Минюст предложил не арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям Статьи редакции
В июне Путин поручил отменить арест для предпринимателей в качестве меры пресечения и подготовить поправки до 1 октября.
- Минюст России разработал и вынес на обсуждение законопроект о запрете на избрание меры пресечения в виде ареста обвиняемым в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести.
- Исключение — когда обвиняемый нарушил предыдущую меру пресечения, пытался скрыться от следствия или суда.
- По предложению Минюста, суд в первую очередь должен избирать меру, которая позволит продолжить бизнес, а максимальный срок предварительного следствия — сократится с одного года до полугода.
- По делам в отношении бизнеса в 2021 году суды прекратили уголовное преследование против 33% обвиняемых, а лишение свободы было избрано только в 9% случаев, рассказал на совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС глава Верховного Суда глава Вячеслав Лебедев.
- В конце июня 2022 года Путин поручил пересмотреть основания для ареста для предпринимателей и отменить большинство проверок бизнеса.
- В августе Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации, штрафы оставят.
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1. Вы совершали правонарушение не как бизнесмен а как частное лицо в составе организованной группы. По-этому на вас не распространяеться.
2. Мы вам по тяжелой статье дело откроем вместо средней.
3. Вася ну ты что тупой так палится. Лааадно откроем по средней, не боись.
господа, вам бы "тьсями" махнуться :)
Не время им «тьсями» и «тсями» мериться и язык изучать, страна в опасности!
согласен
Потерпевший кораблекрушение отправляет в бутылке записку:
«Я на необитаемом острове помогите выбратся, вы моя единственная надежда».
Бутылка возвращается через 3 года с ответом: «-ться»
😂
Оттепель
Все-таки отсутствие изучения русского языка в школах некоторых стран очень маркирует. При всем уважении ко всем другим языкам)
Торгаш - жулик
https://youtu.be/GvsGPFtY0Jk
Вообще, это хорошая штука - называется либерализация. Но русскому Ваньке не нравится, ему нужно что бы чья то крепкая рука его все время за яйца держала
За 80 лет совка ГУЛАГ прям в генах
значит можно совершить какое-то экономических преступлениях небольшой и средней тяжести и официально откупиться. Здорово они это придумали
Ну-у, обычно преступления включают в себя махинации с налогами или с гос. заказом, так что вполне логично говорить о возмещении материального ущерба.
Это все очень возмутительно. Покушаются на основной источник дохода людей в погонах. Чо там стрясешь, если закрыть нельзя. Как уже писали выше, конечно, всегда можно по тяжкой возбудить в потом переквалифицировать. Но это ж лишние телодвижения и риск.
Закон суров, но если его пощекотать купюрой, то закон не выдержит и улыбнётся.
Постойте... я это слышу уже лет 20, из года в год постоянно, слово в слово.....
Слышал о таком феномене - вы попали во временную петлю!
И ничего не меняется!
100% в следующем году опять будет то же самое
ну п*издец теперь воруй скок хочешь
Только не очень много ...
Государство решило поддержать малый бизнес, теперь не будут всех в тюрьму сажать, звучит неплохо
«Суд должен избирать меру, которая позволит продолжить бизнес» – уж не взяткой ли эта мера зовётся?!
Какие токсичные комментаторы у нас. Не делает ничего Минюст - критикуем. Делает что то очевидно позитивное - критикуем все равно. И так везде. Нет хороших дорог - критикуем, сделали дорогу - ещё больше критикуют, дескать сколько на ней «разворовали». Мат капитал ввели - критиковали что только начиная со второго ребёнка даётся. Поменяли, что и с первого можно - ещё больше заводятся, мол так нужно было раньше делать) Куда не посмотришь, сплошные недовольные
15 гривен сами себя не заработают...
Вы о чем?
Юмор местный, связанный с большим количеством комментаторов российской действительности проживающих на Украине или связанных с Украиной... :)
"Предложить" не значит сделать.
Доить некого стало, бяда бяда
Минюст и бизнес крепко повязаны)))
«Бизнес без регистрации,..» для себя почва )
Не надо кошмарить бизнес (с)
Как обычно имитация деятельности
Менты и КГБшники как клали, так и будут класть на эти правила
А еще не сажать и выдавать госкорпорации в качестве наказания
Кстати, помимо воровства (как все путинские чиновники) этот самый персонаж на фото сделал очень много даже хорошего, в чем я был очень удивлён и трудно поверить. Самое забавное, что он воевал с ВПК за прозрачность формирования закупочной цены, в следствии чего его выжили со стула министра обороны 😹. Коррупционер против коррупции 😹😹😹
Воевал за прозрачность формирования закупочной цены, чтобы понять, где можно хапнуть побольше, чтобы оставить поставщикам минимальный жизненно необходимый профит.
Если это Сердюков, то, пока ржали над табуретками, он очень неплохо и без особого шума продвинул вооружение страны вперед. Я смотрю, смузееды с напомаженными бородёнками продолжают по инерции угорать - но тем, на ком сейчас испытывают новейшее оружие, немного не до смеха, чтоб не сказать сильней.
С чем чем ? И когда он только успел.
Если в России контрагент обманул вас иностранца на 250к евро/долларов, это подсудно уже или нет?) как-то страхово в России бизнес вести становится иностранцам.
Сразу расстреливать?
...а будут признавать "особо-тяжкими"
Не арестовывать, а сразу расстреливать?
Ахахах сука что происходит вашу ж мать 🥲 что не день так новый закон, один лучше другого 🥲
Ладно