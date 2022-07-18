Право
Маша Цепелева

Евросоюз согласовал новые санкции — под ограничения не попал «Газпромбанк» Статьи редакции

Европейские страны введут дополнительные санкции в отношении «Сбербанка» и депозитов россиян.

  • Страны Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России, сообщает издание Portfolio со ссылкой на главу МИДа Венгрии Петера Сийярто.
  • Ограничения коснутся 48 физлиц, в том числе одного вице-премьера и нескольких глав регионов, и девяти компаний, среди них «Сбербанк». Будет ограничена торговля золотом, бухгалтерские услуги и аудит, налоговые консультационные услуги. Также европейские власти дополнительно ограничат госзакупки и приём депозитов от россиян.
  • В санкции не вошёл запрет на поставки российских энергоносителей и ограничения против «Газпромбанка».
  • 15 июля Еврокомиссия анонсировала новые санкции, но уточнила, что они «не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией».

#новость #санкции

4310 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
65 комментариев
Написать комментарий...
 Andrey Vasilev
В санкции не вошёл запрет на поставки российских энергоносителей и ограничения против «Газпромбанка».

Классика.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Волосач

А спонсируют войну всё ещё геймеры и веб-дизайнеры. Понимать надо!

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Короче я поговорил тут @Стерлядка Вяленая никаких критериев нет, они могут любого назвать нытиком просто так, ничего обосновывать не хотят. По мнению стерлядки все объективные люди ушли с vc.ru 2 года назад и это он заявляет оставаясь на vc.ru..

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
Виктор Парубец

Да когда же они от нас отстанут 😿😿

Ответить
Развернуть ветку
Котик Котиков

Загадка века - с чего вдруг пристали и не отстают

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sky

Когда мы отстанем от другой страны

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Алекс Крески

А ты достаточно умён

Ответить
Развернуть ветку
Котик Котиков

Теперь абсолютно точно можно с гордостью носить звание «нефте-газовая держава». Потому что ничего больше нет

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Ага, с которой отдельно сняли санкции связанные с сельхозпродукцией и удобрениями

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
تقي

Неужели газпромбанк таки.
Пу и орда остаётся без финансирования.
И таки шо, Европа на ядерную переходит?

Ответить
Развернуть ветку
Сырой бас

Читай новости глазами

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Чувство дежавю не покидает меня. 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Denis Levs

Здравствуйте! Дежавю в части? Вы имеете ввиду санкции антанты?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Тарас Свинолюб
В санкции не вошёл запрет на поставки российских энергоносителей и ограничения против «Газпромбанка».

Какие же еврокуколды немощи, продолжают покупать агрессорский газ, нет бы закупать экологически чистый кизяк у украинцев, заодно и поддержать их экономику!

Ответить
Развернуть ветку
Антон Т

Такие они забавные

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Усманов с вами не согласен, нылв суде просил санкции снять...

Ответить
Развернуть ветку
Cidirw Cidirw

Очередные меры для поднятия России с колен 👍

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
и приём депозитов от россиян

А это к чему? Наоборот должны стимулировать имхо, если цели были бы такие какие заявляют.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Устали ждать, пока Путин национально-ориентированную элиту в России сможет создать. Решили чуть-чуть подсобить. :)

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Александр Голубев

Какие они цели заявляют.
Огласите пож, весь список!

Ответить
Развернуть ветку
dikomm
под ограничения не попал «Газпромбанк»
Ответить
Развернуть ветку
F-117
Будет ограничена торговля золотом

Провоцируют рост цен теперь и на золотишко

Да и на украшения, вроде, ограничений не будет наложено.

Ответить
Развернуть ветку
Red Flag

Кто бы сомневался

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 65 комментариев
null