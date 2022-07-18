Евросоюз согласовал новые санкции — под ограничения не попал «Газпромбанк» Статьи редакции
Европейские страны введут дополнительные санкции в отношении «Сбербанка» и депозитов россиян.
- Страны Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России, сообщает издание Portfolio со ссылкой на главу МИДа Венгрии Петера Сийярто.
- Ограничения коснутся 48 физлиц, в том числе одного вице-премьера и нескольких глав регионов, и девяти компаний, среди них «Сбербанк». Будет ограничена торговля золотом, бухгалтерские услуги и аудит, налоговые консультационные услуги. Также европейские власти дополнительно ограничат госзакупки и приём депозитов от россиян.
- В санкции не вошёл запрет на поставки российских энергоносителей и ограничения против «Газпромбанка».
- 15 июля Еврокомиссия анонсировала новые санкции, но уточнила, что они «не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией».
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Классика.
А спонсируют войну всё ещё геймеры и веб-дизайнеры. Понимать надо!
Короче я поговорил тут @Стерлядка Вяленая никаких критериев нет, они могут любого назвать нытиком просто так, ничего обосновывать не хотят. По мнению стерлядки все объективные люди ушли с vc.ru 2 года назад и это он заявляет оставаясь на vc.ru..
Да когда же они от нас отстанут 😿😿
Загадка века - с чего вдруг пристали и не отстают
Когда мы отстанем от другой страны
А ты достаточно умён
Теперь абсолютно точно можно с гордостью носить звание «нефте-газовая держава». Потому что ничего больше нет
Ага, с которой отдельно сняли санкции связанные с сельхозпродукцией и удобрениями
Неужели газпромбанк таки.
Пу и орда остаётся без финансирования.
И таки шо, Европа на ядерную переходит?
Читай новости глазами
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Чувство дежавю не покидает меня. 🤔
Здравствуйте! Дежавю в части? Вы имеете ввиду санкции антанты?
Какие же еврокуколды немощи, продолжают покупать агрессорский газ, нет бы закупать экологически чистый кизяк у украинцев, заодно и поддержать их экономику!
Такие они забавные
Усманов с вами не согласен, нылв суде просил санкции снять...
Очередные меры для поднятия России с колен 👍
А это к чему? Наоборот должны стимулировать имхо, если цели были бы такие какие заявляют.
Устали ждать, пока Путин национально-ориентированную элиту в России сможет создать. Решили чуть-чуть подсобить. :)
Какие они цели заявляют.
Огласите пож, весь список!
Провоцируют рост цен теперь и на золотишко
Да и на украшения, вроде, ограничений не будет наложено.
Кто бы сомневался