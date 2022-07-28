Суд оштрафовал WhatsApp и владельца Snapchat на 19 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
И рассмотрит протокол в отношении Spotify.
- WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей — за повторный отказ локализовать данные, пишут «РИА Новости». Это максимально возможный штраф за подобное нарушение. Первый штраф компания получила в августе 2021 года — на 4 млн рублей.
- По этой же статье суд оштрафовал также Snap, владельца Snapchat, — на 1 млн рублей, пишет «Интерфакс». Изначально компании грозил штраф в 6 млн рублей. Также суд рассмотрит протокол в отношении Spotify.
- 12 июля суд уже оштрафовал за отказ локализовать данные Apple, Zoom и владельца Speedtest и Downdetector.
- По данным регулятора, хранение персональных данных российских пользователей локализовали 600 представительств зарубежных компаний. Например, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.
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Российские суды всегда на стороне России. Это как играть с читами :Р
Ага, но не стороне граждан.
*акция не распространяется на жителей России
Следующий шаг, я так понимаю, блокировка?
Думаю скорее "отсосовка" как с телегой.
Шаг в пропасть
Ватсапп скорее сам уйдёт, чем его отключат имхо.
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"0 дней без штрафов для иностранных компаний"©
Я не в курсе, а снэпчатом в России пользуются вообще?
Говорят, что да, но сам ни у кого не видел) https://vc.ru/s/httpool/325194-kak-snapchat-stanovitsya-liderom-v-sfere-dopolnennoy-realnosti
Даёшь Mastodon.
Надеюсь ни одна западная компания не прогнётся под диктатора, не знаю каковы доходы WhatsApp бизнеса от юрлиц в России, но мне кажется незначительные, а с учётом санкций наверняка им выгоднее уйти из России, хотя в РФ большая часть WhatsApp пользуется, ну ничего, ждём когда все переблокируют с учётом того, что в первую очередь российский бизнес лишится каналов взаимодействия и привлечения трафика, уведомлений и т.д. царь сделает только хуже бизнесу, который такими темпами лишится многих инструментов используемых в бизнес процессах
Если сливать данные россиян на российские ресурсы штраф меньше будет
А чего только 19 млн ₽? Почему не 19 млрд? Я уже привык, что «самый гуманный суд» штрафы зарубежным компаниям только я лярдах измеряет.
Это своим общий «проездной» по 60 000 ₽ (-:
ЗА Е БА ЛИ !1
Что значит локализовать?
разместить дата-центр с серверами в РФ,
на этих серверах будет вся инфа на пользователей
На пользователей всем плевать там штрафы 60 тыс. за утечки в соседних новостях... Так что это только инструмент цель другая ... подозреваю.
Кто владеет информацией - тот владеет миром.
Вот только это работает с достоверной информацией. Сейчас мир наполнен фуфлом, что в новостях фейки, что в чатах люди врут друг другу. Сходите на рынок спросите что-то? Все у всех самое лучшее... Пока у кого-то от вранья есть прибыль будет вранье...
Выглядит как ловушка. Приезжайте развивайте тут бизнес, а как что так придеться продать или закрыть. Всем понятно, что это риск и оттого тушуются.
ЛОКОЛИЗОВЫВАЙ!
Что за ноутбук на картинке?
Картонный🔥🔥🔥😄
А может для интереса вотс ап слить данные пользователей в России? Ну или какая-нибудь иная компания из "недружественных" стран. Хочется узнать распространяется ли на них акция за 60к рублей.
Да, кто-нибудь скачает - вот тебе и храниние на российских серверах
Кто скачает и зачем?
А оборотный штраф когда?
Через месяц
Может мне пожалуйста кто-нибудь объяснить, почему Гемотест за слив 300 гб данных получает 60 тысяч штрафа, а тут за отказ локализации сначала 4, потом 18 миллионов?
Агрессивная пропаганда распределенного бэкапа это)
Индивидуальные цены на услуги? Программы лояльности. Нет в мире справедливости.
Так WhatsApp принадлежит Meta, которая экстремистская организация. И WhatsApp всё равно оштрафовали. Можно ли оштрафовать например ИГИЛ* за порчу инфраструктурны города в ходе проведения теракта?
Можно, если игил приезжает на экономический форум, но лучше еще им плюшек дать
Скорее бы закрыли Вацап! Снэп даже не качал, зачем он?
А что на замену? eleGramm?
А если каждая страна также будет требовать от компаний локализовать данные в своей стране?