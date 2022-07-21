Право
Маша Цепелева

ЕС смягчил ограничения на поставки в Россию товаров для авиации Статьи редакции

Также Евросоюз изменит запрет на сделки с российскими госструктурами, чтобы «обеспечить доступ к правосудию».

  • ЕС разрешил поставки в Россию авиационных товаров и технологий в той мере, насколько это необходимо для работы Международной организации гражданской авиации. Также ослаблен запрет на сделки с российскими госорганизациям, чтобы «обеспечить доступ к правосудию». Разрешены сделки с сельхоз продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.
  • Новый пакет санкций вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота, в том числе ювелирных изделий. Также ужесточён экспортный контроль товаров двойного назначения и технологий, которые могут быть использованы интересах армии.
  • Также запрещено принимать деньги для открытия банковского счёта от юрлиц, которые контролируют российские граждане или физлица, живущие в России. Приём депозитов для незапрещённой трансграничной торговли — только по предварительному согласованию.
  • Требования опубликовали в Официальном журнале ЕС.

#новость #санкции

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170 комментариев
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 Ruslan Huisulin

Походу очередной пакет санкций ЕС надел себе на голову.

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Юрий Б.

Так Россия очередной раз дала пососать пиндосам.

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6 комментариев
Павел Милюков

Если честно, мудаки они полные. Имитируют "страшные санкции", отменяя и моча только те 10% россиян, которые против войны и путина, продолжая платить путину миллиард баксов в день за нефть и газ.

Также запрещено принимать деньги для открытия банковского счёта от юрлиц, которые контролируют российские граждане или физлица, живущие в России.

А факт "жизни в России" будет определяться отсутствием европейского ВНЖ, которое теперь хер получишь.

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12 комментариев
Михаил Зеленин

Плохая аналогия, вот если бы они газ запретили -вот тогда это был бы пакет на голову

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Alex Gurulli

Жаль. Душить так душить.

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Александр Владимирович

Ты не в России живёшь?

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76 комментариев
Send_Nukes

Ты VC с TJ перепутал, похоже.

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house nigger

Оказалось душилка не выросла

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Алексей Волосач

Почему не в окопе?

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2 комментария
Вячеслав Осадчий

Начинается переобувка потихоньку. Но, боюсь, они поздно поняли, что себе в ноги выстрелили всеми этими пакетами:)

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Alex Gurulli

Как только Германия откажется\найдёт альтернативу российскому нефти\газу - сливайте воду, Вячеслав.

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6 комментариев
Марк Щетинин

Интересно читать комменты людей, которые живут в России, но топят за санкции

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Alex

закончите их читать, почитайте еще Ремарка и про его сестру. И еще сколько-то там тысяч немцев - вот предатели так предатели были.

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2 комментария
Евгений Бирма

Я такой человек, не вижу тут ничего интересного

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Qnoc

Я такой. Хочу чтобы санкции убили к хуям экономику, а затем и всю страну. Такой пиздец спасти "мягко" невозможно, только сжечь дотла и строить с нуля. Так что живу в ожидании, когда все сгорит, даже с учётом того что меня тоже затронет.

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4 комментария
Владимир Кондратьев

Может кому-то не нравится что текущий режим занялся уничтожением российских граждан? Или 26 млн захотел повторить?

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Руслан Астафьев

Предатели всегда и везде были

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1 комментарий
Вадим Д.

Весьма неожиданный фортель.
А как же «не дадим России продыху, покуда не прекратят!»? Не, это неплохо, разумеется, вопрос откуда ветер дует. Или просто западная авиаотрасль хочет зарабатывать? Так и остальные хотят ведь.

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Ли Ши

За границу летать все равно не выйдет при текущем парке. В принципе, они придавили санкциями весь транспорт, если приглядеться. ЖД, авто, авиа- все под санкциями на производство современных видов.
Видимо они не против что-бы мы катались на том что есть внутри РФ, и производили такое же устаревшее для покрытия внутреннего спроса. Шутки-шутками, но эта забота о территориальной целостности РФ. Боятся кучи новых образований со своим ядерным оружием на месте РФ?

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Blackrock

Или ждут что зерно разблокируют. Сейчас республиканцы возьмут конгресс и сенат, начнется отопительный сезон и будем смотреть новые интересные серии, у нас билеты в первом ряду)

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9 комментариев
John Doe

тут больше похоже на хирургическое оставление поддержки для отраслей, которые планируют оставить в РФ. Там все в пользу Евросоюза и практически 0 пользы для РФ(как с теми же авиационные товары и технологий - по сути, для обеспечения безопастности полетов _зарубежных_ компаний на территории РФ).

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1 комментарий
Гусь Гусейнов

То ли еще будет...

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Evgeny Voronkov

Ой ой ой

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Евгений Бирма

запрещено принимать деньги для открытия банковского счёта от юрлиц, которые контролируют российские граждане или физлица, живущие в России

Я правильно понимаю что живя в рф или будучи гражданином, это запрещает открывать юрлица в ес?

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John Doe

Именно. Ровно так же уже действуют санкции на покупку акций.

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Evgeniy Chaplygin

Так написано же от ЮРЛИЦ. Я так понимаю, если ты физик и хочешь открыть компанию, то пожалуйста, но если ты компания с фаундером с российским паспортом или живущий на территории России, тогда извините.

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1 комментарий
Please be patient ihave autism

Тоже интересно

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Hey You

Прикольно - заголовок как будто ес отменил дохрена санкций и завтра можно лететь хоть в германию, хоть в рим напрямую на аэрофлоте.

По факту - чуть упростили работу международных перевозчиков, что нужно скорее не для самой россии (это если я правильно понял из того что по ссылке) + 2 блока новых запретов.

А в коментах радостные странные люди которые воспринимают всерьез именно заголовок а в саму статью видимо лезть религия не позволяет

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Allestor Klei

Такими темпами, ждем с 8 пакетом снятие запрета на сотрудничество с нспк и возвращением МК и Визы

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Вася Иванов

Пффф! А говорили летать не сможем!
Ещё как полетаем! ✈️

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John Doe

Это далеко не о самолетах. Это об оборудование для Международной организации гражданской авиации. Для авиаотрасли РФ это собо никак не поможет.

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6 комментариев
неформат

ну и поплывёт нефть в 3-ю страну по документам, потом танкер исчезает и вуаля нефть там где надо т.е. в ЕС

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Lukas Dexter

Взрослые люди, а аедут себя как дети😁

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Izya

Запад планомерно сует свой же Х🤮р себе в жопу ,занимательная картина)))

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Александр Сергеевич

И лизинг на самолёты теперь тоже в прогрессе..?

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Sergey Nikitin

Тут скорее всего даже речь не о запчастях для российских АК идет, а об оборудовании, которое необходимо для осуществления ИКАО своей деятельности (возможно что-то связаное с их сертификацией).

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2 комментария
Io Eau

почему-то я не нашел по ссылке этих требований? может не тот документ?

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Mr Blunt

🤔🤔🤔

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Николай Николаев

"Обеспечить доступ к правосудию"
Наш Европейский суд, самый гуманный суд в мире...
А не, это не то, о чем все подумали.

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Инокентий Смирнов

Активы, за что заблокировали активы! Быстрей бы уже вот это великое недоверие вылечили.

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Александр Голубев

Кто то эту портянку в ссылке прочитал? Чего разрешили то?

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Roman Shar

Ничего не понял, они решили Путину проблему с запчастями на гражданские самолеты и ему их разбирать не надо будет? Или как?

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Евгений Зыскинд

Удары плеткой уже такие, что доставляют удовольствие

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