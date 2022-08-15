Например, компания приобретает мажоритария-американца, который и обращается к регистрационному агенту. Если последний откажет из-за наличия российского партнёра, с ним договариваются о предоставлении письменного юридического заключения от независимого профильного адвоката о незначительности рисков обслуживания стартапа с российским учредителем-миноритарием.