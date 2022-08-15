Регистрационные агенты в США стали отказываться вести дела со стартапами с российскими основателями из-за санкций Статьи редакции
Вариантов, что можно сделать в этом случае, — немного.
- В штате Делавэр, где регистрируются многие стартапы, у компаний c российскими основателями возникли проблемы, выяснил The Bell. Для открытия стартапа основателям необязательно проживать в США, в этом случае нужно просто иметь регистрационного агента, указывает издание.
- Но с весны 2022 года агенты отказываются работать со стартапами, у которых есть хотя бы один основатель из России. По словам одного из пострадавших, он зарегистрировал компанию по разработке ПО в Делавэре ещё в 2013 году. В мае агент Harvard Business Services сообщил, что прекращает с ним работать. В итоге оказалось, что компанию заблокировал штат, пишет The Bell.
- В профильном чате русскоязычных предпринимателей около сотни человек. В августе 2022 года там провели опрос, согласно которому более 70% респондентов получили аналогичные уведомления от своих регистрационных агентов или были заблокированы на уровне штата, рассказали изданию его участники.
- Агенты ссылаются на распоряжение Управления по контролю за иностранными активами. В мае оно запретило оказывать бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний и управленческому консалтингу лицам в России. Находится ли человек в стране или нет, понять сложно. Вероятно, под ограничения попали все предприниматели, указавшие российские адреса при регистрации.
- По словам источника, после отказов агентов он отправил штату документы, которые подтверждают, что он не в России: загранпаспорт, договор аренды и выписку из банка. Власти штата ответили: документы подтверждают его временное проживание за границей, а требуется постоянное резидентство. Ещё один собеседник смог открыть другое юрлицо в США, указав в документах не российский адрес.
- The Bell считает, что предприниматели могут попробовать зарегистрировать новую компанию или попытаться получить ВНЖ в другой стране и надеяться, что это устроит власти США. Ещё один вариант — максимально отстроиться от России.
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И как это называется, когда тебе отказывают в партнёрстве, только по твоему гражданству?
Если внимательно почитать закон, чего конечно, русский журналист никогда не сделает, то там написано residents of Russia, что не означает Russian citizens. А именно — нельзя открыть компанию в США являясь резидентом России, а не гражданином России.
А residents of Russia это эритрейские негры?
Резидентом может быть гражданин Эритреи. И даже гражданин США.
Резидентом еврейского гетто в Польше, тоже мог быть поляк или серб.
Не надо сравнивать угрозу жизни и здоровья и физического насилия с ограничением свободы с невозможностью вести бизнес в определенной юрисдикции, находясь в определенной юрисдикции.
Господи какой же стыд 🤡
Спецоперация?
Какое отношение к спецоперации имеет стартапер из России, проживающий в США?
Ну он тогда не резидент России, а значит и не подпадает под закон
в начале призывают всех не согласных уезжать,а потом вот ...
В целом никакого
Так и до отказа по форме черепа недалеко
в смысле, они это уже прошли, только не по форме черепа, а по цвету кожи.
Учитывая последние события, нам русским будет жить несладко в принципе в цивилизованном сообществе. Так что "гордитесь"...
Мне всегда в этот момент хочется спросить как часто и в каких ситуациях в цивилизованном обществе вам нужно предъявлять паспорт. За 4 года жизни в США я его показывал только на границе, при получении водительского удостоверения и при открытии счетов в банке.
А коль скоро предъявлять паспорт не надо, то как представителю цивилизованного общества отличить русского от украинца или белоруса?
Очень странное ограничение "цивилизованного общества" штатами и западной европой.
А у вас цивилизованное общество в Уганде? Иране?
У меня в России общество, в котором я общаюсь, достаточно цивилизованное. В Китае неплохая цивилизация, в Индии своя цивилизация есть, в Японии. И в Иране, кстати, тоже есть цивилизация. А вот сказки про бремя белого человека и "весь свободный мир" - не считаю обоснованными.
Это называется "нежелание подпасть под санкционные риски".
Вообще не нужон их сраный Делавэр, регистрируемся в прекрасном Ярославле или Саранске.
Так аудитория в РФ пока не готова платить за ИТ решения. Даже магазин RuStore показательно оаботает без денег. О чем ты какой Ярославль. Или ты с сарказмом?
