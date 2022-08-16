Суд оштрафовал Telegram, Twitch и Freelancer.com на 13,5 млн рублей Статьи редакции
Telegram и Twitch — за отказ удалить запрещённую информацию, Freelancer.com — за отказ локализовать данные россиян.
- Telegram получил два штрафа: первый, на 4 млн рублей — за отказ удалять бот «Ищи своих» с данными о российских военных в Украине, а также каналы, публикующие «недостоверную информацию» о «спецоперации».
- Второй, на 7 млн рублей — за отказ удалить инструкции по проведению диверсий на железнодорожном транспорте.
- Twitch оштрафовали на 2 млн рублей — за отказ удалить стрим украинки, который та вела из Бучи.
- Сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян.
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Меня удивил штраф за стрим на Твич. Ну т.е. я понимаю, что можно сделать фейк (смонтировав видео или написать совсем страшны "запрещенные слова") с постобработкой (у нас же рассказывают, что там Голливуд снимает и дискредитирует самую гуманную вторую армию). Но стрим показывает в реальности что происходит. Или теперь уже штрафуют и подводят под запрет реальность?
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Стримить можно и заранее записанное видео, если что
Там не постобработка имеется ввиду, а постановк, скорее всего
Не стоит искать в действиях судов и регулятора в отношении IT-компаний какую-то логику кроме политической целесообразности. Только время зря потеряете.
Предположу, что там еще и слова всякие звучали, которые кому-то могли не понравиться
А у кого-то еще возникают сомнения, в том, что под запрет подводят реальность, когда на телеке вам 24 на 7 втирают, что падение - это отрицательный рост, война - это мир, а кровожадные и воинственные - это западные лидеры, а не Путлер?
Если Телега не заплатит, её заблокировать опять попытаются?)
Есть одна интересная традиция
периодически Роскомнадзор пытается блокировать телеграмм
Телегу пожурят, а других забанят. Потом Паша еще будет рассказывать, какой он оппозиционер (с) запомните этот твит
Не написано в статье, но предположу, что это не таганский суд Москвы, у того специализация строго на Google и штрафы меньше 1 млрд ₽ там не одобряют (-:
таганский
Сумма штрафа и организации не причём здесь. Если административное расследование проводилось, то дело об административном правонарушении рассматривают в суде по месту нахождения органа власти, который проводил административное расследование, а по этим статьям оно всегда вроде обычно проводится. А если оно не проводилось то по месту нахождения организации, но если в РФ нету юр. лица то по месту нахождения органа власти.
тоесть яндекс проебах кучу персональных данных - 60к штраф
Oriflame за проеб паспортов - 30к
а телеге вдруг 9млн
а что не так с ботом? удобно ж наверное если нужно кого найти, не пробовал правда сам. Все же там официально и открыто не так как в 2014
Ну, второй штраф Телеге "за дело", по-моему.
да и первый тоже,но все равно не хочется чтоб телеграмм блокировали в итоге
Тоесть за "слив данных" не 60к, а 2 млн? :)Twitch оштрафовали на 2 млн рублей — за отказ удалить стрим украинки, который та вела из Бучи.
P.S. ппц этот бот инфы и перс. данных собрал на запросах поиска, которые люди сами вводят...
Она там что- декорации, которые противоречат реальному положению дел поставила и противоречит официальным заявлениям РФ?Сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян.
Локализуют и сольют, за 60к :)
Может вы ещё будете оправдывать мошенников телефонных? Ну это те, которым добровольно люди, пенсионеры сообщают свои платёжные данные.
Ну а чё? Добровольно же...
Фрилансер разве вобще официально работал в России?
Не важно. Законодательных ограничений нет: наш регулятор может штрафовать любые сайты и сервисы, хоть на английском языке из Австралии, хоть на китайском из Тайваня.
Неуловимый Джо осудил Телеграм, Твич, и Фрилансер.ком
Странно, что твич отказался удалять. Он вроде наоборот знаменит абсолютно неадекватной модерацией.
В том числе помню был прецедент, когда на стриме BeesOnMyHeadTV у него угнали машину и выстрелили в него, за что твич забанил его, т.к. это "пропаганда насилия" и ценные для следствия улики (запись угона и стрельбы) тоже были удалены вместе с аккаунтом.
Логика банов на Твиче непонятна даже его сотрудникам
Какая бы там не была модерация, с фига ли он должен удалять стрим, она там что показывала военные действия? Скорее уже последствия. Под правила это никак не подпадает.
А про то что власти РФ считают это "фейком" или "дискредитацией войск" - я вообще молчу
Ну это довольно логичноСервис по работе с фрилансерами Freelancer.com оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян.
Как и этоTwitch оштрафовали на 2 млн рублей — за отказ удалить стрим украинки, который та вела из Бучи.
А это полная хуйня
про железки тоже согласен. Про третий конечно в целом тоже, украинцы могут на свою аудиторию говорить что угодно, другая страна (а то, что они говорят на одном языке - сами же и боролись). Но там был нюанс, что от твича просили скрыть запись для граждан рф.
А на счет телеги вообще не понимаю, там в любой паблик о войне зайдешь, одна российская пропаганда, да и украинцы конечно в комментариях к постам не стесняются в выражениях. Наши гос. деньги отрабатываются с меньшей агрессией в адрес украины.
🤣ну это тоже весьма неплохой метод обогащения чинушь
Имвааа
Пора уже праздновать День Штрафа. Или жирно будет каждый день отмечать?
я так понимаю что если кто-то подбросит в здание суда бумагу с матершиной, то по такой логике отрафован должен быть суд, а не тот кто подбросил?
а ссылку на стрим чего не приложили
хотите чтоб и Vc штраф влупили?)
Создай папку государство отнимет засудит и продаст
Сколько можно позориться? Были люди сделали сервис теперь бегает какой-то ... и кричит там наши данные нас не пустили в кормушку. Уверен, что сервисы все как один ответят "пшлнх" и начнется эпоха изготовления фальшивок куда никому не интересно... просраны технологии, просрано социальное общество и только какая-то муха летает и зудить про данные людей в надежде что дажут денег... хотели бы лидерства уже сделали бы свой фриланс и не то дерьмо с фейком и кидалами, а реальными задачами... фу... паршиво это все понимать... надеюсь что ошибаюсь...
Какие то поводы тупые, чтобы у кого то хлеб отбирать
Возможно, хотят направить фрилансеров в нужное русло
Мне кажется для них это такие копейки...
Получается, Дуров вложил 7 лямов в поддержку партизанского движения. Вот тут искреннее спасибо Павлу.
У меня одного ощущения, что государство решила штрафами закрыть дырочку в бюджете, просто за какуб только дичь не прилетает