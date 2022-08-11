Право
Алый пистолет

В Госдуму внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в два раза — до 30 тысяч рублей Статьи редакции

Чтобы «вывести россиян из нищеты» и обеспечить «приемлемый уровень жизни» в условиях санкций.

  • В Госдуму поступил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.
  • Согласно пояснительной записке, МРОТ необходимо повысить, чтобы обеспечить «приемлемый уровень жизни для сотрудника и его детей». Сделать это нужно из-за роста инфляции, снижения доходов и введения санкций, которые негативно влияют на рост экономики и ВВП.
  • С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей. Авторы законопроекта предлагают поднять его до 30 тысяч рублей — это «составит 200% от от искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».
  • Прожиточный минимум в России в 2022 году — 11950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, детей — 11 592 рубля, пенсионеров — 10 277 рублей.
  • Также в записке отмечается, что в «развитых и развивающихся странах Азии, Европы, Латинской Америке МРОТ как минимум в два раза выше прожиточного минимума».
  • Предполагается, что повышение МРОТ поможет «вывести из нищеты значительное число граждан», уменьшить дифференциацию в доходах населения и снизить социальную напряженность.

#новость #мрот

5512 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
172 комментария
Написать комментарий...
 Serghei Maveriz

А, это так работает. Ща как станут все богатыми

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

И гравитацию пожалуйста отмените, с самолетами беда...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Неудачный огонь

Нет. Внезапно все будут работать на 1/2 ставки.))

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Энергичный велосипед

Агась, заживем как Омериканцы с Европейцами)

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
A.K.

О, 15-рублевые потянулись аккуратно превращать указанное предложение в тыкву своей "иронией", чтобы потом власть спокойно могла сказать: "а чо, все посмеялись, значит не очень-то и надо"

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
MEGAtraXXXer666

Почти 2 средних класса

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

В данной ситуации когда есть свердоходы от нефтегаза может сработать, и.к импорт придавлен, а внутренний спрос надо стимулировать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kotovski Mishko

Получается , с января 2023 80 процентов работников в стране переведут на 0.5 ставки и ничего не изменится?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Ну как это не изменится, еще больше людей привыкнут нарушать закон, больше серой экономики.

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Скорее всего все внезапно станут самозанятыми

Ответить
Развернуть ветку
SomebodyNew

За эти годы правительство так сильно завралось, что любая, даже вроде позитивная новость, воспринимается со смехом и негодованием

Ответить
Развернуть ветку
Мария Кузякова

потому что это популизм, а не позитивная новость

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex R

Законопроект это не значит, что примут.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Мурад Муртазалиев

Все, бедность запретят на уровне закона 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Николаевич

Повышение МРОТ 200%, Инфляция 400% ?

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Среди вагона тупых комментариев наконец нашелся один по существу. Виси, куда ты катишься...

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Алексей

МРОТ не повышает инфляцию, когда в экономике дефляция и заглушен импорт

Ответить
Развернуть ветку
jellyfish
Ответить
Развернуть ветку
Cyril Ruzanov

А, то есть экономика это вот так. Можно просто запретить быть бедными

Ответить
Развернуть ветку
Академический кавалер

А вдруг сработает. Тестируют гипотезу.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
A.K.
Можно просто запретить быть бедными

Вы можете продолжать наслаждаться нищетой, если вам нравится. Не надо говорить за всех.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Navarski

гнилой популизм. Если бы такие решения были бы реальными, то их бы озвучило первое лицо, так как упустить момент озвучить позитивную информацию он не может. Даже жалкую индексацию на 10% озвучивал.

Ответить
Развернуть ветку
Khamitov Ilshat

Работодатели перестанут принимать людей, так как к этим 30 тыс надо заплатить 43% налогов (пфр, соц и ндфл). Либо будут платить в конвертах, либо просто вырастет безработица. А делов-то, уменьшить страховые налоги, тогда наоборот большинство обелилось бы. За границей, на который ссылаются в правительстве, налоги платит сам работник со своей зарплаты. У нас же все вешают на работодателя. Не забываем о всяких отпусках, больничных, декретных и прочих ништяках

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Ренатович

Декретные на работодателе уже не висят. Больничные - только сколько-то первых дней.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

ПФР, ФСС и НДФЛ платится с ЗП самим работником, он именно эти налоги видит

Ответить
Развернуть ветку
Алекс И

Плюсую многократно!

