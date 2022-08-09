Право
Хитрый рубин

Google оспорит штраф ФАС на 2 млрд рублей в суде Статьи редакции

Регулятор оштрафовал компанию в конце июля из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube.

  • 5 августа 2022 года Google LLC подала в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС, следует из картотеки дел. Судя по карточке, компания оспаривает решение службы о привлечении к административной ответственности.
  • Знающий детали иска источник Shopper's рассказал, что компания будет оспаривать штраф на 2 млрд рублей. В Google отказались от комментариев. Представитель ФАС сказал, что служба ещё не ознакомилась с иском.
  • ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей в конце июля 2022 года из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
  • Регулятор завёл дело в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ, а в феврале 2022-го признал компанию нарушившей антимонопольный закон.

#новость #google

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24 комментария
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 Поджог Сараев
Google оспорит штраф в российском суде
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Rabbit Rabbin

Импортозместим-ка вашу картинку

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Поджог Сараев

Эти картинки приелись ещё во времена demotivation.ru)

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Вадим Д.

Пусть попробуют, конечно, но в процессе как бы не оказались должны ещё 20 лярдов. РФ суд не советский «самый гуманный».

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Владимир Апостол

+ пени. Триллионов на дцать.)

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Вадим Д.

Именно! Гулять так уж гулять.

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Алекс И

Походу скоро из смартфонов на андройде Русский язык уберут 🤣

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Dmitry Martemyanov
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Дарья Смолякова

У Гугл много компаний, вот "российский" ООО Гугл банкротиться, там интересная история получилась, Царьграду они будут должны к началу 2023 года судебной неустойки на 25 миллиардов, а в начале апреля 2023 будет 185 триллиона рублей, естественно, они ничего не заплатят, кроме того, что приставы арестовали на счетах. Приставы в марте списали со счетов Гугла 9 миллиардов, и списали их на различные нужны и штрафы.
Для понимания, весь объем денежной массы в России на апрель 2022 составил 68 203.5 миллиардов рублей.

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Марат Яз

9 миллиардов тоже огромная сумма.

Царь град наконец-то заработал на своем Ютуб канале.

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Tayler

Момент истины! Либо отменят штраф, что очень неприятно, т.к. гугл действительно нарушают закон, и мы получим в будущем не конфиденциальный сервис, с доступами кому нужно, либо не отменят и гугл уйдет!

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Wild West

Главное что бы вопрос решили🙏

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Nikolay Tumakov

конечно решат, но только не в пользу гугла

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Акционерный парфюмер

У гугл стальные яица видимо...

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Serghei Maveriz

А для чего тут яйца нужны?

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Акционерный парфюмер

Идти против самого гуманного суда в мире

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Serghei Maveriz

Думаешь там дебилы не понимающие сидят?

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Serghei Maveriz

Наивные

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Колян А

интересно как после таких новостей продолжает свой день управляющий компании, все-таки не штраф на 500 рублей за превышение

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Yy Kk

Как бы Google не плюнул на все это и не свалил из России.

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Serghei Maveriz

Они и хотят, но без потерь для имиджа. И их выгнать очень хотят

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Вадим Негруш

то что оспорили это молодцы конечно,но не думаю что им отменят штраф

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Инга Русланова

спасибо, кэп

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DeA

у них в европе то хоть один штраф на миллионы евро удалось оспорить? или этот на 5 млрд долл например: https://habr.com/ru/post/417539/

Google оштрафован на рекордные $5 млрд за…
Еврокомиссия закончила многолетнее расследование против Google и потребовала рекордный штраф в 5…
habr.com
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