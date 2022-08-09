Google оспорит штраф ФАС на 2 млрд рублей в суде Статьи редакции
Регулятор оштрафовал компанию в конце июля из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube.
- 5 августа 2022 года Google LLC подала в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС, следует из картотеки дел. Судя по карточке, компания оспаривает решение службы о привлечении к административной ответственности.
- Знающий детали иска источник Shopper's рассказал, что компания будет оспаривать штраф на 2 млрд рублей. В Google отказались от комментариев. Представитель ФАС сказал, что служба ещё не ознакомилась с иском.
- ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей в конце июля 2022 года из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
- Регулятор завёл дело в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ, а в феврале 2022-го признал компанию нарушившей антимонопольный закон.
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Импортозместим-ка вашу картинку
Эти картинки приелись ещё во времена demotivation.ru)
Пусть попробуют, конечно, но в процессе как бы не оказались должны ещё 20 лярдов. РФ суд не советский «самый гуманный».
+ пени. Триллионов на дцать.)
Именно! Гулять так уж гулять.
Походу скоро из смартфонов на андройде Русский язык уберут 🤣
У Гугл много компаний, вот "российский" ООО Гугл банкротиться, там интересная история получилась, Царьграду они будут должны к началу 2023 года судебной неустойки на 25 миллиардов, а в начале апреля 2023 будет 185 триллиона рублей, естественно, они ничего не заплатят, кроме того, что приставы арестовали на счетах. Приставы в марте списали со счетов Гугла 9 миллиардов, и списали их на различные нужны и штрафы.
Для понимания, весь объем денежной массы в России на апрель 2022 составил 68 203.5 миллиардов рублей.
9 миллиардов тоже огромная сумма.
Царь град наконец-то заработал на своем Ютуб канале.
Момент истины! Либо отменят штраф, что очень неприятно, т.к. гугл действительно нарушают закон, и мы получим в будущем не конфиденциальный сервис, с доступами кому нужно, либо не отменят и гугл уйдет!
Главное что бы вопрос решили🙏
конечно решат, но только не в пользу гугла
У гугл стальные яица видимо...
А для чего тут яйца нужны?
Идти против самого гуманного суда в мире
Думаешь там дебилы не понимающие сидят?
Наивные
интересно как после таких новостей продолжает свой день управляющий компании, все-таки не штраф на 500 рублей за превышение
Как бы Google не плюнул на все это и не свалил из России.
Они и хотят, но без потерь для имиджа. И их выгнать очень хотят
то что оспорили это молодцы конечно,но не думаю что им отменят штраф
спасибо, кэп
у них в европе то хоть один штраф на миллионы евро удалось оспорить? или этот на 5 млрд долл например: https://habr.com/ru/post/417539/