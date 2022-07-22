Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor спустя два месяца после решения суда Статьи редакции
И убрал его из реестра запрещённой информации.
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor на территории России, исполнив решение Саратовского областного суда. Об этом cообщила адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина, которая представляла интересы The Tor Project, Inc.в суде.
«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что „в скором времени мы разблокируем этот сайт“, и вот наконец-то это произошло!», — рассказала юрист.
18 декабря 2017 года Саратовский районный суд принял решение о внесении сайта Tor о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации. Сервис долгое время оставался доступен, однако спустя четыре года, в декабре 2021 года, его начали блокировать. Роскомнадзор объяснил это наличием доступа к «запрещённой информации».
19 мая 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке сети Tor. После этого дело отправили на новое рассмотрение. Интересы организации The Tor Project представлялиюристы «Роскомсвободы». Непривлечение к делу представителей проекта и отсутствие в законодательстве запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN, стали двумя основными аргументами защиты.
Бля, эти люди реально думают, что делают что-то полезное для страны?.. Разогнать всех нафик.
заблокировать:D
Быстрый РКН, спасибо тебе за взвешенность решений и отдельная благодарность – за твою оперативность!
А сегодня ведь праздник – Всемирный день мозга (-:
В РКН этот праздник отмечать некому ))
Это да, не их день совершенно!
Зато они с размахом отмечают международный день мудака ))
С шествиями и банкетами (-:
Последняя версия TOR уклоняется от блокировок.
Решили, видимо, как с Телеграм, не связываться..
https://www.cnews.ru/news/top/2022-07-18_brauzer_tor_nauchilsya_avtomaticheski
Пробовал, нифига она не уклоняется. Пока VPN не включишь - к тору не подключишься. Собственно поэтому и смысла в нём нет.
А как насчёт этой новости?
https://news.mail.ru/economics/52295243
прозвучало в стиле "в деревне Бельдяжки заблокирован сайт-фонд помощи афроамериканцам в Конго"
То есть, пусть заявляет что хочет. Делать что хочет точно никто не запретит)
Ну что сказать. В скором времени Гугл там разблокируют, зато заблокируют Пушилина, надолго.
2 месяца ...