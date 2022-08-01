Клиенты GeekBrains подали второй коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции
Общая сумма требований — 25,7 млн рублей.
- Иск подали в Савеловский районный суд Москвы 26 июля 2022 года, рассказала «Ведомостям» руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник. Этот сервис представляет интересы заявителей.
- Согласно копии иска, повод для него — отказ образовательной платформы возвращать деньги за курсы в начале обучения. Заявители — 102 студента, которые требуют 25,7 млн рублей.
- Эта сумма включает стоимость оплаченных курсов, неустойку за отказ удовлетворить требования потребителей и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей на каждого участника.
- Заявители оспаривают пункты договора оферты. В частности, пункт о том, что клиент может вернуть 15-100% стоимости в первые 30 дней. Но в некоторых случаях доступ непосредственно к приобретенному курсу, а не к вводным урокам открывается только после 30 дней с момента покупки.
- В GeekBrains отметили, что случаи, когда «кому-то из студентов может не подойти конкретный курс», бывают. Сервис «помогает пользователям с подбором альтернативных вариантов бесплатной замены образовательной программы».
- Первый коллективный иск к GeekBrains из-за отказов возвращать деньги за курсы группа студентов подала в конце 2021 года. Изначально общая сумма их требований составляла 4,5 млн рублей. По словам Алейник, в тот раз компания урегулировала конфликт во внесудебном порядке, выплатив студентам около 2 млн рублей.
- Обновлено в 09:26: В GeekBrains уточнили vc.ru, что суд не квалифицировал первый иск к сервису как коллективный и оставил его без рассмотрения по существу, суд также подтвердил, что повода для коллективного иска нет.
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прям моральное удовольствие от таких новостей получаю. очень надеюсь что пидарасы из руководства, которые считают что так себя можно вести - опустятся на землю. а то и в суде поплачут.
Их генеральный к какому бизнесу не прикоснется все превращается в тыкву. БМ, Агро 24, GeekBrains
Талант
Ну наконец-то
У них слишком большая корона. Одно время реклама просто одолела. Большинство курсов просто вода из теории. Одно их 100% трудоустройство обычный баян.
По-хорошему, если есть желание чему-то учиться, то кучу дельной информации даже на том же ютюбе найти можно, и то толковой информации там будет больше, чем в курсах на гике)
будем надеяться,что их прижмут
Что за барыжничество. Ну не можешь учить нормально - верни деньги и не позорься. Вроде уже под крупной конторой сидят с неограниченными бюджетами, а инфоцыганское нутро неубиваемо просто.
Какой-то новый тренд появился - подавать коллективные иски на крупные компании)
И правильно делают. Три кита обманщиков: скилбокс, гикбрейнс, конверт монстер отчасти(там тоже чушь и вода больше)
А как по другому бороться с этими чертилами!? Я учился там, обещали год обучения, прошло уже 2, а я и половины не закрыл! Студенты по 2-3 месяца ждут нового курса
Курсы стоят дохрена. 40-200 т.р. для большинства это зарплаты за несколько месяцев.
И когда ты приходишь к осознанию, что ожидания не соответствуют действительности и тебя с раскрытыми обьятиями никто не ждет в новой специальности - обидно и не справедливо.
По сути это развод на деньги и время потраченное без пользы.
Это давно происходит. Но раньше на уровне досудебки решали вопрос в обмен на удаление публикации о нарушениях. Поэтому кажется, что "только сейчас", и каждый раз так.
И правильно. Все эти шараги ничему не учат.
А где лучше обучаться?
Самообучение
Сначала обывательским языком на ютубе, как пришло понимание, лезешь в доки, изучаешь их по необходимости, далее сам нарезаешь себе задачи относительно стека, который выучил и пробуешь делать, долго пробуешь, по-разному, параллельно будет куча вопросов их гуглишь, учишься правильно гуглить, привыкаешь к ужасному дизайну стековера, но начинаешь ценить за тот альтруизм людей, которые там с нами зелёными балбесами нянчатся, ну и собственно после всех кругов ада, будучи уверенным, что ты то ну уж точно не ниже сеньора по грейдам, начинаешь откликаться на вакансии галер, после десятка-двух отказов, даже без собесов, понимаешь, что наверное мидл все же, тут тебе выпадает долгожданный шанс пройти собес и ты почти наверняка обсираешься на нем жидко, с комочками, но выносишь опыт, снова читаешь, гуглишь и так пока не зацепиться за своё джуновское весло, как-то так…
На степике много бесплатных или очень дёшевых курсов по разным направлениям.
Академия, и яндекс. Есть личный опыт. В яндексе очень сложная программа, но и готовят там очень хорошо. Я сам ушел от гиков и сейчас учусь в академии. Это не уровень яндекса конечно но по крайней мере не как гики вообще ничему не учат
Я у них ничего не покупал, но тоже хочу подать в суд на них, так получил моральный вред, читая массу статей на вс про кидалово и отказ возвращать бабки.
Удачи ребят, разворошите это гнилое гнездо
Немного не понял негативных комментариев к разным школам ? В них все так плохо или почему такой негатив?
Возможно все думают, что эти школы это разводняк, у меня есть личный опыт обучения в 3х разных онлайн школах. И вот гики это сраная срань, просто отбросы общества которые реально кидают на деньги. В остальных двух реально учат
А как к ним присоединиться?
Подозреваю, что с сайта Destra Legal. По крайней мере, с их сайта к коллективному иску по поводу утечек СДЭКа можно было присоединиться.
надеюсь в это раз все таки дойдет до суда и потерпевшие получат не меньше чем требуют
А есть онлайнкурсы по возвращению денег за онлайн курсы? Друг спрашивает
Есть, их и прошли организаторы коллективных исков.
А чо случилось то? Передумали учиться?
https://youtu.be/5qboemvx7DE
а я то гляжу у них скидки посыпались)))Ххаха круче них по моему только скилбокс - главные фокусники)) наебщики страны - ключевое слово портфолио - крутые кейсы)))
Действительно наконец-то! Такая чушь на курсе…жуть. Очень верю в ребят, у них все получится💪💪💪
Опа опа опа па!!!! Бегу в дестру присоедениться к иску:) Вот вам гики! Шах и мат!!
Давайте ребята✊✊✊борьба до последнего 💪
Купил курс, прослушал, устроился на работу, вернул бабки за курс. Красота!
Еще бы дали информацию какой конкретно курс пользуется таким ажиотажем в плане возврата денег.
Это будет уроком другим площадкам курсов, нужно гнаться не за количеством, а за качеством.
2022 и люди все еще верят в курсы;)