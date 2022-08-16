Право
Проектный Денис

Суд оштрафовал Telegram, Twitch и Freelancer.com на 11,5 млн рублей Статьи редакции

Telegram и Twitch — за отказ удалить запрещённую информацию, Freelancer.com — за отказ локализовать данные россиян.

  • Telegram получил два штрафа: первый, на 2 млн рублей — за отказ удалять бот «Ищи своих» с данными о российских военных в Украине, а также каналы, публикующие «недостоверную информацию» о «спецоперации».
  • Второй, на 7 млн рублей — за отказ удалить инструкции по проведению диверсий на железнодорожном транспорте.
  • Twitch оштрафовали на 2 млн рублей — за отказ удалить стрим украинки, который та вела из Бучи.
  • Сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян.

#новость #telegram #twitch #freelancer

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64 комментария
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 Орест Тракало
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Дмитрий Задорожный

Меня удивил штраф за стрим на Твич. Ну т.е. я понимаю, что можно сделать фейк (смонтировав видео или написать совсем страшны "запрещенные слова") с постобработкой (у нас же рассказывают, что там Голливуд снимает и дискредитирует самую гуманную вторую армию). Но стрим показывает в реальности что происходит. Или теперь уже штрафуют и подводят под запрет реальность?

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Жертва преступления

Там стримеры высказывают свое мнение, и многие вещи, что они говорят, подходят под закон о фейках. Ну а хули, твичу плевать на это, а это нарушение закона, так что полностью вина твича, тем более их просили ограничить доступ хотя бы для пользователей рф, а они проигнорировали
Upd: я хочу сказать, какой бы закон абсурдным не казался, не стоит его нарушать, если ты хочешь работать в этой стране

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25 комментариев
Razanyr

Там не постобработка имеется ввиду, а постановк, скорее всего

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Алексей Есипов

Стримить можно и заранее записанное видео, если что

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Илья Шевелев

Не стоит искать в действиях судов и регулятора в отношении IT-компаний какую-то логику кроме политической целесообразности. Только время зря потеряете.

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Максим Ефимов

Предположу, что там еще и слова всякие звучали, которые кому-то могли не понравиться

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Пришелец 2

А у кого-то еще возникают сомнения, в том, что под запрет подводят реальность, когда на телеке вам 24 на 7 втирают, что падение - это отрицательный рост, война - это мир, а кровожадные и воинственные - это западные лидеры, а не Путлер?

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1 комментарий
Denis Kostin

Если Телега не заплатит, её заблокировать опять попытаются?)

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Dimon Vikchrov

Есть одна интересная традиция
периодически Роскомнадзор пытается блокировать телеграмм

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Невкусно и грустно

Телегу пожурят, а других забанят. Потом Паша еще будет рассказывать, какой он оппозиционер (с) запомните этот твит

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Вадим Д.

Не написано в статье, но предположу, что это не таганский суд Москвы, у того специализация строго на Google и штрафы меньше 1 млрд ₽ там не одобряют (-:

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Проектный Денис

таганский

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1 комментарий
Партийный парфюмер
Не написано в статье, но предположу, что это не таганский суд Москвы, у того специализация строго на Google и штрафы меньше 1 млрд ₽ там не одобряют (-:

Сумма штрафа и организации не причём здесь. Если административное расследование проводилось, то дело об административном правонарушении рассматривают в суде по месту нахождения органа власти, который проводил административное расследование, а по этим статьям оно всегда вроде обычно проводится. А если оно не проводилось то по месту нахождения организации, но если в РФ нету юр. лица то по месту нахождения органа власти.

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hakhagmon
за отказ удалять бот «Ищи своих» с данными о российских военных в Украине

тоесть яндекс проебах кучу персональных данных - 60к штраф
Oriflame за проеб паспортов - 30к

а телеге вдруг 9млн

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Zavodnoi Traktor

а что не так с ботом? удобно ж наверное если нужно кого найти, не пробовал правда сам. Все же там официально и открыто не так как в 2014

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ilia

Ну, второй штраф Телеге "за дело", по-моему.

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Арсен Аникян

да и первый тоже,но все равно не хочется чтоб телеграмм блокировали в итоге

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Друз Фаруэл

Неуловимый Джо осудил Телеграм, Твич, и Фрилансер.ком

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Noblesse. tv
за отказ удалять бот «Ищи своих» с данными о российских военных в Украине

Тоесть за "слив данных" не 60к, а 2 млн? :)
P.S. ппц этот бот инфы и перс. данных собрал на запросах поиска, которые люди сами вводят...

Twitch оштрафовали на 2 млн рублей — за отказ удалить стрим украинки, который та вела из Бучи.

Она там что- декорации, которые противоречат реальному положению дел поставила и противоречит официальным заявлениям РФ?

Сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян.

Локализуют и сольют, за 60к :)

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Vi Glass

Может вы ещё будете оправдывать мошенников телефонных? Ну это те, которым добровольно люди, пенсионеры сообщают свои платёжные данные.
Ну а чё? Добровольно же...

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Вадим Трушин

Фрилансер разве вобще официально работал в России?

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Илья Шевелев

Не важно. Законодательных ограничений нет: наш регулятор может штрафовать любые сайты и сервисы, хоть на английском языке из Австралии, хоть на китайском из Тайваня.

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Оля Янко

🤣ну это тоже весьма неплохой метод обогащения чинушь

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Юлия Тяжкова

Имвааа

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Евгений Стагис

Пора уже праздновать День Штрафа. Или жирно будет каждый день отмечать?

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z0mb1e
Второй, на 7 млн рублей — за отказ удалить инструкции по проведению диверсий на железнодорожном транспорте.

Ну это довольно логично

Сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян.

Как и это

Twitch оштрафовали на 2 млн рублей — за отказ удалить стрим украинки, который та вела из Бучи.

А это полная хуйня

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Илья Осипов

Странно, что твич отказался удалять. Он вроде наоборот знаменит абсолютно неадекватной модерацией.

В том числе помню был прецедент, когда на стриме BeesOnMyHeadTV у него угнали машину и выстрелили в него, за что твич забанил его, т.к. это "пропаганда насилия" и ценные для следствия улики (запись угона и стрельбы) тоже были удалены вместе с аккаунтом.

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F-117

Логика банов на Твичке непонятна даже его сотрудникам

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Александр Иванов

я так понимаю что если кто-то подбросит в здание суда бумагу с матершиной, то по такой логике отрафован должен быть суд, а не тот кто подбросил?

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Grigoriy Malyshev

а ссылку на стрим чего не приложили

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Михаил Сватов

хотите чтоб и Vc штраф влупили?)

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Alina Lee
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Игрок
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Sergei Krolikov

Создай папку государство отнимет засудит и продаст

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Подобный яд

Сколько можно позориться? Были люди сделали сервис теперь бегает какой-то ... и кричит там наши данные нас не пустили в кормушку. Уверен, что сервисы все как один ответят "пшлнх" и начнется эпоха изготовления фальшивок куда никому не интересно... просраны технологии, просрано социальное общество и только какая-то муха летает и зудить про данные людей в надежде что дажут денег... хотели бы лидерства уже сделали бы свой фриланс и не то дерьмо с фейком и кидалами, а реальными задачами... фу... паршиво это все понимать... надеюсь что ошибаюсь...

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15 сантиметров в обхвате

Какие то поводы тупые, чтобы у кого то хлеб отбирать

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