Суд оштрафовал Google на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на YouTube Статьи редакции
Это второй штраф от оборота, который получила компания в России.
- Таганский районный суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещённой в России информации, пишет «Интерфакс».
- Штраф считали от оборота компании в России, общая сумма — больше 21,7 млрд рублей. Google наказали за видео на YouTube. Суд посчитал, что сервис «целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о военной операции в Украине, пропаганды экстремистских взглядов, идеологии террористических организаций и инструкций по изготовлению взрывчатых веществ».
- Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации.
- В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. После назначения исполнительского сбора он вырос ещё на 505 млн рублей. Полностью приставы взыскали штраф 26 мая.
- В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». Обе компании недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. В июне — ещё на 1 млрд рублей, но уже по иску ВГТРК.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
1143 просмотров
Развитие ИТ отрасли во всей красе
"Так и надо пиндосам"©
Чтобы было развитие - надо сначала закрутить гайки.
(С) Чиновничья мудрость.
Четкий, недвусмысленный сигнал Гуглу - уходите с нашего рынка...
Надо сразу оштрафовать интернет в нем фейки распространяют.
Нелепый штраф. Контент размещают пользователи, и его не удаляют, если это не противоречит условиям пользования сервиса. В фашистском государстве правду объявляют ложью, а ложь - правдой. Этот гнилой режим долго не протянет
Да что-то уже который век этот гнилой режим тянет-тянет и все никак не издохнет в конце концов
"условия пользования сервисом" ниже закона по силе
Идиоты.
Слабо Яндекс так же гопстопнуть?
Я вообще считаю, что инет надо закрыть и оштрафовать, он в принципе содержит много фейков обо всём на свете.
+10 рублей.
или отсутствие чувства юмора у тебя
Осталось Таганскому районному суду г. Москвы признать виновными за ежедневное освещение украинской армии Солнце, а Луну - за подсвечивание по ночам. Ну и влепить им иск на 100 тыщ мульёнов))) А если они не прекратят эту свою эсктремистскую деятельность, то признать их (Солнце и Луну) экстремистскими и запретить на всей территории России!!!
они сейчас дербанят арестованные счета?
21 млрд это сколько в дня СВО?
Не больше недели. На один только залп шестью Калибрами по Виннице потратили 78 млн. долларов (4,5 млрд рублей). Видимо, денег в бюджете навалом, а в стране уже все проблемы решены: школы и детсады построены, дороги идеальны, граждане обеспечены, сыты и довольны
нужно больше штрафов
Интересно и почему же западные сервисы не торопятся приземляться в РФ?)))
деньги на импортозамещение
Ничего кроме смеха такие новости уже не вызывают.
Ну все, андроидщики, держитесь, недолго Гуглу осталось в РФ, чую.
Щас блокнут все и вся 🤣
Google - новая нефть.
Россия - кофаундер гугля. Брин 6 лет своей жизни прожил в Москве (~10% от жизни). Так что всё по честному, без обид ;)
сколько раз суд должен оштрафовать гугл, чтоб уже отстали от них?
Как будто проще уйти, чем платить))
удобно. без рисков и вложений 10% от оборота.
считай почти что фаундеры гугла или старославянская десятина.
Коля Давыдов завидует.
Есть ли где-то предел разумного?
21 млрд SVOC - успешно эмитировано.
Гугл ещё держится.
Интересно сколько там осталось на заблокированном счету? :-)
Как вы считаете они когда-нибудь вернутся после этого?
Теперь инвесторы встанут в очередь
Как поётся в песне «Нагано» не%#й взять с того с кого не%#й взять. Письмо уже приходило даже в которой Г сказал что он тот самый как в этой песне. Это значит - новость для лайков, не?
Да это уже конвульсии. Понятно, что Google уже забил на них и сметает пачками каналы роспропаганды, а не как раньше - закрывал глаза.