GeekBrains открыта к диалогу со своими студентами. Бывают случаи, когда кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. В этой ситуации слушатель может изменить предпочтения по тематике, интенсивности и сложности программы.

Мы понимаем, что это нормальная ситуация, и рассматриваем каждый случай индивидуально. Мы помогаем пользователям с качественным подбором альтернативных вариантов бесплатной замены образовательной программы в зависимости от изменений его потребностей. Специально для студентов мы запустили «Горячую линию», где помогаем со всеми вопросами, включая возврат средств за обучение.