Еврокомиссия предложила новые санкции — запретить импорт золота из России и не вводить ограничения на зерно Статьи редакции
Страны ЕС также обсудят продление действующих санкций до января 2023 года.
- Еврокомиссия предложила ограничить импорт золота и усилить контроль за экспортом технологий. Также главный орган Евросоюза предлагает усилить требования к отчётности, чтобы «ужесточить замораживание активов в ЕС».
- В документе подтверждается, что санкции «не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией».
- Под санкции попадут и новые физические и юридические лица. В документе также разъясняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.
- Теперь пакет должны обсудить и принять государства-члены ЕС.
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Еврокомиссия:
“Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор”
Меня сложно найти, легко потерять, и невозможно забыть…
Из VK цитатки будут ?
У Черчилля не было VK.
В точку)
Зерно в нагрузку с золотом!
Может лишить их Зерна? Гнать всё Зерно в Индию, Китай и Саудовскую? А то как то лихо они распоряжаются что можно им продавать, а что нельзя
Наше и Украинское зерно покупает в основном Африка. Оно нужно для торга. Если в Африке будет голод, то волна беженцев куда побежит, как вы думаете? И 🌊 это будет куда серьёзней той что бежала от войны в Сирии .
А цена на энергоресурсы усугубит это все в разы. А там и до развала Евросоюза не далеко.
Я вот тоже думаю, зерно, газ, удобрение и т.п. они не банят.
Так может туда и ударить?
Забанить их на опережение, пока не перестроились.
Понятно, что выручка.
Ну мы то протянем.
Надо понять кому будет хуже, можно ли тем самым принудить их к переговорам, к равнозначным позициям.
давай, лиши! ведь ты же в России что-то решаешь. 😂😆🤣
Что-то мне подсказывает, что ни кто золотишко и не собирался им продавать. Есть куда толкнуть. А вот с хлебушком, ещё и просить придётся продать
европа сама себя прокормит, а вот продадут ли нам семенной материал в следующем году. сложно это всё
А без удобрений они пробовали себя прокормить?
Тут дело такое... Где они не выращенное у нас будут растить? Ну, кому эти семена сплавят, чтобы объемы урожая поддержать? В Монаках например лишних посевных площадей нет.
- цена европейской еды связана с ценами на энергоресурсы, удобрения и фуражное зерно. Может европейцы и прокормятся, но не все. Понятно что голодать им скорее всего не придется (деньжат подпечатают и закупят еду где-нибудь), но пояса затянуть пенсионерам и прочим мигрантам придется
С ними связана цена любой еды в любой стране (кроме может быть Северной Кореи). ЕС полностью обеспечивает себя продовольствием и кое-что ещё экспортирует, поэтому закупать его не потребуется. Хуже ситуация будет в Азии и в Африке, где все не так просто.
картошку во вкус очка завезли уже?
У Европы уровень жизнь поднялся в 90-е годы, когда появились дешёвые ресурсы - лес, нефть, газ и так далее, в том числе и из России, я считаю, должно быть чувство собственного достоинства - нужно отключить Европе газ.
ну так то просто нельзя мы ж надёжные поставщики по контрактам. а вот если где нибудь в районе суджи "химарсы промахнутся" и газопровод немножко испортится, то это форс мажор, пока турбины новые из канады дойдут уже зима начнётся. это да.
Они же заморозили активы, нам нужно поступать намного суровее, и экономически бить по ним очень сильно.
еще один отключатель, как ты это сделаешь? остался у народа хоть один рычаг на власть? как путин скажет, так и будут делать
Вот это страшные санкции – не вводить санкции на зерно. Хрен знает как от таких увернуться (-:
Молодцы, господа чиновники из ЕК, вы там к себе Рогозина не трудоустроили, случаем? А то он, возможно, в поисках точек приложения своего креативного гения.