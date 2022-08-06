Калифорнийский регулятор заподозрил Tesla в обмане в описании автопилота Статьи редакции
За это у компании могут отозвать лицензию на производство и продажу автомобилей в штате.
Калифорнийское ведомство (DMV) утверждает, что заявления Tesla об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». Это касается самих названий — Autopilot и Full Self-Driving («автопилот» и «полностью самоуправляемый»). А также формулировок с официального сайта.
На страницах с описанием возможностей автомобиля Tesla пишет, что от пассажира требуется только сесть в салон и сказать машине, куда ехать. А если не давать уточнений, «система сама заглянет в календарь и отвезёт куда нужно, определив оптимальный маршрут».
Однако автомобили Tesla никогда не «работали как автономные транспортные средства» — и не могут до сих пор, заключает DMV. Причём об этом же говорит и сама компания. Она предупреждает водителей, что «функции требуют постоянного контроля и не обеспечивают полную автономность», и тем самым противоречит собственным заявлениям.
По данным CNBC, у Tesla есть 15 дней на ответ, после чего ведомство примет решение в одностороннем порядке. Отреагировала ли она на жалобы или пока нет, неизвестно. Издание LA Times также запросило комментарий у гендиректора компании Илона Маска, но тот не ответил.
В худшем случае DMV может отозвать у Tesla лицензию на производство и продажу автомобилей в Калифорнии. Но вместо этого, как полагает LA Times, скорее всего, обяжет её уточнить истинные возможности автомобилей в рекламе. А также попросит добавить необходимые предупреждения, чтобы автомобилисты знали, какие у функций есть ограничения.
- Компанию критиковали за вводящие в заблуждение обещания и раньше. Так, летом 2020 года мюнхенский суд запретил ей использовать в Германии формулировки, связанные с «автопилотом» и «автономным вождением», — по той же причине, на которую указывает DMV.
Все потому что у них и нету автопилота.
Это просто набор продвинутых ассистентов.
2 года (уже после решения) всем похер было
144 TOPS явно недостаточно.