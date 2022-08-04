Право
Маша Цепелева

Магазин «Мам, купи!» подал в суд на Wildberries за списание «долга» в 400 тысяч рублей от постороннего юрлица Статьи редакции

В июне несколько продавцов рассказали о списании чужих «долгов» — от тысячи до более миллиона рублей.

  • ООО «Мам, купи» подало иск к Wildberries, рассказала владелица магазина Дарья Зарыковская в своём Telegram-канале. Иск связан со списанием «долга» несвязанного с магазином юрлица на маркетплейсе. В базе суда указана сумма исковых требований — 408 тысяч рублей.
  • В июне 2022 года продавцы Wildberries пожаловались на списание с них «долгов» от посторонних юрлиц. Тогда владелица «Мам, купи!» рассказала об удержании более 400 тысяч рублей с ИП Журавлева Наталья Вячеславна на её ООО. По данным «Контур.Фокуса», пересечений между юрлицами нет.
  • Тогда пользователь vc.ru получил от службы поддержки маркетплейса объяснение списаний.

В связи с выявленными случаями недобросовестного поведения со стороны ряда продавцов, которые вместо оплаты оказанных на маркетплейсе услуг создают новые личные кабинеты от подставных компаний, ООО «Вайлдберриз» принимает меры к предупреждению таких злоупотреблений. Средства, указанные в отчете в графе «перенос долга» не были вам перечислены в связи с тем, что в результате автоматической проверки данных была установлена связь между вашей компанией и деятельностью должников.

из ответа службы поддержки Wildberries

  • В картотеке арбитражных судов есть информация о нескольких десятках исков, поданных к маркетплейсу с июня 2022 года, но неизвестно, связаны они с переносом долгов или другими претензиями. Редакция vc.ru направила запрос в Wildberries и ожидает комментарий.

#новость #wildberries

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27 комментариев
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Системный калькулятор

Озон со сгоревшим складом выглядит более перспективнее

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морда наглая

Я бы даже сказал ещё больше вызывает доверие, а остальные прям вызывают надежду!

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Системный калькулятор

Надежду на их будущее разорение

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морда наглая

Мне кажется все к этому и придёт. Или например они продали бы свой бизнес банку А потом их выкупит чей-нибудь зять и заживём по новому)

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Системный калькулятор

СберБеррис, или Тиньберрис?
Или же Потанберрис?

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Макс Смирнов

Путанберрис

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Системный калькулятор

Там будут девушек по вызову показывать?🫣
Маркетплейс проституток?

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Макс Смирнов

Ну и представителей Тинькофф тоже, иногда, когда деньги есть)

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LobioL

Нет бы вайбериз пруфы связей предоставил, а то с такой формулировкой, долги можно постоянно на удачные магазины вешать.

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Алексей Швед

Чем не рейдерский захват или разбой))
Если в левом кармане денег нет, то найдем в правом.
Обожаю жизнь в России, всегда что-то новенькое

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Posmeshi Stream

Подожди, а не оплачивать услуги и хитрить- это какое-то христианское благодеяние?

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Вадим Д.

Надеюсь, что ВБ будет наказан и не на 60 к₽ — сейчас в моде такие штрафы, а нормально так, по-взрослому.

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Zeta Reticulum

Казалось бы, какое дело ВБ до чужих долгов и что ещё забавнее, когда их и нет. Правильно подали

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Звенислав Николаевич

Вы уверены,что понимаете суть статьи?

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dikomm

Тут это немодно)

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dikomm

Долг перед ними был у Зарыковской. Они решили, что этот ИП связан с её фирмой.

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Андрей Рядькин

Нужны пруфы

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Roman Moskovskiy

Будем посмотреть

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Михаил Емельченков

Боже, какой бред, граничащий с шизофренией. Что значит «подставные компании»??? Пусть со своим антифрод-департаментом объясняются. А за такие приколы им бы не суды уже, а маски-шоу. Вот и остаются, в итоге, на данной площадке одни перекупы с Черкизона, а продавцы более приличных товаров уходят. Зачем оно такое нужно вообще тогда.

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Дмитрий

Успехов в суде

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Defacto

Помянем магазин. Вб не работает с теми кто судится

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Динара

Вайлдберриз по кадарбитру весь в исках

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морда наглая

Ага и всем отвечает, смотрите в обезличке

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dikomm

Посчитай, сколько у нихконтрагентов.

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Добровольный спрей

Вообще меня бесит реклама и маркетинг, которые направлены на хакинг психики ребенка.
То есть, ребенку показывают игрухи,сладости и так далее - а дальше ребенок начинает сексировать мозг родителя.

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морда наглая

Дак, вся реклама такая и на это направленна. Всякие Киндеры и жвачки у кассы по этому на таком уровне всегда, что бы спиногрыз достал и схватил)

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Влад Светлый

Дави гадов!!!

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