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

13% ндфл вычитается из МРОТ. Так что не 43% а 30

Ответить
Развернуть ветку
Академический кавалер

Теперь заживем! Как же они раньше не додумались!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Ждём бакс по 100...

Ответить
Развернуть ветку
Элвис Пресли, поэт-песенник

Был уже. 250 следующая цель.

Ответить
Развернуть ветку
Рушан Натфуллин

Хотят всех сделать самозанятыми)

Ответить
Развернуть ветку
nkmstudio

Похоже на то.
Такие налоги за сотрудников не всякий бизнес себе позволить сможет. Тут либо на полставки, либо в самозанятые.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Grigoriy Malyshev

и окончательно решить вопрос с безработицей

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

А деньги на зарплаты они раздадут предпринимателям?

Ответить
Развернуть ветку
ScareCrow

Вывести россиян из нищеты? Так они что в курсе получается?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Реванченков

Напечатаем фантиков, поднимем цены(уже) в два раза и сделаем щедрый подарок для холопов перед выборами

Ответить
Развернуть ветку
el Gato

Ещё бы реальные цифры совпадали, а не только в документике, а так ещё пусть и пенсиюшку подтянут, тыщонок до 25 хотя бы

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну это только законопроект, это раз, вносил его не царь Пу, это два.
Таких на моей памяти было уже хрен знает сколько и всегда находятся «объективные» причины, чтобы не принимать его.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Навальный когда предлагал, все кричали о популизме

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей С.

Когда видишь, что в госдуру вкинули проект "давайте дадим больше бабла населению", надо сразу смотреть кто автор. Если ЛДПР/справороссы - значит пеар.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Где в статье про бабло населению? Поднятие МРОТ - это поднятие налогов больше. Т.к малые предприятия платят налоги в % от него.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
I see you

А Навальному на такое предложение онр же говорили про «голый популизм», хотя он даже предлагал источники финансирования этого праздника 🫣

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Да уже бессмысленно апеллировать к разуму. Гляньте вон, как колесо судьбы поворачивается в комментариях - толпа теперь делает то же самое, иными словами, она всегда стоила своей власти...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dmitry Kuzmitsky

Его 25к в то время были намного больше, чем 30к в 2023.

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Если реально так будет, то круто.

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

А если мрот 200к поставить, то вообще заживем

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

что именно круто?

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
George Ymydykov

Льготную ипотеку уже сделали в 2021. Круто было, да?

Ответить
Развернуть ветку
Энергичный велосипед

Отмена законопроекта через 3, 2, 1...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Белов

За последние 5 лет родители получают одну и ту же сумму, но например гречка ща 5 лет повысилась в 5 раз, лада повышается каждые пол года, семечки пачка 100 грамм уже раз 100 повысилась. А зп одна и та же.

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Ренатович

Семечки - роскошь)

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Хоть в авторах Слуцкий и Нилов, попахивает популизмом, так резко поднять минфин не даст

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

Да не надо переживать. Внесла скорее всего "Справедливая Россия" или ещё кто из меньшинства. ЕР культурно зарежет.

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

Смысл новости, если даже не написано кто внёс?

Ответить
Развернуть ветку
Поджог Сараев
не написано кто внёс

Так перейдите по ссылке

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Владимир Акопянц

МРОТ не увеличился в 2 раза, просто цены на всё стали в 2 раза дороже. Поэтому не радуйтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Валяев

Спойлер: не пройдёт.

Ответить
Развернуть ветку
Игрок

Сделайте почасовую оплату, допустим 700р в час.

Ответить
Развернуть ветку
Поджог Сараев
вывести россиян из нищеты
искусственно заниженная величина прожиточного минимума трудоспособного населения

Чёт они стали слишком смелыми для единороссов.

