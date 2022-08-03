Право
Маша Цепелева

Заявки на отсрочку от осеннего призыва в армию для ИТ-специалистов будут принимать до 11 августа на Госуслугах Статьи редакции

В весенний призыв отсрочку получили 7,7 тысячи человек.

  • Заполнить форму на отсрочку от армии в рамках осеннего призыва можно до 11 августа, рассказали в Минцифры.
  • Чтобы попасть в список кроме возраста и гражданства надо соответствовать другим критериям — работа по трудовому договору,

    нормальная продолжительность рабочего дня, профильное высшее образование. Есть особые указания к стажу — работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

  • Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, он должен был устроиться на работу в течение года после окончания учебы.
  • В заявке надо указать возраст, номер диплома, специальность и вуз, стаж и военный комиссариат учёта. Окончательное решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия.
  • Заявки на отсрочку в весенний призыв принимались до 1 мая 2022 года. Заявления подали 8,7 тысяч специалистов, из них тысяча не соответствовали требованиям Минобороны. Большинство из одобренных заявок подали мужчины 23-24 лет со стажем в 1-2 года.

#новость #льготы

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23 комментария
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 Слегка Придурковатый

Что-то слишком много условий. Особенно интересен пункт "работа в аккредитованных ИТ-компаниях". Там же этот реестр постоянно Минцифры актуализирует. И легко может оказаться так, что вчера ты работал в аккредитованной ИТ-компании, а во время призыва внезапно эта компания уже не аккредитована и... Добро пожаловать в окопы, гражданин айтишник!

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Roman Vasilev

Это ещё ничего. Вот требование профильного образования - вот где рофл)

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Слегка Придурковатый

А где там такое требование?

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Philips

Говорят в Северо-Кавказских республиках всплеск в подростковой разработке наметился

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Золотой щит

как-то очень двойственно звучит...

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Maltese

А разрабатывать научат местные учёные.

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Дмитрий Карницкий

Наконец-то не только на борьбу ходить:)

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Слегка Придурковатый

Были братухи-борцухи, стали братухи-разрабухи.

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Ivan Mart

В С-К республиках, последние лет 20 люди несли взятку, чтобы попасть в армию.

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Слегка Придурковатый

Есть такое мнение, что это всё продолжалось примерно до конца февраля 2022 года. Теперь тренд поменялся на ровно противоположный.

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Ivan Mart

Там скорее размер взятки вырос в несколько раз.

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Слегка Придурковатый

Сомневаюсь.

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Noblesse. tv
Есть особые указания к стажу — работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года

Заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов будут принимать до 11 августа.
WTF???? назад в будущее?

при этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

на фоне приостановки аккредитации и вычерку компаний из списка... Гениально!!!

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Слегка Придурковатый
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неформат

а после никаких отсрочек

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Skyray

А мне безумно интересно: айтишники с высшим без отсрочки часто служат в армии?)

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Ivan Mart

Частенько.
Мне другое непонятно, почему если человек презирает взятничество и коррупцию, через спокойно идёт на это, когда дело касается его(военный билет, права и т.д.)

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Forgotten Games

А чо делать-то? Идут исключительно с презрением.

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LB

бывает, да. не у всех хватает бабла на откуп.

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Anton Zavarzin

Ну я думаю у них хватает ума забить на все эти повестки, а не подписывать их.

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Никита

С осени вроде как ты сам должен за повесткой прийти.

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Andre Macareno

Этот законопроект не прошел третье чтение

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Вадим Д.

А после 11-го забирают всех, у кого нет спецсправки от госуслуг?
И ипотеку заодно автоматом под 146% оформлять.

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