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Право
Полина Лааксо

Калифорнийский регулятор заподозрил Tesla в обмане в описании автопилота Статьи редакции

За это у компании могут отозвать лицензию на производство и продажу автомобилей в штате.

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Гендиректор Tesla Илон Маск. Источник: Presswire18

Калифорнийское ведомство (DMV) утверждает, что заявления Tesla об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». Это касается самих названий — Autopilot и Full Self-Driving («автопилот» и «полностью самоуправляемый»). А также формулировок с официального сайта.

На страницах с описанием возможностей автомобиля Tesla пишет, что от пассажира требуется только сесть в салон и сказать машине, куда ехать. А если не давать уточнений, «система сама заглянет в календарь и отвезёт куда нужно, определив оптимальный маршрут».

Однако автомобили Tesla никогда не «работали как автономные транспортные средства» — и не могут до сих пор, заключает DMV. Причём об этом же говорит и сама компания. Она предупреждает водителей, что «функции требуют постоянного контроля и не обеспечивают полную автономность», и тем самым противоречит собственным заявлениям.

По данным CNBC, у Tesla есть 15 дней на ответ, после чего ведомство примет решение в одностороннем порядке. Отреагировала ли она на жалобы или пока нет, неизвестно. Издание LA Times также запросило комментарий у гендиректора компании Илона Маска, но тот не ответил.

В худшем случае DMV может отозвать у Tesla лицензию на производство и продажу автомобилей в Калифорнии. Но вместо этого, как полагает LA Times, скорее всего, обяжет её уточнить истинные возможности автомобилей в рекламе. А также попросит добавить необходимые предупреждения, чтобы автомобилисты знали, какие у функций есть ограничения.

  • Компанию критиковали за вводящие в заблуждение обещания и раньше. Так, летом 2020 года мюнхенский суд запретил ей использовать в Германии формулировки, связанные с «автопилотом» и «автономным вождением», — по той же причине, на которую указывает DMV.

#tesla #илонмаск

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3 комментария
Whoami

Все потому что у них и нету автопилота.
Это просто набор продвинутых ассистентов.

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VS
Так, летом 2020 года мюнхенский суд запретил ей использовать в Германии формулировки, связанные с «автопилотом» и «автономным вождением», — по той же причине, на которую указывает DMV.

2 года (уже после решения) всем похер было

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Redmi

144 TOPS явно недостаточно.

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