Никак определиться не могут - то поругают за первый раз, то штраф. Тьфу.
Попробуйте читать новости о законах не на сайтах, зарабатывающих на скорости публикации информации, и вы удивитесь насколько мало законов доходят до подписания
А если ещё и тексты законов читать в источнике, то вообще
Хорошая же идея. Откуда столько злобы?
Не штрафуют — плохие, планируют штрафовать — всё сделают плохо. Если губить в зародыше всё гипотетически хорошее, опошляя это домыслами — то и будет вокруг всё плохое.
ну например лично у меня утекли данные, причем из нескольких мест, я еще думаю откуда столько звонков от спамеров и лохотронщиков, потом узнал что данные утекли
Это, безусловно, вина халатного отношения к данным. Которая вызвана тем, что это попросту выгодно. Дешевле гипотетически заплатить маленький штраф потом, чем нагружать бд и менеджмент лишними заботами или обезличивать эти данные сейчас. Отсюда, полагаю, вытек подобный законопроект, который звучит как средство новых мер ответственности от таких историй.
Но, справедливости ради, я бы учитывал, что интерес к нашим данным возрос после недавних событий, а далеко не все были готовы к такому наплыву любопытства в период, когда бизнес сильно качает на волнах и без этого.
всмысле это украинцы взломали деливери клаб? или к чему последний абзац, лишь бы что-то высрать?)
Что, простите?)) Я, похоже, не на вашей волне. Решите это как-нибудь с собой, оставив позади нелепые домыслы относительно моих комментариев
Нужно было чтобы утекла в сеть куча данных с Яндекс еды со всеми тратами и геодагными, и чтобы оппозиционные СМИ говорили о тратах чиновников неделю, чтобы в конце концов это случилось.
за оборотный штраф заплатят все равно потребители. Увеличат стоимость услуг и все.
Это прикольно, заплатить за утечку собственных ПД))
тсс не говори такое, пользователи разбегутся
Слышал такое слово как "конкуренция"?
Теперь цена слива увеличивается на сумму штрафа
Оборотный - это что? Яндекс его будет на чем-то вертеть?
Это было по меньшей мере ожидаемо, учитывая что поправки к 152-фз прошли второе чтение, самое время вносить поправки в КоАП по части штрафов. Ждём.
Да в смысле за вторую? После первой нужно так вздрючить всех ответственных, чтобы второй даже близко не было
МВД, госуслуги тоже коснётся?
Там свои оборотни)
Штраф ладно, пусть будет копеечный. Лишь бы пострадавшим присуждали хорошие многомилионные компенсации, каждому.
Так это гоу в суд, взыскивать моральный вред, можно и сейчас.
Рассказываю как это будет работать.
1. Регается ООО "Защита данных"
2. Компания заключает с ней договор об организации мероприятий по защите и передает сервера в управление.
3. Происходит залет.
4. Платят штраф. Договор разрывают.
5. Регается ООО "Защита данных 2"
Далее итерации повторяются
Интересный закон) Штрафовать буду обязательно, а компенсация пострадавшим пользователям «может» выплачиваться, а может не выплачиваться? Как то этот момент размыт. Я как пострадавший от утечки хочу свой кешбек! Ведь после принятия в этого закона возможные издержки на штрафы 100% будут включать в конечную стоимость продукта для пользователя.