Право
Маша Цепелева

Суд оштрафовал Google на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на YouTube Статьи редакции

Это второй штраф от оборота, который получила компания в России.

  • Таганский районный суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещённой в России информации, пишет «Интерфакс».
  • Штраф считали от оборота компании в России, общая сумма — больше 21,7 млрд рублей. Google наказали за видео на YouTube. Суд посчитал, что сервис «целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о военной операции в Украине, пропаганды экстремистских взглядов, идеологии террористических организаций и инструкций по изготовлению взрывчатых веществ».
  • Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации.
  • В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. После назначения исполнительского сбора он вырос ещё на 505 млн рублей. Полностью приставы взыскали штраф 26 мая.
  • В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». Обе компании недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. В июне — ещё на 1 млрд рублей, но уже по иску ВГТРК.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

#новость #google

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37 комментариев
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 Невкусно и грустно

Развитие ИТ отрасли во всей красе

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Наружный Денис

"Так и надо пиндосам"©

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Вася Пражкин

Чтобы было развитие - надо сначала закрутить гайки.
(С) Чиновничья мудрость.

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Марат Яз

Четкий, недвусмысленный сигнал Гуглу - уходите с нашего рынка...

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Марат Яз

Надо сразу оштрафовать интернет в нем фейки распространяют.

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Mr. Puss

Нелепый штраф. Контент размещают пользователи, и его не удаляют, если это не противоречит условиям пользования сервиса. В фашистском государстве правду объявляют ложью, а ложь - правдой. Этот гнилой режим долго не протянет

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Красивый единорожек88

Да что-то уже который век этот гнилой режим тянет-тянет и все никак не издохнет в конце концов

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Alex S.

"условия пользования сервисом" ниже закона по силе

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Андрей Волхонский

Идиоты.

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Деда Миша

Слабо Яндекс так же гопстопнуть?

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ART

Я вообще считаю, что инет надо закрыть и оштрафовать, он в принципе содержит много фейков обо всём на свете.

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Джахор Дырдырдаев

+10 рублей.

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Alex S.

или отсутствие чувства юмора у тебя

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Максим Песоцкий

Осталось Таганскому районному суду г. Москвы признать виновными за ежедневное освещение украинской армии Солнце, а Луну - за подсвечивание по ночам. Ну и влепить им иск на 100 тыщ мульёнов))) А если они не прекратят эту свою эсктремистскую деятельность, то признать их (Солнце и Луну) экстремистскими и запретить на всей территории России!!!

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Андрей Рядькин

они сейчас дербанят арестованные счета?

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Андрей Рядькин

21 млрд это сколько в дня СВО?

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Mr. Puss

Не больше недели. На один только залп шестью Калибрами по Виннице потратили 78 млн. долларов (4,5 млрд рублей). Видимо, денег в бюджете навалом, а в стране уже все проблемы решены: школы и детсады построены, дороги идеальны, граждане обеспечены, сыты и довольны

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Andrei M
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Андрей Рядькин

нужно больше штрафов

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Максим Абдрахманов

Интересно и почему же западные сервисы не торопятся приземляться в РФ?)))

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uagoose

деньги на импортозамещение

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Игорь

Ничего кроме смеха такие новости уже не вызывают.

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Вася Пражкин

Ну все, андроидщики, держитесь, недолго Гуглу осталось в РФ, чую.

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Алекс И

Щас блокнут все и вся 🤣

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Re Mora

Google - новая нефть.

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Andrei M

Россия - кофаундер гугля. Брин 6 лет своей жизни прожил в Москве (~10% от жизни). Так что всё по честному, без обид ;)

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Кот отца Пигидия

сколько раз суд должен оштрафовать гугл, чтоб уже отстали от них?

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Евгений Шутов

Как будто проще уйти, чем платить))

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Andrei M

удобно. без рисков и вложений 10% от оборота.
считай почти что фаундеры гугла или старославянская десятина.
Коля Давыдов завидует.

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Boris Kuzmin

Есть ли где-то предел разумного?

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Ничтожный холод

21 млрд SVOC - успешно эмитировано.

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Джахор Дырдырдаев

Гугл ещё держится.

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Alex Walker

Интересно сколько там осталось на заблокированном счету? :-)

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Дмитрий

Как вы считаете они когда-нибудь вернутся после этого?

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Дмитрий Самохин

Теперь инвесторы встанут в очередь

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Алекс И

Как поётся в песне «Нагано» не% взять с того с кого не% взять. Письмо уже приходило даже в которой Г сказал что он тот самый как в этой песне. Это значит - новость для лайков, не?

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Betty Boop

Да это уже конвульсии. Понятно, что Google уже забил на них и сметает пачками каналы роспропаганды, а не как раньше - закрывал глаза.

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