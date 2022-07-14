Право
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Путин подписал закон об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться» Статьи редакции

Штраф составит не меньше 6 млн рублей, за повторный отказ — не меньше 10 млн рублей.

  • Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.
  • Штраф за отказ выполнять требования составит от 1/15 до 1/10 от выручки ИТ-компании в России, но не меньше 6 млн рублей, пишет «Интерфакс». За повторное нарушение — от 1/10 до 1/5 от выручки, но не меньше 10 млн рублей.
  • Также документ вводит штрафы для операторов связи, которые не соблюдают требования закона о «суверенном рунете». За нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 1 млн рублей.
  • За повторное нарушение: для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для ИП — от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 5 млн рублей. Такие же штрафы будут грозить за нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ.
  • Кроме того, будут штрафовать провайдеров хостинга за отказ дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.
  • Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple. Среди тех, кто не исполнил все требования или исполнил частично: Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia Foundation.

#новость #штрафы

4603 просмотров
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106 комментариев
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 Tim Mozgov

Выглядит как "Добейте выживших"

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A.K.

Типичная зачистка поля, где будут только те, кто будет беспрекословно подчиняться

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3 комментария
KK

Так вроде никого больше нет. Кого он приземлять собрался?

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BLVCK SQUARE

Отказ приземляться...

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BForever

Этот мудила вторую северную корею строит...

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Аккаунт заморожен

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9 комментариев
alice fox

Россия севернее Кореи.

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2 комментария
i.i.

Интересно, сам придумывает или кто консультирует 🤔

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semen matrasov

Гонка на лафетах

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Относительный лолипоп

20% штрафа иностранным компаниям за отказ в приземлении
1% штрафа отечественным компаниям за пофигизм в защите данных граждан России.

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Илья Ефимов

Капитализация «Яндекса» выросла более чем на $1 млрд в ходе торгов на Nasdaq 31 августа и достигла рекордной отметки — $27,5 млрд.
Если учесть, какой им недавно дали штраф за утерю данных...то в рублях 0.000000000000000001%

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Sitrakara Brahman Das

Мне интересно, как выжившие потомки будут называть это время, в этой агломерации? Как они будут называть тех, кто жил в эти времена? И какими словами называть тех, кто всё это устроил?

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Владислав

Фашисты наверное, или новое слово придумают

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7 комментариев
badResistor

Ну а как в северной корее называют становление изоляции страны? Там кстати тоже танки у Сеула были и вот вот победили) И идея объединения была)

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1 комментарий
Kurgus Utair

хуйлономика

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3 комментария
alice fox

Очень сильно подозреваю, что никак. Просто будет еще одно "белое пятно" в учебниках истории.

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5 комментариев
Revenant

История пишется государством, а государство про себя плохого не скажет.

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Andre Macareno
тех, кто жил в эти времена

О, этот запах тиджорнала

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badResistor

После ядерной войны никто не выживет)

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i.i.

И будет ли оно,это время, учитывая нынешние реалии

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Артем Тиминский

Вы так говорите, будто оно закончилось, может и никак не будем называть

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Кот Учёный
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A.K.

Взгляд какой-то, кхм, испуганный. Типа, "это не я написала!" :D

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Вадим Д.

Ну, понеслась душа в рай. Выживай, выдавливай оставшихся!

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Святой цветок

опустите мне брови от прочитанного)

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1 комментарий
MEGAtraXXXer666

Нахуя приземляться после взлета…
Тупой

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Andrey Kulakov

В России только кто надо летает, а не все подряд)

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Цифровые комплексы

И оставшиеся (в живых) позавидуют ушедшим..©

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Вадим Парамонов

Какая же омерзительная хуйня творится, может это сон все же и скоро мать крикнет с кухни вставай хватит дрыхнуть, мультики твои любимые начинаются, оладушки остынут, а потом ребзики на лясах заедут и позовут кататься, а потом свинец на задворках плавить, а потом нагоняев от деда получать, за то что запасной аккумулятор его на кастеты переплавили, эх…

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A.K.
мать крикнет с кухни вставай хватит дрыхнуть, мультики твои любимые начинаются

По любому каналу, бгг

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Дмитрий Задорожный

У меня нескромный вопрос, как будут приземлять гугл, например?
Ведь он не получает доходы на территории РФ. А с его р/с вроде в пользу Царьграда и других скрепных списывают деньги.
А уж как поиск гугла исключат из поиска?
А уж телегу как будут блокировать? Хотя в прошлый раз успешно вроде было)))) даже рапортовали в каких-то отчетах, что аудитория его снизилась после внесения в реестр и проведения работ по...

