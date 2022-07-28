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Суд оштрафовал WhatsApp и владельца Snapchat на 19 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

И рассмотрит протокол в отношении Spotify.

  • WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей — за повторный отказ локализовать данные, пишут «РИА Новости». Это максимально возможный штраф за подобное нарушение. Первый штраф компания получила в августе 2021 года — на 4 млн рублей.
  • По этой же статье суд оштрафовал также Snap, владельца Snapchat, — на 1 млн рублей, пишет «Интерфакс». Изначально компании грозил штраф в 6 млн рублей. Также суд рассмотрит протокол в отношении Spotify.
  • 12 июля суд уже оштрафовал за отказ локализовать данные Apple, Zoom и владельца Speedtest и Downdetector.
  • По данным регулятора, хранение персональных данных российских пользователей локализовали 600 представительств зарубежных компаний. Например, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

#новость #whatsapp #snapchat

1279 просмотров
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37 комментариев
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 Джахор Дырдырдаев

Российские суды всегда на стороне России. Это как играть с читами :Р

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Трезвый Мурод

Ага, но не стороне граждан.

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Джахор Дырдырдаев

*акция не распространяется на жителей России

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Igor Kowalski

Следующий шаг, я так понимаю, блокировка?

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ProtoMan

Думаю скорее "отсосовка" как с телегой.

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Земельный Никита

Шаг в пропасть

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Джахор Дырдырдаев

Ватсапп скорее сам уйдёт, чем его отключат имхо.

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Трезвый Мурод

"0 дней без штрафов для иностранных компаний"©

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Слегка Придурковатый

Я не в курсе, а снэпчатом в России пользуются вообще?

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Darth Swordman

Говорят, что да, но сам ни у кого не видел) https://vc.ru/s/httpool/325194-kak-snapchat-stanovitsya-liderom-v-sfere-dopolnennoy-realnosti

Как Snapchat становится лидером в сфере…
В октябре 2021 года аудитория Snapchat в США составила 105,25 миллионов человек в США, 99,8…
vc.ru
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Джахор Дырдырдаев

Даёшь Mastodon.

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Brain Juice

Надеюсь ни одна западная компания не прогнётся под диктатора, не знаю каковы доходы WhatsApp бизнеса от юрлиц в России, но мне кажется незначительные, а с учётом санкций наверняка им выгоднее уйти из России, хотя в РФ большая часть WhatsApp пользуется, ну ничего, ждём когда все переблокируют с учётом того, что в первую очередь российский бизнес лишится каналов взаимодействия и привлечения трафика, уведомлений и т.д. царь сделает только хуже бизнесу, который такими темпами лишится многих инструментов используемых в бизнес процессах

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Жорик

Если сливать данные россиян на российские ресурсы штраф меньше будет

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Вадим Д.

А чего только 19 млн ₽? Почему не 19 млрд? Я уже привык, что «самый гуманный суд» штрафы зарубежным компаниям только я лярдах измеряет.
Это своим общий «проездной» по 60 000 ₽ (-:

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Sergey Dovzhenko

ЗА Е БА ЛИ !1

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Виталик Соколовский

Что значит локализовать?

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Илья Ив

разместить дата-центр с серверами в РФ,
на этих серверах будет вся инфа на пользователей

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Собственный Петя

На пользователей всем плевать там штрафы 60 тыс. за утечки в соседних новостях... Так что это только инструмент цель другая ... подозреваю.

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Джахор Дырдырдаев

Кто владеет информацией - тот владеет миром.

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Собственный Петя

Вот только это работает с достоверной информацией. Сейчас мир наполнен фуфлом, что в новостях фейки, что в чатах люди врут друг другу. Сходите на рынок спросите что-то? Все у всех самое лучшее... Пока у кого-то от вранья есть прибыль будет вранье...

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Собственный Петя

Выглядит как ловушка. Приезжайте развивайте тут бизнес, а как что так придеться продать или закрыть. Всем понятно, что это риск и оттого тушуются.

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Milly Byers

ЛОКОЛИЗОВЫВАЙ!

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Собственный Петя

Что за ноутбук на картинке?

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Виталик Соколовский

Картонный🔥🔥🔥😄

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Soulis

А может для интереса вотс ап слить данные пользователей в России? Ну или какая-нибудь иная компания из "недружественных" стран. Хочется узнать распространяется ли на них акция за 60к рублей.

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Павел

Да, кто-нибудь скачает - вот тебе и храниние на российских серверах

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Собственный Петя

Кто скачает и зачем?

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Чукча и Гек

А оборотный штраф когда?

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Chapaka

Через месяц

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MadRat96

Может мне пожалуйста кто-нибудь объяснить, почему Гемотест за слив 300 гб данных получает 60 тысяч штрафа, а тут за отказ локализации сначала 4, потом 18 миллионов?

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Alex Anselm Melnikoff

Агрессивная пропаганда распределенного бэкапа это)

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Собственный Петя

Индивидуальные цены на услуги? Программы лояльности. Нет в мире справедливости.

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Mitya Brik

Так WhatsApp принадлежит Meta, которая экстремистская организация. И WhatsApp всё равно оштрафовали. Можно ли оштрафовать например ИГИЛ* за порчу инфраструктурны города в ходе проведения теракта?

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Alex Anselm Melnikoff

Можно, если игил приезжает на экономический форум, но лучше еще им плюшек дать

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Tayler

Скорее бы закрыли Вацап! Снэп даже не качал, зачем он?

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Собственный Петя

А что на замену? eleGramm?

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Вячеслав

А если каждая страна также будет требовать от компаний локализовать данные в своей стране?

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