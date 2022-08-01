Право
Прохладный мангал

Минцифры убрало из списка ИТ-компаний банки, сотовых операторов, а ещё «Делимобиль», ЦБ, РЖД и других Статьи редакции

Всего — более 400 компаний.

  • Минцифры исключило из списка отечественных ИТ-компаний более 400 организаций, среди них 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и другие. Ведомство нашло «несоответствия критериям деятельности, осуществляемой организациями в области информационных технологий».
  • Среди тех, чей статус ИТ-компании аннулировали — «Делимобиль», «Глонасс», «ЮMoney», оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком», «Ситилинк», «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota, Mediascope, «Почта России», Leroy Merlin, «ЭР-Телеком», РЖД, DPD, «Деловые линии». Также из списка убрали «Маркет.Операции» — компанию «Яндекса», которая занимается логистикой для «Маркета».
  • Среди банков и финансовых организаций — ЦБ, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс Банк», «МТС Банк», «Qiwi Банк», «Райффайзенбанк», «Мосбиржа», «Финам», «Национальная система платёжных карт» — оператор платёжной системы «Мир».
  • Страховые — «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк Страхование», «Альфастрахование», Альфамобиль Алфастрахование-жизнь, Альфастрахование-ОМС, страховая компания «Ренессанс жизнь», «Тинькофф Страхование» и другие.
  • Статус ИТ-компаний забрали и у СМИ — из списка исключили ТАСС, «Известия», «Ленту.ру», «Комсомольскую правду» и «Аргументы и факты», телеканал «360°».
  • На сайте Минцифры опубликован список c действующими и аннулированными аккредитациями. В нём на 1 августа 2022 года указано 26 762 компании с работающей аккредитацией.
  • Правительство приняло очередной пакет мер поддержки ИТ-компаний в марте 2022 года. Он включает отмену налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для специалистов и другое. В мае статус ИТ-компании получил «Сбер», в июне — «Тинькофф» и «Почта России», в июле — «Альфа-банк».

#новость #минцифры #сбер #альфабанк #тинькофф #втб #делимобиль #юmoney

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102 комментария
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 Дмитрий

ну что, меры поддержки IT есть, никто же не говорил, что самих IT компаний не будет)

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Близкий Гоша

В смысле ИТ компаний? Это какие-то левые конторы торгующие услугами и товарами. С чего им помогать? ИТ компания занята разработкой софта это что-то вроде ушедшего EPAM или Luxsoft. Основная деятельность там софт разрабатывать.

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22 комментария
Mr. Puss

А что будет с теми, кто брал льготную ипотеку? 😁 Как вообще можно в этой стране что-либо долгосрочное планировать?

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Поджог Сараев

Кстати да, рассматривали риск увольнени из аккредитованной конторы, но не рассматривали риск отзыва аккредитации

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Gre Li

А кому-то уже дали?

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2 комментария
Гибкий Орзэмэс

Время пошло! Осталось 3 месяца до увеличения процентной ставки!

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Вадим Д.

И только Почта Росси настоящая ИТ-компания! Но даже её исключили (-:

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Alexandr Gunich

Аннулировали.

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2 комментария
Serge Tikhonenko

Пропагандисты из КП больше не айтишники?

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Приёмная Палпатина

Из приведённого выше списка вроде 360• не государственное сми, остальные пропагандистские помойки

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4 комментария
Полина Лааксо

не успели левый тапок за порог поставить, как уже на выход попросили, что делается-то...

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Revenant

Отличная чистка, господа!

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ECN.Broker

Обнулили получается

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Хфинист, Ясный Сокол

Вопрос, как те конторы, которые выбыли из списка, ранее оказались в списке?

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Поджог Сараев

Не время раскачивать лодку расследованиями)

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2 комментария
Роман Степанов

Смотрели оквэд и все, а сейчас ручки дошли посмотреть кому в итоге раздали) бюджетирование инициативы не резиновое же

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Salena_ya

Да там всем подряд давали без разбору

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Alexandr Gunich

Здравый смысл восторжествовал.

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Близкий Гоша

Подозреваю, что разовая акция закончилась. Шумиха подутихла провокации прошли, так что можно и назад все вернуть как было.

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Растительный лолипоп

Кто то без соплей может пояснить почему так сделано? Желательно кто разбирается в теме.

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Noblesse. tv

несоответствие критериям деятельности, осуществляемой организациями в области информационных технологий.

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Фантом Це

Штат ИТ-компании должен состоять в основном из айтишников. Если айтишники составляют меньше 5%, то разве это ИТ?