Саранск центр мира
Кручу-верчу, регистрацию хочу.
Не такие уж и сложные схемы относительно того, что бизнес у нас выдумывает и изобретает.
мда кхм п*здец господа
как ёмко и точно вы описали ситуацию
Надеюсь, бандеролька не пострадает )
Почта России только ... а там писать письмо и просить отправить по адресу.
По-моему всё чётко:
1. Отобрали яхты и особняки (соотвественно адреса)
2. Прекратили сервисное обслуживание бизнесов
3. Сомневаешься в пиздеце который устроил Путин - торговать тебе теперь с Ираном, Кимчем и Сигалом
4. Не сомневаешься - меняй адрес, продолжай бизнес
Браво
UPD: я русский, с бизнесом, который после начала войны пытаюсь перевезти
5. Лишили гражданства и выслали родственников подсанкционных лиц
Во-первых это уже не всем помогло.
А вот-вторых само по себе унизительно, что тебя превращают в цыгана или беженца и что-то кому-то доказать.
Тоже примерно в мае получили письмо от бухгалтера, что из-за какого-то их постановления, они не могут продолжать работать с компаниями, где директор/учредители гр. РФ.
И да, запросили ВНЖ другой страны, чтобы могли продолжать работать.
Также у друзей семьи сын поступил в Стэнфорд, он уже готовился приехать этим летом, а ему прислали письмо с примерным содержанием «а нет ли у Вас случайно какого-то другого гражданства кроме российского?», а так как не было, то всё. Не едет мальчишка учиться в Стэнфорд
История про Стенфорд звучит как наброс. Там национализма пока замечено не было.
Ага, у меня много друзей в разных университетах мира, я пока не о каких проблемах не слышал
Будет теперь из рогатки по воробьям стрелять?
"В профильном чате русскоязычных предпринимателей около сотни человек. В августе 2022 года там провели опрос, согласно которому более 70% респондентов получили аналогичные уведомления от своих регистрационных агентов или были заблокированы на уровне штата, рассказали изданию его участники." А можете ссылку на этот чат дать?
Он закрытый. Напишите мне в телегу @prikhodko — добавлю (если вы конечно тоже пострадали)
Да, подтверждаю. Пара знакомых бизнесов это письмо счастья получили.
По паспорту не банят, по факту нахождения в РФ - да. Мы перешли к другому агенту из-за того, что забыли вовремя поменять российские адреса на турецкие после переезда. Причем, мы сначала у старого агента адреса сменили и даже получили из OFAC письмо, что с нами можно работать, но старый агент больно уж ссыкливый оказался и в итоге перешли к другому.
Скоро стану резидентом США, могу соучредителем войти в вашу компанию, пишите ЛС. Тоже самое моя жена может сделать.
Ахахах))))
Можно ли открыть юрлицо в США юрлицу из Армении?
Помогашки из Америки, Вы где?
1) Закон работает с 7 июня
2) "Please be advised pursuant to U.S. Department of Treasury, Office of Enforcement, Office of Foreign Assets Control (OFAC) E.O. 14071 effective June 7, 2022, all transactions with any person located in the Russian Federation are prohibited. Our records indicate that one or more of the persons associated with ____ are located in the Russian Federation. To comply with the U.S. government regulations, we must resign as registered agent for _______. Pursuant to state law, we must provide you with at least thirty (30) days prior to the filing of the statement of resignation. This email will serve as notice of our intent to resign as registered agent in thirty (30) days"
Вот такое письмо я получил лично от регистратора. "any person located" это не гражданин РФ и не русский ) это любой человек который находится на территории РФ.
3) https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0771 здесь текст самого закона
4) Регистратору было отправлен ответ, что я не нахожусь в РФ и не являюсь резидентом
5) "Thank you for reaching out to us. If you are not located in the Russian Federation, please update the address and contact information in our records. To do so please go into your portal and update your address. The link below will take you to your portal and you can select the 'Edit' button next to Contact Address/ Contact Phone to reflect your new and current address and contact information. Then, upload supporting documentation for the updated address in the files section of your client portal so that we may verify your identity and location."
6) Были предоставлены документы и от греха подальше я перевел к другому регистратору, который отвечает быстрее.
Да и кому нужен этот загнивающий запад. В России столько возможностей!
Так уже месяц как.