Путин подписал закон об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться» Статьи редакции
Штраф составит не меньше 6 млн рублей, за повторный отказ — не меньше 10 млн рублей.
- Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.
- Штраф за отказ выполнять требования составит от 1/15 до 1/10 от выручки ИТ-компании в России, но не меньше 6 млн рублей, пишет «Интерфакс». За повторное нарушение — от 1/10 до 1/5 от выручки, но не меньше 10 млн рублей.
- Также документ вводит штрафы для операторов связи, которые не соблюдают требования закона о «суверенном рунете». За нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 1 млн рублей.
- За повторное нарушение: для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для ИП — от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 5 млн рублей. Такие же штрафы будут грозить за нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ.
- Кроме того, будут штрафовать провайдеров хостинга за отказ дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.
- Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple. Среди тех, кто не исполнил все требования или исполнил частично: Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia Foundation.
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Выглядит как "Добейте выживших"
Типичная зачистка поля, где будут только те, кто будет беспрекословно подчиняться
Так вроде никого больше нет. Кого он приземлять собрался?
Отказ приземляться...
Этот мудила вторую северную корею строит...
Комментарий недоступен
Россия севернее Кореи.
Интересно, сам придумывает или кто консультирует 🤔
Гонка на лафетах
20% штрафа иностранным компаниям за отказ в приземлении
1% штрафа отечественным компаниям за пофигизм в защите данных граждан России.
Капитализация «Яндекса» выросла более чем на $1 млрд в ходе торгов на Nasdaq 31 августа и достигла рекордной отметки — $27,5 млрд.
Если учесть, какой им недавно дали штраф за утерю данных...то в рублях 0.000000000000000001%
Мне интересно, как выжившие потомки будут называть это время, в этой агломерации? Как они будут называть тех, кто жил в эти времена? И какими словами называть тех, кто всё это устроил?
Фашисты наверное, или новое слово придумают
Ну а как в северной корее называют становление изоляции страны? Там кстати тоже танки у Сеула были и вот вот победили) И идея объединения была)
хуйлономика
Очень сильно подозреваю, что никак. Просто будет еще одно "белое пятно" в учебниках истории.
История пишется государством, а государство про себя плохого не скажет.
О, этот запах тиджорнала
После ядерной войны никто не выживет)
И будет ли оно,это время, учитывая нынешние реалии
Вы так говорите, будто оно закончилось, может и никак не будем называть
Взгляд какой-то, кхм, испуганный. Типа, "это не я написала!" :D
Ну, понеслась душа в рай. Выживай, выдавливай оставшихся!
опустите мне брови от прочитанного)
Нахуя приземляться после взлета…
Тупой
В России только кто надо летает, а не все подряд)
И оставшиеся (в живых) позавидуют ушедшим..©
Какая же омерзительная хуйня творится, может это сон все же и скоро мать крикнет с кухни вставай хватит дрыхнуть, мультики твои любимые начинаются, оладушки остынут, а потом ребзики на лясах заедут и позовут кататься, а потом свинец на задворках плавить, а потом нагоняев от деда получать, за то что запасной аккумулятор его на кастеты переплавили, эх…
По любому каналу, бгг
У меня нескромный вопрос, как будут приземлять гугл, например?
Ведь он не получает доходы на территории РФ. А с его р/с вроде в пользу Царьграда и других скрепных списывают деньги.
А уж как поиск гугла исключат из поиска?
А уж телегу как будут блокировать? Хотя в прошлый раз успешно вроде было)))) даже рапортовали в каких-то отчетах, что аудитория его снизилась после внесения в реестр и проведения работ по...
у телеги все схвачено) точнее она схвачена
https://vc.ru/services/457990-boty-dlya-donatov-i-pokupki-podpiski-v-telegram-ne-prinadlezhat-messendzheru-oni-svyazany-s-predprinimatelem-iz-kazani
Я сомневаюсь в адекватности нашего президента. Вотум недоверия! Я получается пользуюсь иностранным софтом, пишу на иностранном языке, для иностранного оборудования которое стоит почти в каждом доме гражданина рф. А он такую подлянку делает! Это что получается я плачу Налоги государству которое усложняет мне жизнь и усложняет условия труда вводя тем самым различные блокировки всего и вся? Да зачем мне такое президент!!!
Пройдемте на митинг, гражданин!
Я то же сомневалась и меня в вк заблочили как иноагента.
чем тебе жизнь то усложнилась? ахвхавхахвхавхваахвхавывыхваызхв
Ему самому приземлиться нужно уже, а то всех за собой потащит.
В любом случае Тинькофф гавно
. . . и он гавно уже давно.
Вот это я понимаю - наболело)
Так он интернетом не пользуются, ему - норм!
Т.е США ебет тик-ток и другие китайские компании за данные, так это Китай хуевый. Россия ебет иностранные компании за эти же данные - Россия хуевая.
Т.е когда airbnb и другие компании пиздят бабки у россиян под предлогом "мы бабки вернуть не можем, вы под санкциями" - эт ок, но как только власти пытаются таких инцидентов избежать, заставлять эти компании не заниматься такой хуйней – местные сердобольные личности начинают страдать.
Конечно все компании, которые бежали из России сломя голову, после этого закона сразу осядут и все условия выполнят, а не побегут ещё быстрее
угу, люди не хотят думать на шаг вперед, а только о своих неудобствах к сожалению
зависимость от иностранных сервисов это в принципе нездоровая ситуация, а для страны еще и очень опасная
потому что управляет тобой тот, от кого ты зависишь
если бы не действия властей, то и таких бы инцидентов не было.
Напринимал законов, утырок. Потом отменять придётся.
А какие бонусы получит тот, кто подчинится? И какую защиту получит от внезапного набутыливания?
А вы уверены, что придется? У меня полное ощущение, что это только начало
схуяли вообще должен что-то получать тот, кто исполняет закон? это направлено в первую очередь на защиту граждан и создает возможность предъявить компаниям если они начинают творить хуйню
Считаю что президент должен более внимательно рассмотреть пепельницу на его столе, надеюсь его коллеги помогут ему с этим
Те его коллеги, кто был не согласен, бежали, роняя кал. Это к вопросу о том, кто и что может изменить. Про простых людей я даже не говорю - у нас вон во дворе немало тех, кто до сих пор не научился окурками в урну попадать. Ждать от таких людей действий ради будущего страны было бы совсем наивно...
LOL 😁
Все Россия, прощай, как говорится, на митинг не пойду, но в своём уютненько говнице варитесь сами. Все понятно, одни палки в колёса. Нет бы делать жизнь лучше, о людях совсем не думают, абсолютно.
Чисто прицельные законы. В течение года ютуб заблокируют…
А я бы пошел на пол-ставки в местный филиал Гугла, на пол Меты. За 100 килобаксов а месяц, в случае посадки компенсация лям) переписывался бы, успокаивал, поддакивал да, да, пендосы, они такие
На пол Шышки
Путин весь бизнес добивает(
не весь. "Своих - не бросаем"
Отлично.
Бинанс интересно приземлился?)
Ахаха
Вперёд в светлое прекрасное будущее...
А кто придумал термин "приземление"? Звучит кринжово.
Пиздец полный, в РФ еще долго не будет инвестиций
Надеюсь, Китай сделает и внедрит у нас аналоги всех компаний, которые уедут.