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2 комментария
Максим Доценко

Ну а что тут особо разбираться. Если все станут ИТ-компаниями, кто будет платить налоги? Кто будет покупать ипотеку по норм ставкам и брать кредиты по обычным ставкам? Если всем льготы давать, то как-то не особо рабочая схема

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1 комментарий
Поджог Сараев

Минцифры пишет, что изначально в список пускали любые шараги с айтишными ОКВЭДами.
Теперь типа у них дошли руки сесть и проверить, что у организаций в списке "деятельность в сфере информационных технологий является основной".
Плюс перестали принимать заявки на добавление в список до момента утверждения новых правил аккредитации (но сроки утверждения не обозначили).

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Egor Savelyev

Потому что меры должны быть направлены только на компании, которые непосредственно разрабатывают продукты (не свои внутренние, а для всего рынка), либо осуществляют услуги по внедрению/поддержке ИТ. Снижение налогов для гигантов никак не поможет развить отечественный рынок ПО

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2 комментария
Andrey Pilyugin

Может быть чтобы под льготы не попадала непрофильная часть бизнеса. У Сбера, если ничего не путаю, есть Сбертех, не совсем понятно зачем весь Сбер объявлять айтикомпанией. У ВТБ вроде что-то похожее есть в том числе. Про остальных не знаю.

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Vasya Pupkin

Куда мне айтишнику теперь идти работать то?

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melkiyPadonok

В пятерку , кассиром

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3 комментария
Gre Li

Туда, где вы нужны. Спасибо Минцифры за то, что явно дали понять, где айтишники не требуются.

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2 комментария
Поджог Сараев

Чекнул три знакомых мне IT-фирмы - аккредитация осталась.
Если же хочется работать на крупняк типа банков, то по-хорошему они давно должны были перевести айтишников в отдельные юрлица. У того же Сбера есть IT-дочка, и она в списке.

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3 комментария
High Stakes

Даже на OnlyFans не податься.

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Растительный шар

Минцифры убрало из списка ИТ-компании!
Так наверное...

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Al

Говнопомойки пропагандисткие убрали, неужели, сегодня дождь пойдёт, вангую

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Алеоп

Дождь в РФ где-то точно сегодня пойдет

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Евгений Круглов

В СПБ идёт уже

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Роман Степанов

Народ на Косово собирают?)

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Приёмная Палпатина

Почта России - IT-компания? Ясно

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Salena_ya

Ну вот...и нет теперь ИТ компаний(( я уж собиралась на почту идти работать:)

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Хфинист, Ясный Сокол

Присмотритесь к крабовой ферме Собчак. Или она тоже не ИТ-компания?

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Melissa Mata

"Почта России" - ИТ-компания? Звучит, как анекдот.

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виктор сикрит

Нормальный ход - это перевести IT команды под другую структуру. Насколько знаю, так сделал Ozon, Альфа и ряд других компаний. Поэтому частично Альфа все-таки останется в списке)

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Ринат Айзен

Молодцы, сперва пряник потом кнут)))

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Император Нолимоций

Так Потанину в итоге ипотеку под 5% не одобрят что ли?(

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Добрый Песец

РЖД и IT в одном предложении? 😅

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Растительный шар

А кто тогда остался то? Все кто не IT?

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Gollut

А кто в списке по-вашему IT компания?) У кого выручка от производства IT продуктов?

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1 комментарий
Андрей Фролов

В списке ещё 26 тысяч строк

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Mendi Davaa

Давайте акции вниз

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ilia

"исключили" - т.е. ту же "комсомолку" туда сначала включили от балды, а теперь решили посмотреть какая она айти?)

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Walter Kovacs

Деайтинизация?

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неформат

точно знаю что в целях одной страховой конторы (сидящей под банком из первой 20 ки) стать ойти компанией (получить оквэд), но там такое ойти что максимум это 1с под себя допилить, всё остальное к it не имеет никакого полового отношения, и всем ясно что только ради льгот и ничего более, теперь чую их мечты рухнут если уж сбер с тиньком выпнули 😄

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Soulis

Что-то разумное, нету ли здесь подвоха 🤔
Вообще по нормальному все эти компании должны выделить своё ИТ в отдельные дочки и вот конкретно их должны включить в список.

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Быстрый паук например

Фраза "ещё не вечер" со всеми последними вступающими в действиями то изменениями, то комиссиями в полночь прям заиграла новыми красками)

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Пиван Петрович
сотовых операторов

А телеком уже лет 20 как полностью IT. Их-то зачем?

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selecadm

И моего работодателя исключили. Эх…

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Кирилл Захаров

Правильно сделали, что исключили

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