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badResistor

у телеги все схвачено) точнее она схвачена
https://vc.ru/services/457990-boty-dlya-donatov-i-pokupki-podpiski-v-telegram-ne-prinadlezhat-messendzheru-oni-svyazany-s-predprinimatelem-iz-kazani

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Георгий Пришкин

Я сомневаюсь в адекватности нашего президента. Вотум недоверия! Я получается пользуюсь иностранным софтом, пишу на иностранном языке, для иностранного оборудования которое стоит почти в каждом доме гражданина рф. А он такую подлянку делает! Это что получается я плачу Налоги государству которое усложняет мне жизнь и усложняет условия труда вводя тем самым различные блокировки всего и вся? Да зачем мне такое президент!!!

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A.K.

Пройдемте на митинг, гражданин!

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Оля Янко

Я то же сомневалась и меня в вк заблочили как иноагента.

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Влад

чем тебе жизнь то усложнилась? ахвхавхахвхавхваахвхавывыхваызхв

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Эзиз Артыков

Ему самому приземлиться нужно уже, а то всех за собой потащит.

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Дмитрий Самохин

В любом случае Тинькофф гавно

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Abnatop Sky
В любом случае Тинькофф гавно

. . . и он гавно уже давно.

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A.K.

Вот это я понимаю - наболело)

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1 комментарий
Betty Boop

Так он интернетом не пользуются, ему - норм!

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Влад

Т.е США ебет тик-ток и другие китайские компании за данные, так это Китай хуевый. Россия ебет иностранные компании за эти же данные - Россия хуевая.

Т.е когда airbnb и другие компании пиздят бабки у россиян под предлогом "мы бабки вернуть не можем, вы под санкциями" - эт ок, но как только власти пытаются таких инцидентов избежать, заставлять эти компании не заниматься такой хуйней – местные сердобольные личности начинают страдать.

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Mitya Brik

Конечно все компании, которые бежали из России сломя голову, после этого закона сразу осядут и все условия выполнят, а не побегут ещё быстрее

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1 комментарий
Mikhail Che

угу, люди не хотят думать на шаг вперед, а только о своих неудобствах к сожалению
зависимость от иностранных сервисов это в принципе нездоровая ситуация, а для страны еще и очень опасная
потому что управляет тобой тот, от кого ты зависишь

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John Doe
как только власти пытаются таких инцидентов избежать

если бы не действия властей, то и таких бы инцидентов не было.

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Zamir Saidov

Напринимал законов, утырок. Потом отменять придётся.
А какие бонусы получит тот, кто подчинится? И какую защиту получит от внезапного набутыливания?

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A.K.

А вы уверены, что придется? У меня полное ощущение, что это только начало

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Влад

схуяли вообще должен что-то получать тот, кто исполняет закон? это направлено в первую очередь на защиту граждан и создает возможность предъявить компаниям если они начинают творить хуйню

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1 комментарий
Кот Учёный
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Печенька

Считаю что президент должен более внимательно рассмотреть пепельницу на его столе, надеюсь его коллеги помогут ему с этим

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A.K.

Те его коллеги, кто был не согласен, бежали, роняя кал. Это к вопросу о том, кто и что может изменить. Про простых людей я даже не говорю - у нас вон во дворе немало тех, кто до сих пор не научился окурками в урну попадать. Ждать от таких людей действий ради будущего страны было бы совсем наивно...

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6 комментариев
Mnemonikus

LOL 😁

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Георгий Пришкин

Все Россия, прощай, как говорится, на митинг не пойду, но в своём уютненько говнице варитесь сами. Все понятно, одни палки в колёса. Нет бы делать жизнь лучше, о людях совсем не думают, абсолютно.

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Dmitry Kon

Чисто прицельные законы. В течение года ютуб заблокируют…

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Дмитрий Иванов

А я бы пошел на пол-ставки в местный филиал Гугла, на пол Меты. За 100 килобаксов а месяц, в случае посадки компенсация лям) переписывался бы, успокаивал, поддакивал да, да, пендосы, они такие

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Юрий Б.

На пол Шышки

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1 комментарий
Оля Янко

Путин весь бизнес добивает(

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alice fox

не весь. "Своих - не бросаем"

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СвяТой_ТапоК

Отлично.

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Artur Kuramshin

Бинанс интересно приземлился?)

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Дмитрий Самохин

Ахаха

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Шахматный корабль

Вперёд в светлое прекрасное будущее...

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compostirony

А кто придумал термин "приземление"? Звучит кринжово.

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Дмитрий Филиппов

Пиздец полный, в РФ еще долго не будет инвестиций

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Павел Полихронов

Надеюсь, Китай сделает и внедрит у нас аналоги всех компаний, которые уедут.

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