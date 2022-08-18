Суд оштрафовал Delivery Club на 80 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции
Информация появилась в открытом доступе в мае, исследователи рассказывали о базе в 250 млн строк.
- Савеловский суд Москвы оштрафовал Delivery Club, сообщает «РИА Новости». Максимальное наказание за нарушение в сфере персональных данных — штраф в 100 тысяч рублей.
- В мае 2022 года Delivery Club рассказал об утечке данных о заказах и телефонов пользователей. По данным Telegram-канала «Утечки информации» компании DLBI, в базе содержалось 250 млн строк данных — имена, номера телефонов, адреса доставки и электронной почты, IP-адреса, сумма и дата заказов с 25 мая 2020-го по 4 июля 2021-го.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей, позже в интернете опубликовали карту с данными клиентов, Роскомнадзор составил административный протокол против компании, а «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
- В начале мая сервис разведки утечек информации DLBI сообщил о сливе информации о клиентах «Гемотеста». В июле компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей.
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А чо не на 60?
60 мало, все же «250 млн строк».
Вот 80 - да, прижучили их по полной.
Наверное обанкротятся, сумма неподъемная.
За субсидиями на обеспечение информационной безопасности пойдут!
Скажи это ещё раз)))
Раскатали как букашек
могли бы ещё 50 миллионов строк выложить чтоб до круглой суммы добить
Действительно
Решили, что пора уже жестко наказывать.
Ты шо, сесть хочешь за дискриминацию законов власти? П.с. С такой фамилией лучше держаться от зоны подальше...
А ты спец по зонам, сладенький?
—не шути с Товарищем майором, попивая сок у себя..
0,00032 рубля за строчку данных. Мощно. И это ещё и не максимальный штраф
Впечатляет!
..
Сарказм
Пора вводить оборотные штрафы. 5-7% годового оборота быстро отрезвят.
Вряд ли там уж прямо разгильдяйство, скорее руки из жопы. Такое быстро не лечится, но мотивировать рублем будет полезно, да
Ну до гугла далеко им
что же, они сами себя будут штрафовать?
Паддажи, т.е. можно продать базу за условный лям и заплатить в казну 80?
Реальность, версия 6.5
Известные баги:
Бесконечное генерирование денег с помощью трюка с продажей данных
И в Точку!
У Деливери какие то уникальные базы были, стоящие лям и рисков присесть?
Вот это неожиданно О_о
Чем же это деливери лучше яндекса, что их выше оценили?! Али они богаче будут? (-:
Не узнали, чо ль?)))
А за 1 лайк в соцсетях 30к и возможность откинуться на десяточку.
Осталось дождаться следующего штрафа, чтобы понять, это рандом, арифметическая или геометрическая прогрессии начались
За первое от 60 до 100 по 13.11 КОАП. Повторка - до 500. При этом глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что Министерство на пару с Роскомнадзором внесет инициативу по оборотным штрафам в качестве наказания за утечки на рассмотрение в Госдуму.
Так что просто рандом, середина вилки.
О, индексация штрафов на размер инфляции
Ждем новых сливов по антикризисной цене
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире
Я правильно понимаю, что при повторном инциденте штраф увеличивается?
Если правонарушение произойдет в течении года с даты вступления в силу этого постановления об административном правонарушении, то следующий штраф будет от 300 до 500 тысяч.
Ну все, это мощно, теперь то они будут знать, ХА ХА.
Посмотрим как они теперь выкручиваться будут после того как такие огромные штрафы заплатят!
Тот случай, когда хочется забыть новость вообще. Это какая-то издёвка.
узаконили слив информации личной, че сказать. молодцы.
я в договорах всегда перечекиваю "даю согласие на обработку в такие то компании" и дописываю "согласие не даю", пускай соснут
Раньше так и делал, но сейчас же все онлайн - и без галочки несогласным просто предложат удалить аккаунт.
Сами продают данные