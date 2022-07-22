Право
Элементарный Валера

Суд продлил арест сооснователя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене до конца сентября Статьи редакции

Таким образом, он будет под арестом уже год.

  • Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Ильи Сачкова на два месяца, до 28 сентября 2022 года, говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы московских судов.
  • Слушание по делу о госизмене (ст.275 УК) проходило в закрытом режиме, отмечает «РИА Новости». Защита настаивала на том, что оснований для сохранения ему такой строгой меры пресечения как арест нет, пишет «Интерфакс».
  • Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Максимальное наказание по ст. 275 — 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены. По версии следствия, предприниматель якобы передавал данные в области кибербезопасности, которые составляют гостайну, говорил источник ТАСС.
  • Сам Сачков вину не признаёт. Он говорил, что дело никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB.
Офлайн
Элементарный Валера
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции

Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.

Илья Сачков Фото с личной страницы в Facebook

#новость #ильясачков

2344 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Mashed Potato

Товарищ следователь, произошла чудовищная ошибка!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Не. Уважаемый Господин Президент! Произошла чудовищная... и далее по тексту.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

За что понял. Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Чем положительный? В феврале 2012 в бизнес-центре "АВС" в Мажоровом переулке Сачков выстрелил в спину охраннику, сделавшему ему замечание. Тогда он сумел избежать наказания.

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Danilov

и ладно бы это единственный случай
https://ria.ru/20191121/1561396774.html

По его словам, он стоял в пробке, когда к нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал немедленно уехать. Таксист ответил, что не может этого сделать из-за затора, тогда мужчина [Сачков] ударил его и выстрелил из газового пистолета. Как утверждает таксист, газ попал ему в лицо, на руки и на одежду. После этого мужчина выстрелил в водителя другого такси, но не попал.

У сачкова крыша съехала давно и капитально

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

И если бы его посадили именно за это - ни у кого вопросов бы не возникло

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Danilov

на момент конфликта с таксистом у сачкова хватало мозгов не встречаться по сингапурским ресторанам с представителями иностранных разведок, так что у государства претензий особо и не было, а на всякую дичь с стрельбой по прохожим и таксистам закрывали глаза) Это уже потом у сачкова крыша окончательно съехала, а чувство собственного величия перевесило и затмило здравый смысл и какой-то минимальный уровень осмотрительности

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Какая несусветная дичь

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Off

Съехала крыша - потому что выстрелил из пукалки в грубого таксиста? Неубедительно. Разборки на российских дорогах уже давно стали мемом

Ответить
Развернуть ветку
Абырка

Ну, короче, понятно, допетушился

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Понял. Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

С такой то крышей мог и в голову в упор выстрелить! Повезло охраннику, чо.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Off

Эту фразу желтые СМИ публикуют буквально слово-в-слово, первоисточника не найти.

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Пойду клепать лендинги.
От греха подальше

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

При желании и в html можно найти госизмену и экстремизм

Ответить
Развернуть ветку
Пьяный самолет

Есть в России традиция - в СИЗО повешенных находить.

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Danilov
Сам Сачков вину не признаёт. Он говорил, что дело никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB.

госизменял не как руководитель компании, а как обычный гражданин 👌

Ответить
Развернуть ветку
Абырка

+ дичь какая-то. По госизмене вообще никто просто так закрывать не будет, статей что-ли мало

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

Долго шьют дело, нитки видать закончились белые.

Ответить
Развернуть ветку
Ян Полянский

Ты виноват, но в чем, мы тебе не скажем, это государственная тайна. РФ, сам понимаешь.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

А про свою страну что скажете?

Ответить
Развернуть ветку
Студенческий чувак

😐

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pokrovsky

Ну как бы после годика в СИЗО шансы на оправдательный приговор нулевые

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Да нет, смотря как (если) сотрудничать будет

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Iskander ApartX

Рафик неуиноуен

Ответить
Развернуть ветку
Yola

ВЧК-ОГПУ стала известна совершенно потрясающая история, которая и могла привести к аресту Ильи Сачкова . О том, как в 2020 году ДОИ Пятой службы ФСБ, близкий к ФСБ адвокат Эдуард Буданцев и группа олигархов из Казахстана и России (в том числе Алишер Усманов) пытались провернуть план по установлению контроля над всеми лицами мирового уровня, имеющими отношение к информационной безопасности. В этот фантастический план (а Пятая служба славится ими) входило взять в сферу своего влияния даже Илона Маска и Билла Гейтса. Обо всем по порядку.

Эдуард Буданцев человек крайне близкий не только к Управлению М ФСБ РФ, но и к ряду других служб, в том числе Пятой Службы. С другой стороны, у него на абонементе уже давно сидят олигархи высочайшего уровня. Буданцеву открытые многие двери. Ему ничего не стоит позвонить коменданту Кремля и попросить "Серёга [тот, который Хлебников], пропусти парней, моих гостей, будем на таких то машинах". Поэтому не удивительно, что фантастический план Пятой Службы было поручено реализовать именно ему. Он в помощники взял основателя Group IB Илью Сачкова.

В результате Буданцев (представляя интересы 5-ой службы ФСБ "ДОИ") вместе с Сачковым стали реализовать сценарий по созданию международной конференции "Криптобезопасность и защита инвестиций". Вроде рядовое событие, однако... Целью создания данной ежегодной конференции являлось установление всех лиц, кто на международном уровне связан со сферой информационной безопасности, наработка нужной информации и попытка взять под определенный оперативный контроль действия мировых гигантов (а кто знает, может даже их вербовка). Местом проведения и штаб-квартирой должен был являться Лондон. Сачков неоднократно выезжал туда для организации ему этого мероприятия. Помогал ему сын Буданцева от первой жены, который постояннно проживает в Лондоне. Деньги на первичные мероприятия дал олигарх из Казахстана Кенес Ракишев, который тесно связан с Буданевым и многим обязан Буданцеву.

Официальным организатором мероприятия выступало некое АНО «Международный институт проблем устойчивого развития».

С российской стороны в планы Буданцева-Сачкова входило привлечь "спонсоров" - Алишера Усманова (куда же без его "Цитадели"), Вексельберга (Сколково), Олега Тинькова (ну ясно, куда он денется), Чемезова (там денег вообще бесконечно). И переговоры либо непосредственно с ними, либо с их представителями прошли на ура.

А почётными участниками ежегодной конференции решили сделать: Аркадия Воложа, Джинни Рометти (IBM), Джека Ма (уже становится смешно), Билла Гейтса (еще смешнее), Сергея Брина (уже не смешно) и даже Цукерберга с Илоном Маском (завидуем фантазии Пятой Слжбы, Буданцева и Сачкова), ну и еще Павла Дурова.

Нормальному человеку, естественно, и сразу было ясно, что мечта несбыточная, но кто же мешает (как мы видим по истории с соседней страной) фантазировать ДОИ и её бенефициарам.

Сколько денег было получено на этот проект. Сколько оперативных справок для Кремля «родилось» о том, как он успешно движется и каких успехов удалось добиться Пятой Службе в установлении контроля над Илоном Маском и Биллом Гейтсом.

Когда же стало понятно, что в Кремль докладывали полный «пшик», деньги олигархов под проект ушли неизвестно куда, никакой конференции с участием Цукерберга и Дурова не будет, то свалили все на «утечку информации». А следом за решетку отправился Сачков- «слабое звено».

Ответить
Развернуть ветку
Адам Ньюман

Смотрел как-то интервью с ним, очень душный персонаж.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null