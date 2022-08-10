Минфин предложил ввести налоговые льготы для разработчиков военных технологий — «Ведомости» Статьи редакции
Сейчас они не могут претендовать на льготы для ИТ-отрасли — из-за соблюдения режима секретности.
- Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного ведомством законопроекта. С документом ознакомились «Ведомости».
- Льготы коснутся передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Такой список ведёт Роспатент на основе основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.
- Также от налогов освободят передачу прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).
- Сейчас по налоговому манёвру для ИТ-компаний от НДС освобождены компании, включенные в реестр отечественного ПО, который ведёт Минцифры. Льготы не распространяются на ПО для ЭВМ и базы данных, связанные с обороной и безопасностью страны — такие сведения считаются гостайной, их запрещено включать в реестр.
- Законопроект планируют внести в правительство в октябре 2022 года, в Госдуму — в феврале 2023-го.
- Претендовать на льготы будут компании, которые работают в первую очередь в рамках оборонного заказа и создают ПО, используемое как для обеспечения кибербезопасности, так и для, например, управления военной техникой, считает управляющий партнёр юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт.
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Предлагаю ввести для них льготы в лагерях общего режима.
"Программы для ЭВМ" - предложение было сформулировано явно сильно компетентным человеком с волосатыми ушами и ноздрями..
Канцеляритом и нафталином аж через экран понесло...
А ему лишь бы докопаться.. Написано что то про льготы и РФ - надо оставить язвительный комментарий
"Софт для кампуктера" правильно?
ЭВМ это не только кампуктеры, к тому же
И что тебе не нравится?
А шо такого? Ну не машиной же его называть. Хотя их и так машинами называют и это очевидно растет от ЭВМ.
Процессор!
Льготная шарашка - жилье и баланда бесплатно. Обращайтесь в минобороны
Это самое остроумное что я читал в своей жизни. Не выходи на улицу - все самки будут за тебя драться. Ты победитель, пример для подражания
Что ты несёшь?
Прочитай заодно про Королева и Туполева и их шарагу. Обоссышься со смеху.
Ну ему повезло. Он хотя бы вышел, пусть и с переломанной челюстью. А многих его руководителей и коллег расстреляли.
Пускай скажет спасибо, что живой?
Обращаться не надо, прям на границе сделают предложение от которого нельзя отказаться...
бонусом идут купола на спине
вот вы смеетесь,а желающие по любому есть D
"Переход экономики на военные рельсы" . Начало
На военные лапти.
грабли
- вы по какому вопросу
- нужны льготы, ведь я - разработчик программ для ЭВМ двойного назначения, а каких - не скажу, это секретно!
- отлично, мы вас запишем в секретную тетрадочку и всё будет хорошо.
Вы только что их план рассекретили
Я не нарочно (-:
Теперь пилить бюджет будет ещё удобнее. Даже ндс не надо платить! Вы думаете почему чиновники так любят всякие ит системы? Потому что взять за жопу и доказать что деньги ушли в пустоту практически нереально.
Чтобы потом стать невыездным на XX лет с вероятностью попасть в тюрьму за гос. измену на XX лет, за любой пчих. Даа, льготы отличные!
Естественно все засекретить х2.
Кстати, теперь работать на оборонку - зашквар.
Почему? Что поменялось?
Все. "Новая реальность"....
Ну удачи им программировать на Эльбрусе без уплаты налогов, рад за них конечно, но не сильно.