Ответить
Развернуть ветку
eugene

дайте каждому по миллиону и у нас будет страна миллионеров

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузнецов

Да уж, сложно придумать меры глупее, просто идет перекладывание ответственности с государства на бизнес

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Швед

О, давайте раскачаем инфляцию, а то её пока недостаточно было

Ответить
Развернуть ветку
Районный крюк

Хм, значит и многие «штрафы», измеряемые МРОТ, увеличатся кратно.
Profit!

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Так мрот в принципе только на них и влияет

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

МРОТ на штрафы уже давно отдельный

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Никуткин

Я не кремлебот. Но хорошая инициатива… конечно ее не примут, но все же, мне нравится

Ответить
Развернуть ветку
Василий Мартьянов

🙉🙇‍♀️🙇‍♂️ -реакция кадровиков в России. И кто интересно подкинет деньжат регионам на эту инициативку на зп нянечек в детсадпх, медестрам, сан тарам, техническому персоналу в бюджетеых организациях. Далеко не у всех 30 рубликов выходит.

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Ренатович

кадровикам плевать, платят то не они.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Вадим Вахрамов

Верно, это бюджетные деньги. Но почему считаете, что работы на эти деньги они не производят? Рассуждали месяц назад с другом на эту тему, он говорит - "а вдруг санитары не делают на 30к", я парировал - "им что - идти бить людей на улице чтоб показатели по своей работе выполнялись?". Оперативный персонал получает работу за потраченное время. С учителями сложнее, надо как-то учитывать проверку домашнего задания и подготовку, на которую они обычно тратят личное время.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Тут то как раз все просто, деньги из бюджета выделят бюджетникам

Ответить
Развернуть ветку
Максим Очаев

Это же известный прием: обложить бедных 70%- ым налогом, быть бедным станет не выгодно. Всё станут богатыми!

Ответить
Развернуть ветку
shencrypto

ага ага уже было , только с 1 января 2022 . Итог думаю вы понимаете :DDD Интересно у кого оседает эта разница

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Так реально в этом году мно но им инвалидам все доплаты пришли, в госуслугах заявление было сформировано и надо было указать получал ли раньше и с перерасчетом пришло

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Vasiljevskij

Так мы сейчас станем беднее или богаче?

Ответить
Развернуть ветку
Валдис Трофимов

Поднимут зарплаты, и вместе с ними поднимут цены на всё. На всё!!! На всё!!!

Ответить
Развернуть ветку
Карина Авернина

Если чудо случиться и примут, то вполне поднимут, да так что в космос можно улететь

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Korzhanov

В Госдуму внесли законопроект, о повышении числа миллионеров. Создавать новых миллионеров будут из бывших миллиардеров.

Ответить
Развернуть ветку
Олег

Двусторонняя политика. В новостях "отрицательный рост" и все хорошо, а здесь у них инфляция сильная.
Забота о людях, чтобы они вышли из нищеты (которая существует только в контексте подобных новостей, а в остальных - все прекрасно), а на самом деле получить доп прибыль с подоходного налога.
Ну пиздец же.

Ответить
Развернуть ветку
DO YOURSELF

Предлагаю одним указом, просто отменить нищету в стране! МРОТ это слишком сложно!

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

Ну теперь будут работать так что в договоре будет прописано что работает "час в день", а по факту дольше. Или пересмотрят оклад сделают = 30к, а срежут все премии и надбавки/введут штрафы.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

оу, запланировали девальвацию в два раза

помню году эдак в 14 было:
1. подняли зп депутатам раза в два
2. через пол года опустили курс рубля раза в два

Ответить
Развернуть ветку
Levithan

Ну повысят и повысят и что дальше? Повысить зарплату всем легко, хоть на 500%, но все подоражает на 600-700% то есть факт повышения есть, а повышение уровня жизни никто не гарантировал.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
от искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Эээмммм, значит, официально признали, что прожиточный МИНИМУМ еще и "искусственно" занижен??? А как же 17000 средний класс? теперь станут богачами...
А вообще этот законопроект- прикрытие для увеличения налогов- в стране многие по документам получают МРОТ, а в серую как раз 30-40000, если МРОТ увеличат, то взносы и НДФЛ увеличатся...
Ну хоть пенсионеров поддержат, если пенсии соразмерно увеличат.

