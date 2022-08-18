Право
Маша Цепелева

Суд оштрафовал Delivery Club на 80 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции

Информация появилась в открытом доступе в мае, исследователи рассказывали о базе в 250 млн строк.

  • Савеловский суд Москвы оштрафовал Delivery Club, сообщает «РИА Новости». Максимальное наказание за нарушение в сфере персональных данных — штраф в 100 тысяч рублей.
  • В мае 2022 года Delivery Club рассказал об утечке данных о заказах и телефонов пользователей. По данным Telegram-канала «Утечки информации» компании DLBI, в базе содержалось 250 млн строк данных — имена, номера телефонов, адреса доставки и электронной почты, IP-адреса, сумма и дата заказов с 25 мая 2020-го по 4 июля 2021-го.
  • 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей, позже в интернете опубликовали карту с данными клиентов, Роскомнадзор составил административный протокол против компании, а «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
  • В начале мая сервис разведки утечек информации DLBI сообщил о сливе информации о клиентах «Гемотеста». В июле компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

#новость #deliveryclub

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39 комментариев
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 Александр Голубев

А чо не на 60?

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Вася Пражкин

60 мало, все же «250 млн строк».
Вот 80 - да, прижучили их по полной.

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Mela

Наверное обанкротятся, сумма неподъемная.

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Иван Серик

За субсидиями на обеспечение информационной безопасности пойдут!

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Слабый корабль
прижучили их по полной

Скажи это ещё раз)))

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Razor

Раскатали как букашек

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Dmitry Pasyutin

могли бы ещё 50 миллионов строк выложить чтоб до круглой суммы добить

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Слабый корабль

Действительно

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Пришелец 2

Решили, что пора уже жестко наказывать.

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Александр Лаптев

Ты шо, сесть хочешь за дискриминацию законов власти? П.с. С такой фамилией лучше держаться от зоны подальше...

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Александр Голубев

А ты спец по зонам, сладенький?

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Иван Серик

—не шути с Товарищем майором, попивая сок у себя..

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Igor Chimbur

0,00032 рубля за строчку данных. Мощно. И это ещё и не максимальный штраф

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Иван Серик

Впечатляет!
..
Сарказм

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Igor Chimbur

Пора вводить оборотные штрафы. 5-7% годового оборота быстро отрезвят.

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Олег Павлов

Вряд ли там уж прямо разгильдяйство, скорее руки из жопы. Такое быстро не лечится, но мотивировать рублем будет полезно, да

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Razor

Ну до гугла далеко им

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Random Access Memories

что же, они сами себя будут штрафовать?

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imdeza

Паддажи, т.е. можно продать базу за условный лям и заплатить в казну 80?

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Слабый корабль
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Сергей К

Реальность, версия 6.5

Известные баги:
Бесконечное генерирование денег с помощью трюка с продажей данных

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Иван Серик

И в Точку!

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Семен Смирнов

У Деливери какие то уникальные базы были, стоящие лям и рисков присесть?

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Вадим Д.

Вот это неожиданно О_о
Чем же это деливери лучше яндекса, что их выше оценили?! Али они богаче будут? (-:

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Слабый корабль
Али они богаче будут? (-:

Не узнали, чо ль?)))

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Участковый чайник

А за 1 лайк в соцсетях 30к и возможность откинуться на десяточку.

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Иван Серик
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Деда Миша

Осталось дождаться следующего штрафа, чтобы понять, это рандом, арифметическая или геометрическая прогрессии начались

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Слабый корабль

За первое от 60 до 100 по 13.11 КОАП. Повторка - до 500. При этом глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что Министерство на пару с Роскомнадзором внесет инициативу по оборотным штрафам в качестве наказания за утечки на рассмотрение в Госдуму.
Так что просто рандом, середина вилки.

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Andre Macareno

О, индексация штрафов на размер инфляции

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Сергей

Ждем новых сливов по антикризисной цене

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Denis Opalinskiy

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире

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Алеоп

Я правильно понимаю, что при повторном инциденте штраф увеличивается?

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Голубой пришелец
Я правильно понимаю, что при повторном инциденте штраф увеличивается?

Если правонарушение произойдет в течении года с даты вступления в силу этого постановления об административном правонарушении, то следующий штраф будет от 300 до 500 тысяч.

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Rax034

Ну все, это мощно, теперь то они будут знать, ХА ХА.
Посмотрим как они теперь выкручиваться будут после того как такие огромные штрафы заплатят!

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Павел Данилов

Тот случай, когда хочется забыть новость вообще. Это какая-то издёвка.

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Саша

узаконили слив информации личной, че сказать. молодцы.
я в договорах всегда перечекиваю "даю согласие на обработку в такие то компании" и дописываю "согласие не даю", пускай соснут

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imdeza

Раньше так и делал, но сейчас же все онлайн - и без галочки несогласным просто предложат удалить аккаунт.

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Эчис Тюлюш

Сами продают данные

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