Право
Маша Цепелева

Apple, Google и другие ИТ-компании согласились соблюдать закон Индонезии, который «вводит цензуру» в сервисах Статьи редакции

И обязует компании передавать властям данные о пользователях по запросу.

  • Meta*, TikTok и Twitter последними зарегистрировались для получения лицензии в министерстве связи Индонезии, пишет Financial Times. Всего зарегистрировавшихся компаний — 207, в их числе Apple, Microsoft, Google, Amazon, Netflix и Spotify.
  • Закон о распространении информации принят в ноябре 2020 года. Власти Индонезии требуют, чтобы сервисы удаляли нарушающую «общественный порядок» информацию и предоставляли правоохранительным органам доступ к данным.
  • Компании без лицензии могли получить штраф или лишиться права работать в стране.
  • Власти Индонезии объяснили закон защитой личных данных пользователей и созданием «позитивного цифрового пространства» в стране.
  • ИТ-гиганты обязались исполнять закон, потому что Индонезия — четвертая страна в мире по численности населения и привлекательный рынок, пишет издание. При этом местные журналисты и активисты «подвергаются суровым наказаниям из-за законов об онлайн-медиа».
  • TikTok считает, что «правительство Индонезии будет уважать свободу слова», прокомментировали газете в компании. Twitter «надеется на сотрудничество с правительством, чтобы сделать Интернет безопасным». Остальные компании не ответили на запросы.

*Meta признана экстремистской в России

#новость #законы #индонезия

4887 просмотров
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100 комментариев
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 Anton

Ну чо Индонезийцы сваливаете из свой дыры и загнивающей страны в Европу или Израиль ? 🤔 (привёл аналогию как пишут на виси про РФ)

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Алексей Трухин

Это ж не РФ! Защищать свои интересы нельзя только России, а остальным - можно (и нужно)!

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23 комментария
Марат

странная претензия. как будто кто-то когда-то предлагал ориентироваться на индонезию хоть в чем-то. это страна треьего мира, хуже чем россия по уровню жизни

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2 комментария
Марат Яз

Даже ради Индонезии Apple и Google прогнулись а ради Великой РФ не стали...

Похоже дело не в компаниях, а в херовых переговорщиках из РосКомНадзора!!

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6 комментариев
Артём Федотов
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3 комментария
Марат Яз

Не ну Индонезию Генассамблея ООН не признавала страной агрессором... Так что..

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Злой Полушубок
Миграционный прирост населения: в среднем -428 человек в день

https://countrymeters.info/ru/Indonesia

Валят.

Население Индонезии
Население Индонезии на текущий день составляет 281 045 486 человек. Счётчик населения, рождений…
countrymeters.info
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1 комментарий
Максим Абдрахманов

Вообще то это значит что для ИТ-гигантов рынок Индонезия ценнее рынка РФ. Индонезия перспективнее России... Как вам такое псевдовеликие путриоты, не обидненько?)

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9 комментариев
Valentin Dombrovsky

Да-да, все «просветлённые» уже сваливают из Бали.

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Пришелец

Так это и есть дыра и загнивающая страна.

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В Б

Какой интересный способ спросить индонезийцев на русском языке на русскоязычном сайте.

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Hey You

А чем не повод? Тем более теперь видно к чему приводят такие начинания.

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Alexandr Garuppa

Я очень рад что вы наконец то признали что Россия является такой же отсталой страной как и индонезия. Я бы еще в пример Гондурас и Сальвадор привел, ну да ладно. А самый цимес в том что ни у россиян ни у индонезийцев тупо нет денег и возможности свалить.

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MEGAtraXXXer666

Индобурнет

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Anton Gamskiy

ИндоКомНадзор

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Лебедев Александр
>TikTok считает, что «правительство Индонезии будет уважать свободу слова», прокомментировали газете в компании.

- А как вы в такой дождь умудрились сухим остаться?
- Да я вот между каплями, между каплями...

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Марат Яз

Про Микояна анекдот?

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2 комментария
Борис Мазок

Вангую, что лет через 10 интернет будет настолько зарегулирован, что им будет невозможно пользоваться. Будут сплошные VPN через VPN. А тарелки Маска просто запретят, если он будет рыпаться насчёт свободы слова. Это всё будет подталкивать людей к крипте и Web3, но они всё равно будут работать через жопу потому что большинство будет хавать что дают. В итоге интернет превратится в гигантский зомбоящик 2.0.

