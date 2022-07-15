Право
Маша Цепелева

Еврокомиссия предложила новые санкции — запретить импорт золота из России и не вводить ограничения на зерно Статьи редакции

Страны ЕС также обсудят продление действующих санкций до января 2023 года.

  • Еврокомиссия предложила ограничить импорт золота и усилить контроль за экспортом технологий. Также главный орган Евросоюза предлагает усилить требования к отчётности, чтобы «ужесточить замораживание активов в ЕС».
  • В документе подтверждается, что санкции «не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией».
  • Под санкции попадут и новые физические и юридические лица. В документе также разъясняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.
  • Теперь пакет должны обсудить и принять государства-члены ЕС.

#новость #ес #санкции

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23 комментария
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 Андрей Киселев

Еврокомиссия:

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A.K.

“Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор”

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Благополучный файл

Меня сложно найти, легко потерять, и невозможно забыть…

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Nik N

Из VK цитатки будут ?

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Rudolf Boiars

У Черчилля не было VK.

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Благополучный файл

В точку)

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Forgotten Games

Зерно в нагрузку с золотом!

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Ivan Poliakov

Может лишить их Зерна? Гнать всё Зерно в Индию, Китай и Саудовскую? А то как то лихо они распоряжаются что можно им продавать, а что нельзя

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Дмитрий

Наше и Украинское зерно покупает в основном Африка. Оно нужно для торга. Если в Африке будет голод, то волна беженцев куда побежит, как вы думаете? И 🌊 это будет куда серьёзней той что бежала от войны в Сирии .
А цена на энергоресурсы усугубит это все в разы. А там и до развала Евросоюза не далеко.

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Ware Wow

Я вот тоже думаю, зерно, газ, удобрение и т.п. они не банят.
Так может туда и ударить?
Забанить их на опережение, пока не перестроились.

Понятно, что выручка.
Ну мы то протянем.

Надо понять кому будет хуже, можно ли тем самым принудить их к переговорам, к равнозначным позициям.

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Вячеслав

давай, лиши! ведь ты же в России что-то решаешь. 😂😆🤣

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Дмитрий

Что-то мне подсказывает, что ни кто золотишко и не собирался им продавать. Есть куда толкнуть. А вот с хлебушком, ещё и просить придётся продать

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Андрей Кустов

европа сама себя прокормит, а вот продадут ли нам семенной материал в следующем году. сложно это всё

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artёm rudomёtov

А без удобрений они пробовали себя прокормить?

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Forgotten Games

Тут дело такое... Где они не выращенное у нас будут растить? Ну, кому эти семена сплавят, чтобы объемы урожая поддержать? В Монаках например лишних посевных площадей нет.

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Михаил Качалов
европа сама себя прокормит

- цена европейской еды связана с ценами на энергоресурсы, удобрения и фуражное зерно. Может европейцы и прокормятся, но не все. Понятно что голодать им скорее всего не придется (деньжат подпечатают и закупят еду где-нибудь), но пояса затянуть пенсионерам и прочим мигрантам придется

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Denis Zotov

С ними связана цена любой еды в любой стране (кроме может быть Северной Кореи). ЕС полностью обеспечивает себя продовольствием и кое-что ещё экспортирует, поэтому закупать его не потребуется. Хуже ситуация будет в Азии и в Африке, где все не так просто.

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Igor Gorbenko

картошку во вкус очка завезли уже?

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Роман

У Европы уровень жизнь поднялся в 90-е годы, когда появились дешёвые ресурсы - лес, нефть, газ и так далее, в том числе и из России, я считаю, должно быть чувство собственного достоинства - нужно отключить Европе газ.

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Andrei M

ну так то просто нельзя мы ж надёжные поставщики по контрактам. а вот если где нибудь в районе суджи "химарсы промахнутся" и газопровод немножко испортится, то это форс мажор, пока турбины новые из канады дойдут уже зима начнётся. это да.

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Роман

Они же заморозили активы, нам нужно поступать намного суровее, и экономически бить по ним очень сильно.

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Вячеслав

еще один отключатель, как ты это сделаешь? остался у народа хоть один рычаг на власть? как путин скажет, так и будут делать

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Вадим Д.

Вот это страшные санкции – не вводить санкции на зерно. Хрен знает как от таких увернуться (-:
Молодцы, господа чиновники из ЕК, вы там к себе Рогозина не трудоустроили, случаем? А то он, возможно, в поисках точек приложения своего креативного гения.

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