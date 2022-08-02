Минцифры изменит порядок аккредитации ИТ-компаний — 30% выручки должно быть от ИТ, банкам и телекому подаваться нельзя Статьи редакции
Аккредитацию могут получить и стартапы — для этого им нужно будет показать свой ИТ-проект.
- Минцифры предложило аккредитовывать компании, выручка которых от ИТ-деятельности составляет минимум 30%. Сейчас требуется, чтобы у компании в ЕГРЮЛ был указан один или несколько профильных кодов ОКВЭД.
- Компаниям нужно будет вести раздельный учёт доходов. В качестве основного ОКВЭД должен быть выбран профильный, а у 80% сотрудников зарплата должна быть не ниже средней по стране.
- Стартапы без выручки, но инвестирующие в ИТ, тоже смогут получить аккредитацию. Такая компания должна быть создана за три года или меньше до подачи на аккредитацию. Стартапу придётся заявить проект в области ИТ, который он разрабатывает, и его статус реализации.
- Кто не сможет получить статус ИТ-компании: госкомпании, банки, небанковские кредитные организации, страховые компании, телеком, государственные и муниципальные учреждения. Также компания не должна быть создана в результате реорганизации и не должна принадлежать государству (доля от 50%).
- Сейчас приём заявок на аккредитацию приостановлен — пока Минцифры не примет новый порядок. 1 августа ведомство исключило из реестра более 400 компаний, которые не соответствовали статусу: в том числе ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс Банк», «МТС Банк», «Райффайзенбанк», ЦБ, РЖД, «Почту России», «Делимобиль», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota и других.
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Новый виток «поддержки». Остановите их кто-нибудь! (-:
да по факту подстраиваются под ситуацию. Проблему решали ситуативно. Сбросили накал и бурления. Теперь корректируют условия. В целом: новая реальность, никто не знает что будет в следующем месяце
Анекдот:
Врач спрашивает у маленького мальчика: "сколько тебе лет мальчик?" Тот отвечае:
"в след месяце будет 7"
Врач: " а ты оптимист мальчик"
Как что, будет ЖОПА! И так каждый следующий месяц.
Да кто ж их остановит? Мы беспомощны.
Комментарий удален модератором
Меня интересует следующее:
Если я сейчас в реестре ИТ компаний с налоговыми каникулами, в случае если снова пересмотрят фильтр и меня уберут из списка, меня заставят выплатить все неуплаченые налоги за тот период пока я был в реестре?
Вопрос понятен, но кто же на него ответит в стране, где законы пишутся и переписываются быстрее, чем надписи на заборе
На заборе увековечивают, а тут сочиняют каждый час.
Закон обратной силы не имеет же
Хорошая шутка!
Да вроде нет
Есть ссылки на прецеденты?
Привлечения по статьям которых не было на момент совершения деяний считаются? Но вообще прям под рукой судебной практики нет, но всегда можно пересмотреть и отменить какое-то решение, при этом формально это не будет действием обратной силы, но по факту будет.
Вот-вот, ни к чему не обяжут, но потом палки в колеса и чуть ниже копчика такие засунут, что оплата будет не худшим решением
этого пока никто не знает, даже они. еще не придумали
Я бы на вашем месте подготовился к негативному сценарию, на всякий случай. Риск-менеджмент никто не отменял
Актуально
Чет поспешили с отменой. Надо было отменять 30 сентября, как раз под призыв.. вот поржали бы
А он нам и на хуй не нужон ,финтех ваш
- Видишь поддержку ИТ-компаний?
- Нет.
- И я не вижу. А она есть.
Для настоящих Айтишников - Россия родная мать, а не настоящих - тёща.
А вот это правильная идея
Они эти условия чуть ли не каждый месяц меняют)
Да, большинство моментов им надо было более детально продумать.
Здравствуйте.
Все наши IT-подразделения остаются в реестре: ТЦР, Тинькофф операционные технологии, Тинькофф инвестиционные технологии, Тинькофф мобильные технологии.
Комментарий удален модератором
Ну кто там всерьез рассматривал ИТ-ипотеку как одно из сильных преимуществ отказа от переезда для айтишника?
Вот остался ты тут, устроился в финтех, даже успел взять льготную ипотеку, а потом Минцифры внесло уточнения и ты уже работаешь не в ИТ-компании и у тебя есть три месяца, чтобы устроиться в таковую - иначе банк пересчитает ставку до уровня ключевой ставки ЦБ на дату заключения договора + 2.5 процентных пункта.
Пам-пам-пам)))) ребята прикиньте тут есть радио, тын-тынрын-тын😂😂
Крупняки кто реально не ИТ, но с большими отделам профильных специалистов - вынесут их (если ещё не сделал кто) в отдельные юрлица, которые получат льготы. И смена работодателя будет формальной. Разве нет?
Всё это звучит логично и я действительно верю в то, что крупняк попытается так сделать, но все же зависит не только от крупняка, а от Минцифры.
Ну и кроме того кто-то УЖЕ взял эту льготную ипотеку и у них со вчерашнего дня отсчёт трёх месяцев запустился. Я даже не знаю: успеет ли тот же Сбер или Тинькофф всё оформить за эти три месяца.
Они уже давно всё оформили, т.к. льготы для ИТ компаний появились ещё до 2022
Региональные ИТ компании в пролете
Сегодня из-за удаленки даже региональные компании стремятся платить рыночную, но это касается только ИТ-отделов, а всякие бухгалтера, коммерсанты и прочие получают местную зарплату, которая кажется мне, ниже 62 000р (средняя зп по росстату)
так всех в офис и делов-то! пусть у всех будет ниже 62к
решили что с прежними условиями слишком много айти компаний получается
потом еще изменят условия,если опять желающих будет слишком много
Если предположить что зарплаты распределены равномерно по естественному распределению (причин считать обратное вроде бы нет), то получается, что примерно половина компаний отрезана чисто статистически. Тут не помешал бы определённый допуск погрешности.
Интересно, как они считают среднюю? Если у компании много джунов и стажёров, то она в пролёте? Яндекс насторожился.
Интересно, а когда яндекс запустит свой банк, его тоже вычеркнут🤔
Да по факту так и получатеся пока что. Сбер вычеркнули же. Банк не ИТ производит, поэтому получается что вычеркнут банк. Ну на сколько это возможно интерпретировать уточнения к закону
А если не "по факту" и не "интерпрпетировать" а взять и тупо примитивно прочитать то нвписано что если банк будет давать более 70 процентов а айти менее 30 выручки ,то вычеркнут.
Так уже вычеркнули.* Сейчас приём заявок на аккредитацию приостановлен — пока Минцифры не примет новый порядок. 1 августа ведомство исключило из реестра более 400 компаний, которые не соответствовали статусу: в том числе […] «Яндекс Банк»…
О-ля ля, хоть что-то в этом мире происходит чисто.
Мне кажется, что всё ещё несколько раз изменится, так что запасаемся попкорном
Тиньков привет, сбер как поживаешь?
Вертай взад, много дали!
Все кто надо, уже залетели, а остальные идут на хуй