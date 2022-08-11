В Госдуму внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в два раза — до 30 тысяч рублей Статьи редакции
Чтобы «вывести россиян из нищеты» и обеспечить «приемлемый уровень жизни» в условиях санкций.
- В Госдуму поступил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.
- Согласно пояснительной записке, МРОТ необходимо повысить, чтобы обеспечить «приемлемый уровень жизни для сотрудника и его детей». Сделать это нужно из-за роста инфляции, снижения доходов и введения санкций, которые негативно влияют на рост экономики и ВВП.
- С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей. Авторы законопроекта предлагают поднять его до 30 тысяч рублей — это «составит 200% от от искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».
- Прожиточный минимум в России в 2022 году — 11950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, детей — 11 592 рубля, пенсионеров — 10 277 рублей.
- Также в записке отмечается, что в «развитых и развивающихся странах Азии, Европы, Латинской Америке МРОТ как минимум в два раза выше прожиточного минимума».
- Предполагается, что повышение МРОТ поможет «вывести из нищеты значительное число граждан», уменьшить дифференциацию в доходах населения и снизить социальную напряженность.
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А, это так работает. Ща как станут все богатыми
И гравитацию пожалуйста отмените, с самолетами беда...
Нет. Внезапно все будут работать на 1/2 ставки.))
Агась, заживем как Омериканцы с Европейцами)
О, 15-рублевые потянулись аккуратно превращать указанное предложение в тыкву своей "иронией", чтобы потом власть спокойно могла сказать: "а чо, все посмеялись, значит не очень-то и надо"
Почти 2 средних класса
В данной ситуации когда есть свердоходы от нефтегаза может сработать, и.к импорт придавлен, а внутренний спрос надо стимулировать
Получается , с января 2023 80 процентов работников в стране переведут на 0.5 ставки и ничего не изменится?
Ну как это не изменится, еще больше людей привыкнут нарушать закон, больше серой экономики.
Скорее всего все внезапно станут самозанятыми
За эти годы правительство так сильно завралось, что любая, даже вроде позитивная новость, воспринимается со смехом и негодованием
потому что это популизм, а не позитивная новость
Законопроект это не значит, что примут.
Все, бедность запретят на уровне закона 🤣
Повышение МРОТ 200%, Инфляция 400% ?
Среди вагона тупых комментариев наконец нашелся один по существу. Виси, куда ты катишься...
МРОТ не повышает инфляцию, когда в экономике дефляция и заглушен импорт
А, то есть экономика это вот так. Можно просто запретить быть бедными
А вдруг сработает. Тестируют гипотезу.
Вы можете продолжать наслаждаться нищетой, если вам нравится. Не надо говорить за всех.
гнилой популизм. Если бы такие решения были бы реальными, то их бы озвучило первое лицо, так как упустить момент озвучить позитивную информацию он не может. Даже жалкую индексацию на 10% озвучивал.
Работодатели перестанут принимать людей, так как к этим 30 тыс надо заплатить 43% налогов (пфр, соц и ндфл). Либо будут платить в конвертах, либо просто вырастет безработица. А делов-то, уменьшить страховые налоги, тогда наоборот большинство обелилось бы. За границей, на который ссылаются в правительстве, налоги платит сам работник со своей зарплаты. У нас же все вешают на работодателя. Не забываем о всяких отпусках, больничных, декретных и прочих ништяках
Декретные на работодателе уже не висят. Больничные - только сколько-то первых дней.
ПФР, ФСС и НДФЛ платится с ЗП самим работником, он именно эти налоги видит
Плюсую многократно!
13% ндфл вычитается из МРОТ. Так что не 43% а 30
Теперь заживем! Как же они раньше не додумались!
Ждём бакс по 100...
Был уже. 250 следующая цель.
Хотят всех сделать самозанятыми)
Похоже на то.
Такие налоги за сотрудников не всякий бизнес себе позволить сможет. Тут либо на полставки, либо в самозанятые.
и окончательно решить вопрос с безработицей
А деньги на зарплаты они раздадут предпринимателям?
Вывести россиян из нищеты? Так они что в курсе получается?
Напечатаем фантиков, поднимем цены(уже) в два раза и сделаем щедрый подарок для холопов перед выборами
Ещё бы реальные цифры совпадали, а не только в документике, а так ещё пусть и пенсиюшку подтянут, тыщонок до 25 хотя бы
Ну это только законопроект, это раз, вносил его не царь Пу, это два.
