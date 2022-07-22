И убрал его из реестра запрещённой информации.

Роскомнадзор разблокировал сайт Tor на территории России, исполнив решение Саратовского областного суда. Об этом cообщила адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина, которая представляла интересы The Tor Project, Inc.в суде.

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что „в скором времени мы разблокируем этот сайт“, и вот наконец-то это произошло!», — рассказала юрист.

Сайт убрали из реестра запрещённой информации

18 декабря 2017 года Саратовский районный суд принял решение о внесении сайта Tor о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации. Сервис долгое время оставался доступен, однако спустя четыре года, в декабре 2021 года, его начали блокировать. Роскомнадзор объяснил это наличием доступа к «запрещённой информации».

19 мая 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке сети Tor. После этого дело отправили на новое рассмотрение. Интересы организации The Tor Project представлялиюристы «Роскомсвободы». Непривлечение к делу представителей проекта и отсутствие в законодательстве запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN, стали двумя основными аргументами защиты.