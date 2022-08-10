Право
Смутный американец

Минфин предложил ввести налоговые льготы для разработчиков военных технологий — «Ведомости» Статьи редакции

Сейчас они не могут претендовать на льготы для ИТ-отрасли — из-за соблюдения режима секретности.

  • Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного ведомством законопроекта. С документом ознакомились «Ведомости».
  • Льготы коснутся передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Такой список ведёт Роспатент на основе основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.
  • Также от налогов освободят передачу прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).
  • Сейчас по налоговому манёвру для ИТ-компаний от НДС освобождены компании, включенные в реестр отечественного ПО, который ведёт Минцифры. Льготы не распространяются на ПО для ЭВМ и базы данных, связанные с обороной и безопасностью страны — такие сведения считаются гостайной, их запрещено включать в реестр.
  • Законопроект планируют внести в правительство в октябре 2022 года, в Госдуму — в феврале 2023-го.
  • Претендовать на льготы будут компании, которые работают в первую очередь в рамках оборонного заказа и создают ПО, используемое как для обеспечения кибербезопасности, так и для, например, управления военной техникой, считает управляющий партнёр юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт.

#новость #минфин #льготы

1707 просмотров
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29 комментариев
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 Херовый русский

Предлагаю ввести для них льготы в лагерях общего режима.

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Sergei Greedusoff

"Программы для ЭВМ" - предложение было сформулировано явно сильно компетентным человеком с волосатыми ушами и ноздрями..
Канцеляритом и нафталином аж через экран понесло...

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Kotlin Developer

А ему лишь бы докопаться.. Написано что то про льготы и РФ - надо оставить язвительный комментарий

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ЯжПрограммист

"Софт для кампуктера" правильно?

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Roman Biboran

ЭВМ это не только кампуктеры, к тому же

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Roman Biboran

И что тебе не нравится?

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Владимир Кондратьев

А шо такого? Ну не машиной же его называть. Хотя их и так машинами называют и это очевидно растет от ЭВМ.

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Mr. Anderson

Процессор!

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Поверхностный химик

Льготная шарашка - жилье и баланда бесплатно. Обращайтесь в минобороны

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Kotlin Developer

Это самое остроумное что я читал в своей жизни. Не выходи на улицу - все самки будут за тебя драться. Ты победитель, пример для подражания

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Dmitry

Что ты несёшь?

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Jiu and vali

Прочитай заодно про Королева и Туполева и их шарагу. Обоссышься со смеху.

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- -

Ну ему повезло. Он хотя бы вышел, пусть и с переломанной челюстью. А многих его руководителей и коллег расстреляли.

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Jiu and vali

Пускай скажет спасибо, что живой?

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Денис Демидов

Обращаться не надо, прям на границе сделают предложение от которого нельзя отказаться...

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Ilnur Abbasov

бонусом идут купола на спине

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Матвей Дубровин

вот вы смеетесь,а желающие по любому есть D

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melkiyPadonok

"Переход экономики на военные рельсы" . Начало

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Valentin G

На военные лапти.

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Андрей Скоробогатов

грабли

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Вадим Д.

- вы по какому вопросу
- нужны льготы, ведь я - разработчик программ для ЭВМ двойного назначения, а каких - не скажу, это секретно!
- отлично, мы вас запишем в секретную тетрадочку и всё будет хорошо.

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Федор Завитухин

Вы только что их план рассекретили

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Вадим Д.

Я не нарочно (-:

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Джо Б

Теперь пилить бюджет будет ещё удобнее. Даже ндс не надо платить! Вы думаете почему чиновники так любят всякие ит системы? Потому что взять за жопу и доказать что деньги ушли в пустоту практически нереально.

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Дмитрий Филиппов
Претендовать на льготы будут компании, которые работают в первую очередь в рамках оборонного заказа и создают ПО, используемое как для обеспечения кибербезопасности

Чтобы потом стать невыездным на XX лет с вероятностью попасть в тюрьму за гос. измену на XX лет, за любой пчих. Даа, льготы отличные!

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Jiu and vali

Естественно все засекретить х2.

Кстати, теперь работать на оборонку - зашквар.

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Владислав Л.

Почему? Что поменялось?

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Jiu and vali

Все. "Новая реальность"....

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Vasya Pupkin

Ну удачи им программировать на Эльбрусе без уплаты налогов, рад за них конечно, но не сильно.

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