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Ренатович

Средний класс - он в любом случае "средний".
Если один ест просрочку, второй - гречку, третий - колбасу, то который с гречкой - он средний класс. Если один есть колбасу, второй мясо, третий икру - то средний тот кто мясо ест. Не знаю что тут непонятного)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сергеев

Денег нет. Вы уж как-нибудь....

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Dergilev

Ждем. Сейчас государство достанет из широких штанин и как даст по лбу инициаторам!

Ответить
Развернуть ветку
Madina Djalilova

Штрафы все от мрот. Налоги падают. Надо же бюджет наполнять

Ответить
Развернуть ветку
Полина Минаева

Заживем

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

а цены к тому времени в 5 раз, и все будет зашибись. нет? Не так? А каков механизм? Просто обязать платить и все? Т.е. все остальное для этого подготовлено и на стоимости продукции и услуг это не скажется?

Законопроект направлен на увеличение минимального размера оплаты труда с целью обеспечения приемлемого уровня жизни граждан.

а до условия были достойными? Ну раз сейчас стали говорить о "приемлемом" уровне? и приемлемый уровень по мнению гражданина или чиновника? Я так понимаю что до этого "макарошки стоят одинаково" и "не просили рожать" это про достойный уровень? и про 17 000 - средний класс. Теперь олигархами сразу будут?

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

А пособие по безработице поднимут или так и останется 1.500 руб?

Ответить
Развернуть ветку
NoBodyMan

Скоро выборы, расходимся, всех опять нае..ут

Ответить
Развернуть ветку
Ilabster

Штрафы в минималках зато сразу как подрастут

Ответить
Развернуть ветку
Викос

Популизм не популизм, но я за!

У меня есть близкие, у которых зп зависит от мрота.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Ivanov

По идее тогда и текущие зп в коммерческих организациях нужно индексировать, не?)) на % ув-я мрот

Ответить
Развернуть ветку
Magnifique matin

Хм, а не подготовка ли это к крупной девальвации рубля? Был бы рад ошибаться, но похоже к этому готовится правительство и связанным с этим вероятным волнениям.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Syrygin

Законопроект – популистский выпердыш представителей недопартии ЛДПР, который будет загашен в первом чтении Едром, если вообще до него дойдёт. Новость из ничего

Ответить
Развернуть ветку
Sysoev Vitaliy

Начинается эпоха 1/8 ставок

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Для мигрантов бы догадались ввести минималку, что бы за еду не работали и по 20 человек в комнате не жили. А то какое-то нашествие пошло

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Katugin

Вы покупаете 1 бутылку воды, объемом 1 литр.
Давайте порадуемся, что теперь за те же деньги, у на теперь будет целых 2 бутылки… объемом 0,5л

Ответить
Развернуть ветку
sf

ничего нового, маленькие партии перед сентябрьскими выборами пытаются подобными законопроектами набрать политических очков

Ответить
Развернуть ветку
Медовар

Не примут

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Так это значит, что налогов будет больше. Зп тут не при чём вообще. Скорее она уменьшится.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Апрельский

Году в 2010 кто мешал это сделать 🙄

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Это что бы налоги платить больше с зп ?

Ответить
Развернуть ветку
Грамотный цвет

Ура! Ура! Новые сказки! Ура! Ура! Ура!!!

Ответить
Развернуть ветку
Грамотный цвет

Это опять Миронов развлекается?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Минимальную пенсию не хотят до 30 000 поднять?

Ответить
Развернуть ветку
Азиатский Таксист

Дожить до 1 января 2023 года.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Средний класс - 17к, МРОТ - 30к. Окей.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Korzhanov

Чтож, теперь известна дата начала волны массовой безработицы.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 172 комментария
null