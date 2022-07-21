ЕС смягчил ограничения на поставки в Россию товаров для авиации Статьи редакции
Также Евросоюз изменит запрет на сделки с российскими госструктурами, чтобы «обеспечить доступ к правосудию».
- ЕС разрешил поставки в Россию авиационных товаров и технологий в той мере, насколько это необходимо для работы Международной организации гражданской авиации. Также ослаблен запрет на сделки с российскими госорганизациям, чтобы «обеспечить доступ к правосудию». Разрешены сделки с сельхоз продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.
- Новый пакет санкций вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота, в том числе ювелирных изделий. Также ужесточён экспортный контроль товаров двойного назначения и технологий, которые могут быть использованы интересах армии.
- Также запрещено принимать деньги для открытия банковского счёта от юрлиц, которые контролируют российские граждане или физлица, живущие в России. Приём депозитов для незапрещённой трансграничной торговли — только по предварительному согласованию.
- Требования опубликовали в Официальном журнале ЕС.
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Походу очередной пакет санкций ЕС надел себе на голову.
Так Россия очередной раз дала пососать пиндосам.
Если честно, мудаки они полные. Имитируют "страшные санкции", отменяя и моча только те 10% россиян, которые против войны и путина, продолжая платить путину миллиард баксов в день за нефть и газ.Также запрещено принимать деньги для открытия банковского счёта от юрлиц, которые контролируют российские граждане или физлица, живущие в России.
А факт "жизни в России" будет определяться отсутствием европейского ВНЖ, которое теперь хер получишь.
Плохая аналогия, вот если бы они газ запретили -вот тогда это был бы пакет на голову
Жаль. Душить так душить.
Ты не в России живёшь?
Ты VC с TJ перепутал, похоже.
Оказалось душилка не выросла
Почему не в окопе?
Начинается переобувка потихоньку. Но, боюсь, они поздно поняли, что себе в ноги выстрелили всеми этими пакетами:)
Как только Германия откажется\найдёт альтернативу российскому нефти\газу - сливайте воду, Вячеслав.
Интересно читать комменты людей, которые живут в России, но топят за санкции
закончите их читать, почитайте еще Ремарка и про его сестру. И еще сколько-то там тысяч немцев - вот предатели так предатели были.
Я такой человек, не вижу тут ничего интересного
Я такой. Хочу чтобы санкции убили к хуям экономику, а затем и всю страну. Такой пиздец спасти "мягко" невозможно, только сжечь дотла и строить с нуля. Так что живу в ожидании, когда все сгорит, даже с учётом того что меня тоже затронет.
Может кому-то не нравится что текущий режим занялся уничтожением российских граждан? Или 26 млн захотел повторить?
Предатели всегда и везде были
Весьма неожиданный фортель.
А как же «не дадим России продыху, покуда не прекратят!»? Не, это неплохо, разумеется, вопрос откуда ветер дует. Или просто западная авиаотрасль хочет зарабатывать? Так и остальные хотят ведь.
За границу летать все равно не выйдет при текущем парке. В принципе, они придавили санкциями весь транспорт, если приглядеться. ЖД, авто, авиа- все под санкциями на производство современных видов.
Видимо они не против что-бы мы катались на том что есть внутри РФ, и производили такое же устаревшее для покрытия внутреннего спроса. Шутки-шутками, но эта забота о территориальной целостности РФ. Боятся кучи новых образований со своим ядерным оружием на месте РФ?
Или ждут что зерно разблокируют. Сейчас республиканцы возьмут конгресс и сенат, начнется отопительный сезон и будем смотреть новые интересные серии, у нас билеты в первом ряду)
тут больше похоже на хирургическое оставление поддержки для отраслей, которые планируют оставить в РФ. Там все в пользу Евросоюза и практически 0 пользы для РФ(как с теми же авиационные товары и технологий - по сути, для обеспечения безопастности полетов _зарубежных_ компаний на территории РФ).
То ли еще будет...
Ой ой ой
запрещено принимать деньги для открытия банковского счёта от юрлиц, которые контролируют российские граждане или физлица, живущие в России
Я правильно понимаю что живя в рф или будучи гражданином, это запрещает открывать юрлица в ес?
Именно. Ровно так же уже действуют санкции на покупку акций.
Так написано же от ЮРЛИЦ. Я так понимаю, если ты физик и хочешь открыть компанию, то пожалуйста, но если ты компания с фаундером с российским паспортом или живущий на территории России, тогда извините.
Тоже интересно
Прикольно - заголовок как будто ес отменил дохрена санкций и завтра можно лететь хоть в германию, хоть в рим напрямую на аэрофлоте.
По факту - чуть упростили работу международных перевозчиков, что нужно скорее не для самой россии (это если я правильно понял из того что по ссылке) + 2 блока новых запретов.
А в коментах радостные странные люди которые воспринимают всерьез именно заголовок а в саму статью видимо лезть религия не позволяет
Такими темпами, ждем с 8 пакетом снятие запрета на сотрудничество с нспк и возвращением МК и Визы
Пффф! А говорили летать не сможем!
Ещё как полетаем! ✈️
Это далеко не о самолетах. Это об оборудование для Международной организации гражданской авиации. Для авиаотрасли РФ это собо никак не поможет.
ну и поплывёт нефть в 3-ю страну по документам, потом танкер исчезает и вуаля нефть там где надо т.е. в ЕС
Взрослые люди, а аедут себя как дети😁
Запад планомерно сует свой же Х🤮р себе в жопу ,занимательная картина)))
И лизинг на самолёты теперь тоже в прогрессе..?
Тут скорее всего даже речь не о запчастях для российских АК идет, а об оборудовании, которое необходимо для осуществления ИКАО своей деятельности (возможно что-то связаное с их сертификацией).
почему-то я не нашел по ссылке этих требований? может не тот документ?
🤔🤔🤔
"Обеспечить доступ к правосудию"
Наш Европейский суд, самый гуманный суд в мире...
А не, это не то, о чем все подумали.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Активы, за что заблокировали активы! Быстрей бы уже вот это великое недоверие вылечили.
Кто то эту портянку в ссылке прочитал? Чего разрешили то?
Ничего не понял, они решили Путину проблему с запчастями на гражданские самолеты и ему их разбирать не надо будет? Или как?
Удары плеткой уже такие, что доставляют удовольствие