Минцифры создаст совет, который займётся чисткой реестра ИТ-компаний — «Ъ» Статьи редакции
Проверять реестр будут профильные ассоциации, в числе которых «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК и АПКИТ.
- Минцифры собирается провести аудит реестра аккредитованных ИТ-компаний, после которого из списка исключат непрофильные предприятия пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера крупной компании. Его слова подтвердил другой источник в профильной ассоциации. Для этого ведомство сформирует соответствующую группу экспертов, говорят они.
- О создании «Совета по аннулированию государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере ИТ» говорится также в проекте приказа главы Минцифры Максута Шадаева. Документ есть в распоряжении у «Ъ». Его 5 августа разослали главам крупнейших российских профильных ассоциаций, среди которых «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ. По словам источников, они и займутся аудитом.
- В ведомстве подтвердили, что практика привлечения экспертов отрасли будет расширяться, а также — что Минцифры регулярно проверяет компании из реестра на соответствие необходимым требованиям.
- По словам гендиректора «Алми Партнера» (разработчик AlterOffice) Михаила Лебедева, отрасль с начала года обсуждала с Минцифры идею провести проверку. Около половины записей в реестре выглядят фиктивными, считает он.
- Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на льготы, включая обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.
- 1 августа Минцифры исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций, которые не соответствовали статусу: в том числе ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Почту России», «Делимобиль», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota и других. Ведомство разработает новый порядок аккредитации, банкам, телекому, страховым и госкомпаниям подаваться нельзя.
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Разрешить кому попало назваться ИТ-компанией, включить в реестр, выкинуть из реестра — будни Минцифры.
Сразу продумать механизмы? Не, не их метод.
по аджайлу работаем!
Лучше и не скажешь))
Только цели не ясны (-:
В итоге создадут одну госкомпании с названием "IT и точка". Она будет получать субсидии, в нее будут вливать тонны денег, но результата будет в лучших традициях...
Зато сколько средств можно освоить на переливании туда-сюда..
Невообразимо! И собственную полезность показать к тому же.
И назовут его Нимбус.
РуНимбус. Наш ответ западному аналогу!
Вот эта фраза, "наш ответ" как то напрягает... Нихрена своего, одни ответы, реплики...
Чубайсус))
Сначала ты создаёшь реестр, а потом нанимаешь чиновников его чистить. Процесс респауна чиновников выходит на новый уровень
А потом создать отряд зачистки тех кто чистит реестры😂😂😂😂
Ох не завидую тем добрякам, что взяли льготную ипотеку и должны будут постоянно бегать по компаниям, потому что прошлую компанию выкинули из реестра)
Вроде говорили что не будут отменять
Не нагнетайте. Я уверен, что данный юридический казус специалисты Минцифры урегулируют, введут какие-нибудь механизмы поддержки людей. Ну например сделают так, что если льготная ипотека взята «легально», то в случае выпадания компании из Реестра - будет что-нибудь предусмотрено. Это ж министерство, там не дураки сидят. У них, между прочим, работа такая - делать жизнь простых граждан лучше и безопаснее. Нет, не волнуйтесь: они точно урегулируют ситуацию. К 2040.
Все, что нужно знать относительно доверия государству в его ИТ льготах. Завтра, глядишь, ИТшников на фронт будут брать, потому что "а чего они"