Таких на моей памяти было уже хрен знает сколько и всегда находятся «объективные» причины, чтобы не принимать его.
Навальный когда предлагал, все кричали о популизме
Когда видишь, что в госдуру вкинули проект "давайте дадим больше бабла населению", надо сразу смотреть кто автор. Если ЛДПР/справороссы - значит пеар.
Где в статье про бабло населению? Поднятие МРОТ - это поднятие налогов больше. Т.к малые предприятия платят налоги в % от него.
А Навальному на такое предложение онр же говорили про «голый популизм», хотя он даже предлагал источники финансирования этого праздника 🫣
Да уже бессмысленно апеллировать к разуму. Гляньте вон, как колесо судьбы поворачивается в комментариях - толпа теперь делает то же самое, иными словами, она всегда стоила своей власти...
Его 25к в то время были намного больше, чем 30к в 2023.
Если реально так будет, то круто.
А если мрот 200к поставить, то вообще заживем
что именно круто?
Льготную ипотеку уже сделали в 2021. Круто было, да?
Отмена законопроекта через 3, 2, 1...
За последние 5 лет родители получают одну и ту же сумму, но например гречка ща 5 лет повысилась в 5 раз, лада повышается каждые пол года, семечки пачка 100 грамм уже раз 100 повысилась. А зп одна и та же.
Семечки - роскошь)
Хоть в авторах Слуцкий и Нилов, попахивает популизмом, так резко поднять минфин не даст
Да не надо переживать. Внесла скорее всего "Справедливая Россия" или ещё кто из меньшинства. ЕР культурно зарежет.
Смысл новости, если даже не написано кто внёс?
Так перейдите по ссылке
МРОТ не увеличился в 2 раза, просто цены на всё стали в 2 раза дороже. Поэтому не радуйтесь.
Спойлер: не пройдёт.
Сделайте почасовую оплату, допустим 700р в час.
искусственно заниженная величина прожиточного минимума трудоспособного населения
Чёт они стали слишком смелыми для единороссов.
дайте каждому по миллиону и у нас будет страна миллионеров
Да уж, сложно придумать меры глупее, просто идет перекладывание ответственности с государства на бизнес
О, давайте раскачаем инфляцию, а то её пока недостаточно было
Хм, значит и многие «штрафы», измеряемые МРОТ, увеличатся кратно.
Profit!
Так мрот в принципе только на них и влияет
МРОТ на штрафы уже давно отдельный
Я не кремлебот. Но хорошая инициатива… конечно ее не примут, но все же, мне нравится
🙉🙇♀️🙇♂️ -реакция кадровиков в России. И кто интересно подкинет деньжат регионам на эту инициативку на зп нянечек в детсадпх, медестрам, сан тарам, техническому персоналу в бюджетеых организациях. Далеко не у всех 30 рубликов выходит.
кадровикам плевать, платят то не они.
Верно, это бюджетные деньги. Но почему считаете, что работы на эти деньги они не производят? Рассуждали месяц назад с другом на эту тему, он говорит - "а вдруг санитары не делают на 30к", я парировал - "им что - идти бить людей на улице чтоб показатели по своей работе выполнялись?". Оперативный персонал получает работу за потраченное время. С учителями сложнее, надо как-то учитывать проверку домашнего задания и подготовку, на которую они обычно тратят личное время.
Тут то как раз все просто, деньги из бюджета выделят бюджетникам
Это же известный прием: обложить бедных 70%- ым налогом, быть бедным станет не выгодно. Всё станут богатыми!
ага ага уже было , только с 1 января 2022 . Итог думаю вы понимаете :DDD Интересно у кого оседает эта разница
Так реально в этом году мно но им инвалидам все доплаты пришли, в госуслугах заявление было сформировано и надо было указать получал ли раньше и с перерасчетом пришло
Так мы сейчас станем беднее или богаче?
Поднимут зарплаты, и вместе с ними поднимут цены на всё. На всё!!! На всё!!!
Если чудо случиться и примут, то вполне поднимут, да так что в космос можно улететь
В Госдуму внесли законопроект, о повышении числа миллионеров. Создавать новых миллионеров будут из бывших миллиардеров.
