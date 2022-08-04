В связи с выявленными случаями недобросовестного поведения со стороны ряда продавцов, которые вместо оплаты оказанных на маркетплейсе услуг создают новые личные кабинеты от подставных компаний, ООО «Вайлдберриз» принимает меры к предупреждению таких злоупотреблений. Средства, указанные в отчете в графе «перенос долга» не были вам перечислены в связи с тем, что в результате автоматической проверки данных была установлена связь между вашей компанией и деятельностью должников.