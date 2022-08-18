Право
Маша Цепелева

Минюст предложил не арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям Статьи редакции

В июне Путин поручил отменить арест для предпринимателей в качестве меры пресечения и подготовить поправки до 1 октября.

  • Минюст России разработал и вынес на обсуждение законопроект о запрете на избрание меры пресечения в виде ареста обвиняемым в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести.
  • Исключение — когда обвиняемый нарушил предыдущую меру пресечения, пытался скрыться от следствия или суда.
  • По предложению Минюста, суд в первую очередь должен избирать меру, которая позволит продолжить бизнес, а максимальный срок предварительного следствия — сократится с одного года до полугода.
  • По делам в отношении бизнеса в 2021 году суды прекратили уголовное преследование против 33% обвиняемых, а лишение свободы было избрано только в 9% случаев, рассказал на совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС глава Верховного Суда глава Вячеслав Лебедев.
  • В конце июня 2022 года Путин поручил пересмотреть основания для ареста для предпринимателей и отменить большинство проверок бизнеса.
  • В августе Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации, штрафы оставят.

#новость #минюст

2217 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
 Dmitry Ulitin

1. Вы совершали правонарушение не как бизнесмен а как частное лицо в составе организованной группы. По-этому на вас не распространяеться.
2. Мы вам по тяжелой статье дело откроем вместо средней.

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

3. Вася ну ты что тупой так палится. Лааадно откроем по средней, не боись.

Ответить
Развернуть ветку
Инга Русланова

господа, вам бы "тьсями" махнуться :)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Zykov

Не время им «тьсями» и «тсями» мериться и язык изучать, страна в опасности!

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

согласен

Ответить
Развернуть ветку
Высокий торшер

Потерпевший кораблекрушение отправляет в бутылке записку:
«Я на необитаемом острове помогите выбратся, вы моя единственная надежда».
Бутылка возвращается через 3 года с ответом: «-ться»

Ответить
Развернуть ветку
Кот учённый

😂

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Оттепель

Ответить
Развернуть ветку
Ленинградский колос

Все-таки отсутствие изучения русского языка в школах некоторых стран очень маркирует. При всем уважении ко всем другим языкам)

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Торгаш - жулик

https://youtu.be/GvsGPFtY0Jk

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Полюсов

Вообще, это хорошая штука - называется либерализация. Но русскому Ваньке не нравится, ему нужно что бы чья то крепкая рука его все время за яйца держала

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Полюсов

За 80 лет совка ГУЛАГ прям в генах

Ответить
Развернуть ветку
Вдова Кличко

значит можно совершить какое-то экономических преступлениях небольшой и средней тяжести и официально откупиться. Здорово они это придумали

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

Ну-у, обычно преступления включают в себя махинации с налогами или с гос. заказом, так что вполне логично говорить о возмещении материального ущерба.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Это все очень возмутительно. Покушаются на основной источник дохода людей в погонах. Чо там стрясешь, если закрыть нельзя. Как уже писали выше, конечно, всегда можно по тяжкой возбудить в потом переквалифицировать. Но это ж лишние телодвижения и риск.

Ответить
Развернуть ветку
Высокий торшер

Закон суров, но если его пощекотать купюрой, то закон не выдержит и улыбнётся.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Постойте... я это слышу уже лет 20, из года в год постоянно, слово в слово.....

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Zykov

Слышал о таком феномене - вы попали во временную петлю!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

И ничего не меняется!

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

100% в следующем году опять будет то же самое

Ответить
Развернуть ветку
От Себя Добавлю

ну п*издец теперь воруй скок хочешь

Ответить
Развернуть ветку
Данный турник

Только не очень много ...

Ответить
Развернуть ветку
GanicusCsw

Государство решило поддержать малый бизнес, теперь не будут всех в тюрьму сажать, звучит неплохо

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«Суд должен избирать меру, которая позволит продолжить бизнес» – уж не взяткой ли эта мера зовётся?!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Maximov

Какие токсичные комментаторы у нас. Не делает ничего Минюст - критикуем. Делает что то очевидно позитивное - критикуем все равно. И так везде. Нет хороших дорог - критикуем, сделали дорогу - ещё больше критикуют, дескать сколько на ней «разворовали». Мат капитал ввели - критиковали что только начиная со второго ребёнка даётся. Поменяли, что и с первого можно - ещё больше заводятся, мол так нужно было раньше делать) Куда не посмотришь, сплошные недовольные

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

15 гривен сами себя не заработают...

Ответить
Развернуть ветку
Alex Maximov

Вы о чем?

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Юмор местный, связанный с большим количеством комментаторов российской действительности проживающих на Украине или связанных с Украиной... :)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

"Предложить" не значит сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Аркадий Чумаков

Доить некого стало, бяда бяда

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir

Минюст и бизнес крепко повязаны)))

Ответить
Развернуть ветку
Жанна Гладкова

«Бизнес без регистрации,..» для себя почва )

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Не надо кошмарить бизнес (с)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Как обычно имитация деятельности
Менты и КГБшники как клали, так и будут класть на эти правила

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin
Минюст предложил не арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям

А еще не сажать и выдавать госкорпорации в качестве наказания

Ответить
Развернуть ветку
Dutch courage

Кстати, помимо воровства (как все путинские чиновники) этот самый персонаж на фото сделал очень много даже хорошего, в чем я был очень удивлён и трудно поверить. Самое забавное, что он воевал с ВПК за прозрачность формирования закупочной цены, в следствии чего его выжили со стула министра обороны 😹. Коррупционер против коррупции 😹😹😹

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Воевал за прозрачность формирования закупочной цены, чтобы понять, где можно хапнуть побольше, чтобы оставить поставщикам минимальный жизненно необходимый профит.

Ответить
Развернуть ветку
Ленинградский колос

Если это Сердюков, то, пока ржали над табуретками, он очень неплохо и без особого шума продвинул вооружение страны вперед. Я смотрю, смузееды с напомаженными бородёнками продолжают по инерции угорать - но тем, на ком сейчас испытывают новейшее оружие, немного не до смеха, чтоб не сказать сильней.

Ответить
Развернуть ветку
3216q114

С чем чем ? И когда он только успел.

Ответить
Развернуть ветку
Dutch courage

Если в России контрагент обманул вас иностранца на 250к евро/долларов, это подсудно уже или нет?) как-то страхово в России бизнес вести становится иностранцам.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Сразу расстреливать?

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer

...а будут признавать "особо-тяжкими"

Ответить
Развернуть ветку
Yy Kk

Не арестовывать, а сразу расстреливать?

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner
Ответить
Развернуть ветку
Данил Соколов
Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру
Путин поручил отменить арест для предпринимателей
Ответить
Развернуть ветку
Sergey Dovzhenko

Ахахах сука что происходит вашу ж мать 🥲 что не день так новый закон, один лучше другого 🥲

Ответить
Развернуть ветку
ChillTalk

Ладно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
null