Магазин «Мам, купи!» подал в суд на Wildberries за списание «долга» в 400 тысяч рублей от постороннего юрлица Статьи редакции
В июне несколько продавцов рассказали о списании чужих «долгов» — от тысячи до более миллиона рублей.
- ООО «Мам, купи» подало иск к Wildberries, рассказала владелица магазина Дарья Зарыковская в своём Telegram-канале. Иск связан со списанием «долга» несвязанного с магазином юрлица на маркетплейсе. В базе суда указана сумма исковых требований — 408 тысяч рублей.
- В июне 2022 года продавцы Wildberries пожаловались на списание с них «долгов» от посторонних юрлиц. Тогда владелица «Мам, купи!» рассказала об удержании более 400 тысяч рублей с ИП Журавлева Наталья Вячеславна на её ООО. По данным «Контур.Фокуса», пересечений между юрлицами нет.
- Тогда пользователь vc.ru получил от службы поддержки маркетплейса объяснение списаний.
В картотеке арбитражных судов есть информация о нескольких десятках исков, поданных к маркетплейсу с июня 2022 года, но неизвестно, связаны они с переносом долгов или другими претензиями. Редакция vc.ru направила запрос в Wildberries и ожидает комментарий.
2663 просмотров
Озон со сгоревшим складом выглядит более перспективнее
Я бы даже сказал ещё больше вызывает доверие, а остальные прям вызывают надежду!
Надежду на их будущее разорение
Мне кажется все к этому и придёт. Или например они продали бы свой бизнес банку А потом их выкупит чей-нибудь зять и заживём по новому)
СберБеррис, или Тиньберрис?
Или же Потанберрис?
Путанберрис
Там будут девушек по вызову показывать?🫣
Маркетплейс проституток?
Ну и представителей Тинькофф тоже, иногда, когда деньги есть)
Нет бы вайбериз пруфы связей предоставил, а то с такой формулировкой, долги можно постоянно на удачные магазины вешать.
Чем не рейдерский захват или разбой))
Если в левом кармане денег нет, то найдем в правом.
Обожаю жизнь в России, всегда что-то новенькое
Подожди, а не оплачивать услуги и хитрить- это какое-то христианское благодеяние?
Надеюсь, что ВБ будет наказан и не на 60 к₽ — сейчас в моде такие штрафы, а нормально так, по-взрослому.
Казалось бы, какое дело ВБ до чужих долгов и что ещё забавнее, когда их и нет. Правильно подали
Вы уверены,что понимаете суть статьи?
Тут это немодно)
Долг перед ними был у Зарыковской. Они решили, что этот ИП связан с её фирмой.
Нужны пруфы
Будем посмотреть
Боже, какой бред, граничащий с шизофренией. Что значит «подставные компании»??? Пусть со своим антифрод-департаментом объясняются. А за такие приколы им бы не суды уже, а маски-шоу. Вот и остаются, в итоге, на данной площадке одни перекупы с Черкизона, а продавцы более приличных товаров уходят. Зачем оно такое нужно вообще тогда.
Успехов в суде
Помянем магазин. Вб не работает с теми кто судится
Вайлдберриз по кадарбитру весь в исках
Ага и всем отвечает, смотрите в обезличке
Посчитай, сколько у нихконтрагентов.
Вообще меня бесит реклама и маркетинг, которые направлены на хакинг психики ребенка.
То есть, ребенку показывают игрухи,сладости и так далее - а дальше ребенок начинает сексировать мозг родителя.
Дак, вся реклама такая и на это направленна. Всякие Киндеры и жвачки у кассы по этому на таком уровне всегда, что бы спиногрыз достал и схватил)
Дави гадов!!!