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Рамир Собалов

Когда ж вы там в своём интернете насидитесь-то и за реальные дела возьмётесь?

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4 комментария
Vitaliy Kovalev

Крипта тут ничем не поможет.

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Марат Яз

VPN разовьётся и будет прямо в настройках телефона, может так как-то

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2 комментария
Sergey Vasiliev

в банановых республиках конечно будет

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Денис Пихаров

Через 10 лет тарелки Маска будут подчиняться законам так же, как и остальные провайдеры, иначе будут засвечены с каждого континента

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Sergey

А в России че насрано что-ли я не пойму?
Я отвечал хохлам на ФБ в комментариях где оскорбляли русских и в итоге мою страницу удалили без права восстановления.

Свободный блять интернет??? Серьезно???

Гандоны блять

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Марат

независимо от того, кто был прав в вашем сраче на фейсбуке, при чем тут свободный интернет? если вас госдеп не забанил, жаловаться не на что, это частный бизнес. свобода вам гарантирована только в том плане, что государство не будет вас ограничивать. все остальные делают что хотят, в пределах разумного

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Лебедев Александр

ФБ обещал свободный интернет? Даже Трампа вон в твиттере забанили.

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Random Dude
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Алексей Прасковьин

Интернет действительно свободный. В том числе он свободный для модератора Фейсбука в его праве забанить альтернативно одаренного агрессивного пользователя из РФ и отправить его нести свое архиценное (нет) мнение на любой другой ресурс свободного интернета.

Так что, Сережа, ты банально перепутал Интернет и Фейсбук. Бывает.

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1 комментарий
Приёмная Палпатина

Удивительно, что они раньше это не сделали, учитывая что это очень консервативная мусульманская страна, уровня арабских стран +-

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Umbrella Corporation

И эти туда же, в цифровой гулаг семимильными шагами шагают. Что не так с человечеством? Почему к власти пришли диктаторы?

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Dimitri

Вроде в Индонезии некогда других и не было.

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Eugene Danilov

fun fact: у либерашек на такие новости "баннерная слепота"

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Hey You

Просто интересно - а ты сам тоталиташка или консерватишка?

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2 комментария
Котик Котиков

А это показатель, что эти компании и в других странах сливают данные о своих пользователях

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Sergey

А вы верили в конфиденциальность?
Такого понятия вообще в реальности не существует, а точнее только понятие и существует

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1 комментарий
GanicusCsw
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Tayler

Все под всех прогибаются, когда это касается денег! Те, кто не прогнулся во всех странах либо сидят у себя, либо прячутся у врагов!

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Гусь Гусейнов

Ну ка расскажите мне про"закручивание" гаек в РФ))))
хохлоботы, велком ставить мне минусы )))

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Tannim

Поражаюсь с того как порвались ватники, Индонезии типо можно цензурировать, России — нет.

Первое что должны понять ватники — Россия не Индонезия, Россия не Китай, Россия не США. Россия это Россия.

В России репрессии и цензура тоже не один год строились — и всех все устраивало.

Если Индонезия перестанет быть выгодной по тем или иным причинам — оттуда так же уйдут. И из Китая уйдут. И откуда угодно уйдут, им же прибыль важна.

Или не уйдут, если работать на рынке будет выгодно.

Когда вы ноете что России чего-то типо нельзя, и оттуда ушли, вы должны задуматься не о двойных стандартах, а о том что Россия не привлекательна для работы.

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Денис Бурков

У нас ещё все более менее😃

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Марат Яз

Да у нас все отлично, хотя мы ещё "всерьез ничего не начинали".

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Комментарий удален модератором

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Valentin Dombrovsky

Китайский Тикток считает, что в Индонезии «будут уважать свободу слова».

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Андрей Федоренко

Опять ЗРАДА, ну что за дела

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Alexandr Garuppa

Это офигенно давать ссылку на контент по подписке. Видимо у каждого россиянина есть подписка на financial times. Но я как нищеброд такой подписки не имею, поэтому вот: https://9to5mac.com/2022/07/21/apple-indonesia/

Apple Indonesia agreement could force company to…
An Apple Indonesia agreement could force the company to hand over to the government the personal…
9to5mac.com
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