Дерипаска подал иск к Тинькову — требует 2 млрд рублей компенсации морального вреда из-за «оскорбительных высказываний» Статьи редакции
Второй ответчик по иску о защите чести и достоинства — Meta*.
- Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Согласно карточке, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрирован ещё 30 мая 2022 года, первое заседание назначено на 16 августа.
- Ответчики — Meta Platforms Inc.* и Олег Тиньков. Адвокат истца, Олега Дерипаски, Алексей Мельников пояснил «Интерфаксу», что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова.
- К Meta* финансовых требований не заявлено. Истец просит суд обязать компанию «удалить не соответствующую действительности информацию».
- В апреле 2022 года Олег Тиньков вновь осудил «военную операцию» в Украине на своей странице в Instagram*. В комментариях к посту пользователи начали задавать вопросы предпринимателю и спорить с ним — на некоторые он отвечал, в том числе назвал Дерипаску «олигархом и вором».
*Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией
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так это ж комплимент
Тссс, у вас есть 2 млрд?
только 2 млрд членов олигархам за щеку
Мощно
2 млрд ₽ Тиньков обложит личной комиссией в 4 млрд ₽ и дело развалится.
А уж мете вообще на это дело положить с пробором – они ж «экстремисты».
Банк-то Дерипаске принадлежит, не Тинькову
Upd: да, ошибся, Потанину. Один хрен не Тинькову, о какой комиссии речь?
Какой банк?
Тинькофф Банк купил Потанин.
Радует ваш уровень экспертизы!
А, лол, окей. Один хрен не Тинькову, чтобы обложить комиссией
А банк-то здесь при чём? Тут персональный иск. И Тинькофф купил Потанин, а не Дерипаска.
Может, конечно Дерипаска купил Потанина, хз, это уже там пусть сами разбираются.
А как тогда Тиньков обложит иск комиссией? Я думал это про комиссии банка шутка была.
Да, шутка была про это, но до вас она не доходит. Забейте.
Потанину
Ты дибил читай внимательно, тиньков это человек, тинькофф это банк, иск в данном случае к человеку
Сношала жаба гадюку... т.е. ебал олег олега
А как Дерипаска узнал о сообщении за апрель, если Meta запрещена с марта? Он что ли нарушил? ))
Не хочу душнить, но использование запрещенных сайтов и VPN - не нарушение.
Сразу видно честного человека, которого обвинили в воровстве, поэтому он не думая потребовал 2000000000 рублей. Именно столько стоит честь честного человека?
Страшно представить какие у него расценки за прочие нарушения закона.
он просто хочет легализовать, что непонятно-то. Зато теперь мы знаем сумму
Вот так сейчас обналичивают деньги 😂😂😂
Почему Усть-Лабинск? Очень интересно😂
по месту приобретения деревенского суда.
Не каждому же олигарху по карману "дедушкинский" суд г. Москвы
Такие же мысли есть
По месту прописки либо того, либо другого🤣
Ага-ага🤣🤣
Вот где Цукерберг прописан!
https://meduza.io/feature/2018/02/21/on-sledit-chtob-nam-zhilos-horosho
Так у Тинькова счёт в Тинькофф, , номенирован в валюте США, а там комиссия. ФССП сработает в убыток
зачем? очевидно, что не для денег, он их не получит
Суд был выбран... интересно. Слово "удобно" я не употребляю)
О, видать ютубчик решил посмотреть под винцо)
Месяц назад меня тинькофф банк официально признал отмывателем денег полученных преступным путем и/или финансистом терроризма. Как на банк подать в суд хотя-бы на 1000 $ ????
Позвоните своему адвокату, в чем же проблема???
Дерипаска.
Если ты читаешь это комментарии, хочу тебе подсказать кое что.
300 млн$*65 руб./$ это 20 млрд. Не 2 млрд.
Почему не подали иск на 20 млрд? Зачем Олегу 18 млрд?
Тебе они нужнее, я прям чувствую.
Помимо адвоката нужно еще нанять математика хотя бы с одним классом образования.
Это уже было в поллитровой мыши (12oz Mouse)!
- Мышь: Оплата 50 лимонов вперёд. И ещё 50 по окончании. Это получается 60 лимонов.
- Глаз: Получается не так, но пусть будет так
«Пожалуйста, Владимир Владимирович, отравите его, он меня унииииииизииииил в интернетике»
«Я там не сижу»
"я не сижу, но он пусть посидит, так уж и быть"
Счас карманный и гуманный оставит олежу без трусов. А чо, в Лондон слабо было?
Жаба vs Гадюка
Round 1