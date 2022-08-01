Минцифры убрало из списка ИТ-компаний банки, сотовых операторов, а ещё «Делимобиль», ЦБ, РЖД и других Статьи редакции
Всего — более 400 компаний.
- Минцифры исключило из списка отечественных ИТ-компаний более 400 организаций, среди них 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и другие. Ведомство нашло «несоответствия критериям деятельности, осуществляемой организациями в области информационных технологий».
- Среди тех, чей статус ИТ-компании аннулировали — «Делимобиль», «Глонасс», «ЮMoney», оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком», «Ситилинк», «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota, Mediascope, «Почта России», Leroy Merlin, «ЭР-Телеком», РЖД, DPD, «Деловые линии». Также из списка убрали «Маркет.Операции» — компанию «Яндекса», которая занимается логистикой для «Маркета».
- Среди банков и финансовых организаций — ЦБ, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс Банк», «МТС Банк», «Qiwi Банк», «Райффайзенбанк», «Мосбиржа», «Финам», «Национальная система платёжных карт» — оператор платёжной системы «Мир».
- Страховые — «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк Страхование», «Альфастрахование», Альфамобиль Алфастрахование-жизнь, Альфастрахование-ОМС, страховая компания «Ренессанс жизнь», «Тинькофф Страхование» и другие.
- Статус ИТ-компаний забрали и у СМИ — из списка исключили ТАСС, «Известия», «Ленту.ру», «Комсомольскую правду» и «Аргументы и факты», телеканал «360°».
- На сайте Минцифры опубликован список c действующими и аннулированными аккредитациями. В нём на 1 августа 2022 года указано 26 762 компании с работающей аккредитацией.
- Правительство приняло очередной пакет мер поддержки ИТ-компаний в марте 2022 года. Он включает отмену налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для специалистов и другое. В мае статус ИТ-компании получил «Сбер», в июне — «Тинькофф» и «Почта России», в июле — «Альфа-банк».
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ну что, меры поддержки IT есть, никто же не говорил, что самих IT компаний не будет)
В смысле ИТ компаний? Это какие-то левые конторы торгующие услугами и товарами. С чего им помогать? ИТ компания занята разработкой софта это что-то вроде ушедшего EPAM или Luxsoft. Основная деятельность там софт разрабатывать.
А что будет с теми, кто брал льготную ипотеку? 😁 Как вообще можно в этой стране что-либо долгосрочное планировать?
Кстати да, рассматривали риск увольнени из аккредитованной конторы, но не рассматривали риск отзыва аккредитации
А кому-то уже дали?
Время пошло! Осталось 3 месяца до увеличения процентной ставки!
И только Почта Росси настоящая ИТ-компания! Но даже её исключили (-:
Аннулировали.
Пропагандисты из КП больше не айтишники?
Из приведённого выше списка вроде 360• не государственное сми, остальные пропагандистские помойки
не успели левый тапок за порог поставить, как уже на выход попросили, что делается-то...
Отличная чистка, господа!
Обнулили получается
Вопрос, как те конторы, которые выбыли из списка, ранее оказались в списке?
Не время раскачивать лодку расследованиями)
Смотрели оквэд и все, а сейчас ручки дошли посмотреть кому в итоге раздали) бюджетирование инициативы не резиновое же
Да там всем подряд давали без разбору
Здравый смысл восторжествовал.
Подозреваю, что разовая акция закончилась. Шумиха подутихла провокации прошли, так что можно и назад все вернуть как было.
Кто то без соплей может пояснить почему так сделано? Желательно кто разбирается в теме.
несоответствие критериям деятельности, осуществляемой организациями в области информационных технологий.
Штат ИТ-компании должен состоять в основном из айтишников. Если айтишники составляют меньше 5%, то разве это ИТ?
Ну а что тут особо разбираться. Если все станут ИТ-компаниями, кто будет платить налоги? Кто будет покупать ипотеку по норм ставкам и брать кредиты по обычным ставкам? Если всем льготы давать, то как-то не особо рабочая схема
Минцифры пишет, что изначально в список пускали любые шараги с айтишными ОКВЭДами.
Теперь типа у них дошли руки сесть и проверить, что у организаций в списке "деятельность в сфере информационных технологий является основной".
Плюс перестали принимать заявки на добавление в список до момента утверждения новых правил аккредитации (но сроки утверждения не обозначили).
Потому что меры должны быть направлены только на компании, которые непосредственно разрабатывают продукты (не свои внутренние, а для всего рынка), либо осуществляют услуги по внедрению/поддержке ИТ. Снижение налогов для гигантов никак не поможет развить отечественный рынок ПО
Может быть чтобы под льготы не попадала непрофильная часть бизнеса. У Сбера, если ничего не путаю, есть Сбертех, не совсем понятно зачем весь Сбер объявлять айтикомпанией. У ВТБ вроде что-то похожее есть в том числе. Про остальных не знаю.
Куда мне айтишнику теперь идти работать то?
В пятерку , кассиром
Туда, где вы нужны. Спасибо Минцифры за то, что явно дали понять, где айтишники не требуются.
Чекнул три знакомых мне IT-фирмы - аккредитация осталась.
Если же хочется работать на крупняк типа банков, то по-хорошему они давно должны были перевести айтишников в отдельные юрлица. У того же Сбера есть IT-дочка, и она в списке.
Даже на OnlyFans не податься.
Минцифры убрало из списка ИТ-компании!
Так наверное...
Говнопомойки пропагандисткие убрали, неужели, сегодня дождь пойдёт, вангую
Дождь в РФ где-то точно сегодня пойдет
В СПБ идёт уже
Народ на Косово собирают?)
Почта России - IT-компания? Ясно
Ну вот...и нет теперь ИТ компаний(( я уж собиралась на почту идти работать:)
Присмотритесь к крабовой ферме Собчак. Или она тоже не ИТ-компания?
"Почта России" - ИТ-компания? Звучит, как анекдот.
Нормальный ход - это перевести IT команды под другую структуру. Насколько знаю, так сделал Ozon, Альфа и ряд других компаний. Поэтому частично Альфа все-таки останется в списке)
Молодцы, сперва пряник потом кнут)))
Так Потанину в итоге ипотеку под 5% не одобрят что ли?(
РЖД и IT в одном предложении? 😅
А кто тогда остался то? Все кто не IT?
А кто в списке по-вашему IT компания?) У кого выручка от производства IT продуктов?
В списке ещё 26 тысяч строк
Давайте акции вниз
"исключили" - т.е. ту же "комсомолку" туда сначала включили от балды, а теперь решили посмотреть какая она айти?)
Деайтинизация?
точно знаю что в целях одной страховой конторы (сидящей под банком из первой 20 ки) стать ойти компанией (получить оквэд), но там такое ойти что максимум это 1с под себя допилить, всё остальное к it не имеет никакого полового отношения, и всем ясно что только ради льгот и ничего более, теперь чую их мечты рухнут если уж сбер с тиньком выпнули 😄
Что-то разумное, нету ли здесь подвоха 🤔
Вообще по нормальному все эти компании должны выделить своё ИТ в отдельные дочки и вот конкретно их должны включить в список.
Фраза "ещё не вечер" со всеми последними вступающими в действиями то изменениями, то комиссиями в полночь прям заиграла новыми красками)
А телеком уже лет 20 как полностью IT. Их-то зачем?
И моего работодателя исключили. Эх…
Правильно сделали, что исключили