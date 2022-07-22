Суд продлил арест сооснователя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене до конца сентября Статьи редакции
Таким образом, он будет под арестом уже год.
- Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Ильи Сачкова на два месяца, до 28 сентября 2022 года, говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы московских судов.
- Слушание по делу о госизмене (ст.275 УК) проходило в закрытом режиме, отмечает «РИА Новости». Защита настаивала на том, что оснований для сохранения ему такой строгой меры пресечения как арест нет, пишет «Интерфакс».
- Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Максимальное наказание по ст. 275 — 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены. По версии следствия, предприниматель якобы передавал данные в области кибербезопасности, которые составляют гостайну, говорил источник ТАСС.
- Сам Сачков вину не признаёт. Он говорил, что дело никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB.
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Товарищ следователь, произошла чудовищная ошибка!
Не. Уважаемый Господин Президент! Произошла чудовищная... и далее по тексту.
За что понял. Спасибо
Чем положительный? В феврале 2012 в бизнес-центре "АВС" в Мажоровом переулке Сачков выстрелил в спину охраннику, сделавшему ему замечание. Тогда он сумел избежать наказания.
и ладно бы это единственный случайПо его словам, он стоял в пробке, когда к нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал немедленно уехать. Таксист ответил, что не может этого сделать из-за затора, тогда мужчина [Сачков] ударил его и выстрелил из газового пистолета. Как утверждает таксист, газ попал ему в лицо, на руки и на одежду. После этого мужчина выстрелил в водителя другого такси, но не попал.
https://ria.ru/20191121/1561396774.html
У сачкова крыша съехала давно и капитально
И если бы его посадили именно за это - ни у кого вопросов бы не возникло
на момент конфликта с таксистом у сачкова хватало мозгов не встречаться по сингапурским ресторанам с представителями иностранных разведок, так что у государства претензий особо и не было, а на всякую дичь с стрельбой по прохожим и таксистам закрывали глаза) Это уже потом у сачкова крыша окончательно съехала, а чувство собственного величия перевесило и затмило здравый смысл и какой-то минимальный уровень осмотрительности
Какая несусветная дичь
Съехала крыша - потому что выстрелил из пукалки в грубого таксиста? Неубедительно. Разборки на российских дорогах уже давно стали мемом
Ну, короче, понятно, допетушился
Понял. Спасибо
С такой то крышей мог и в голову в упор выстрелить! Повезло охраннику, чо.
Эту фразу желтые СМИ публикуют буквально слово-в-слово, первоисточника не найти.
Пойду клепать лендинги.
От греха подальше
При желании и в html можно найти госизмену и экстремизм
Есть в России традиция - в СИЗО повешенных находить.
госизменял не как руководитель компании, а как обычный гражданин 👌
+ дичь какая-то. По госизмене вообще никто просто так закрывать не будет, статей что-ли мало
Долго шьют дело, нитки видать закончились белые.
Ты виноват, но в чем, мы тебе не скажем, это государственная тайна. РФ, сам понимаешь.
А про свою страну что скажете?
😐
Ну как бы после годика в СИЗО шансы на оправдательный приговор нулевые
Да нет, смотря как (если) сотрудничать будет
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Рафик неуиноуен
ВЧК-ОГПУ стала известна совершенно потрясающая история, которая и могла привести к аресту Ильи Сачкова . О том, как в 2020 году ДОИ Пятой службы ФСБ, близкий к ФСБ адвокат Эдуард Буданцев и группа олигархов из Казахстана и России (в том числе Алишер Усманов) пытались провернуть план по установлению контроля над всеми лицами мирового уровня, имеющими отношение к информационной безопасности. В этот фантастический план (а Пятая служба славится ими) входило взять в сферу своего влияния даже Илона Маска и Билла Гейтса. Обо всем по порядку.
Эдуард Буданцев человек крайне близкий не только к Управлению М ФСБ РФ, но и к ряду других служб, в том числе Пятой Службы. С другой стороны, у него на абонементе уже давно сидят олигархи высочайшего уровня. Буданцеву открытые многие двери. Ему ничего не стоит позвонить коменданту Кремля и попросить "Серёга [тот, который Хлебников], пропусти парней, моих гостей, будем на таких то машинах". Поэтому не удивительно, что фантастический план Пятой Службы было поручено реализовать именно ему. Он в помощники взял основателя Group IB Илью Сачкова.
В результате Буданцев (представляя интересы 5-ой службы ФСБ "ДОИ") вместе с Сачковым стали реализовать сценарий по созданию международной конференции "Криптобезопасность и защита инвестиций". Вроде рядовое событие, однако... Целью создания данной ежегодной конференции являлось установление всех лиц, кто на международном уровне связан со сферой информационной безопасности, наработка нужной информации и попытка взять под определенный оперативный контроль действия мировых гигантов (а кто знает, может даже их вербовка). Местом проведения и штаб-квартирой должен был являться Лондон. Сачков неоднократно выезжал туда для организации ему этого мероприятия. Помогал ему сын Буданцева от первой жены, который постояннно проживает в Лондоне. Деньги на первичные мероприятия дал олигарх из Казахстана Кенес Ракишев, который тесно связан с Буданевым и многим обязан Буданцеву.
Официальным организатором мероприятия выступало некое АНО «Международный институт проблем устойчивого развития».
С российской стороны в планы Буданцева-Сачкова входило привлечь "спонсоров" - Алишера Усманова (куда же без его "Цитадели"), Вексельберга (Сколково), Олега Тинькова (ну ясно, куда он денется), Чемезова (там денег вообще бесконечно). И переговоры либо непосредственно с ними, либо с их представителями прошли на ура.
А почётными участниками ежегодной конференции решили сделать: Аркадия Воложа, Джинни Рометти (IBM), Джека Ма (уже становится смешно), Билла Гейтса (еще смешнее), Сергея Брина (уже не смешно) и даже Цукерберга с Илоном Маском (завидуем фантазии Пятой Слжбы, Буданцева и Сачкова), ну и еще Павла Дурова.
Нормальному человеку, естественно, и сразу было ясно, что мечта несбыточная, но кто же мешает (как мы видим по истории с соседней страной) фантазировать ДОИ и её бенефициарам.
Сколько денег было получено на этот проект. Сколько оперативных справок для Кремля «родилось» о том, как он успешно движется и каких успехов удалось добиться Пятой Службе в установлении контроля над Илоном Маском и Биллом Гейтсом.
Когда же стало понятно, что в Кремль докладывали полный «пшик», деньги олигархов под проект ушли неизвестно куда, никакой конференции с участием Цукерберга и Дурова не будет, то свалили все на «утечку информации». А следом за решетку отправился Сачков- «слабое звено».
Смотрел как-то интервью с ним, очень душный персонаж.