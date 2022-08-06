За это у компании могут отозвать лицензию на производство и продажу автомобилей в штате.

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Гендиректор Tesla Илон Маск. Источник: Presswire18

Калифорнийское ведомство (DMV) утверждает, что заявления Tesla об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». Это касается самих названий — Autopilot и Full Self-Driving («автопилот» и «полностью самоуправляемый»). А также формулировок с официального сайта.

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На страницах с описанием возможностей автомобиля Tesla пишет, что от пассажира требуется только сесть в салон и сказать машине, куда ехать. А если не давать уточнений, «система сама заглянет в календарь и отвезёт куда нужно, определив оптимальный маршрут».

Однако автомобили Tesla никогда не «работали как автономные транспортные средства» — и не могут до сих пор, заключает DMV. Причём об этом же говорит и сама компания. Она предупреждает водителей, что «функции требуют постоянного контроля и не обеспечивают полную автономность», и тем самым противоречит собственным заявлениям.

По данным CNBC, у Tesla есть 15 дней на ответ, после чего ведомство примет решение в одностороннем порядке. Отреагировала ли она на жалобы или пока нет, неизвестно. Издание LA Times также запросило комментарий у гендиректора компании Илона Маска, но тот не ответил.

В худшем случае DMV может отозвать у Tesla лицензию на производство и продажу автомобилей в Калифорнии. Но вместо этого, как полагает LA Times, скорее всего, обяжет её уточнить истинные возможности автомобилей в рекламе. А также попросит добавить необходимые предупреждения, чтобы автомобилисты знали, какие у функций есть ограничения.