Заявки на отсрочку от осеннего призыва в армию для ИТ-специалистов будут принимать до 11 августа на Госуслугах Статьи редакции
В весенний призыв отсрочку получили 7,7 тысячи человек.
- Заполнить форму на отсрочку от армии в рамках осеннего призыва можно до 11 августа, рассказали в Минцифры.
- Чтобы попасть в список кроме возраста и гражданства надо соответствовать другим критериям — работа по трудовому договору,
нормальная продолжительность рабочего дня, профильное высшее образование. Есть особые указания к стажу — работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.
- Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, он должен был устроиться на работу в течение года после окончания учебы.
- В заявке надо указать возраст, номер диплома, специальность и вуз, стаж и военный комиссариат учёта. Окончательное решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия.
- Заявки на отсрочку в весенний призыв принимались до 1 мая 2022 года. Заявления подали 8,7 тысяч специалистов, из них тысяча не соответствовали требованиям Минобороны. Большинство из одобренных заявок подали мужчины 23-24 лет со стажем в 1-2 года.
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Что-то слишком много условий. Особенно интересен пункт "работа в аккредитованных ИТ-компаниях". Там же этот реестр постоянно Минцифры актуализирует. И легко может оказаться так, что вчера ты работал в аккредитованной ИТ-компании, а во время призыва внезапно эта компания уже не аккредитована и... Добро пожаловать в окопы, гражданин айтишник!
Это ещё ничего. Вот требование профильного образования - вот где рофл)
А где там такое требование?
Говорят в Северо-Кавказских республиках всплеск в подростковой разработке наметился
как-то очень двойственно звучит...
А разрабатывать научат местные учёные.
Наконец-то не только на борьбу ходить:)
Были братухи-борцухи, стали братухи-разрабухи.
В С-К республиках, последние лет 20 люди несли взятку, чтобы попасть в армию.
Есть такое мнение, что это всё продолжалось примерно до конца февраля 2022 года. Теперь тренд поменялся на ровно противоположный.
Там скорее размер взятки вырос в несколько раз.
Сомневаюсь.
Заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов будут принимать до 11 августа.при этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.
WTF???? назад в будущее?
на фоне приостановки аккредитации и вычерку компаний из списка... Гениально!!!
а после никаких отсрочек
А мне безумно интересно: айтишники с высшим без отсрочки часто служат в армии?)
Частенько.
Мне другое непонятно, почему если человек презирает взятничество и коррупцию, через спокойно идёт на это, когда дело касается его(военный билет, права и т.д.)
А чо делать-то? Идут исключительно с презрением.
бывает, да. не у всех хватает бабла на откуп.
Ну я думаю у них хватает ума забить на все эти повестки, а не подписывать их.
С осени вроде как ты сам должен за повесткой прийти.
Этот законопроект не прошел третье чтение
А после 11-го забирают всех, у кого нет спецсправки от госуслуг?
И ипотеку заодно автоматом под 146% оформлять.