Двусторонняя политика. В новостях "отрицательный рост" и все хорошо, а здесь у них инфляция сильная.
Забота о людях, чтобы они вышли из нищеты (которая существует только в контексте подобных новостей, а в остальных - все прекрасно), а на самом деле получить доп прибыль с подоходного налога.
Ну пиздец же.
Предлагаю одним указом, просто отменить нищету в стране! МРОТ это слишком сложно!
Ну теперь будут работать так что в договоре будет прописано что работает "час в день", а по факту дольше. Или пересмотрят оклад сделают = 30к, а срежут все премии и надбавки/введут штрафы.
оу, запланировали девальвацию в два раза
помню году эдак в 14 было:
1. подняли зп депутатам раза в два
2. через пол года опустили курс рубля раза в два
Ну повысят и повысят и что дальше? Повысить зарплату всем легко, хоть на 500%, но все подоражает на 600-700% то есть факт повышения есть, а повышение уровня жизни никто не гарантировал.
Эээмммм, значит, официально признали, что прожиточный МИНИМУМ еще и "искусственно" занижен??? А как же 17000 средний класс? теперь станут богачами...
А вообще этот законопроект- прикрытие для увеличения налогов- в стране многие по документам получают МРОТ, а в серую как раз 30-40000, если МРОТ увеличат, то взносы и НДФЛ увеличатся...
Ну хоть пенсионеров поддержат, если пенсии соразмерно увеличат.
Средний класс - он в любом случае "средний".
Если один ест просрочку, второй - гречку, третий - колбасу, то который с гречкой - он средний класс. Если один есть колбасу, второй мясо, третий икру - то средний тот кто мясо ест. Не знаю что тут непонятного)
Денег нет. Вы уж как-нибудь....
Ждем. Сейчас государство достанет из широких штанин и как даст по лбу инициаторам!
Штрафы все от мрот. Налоги падают. Надо же бюджет наполнять
Заживем
а цены к тому времени в 5 раз, и все будет зашибись. нет? Не так? А каков механизм? Просто обязать платить и все? Т.е. все остальное для этого подготовлено и на стоимости продукции и услуг это не скажется?
Законопроект направлен на увеличение минимального размера оплаты труда с целью обеспечения приемлемого уровня жизни граждан.
а до условия были достойными? Ну раз сейчас стали говорить о "приемлемом" уровне? и приемлемый уровень по мнению гражданина или чиновника? Я так понимаю что до этого "макарошки стоят одинаково" и "не просили рожать" это про достойный уровень? и про 17 000 - средний класс. Теперь олигархами сразу будут?
А пособие по безработице поднимут или так и останется 1.500 руб?
Скоро выборы, расходимся, всех опять нае..ут
Штрафы в минималках зато сразу как подрастут
Популизм не популизм, но я за!
У меня есть близкие, у которых зп зависит от мрота.
По идее тогда и текущие зп в коммерческих организациях нужно индексировать, не?)) на % ув-я мрот
Хм, а не подготовка ли это к крупной девальвации рубля? Был бы рад ошибаться, но похоже к этому готовится правительство и связанным с этим вероятным волнениям.
Законопроект – популистский выпердыш представителей недопартии ЛДПР, который будет загашен в первом чтении Едром, если вообще до него дойдёт. Новость из ничего
Начинается эпоха 1/8 ставок
Для мигрантов бы догадались ввести минималку, что бы за еду не работали и по 20 человек в комнате не жили. А то какое-то нашествие пошло
Вы покупаете 1 бутылку воды, объемом 1 литр.
Давайте порадуемся, что теперь за те же деньги, у на теперь будет целых 2 бутылки… объемом 0,5л
ничего нового, маленькие партии перед сентябрьскими выборами пытаются подобными законопроектами набрать политических очков
Не примут
Так это значит, что налогов будет больше. Зп тут не при чём вообще. Скорее она уменьшится.
Году в 2010 кто мешал это сделать 🙄
Это что бы налоги платить больше с зп ?
Ура! Ура! Новые сказки! Ура! Ура! Ура!!!
Это опять Миронов развлекается?
Минимальную пенсию не хотят до 30 000 поднять?
Дожить до 1 января 2023 года.
Средний класс - 17к, МРОТ - 30к. Окей.
Чтож, теперь известна дата начала волны массовой безработицы.