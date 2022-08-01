Право
Прохладный мангал

Тигран Худавердян оспорил в суде санкции ЕС — в иске он заявил, что не поддерживает «спецоперацию» в Украине Статьи редакции

И оспорил утверждение, что «Яндекс» — «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» от россиян.

  • Иск подан 7 июня, внимание на него обратил RTVI. В документе Худавердян отмечает, что совет ЕС не привёл конкретных причин для введения санкций. Также он утверждает, что приведённые ЕС обоснования недостаточные, а в их поддержку нет достоверных доказательств.
  • В иске Худавердян заявил, что не поддерживает действия России в Украине. Также он утверждает, что «Яндекс» не представляет собой «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» в Украине или «существенный источник дохода для правительства России».
  • В «Яндексе» не предоставили комментарий vc.ru.
  • 15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной, в тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против него — из-за работы «Яндекс Новостей» и их освещения ситуации в Украине, а также участия Худавердяна во встрече с Путиным в первый день начала «спецоперации».
  • После этого он покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V, а также оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах. Гендиректором вместо Худавердяна стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский.

#новость #яндекс #худавердян

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40 комментариев
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 Вадим Д.

Ай, Худавердян, задница от двоестулья не треснет?

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Андрей Рядькин

вернётся в Россию - треснет

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Юрий Б.

От не поддержки до дискредитации не очень далеко.

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Султанов Андрей

По факту

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Альберт Штерн

Это один стул

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Предельный микрофон

И рыбку съел и нахуй сел

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Gollut

Скорее на оба стула

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Константин Поплавский

Разве что на жидкие

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Предельный микрофон

Именно так, но я ни капли не удивлен

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Вадим Д.

Пока не сел ☝🏻

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Предельный микрофон

В таком случае это будет третий стул уже и кое-что явно порвется, ведь
1. Яндекс причастен к цензуре
2. Сейчас он говорит, что против этого всего
И третий финальный: приезд в Россию

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badResistor

Пытается покачто, у нас в СМИ почему опротестовал означает что попытался опротестовать, а решение ещё не ясно

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Предельный микрофон

Это да, может он как раз планирует этот ажиотаж, что во все СМИ будут писать, что "О Великий Тигран сказал заявил и нежно нашептал на ушко, что не поддерживает ***** (роскомнадзор)"

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Борис Вишневский
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Предельный микрофон

Пожалуй, сохраню

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Невкусно и грустно

Какой Чмоня. Интернет-то помнит, как Яндекс индексировал слово Буча.

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FTOH

Если кто-то захочет возразить, что у яндекса индексация медленная, то в качестве контр-примера: этой статье меньше 15 минут, а яндекс её уже проиндексировал

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Andrew
«Яндекс» не представляет собой «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» в Украине

Все жду когда Симоньян и компания оспаривать персональные санкции начнут с подобной же формулировкой, только в отношении скажем Russia Today

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Dimitri

«Яндекс» не представляет собой «ключевой элемент» в сокрытии информации о «спецоперации» в Украине

Чуть со стула не упал от смеха.
На Яндекс зайдёшь и там одни победы ВСРФ и одни преступления ВСУ. Каждый день по 2 HIMARS уничтожают со складом и 50 солдатам ВСУ, зато не одного горящего военного склада. А ещё одни победы РФ на международный арене и запад который прям на днях развалиться. Просто параллельная вселенная какая-то.

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Leon Lazar

Ну да, а то что Белгород ВСУ окружили и уже третий месяц в блокаде молчат и не говорят, что Херсон, Донецк, Луганск, Ростов, Таганрог и Краснодар уже присоединены к укростану и готовится массштабное контрнаступление на Крым, Воронеж и Махачкалу. Ужас.

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Дмитрий Задорожный

не распознал, это сарказм или что?))

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Сергей С.

Это дата регистрации 16 июля

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Dimitri

Это типичный тролль. Бред какой-то придумал и запостил.

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Leon Lazar

Нет, это параллельная реальность лохлов в их информпространстве.

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Новорег Заблокированный

ну кинь хоть одну новость из таких))

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Leon Lazar

Открывай заявления Арестовича и читай

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неформат

это что-то типа извинился по ЕСовски?

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Aleks Melnik

НА Украине. Пишите грамотно, пожалуйста.

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Вадим Д.

И треснул он напополам, горит разлом!
Ведёт Тигран свою борьбу бабла со злом!
Перефразируя одну песню (-:

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Leon Lazar

Разве Яндекс.новости не публиковали шизу хохлостана об изнасилованых канарейках и забитые чайными ложечками младенцах и прочие эротические фантазии Арестовича-Денисовой? Я помню точно видел.

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Pushkareva Ekaterina

Да-да, не ключевой. Конечно.

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Kirill WB

ДоходЯ

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Михаил Доброхотов

Всё таки пришлось лезть на броневик

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Областной диод

Думаю, он уже наговорил на 1-2 статьи. please be prepared for landing

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Михаил Стерлин

Дааа, не позавидуешь...

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ProtoMan123ww

Очередное днище прорвано)) как таких мир носит)

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Скрытый Потанцевал

То есть он хочет подтвердить, что Яндекс все же элемент сокрытия, но не ключевой ?

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Рома Агаев

Аря ми не против Роиси, просто за Марцах обидно...

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Dmitry Ilyin

Хитрый армянский юноша!

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Оругец в пежо

Чайку бы попить этому товарищу не помешало. Говорят, чай успокаивает.

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