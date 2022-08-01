Тигран Худавердян оспорил в суде санкции ЕС — в иске он заявил, что не поддерживает «спецоперацию» в Украине Статьи редакции
И оспорил утверждение, что «Яндекс» — «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» от россиян.
- Иск подан 7 июня, внимание на него обратил RTVI. В документе Худавердян отмечает, что совет ЕС не привёл конкретных причин для введения санкций. Также он утверждает, что приведённые ЕС обоснования недостаточные, а в их поддержку нет достоверных доказательств.
- В иске Худавердян заявил, что не поддерживает действия России в Украине. Также он утверждает, что «Яндекс» не представляет собой «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» в Украине или «существенный источник дохода для правительства России».
- В «Яндексе» не предоставили комментарий vc.ru.
- 15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной, в тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против него — из-за работы «Яндекс Новостей» и их освещения ситуации в Украине, а также участия Худавердяна во встрече с Путиным в первый день начала «спецоперации».
- После этого он покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V, а также оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах. Гендиректором вместо Худавердяна стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский.
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Ай, Худавердян, задница от двоестулья не треснет?
вернётся в Россию - треснет
От не поддержки до дискредитации не очень далеко.
По факту
Это один стул
И рыбку съел и нахуй сел
Скорее на оба стула
Разве что на жидкие
Именно так, но я ни капли не удивлен
Пока не сел ☝🏻
В таком случае это будет третий стул уже и кое-что явно порвется, ведь
1. Яндекс причастен к цензуре
2. Сейчас он говорит, что против этого всего
И третий финальный: приезд в Россию
Пытается покачто, у нас в СМИ почему опротестовал означает что попытался опротестовать, а решение ещё не ясно
Это да, может он как раз планирует этот ажиотаж, что во все СМИ будут писать, что "О Великий Тигран сказал заявил и нежно нашептал на ушко, что не поддерживает ***** (роскомнадзор)"
Пожалуй, сохраню
Какой Чмоня. Интернет-то помнит, как Яндекс индексировал слово Буча.
Если кто-то захочет возразить, что у яндекса индексация медленная, то в качестве контр-примера: этой статье меньше 15 минут, а яндекс её уже проиндексировал
Все жду когда Симоньян и компания оспаривать персональные санкции начнут с подобной же формулировкой, только в отношении скажем Russia Today
«Яндекс» не представляет собой «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» в Украине
Чуть со стула не упал от смеха.
На Яндекс зайдёшь и там одни победы ВСРФ и одни преступления ВСУ. Каждый день по 2 HIMARS уничтожают со складом и 50 солдатам ВСУ, зато не одного горящего военного склада. А ещё одни победы РФ на международный арене и запад который прям на днях развалиться. Просто параллельная вселенная какая-то.
Ну да, а то что Белгород ВСУ окружили и уже третий месяц в блокаде молчат и не говорят, что Херсон, Донецк, Луганск, Ростов, Таганрог и Краснодар уже присоединены к укростану и готовится массштабное контрнаступление на Крым, Воронеж и Махачкалу. Ужас.
не распознал, это сарказм или что?))
Это дата регистрации 16 июля
Это типичный тролль. Бред какой-то придумал и запостил.
Нет, это параллельная реальность лохлов в их информпространстве.
ну кинь хоть одну новость из таких))
Открывай заявления Арестовича и читай
это что-то типа извинился по ЕСовски?
НА Украине. Пишите грамотно, пожалуйста.
И треснул он напополам, горит разлом!
Ведёт Тигран свою борьбу бабла со злом!
Перефразируя одну песню (-:
Разве Яндекс.новости не публиковали шизу хохлостана об изнасилованых канарейках и забитые чайными ложечками младенцах и прочие эротические фантазии Арестовича-Денисовой? Я помню точно видел.
Да-да, не ключевой. Конечно.
ДоходЯ
Всё таки пришлось лезть на броневик
Думаю, он уже наговорил на 1-2 статьи. please be prepared for landing
Дааа, не позавидуешь...
Очередное днище прорвано)) как таких мир носит)
То есть он хочет подтвердить, что Яндекс все же элемент сокрытия, но не ключевой ?
Аря ми не против Роиси, просто за Марцах обидно...
Хитрый армянский юноша!
Чайку бы попить этому товарищу не помешало. Говорят, чай успокаивает.