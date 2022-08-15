Право
Интеллигентный холод

Дерипаска подал иск к Тинькову — требует 2 млрд рублей компенсации морального вреда из-за «оскорбительных высказываний» Статьи редакции

Второй ответчик по иску о защите чести и достоинства — Meta*.

  • Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Согласно карточке, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрирован ещё 30 мая 2022 года, первое заседание назначено на 16 августа.
  • Ответчики — Meta Platforms Inc.* и Олег Тиньков. Адвокат истца, Олега Дерипаски, Алексей Мельников пояснил «Интерфаксу», что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова.

Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей.

Алексей Мельников, адвокат Олега Дерипаски
  • К Meta* финансовых требований не заявлено. Истец просит суд обязать компанию «удалить не соответствующую действительности информацию».
  • В апреле 2022 года Олег Тиньков вновь осудил «военную операцию» в Украине на своей странице в Instagram*. В комментариях к посту пользователи начали задавать вопросы предпринимателю и спорить с ним — на некоторые он отвечал, в том числе назвал Дерипаску «олигархом и вором».

*Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией

#новость #олегтиньков #олегдерипаска

3509 просмотров
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41 комментарий
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 Новорег Заблокированный
назвал Дерипаску «олигархом и вором»

так это ж комплимент

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Bames Jond

Тссс, у вас есть 2 млрд?

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Новорег Заблокированный

только 2 млрд членов олигархам за щеку

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Yurii Dmitriev

Мощно

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Всё как у людей
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Вадим Д.

2 млрд ₽ Тиньков обложит личной комиссией в 4 млрд ₽ и дело развалится.
А уж мете вообще на это дело положить с пробором – они ж «экстремисты».

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Илья Осипов

Банк-то Дерипаске принадлежит, не Тинькову

Upd: да, ошибся, Потанину. Один хрен не Тинькову, о какой комиссии речь?

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Андрей

Какой банк?

Тинькофф Банк купил Потанин.

Радует ваш уровень экспертизы!

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Илья Осипов

А, лол, окей. Один хрен не Тинькову, чтобы обложить комиссией

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Вадим Д.

А банк-то здесь при чём? Тут персональный иск. И Тинькофф купил Потанин, а не Дерипаска.
Может, конечно Дерипаска купил Потанина, хз, это уже там пусть сами разбираются.

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Илья Осипов

А как тогда Тиньков обложит иск комиссией? Я думал это про комиссии банка шутка была.

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Владислав

Да, шутка была про это, но до вас она не доходит. Забейте.

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Николай К.

Потанину

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Ринат Айзен

Ты дибил читай внимательно, тиньков это человек, тинькофф это банк, иск в данном случае к человеку

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World is a Playground

Сношала жаба гадюку... т.е. ебал олег олега

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Andrew
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Ильяс Урганаев

А как Дерипаска узнал о сообщении за апрель, если Meta запрещена с марта? Он что ли нарушил? ))

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jonewayne

Не хочу душнить, но использование запрещенных сайтов и VPN - не нарушение.

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Яков

Сразу видно честного человека, которого обвинили в воровстве, поэтому он не думая потребовал 2000000000 рублей. Именно столько стоит честь честного человека?
Страшно представить какие у него расценки за прочие нарушения закона.

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Steve Evets

он просто хочет легализовать, что непонятно-то. Зато теперь мы знаем сумму

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Lukas Dexter

Вот так сейчас обналичивают деньги 😂😂😂

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Евгений Старцев

Почему Усть-Лабинск? Очень интересно😂

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Steve Evets

по месту приобретения деревенского суда.
Не каждому же олигарху по карману "дедушкинский" суд г. Москвы

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Евгений Старцев

Такие же мысли есть

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Aya Takaya

По месту прописки либо того, либо другого🤣

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Евгений Старцев

Ага-ага🤣🤣

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Valeryi

Вот где Цукерберг прописан!

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Ware Wow

https://meduza.io/feature/2018/02/21/on-sledit-chtob-nam-zhilos-horosho

Он следит, чтоб нам жилось хорошо Как в…
9 февраля Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае постановил заблокировать информацию…
meduza.io
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Chapaka

Так у Тинькова счёт в Тинькофф, , номенирован в валюте США, а там комиссия. ФССП сработает в убыток

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Марат

зачем? очевидно, что не для денег, он их не получит

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Могучий бинокль
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ilia

Суд был выбран... интересно. Слово "удобно" я не употребляю)

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Pietro Aretino

О, видать ютубчик решил посмотреть под винцо)

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Дмитрий Самохин

Месяц назад меня тинькофф банк официально признал отмывателем денег полученных преступным путем и/или финансистом терроризма. Как на банк подать в суд хотя-бы на 1000 $ ????

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Биологический утюг

Позвоните своему адвокату, в чем же проблема???

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Алек Борисовский

Дерипаска.
Если ты читаешь это комментарии, хочу тебе подсказать кое что.
300 млн$*65 руб./$ это 20 млрд. Не 2 млрд.
Почему не подали иск на 20 млрд? Зачем Олегу 18 млрд?
Тебе они нужнее, я прям чувствую.

Помимо адвоката нужно еще нанять математика хотя бы с одним классом образования.

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Какой-то никнейм

Это уже было в поллитровой мыши (12oz Mouse)!
- Мышь: Оплата 50 лимонов вперёд. И ещё 50 по окончании. Это получается 60 лимонов.
- Глаз: Получается не так, но пусть будет так

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Илья Петраков

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, отравите его, он меня унииииииизииииил в интернетике»
«Я там не сижу»

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Steve Evets

"я не сижу, но он пусть посидит, так уж и быть"

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Schmid

Счас карманный и гуманный оставит олежу без трусов. А чо, в Лондон слабо было?

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Аноним Аркадьевич

Жаба vs Гадюка
Round 1

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