Минцифры предложило создать спецфонд для выплат компенсаций тем, кто пострадал от утечек данных — «Ъ» Статьи редакции
Формировать фонд будут за счёт оборотных штрафов компаниям, которые допустили утечки.
- Минцифры обсуждает возможность такой фонд с несколькими крупными ИТ-компаниями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к переговорам. Их подтвердил ещё один источник в крупной российской ИТ-компании.
- Средства для спецфонда выделят из оборотных штрафов, которые компании будут платить за допущенную утечку данных, говорят источники.
- В Минцифры уточнили «Ъ», что сейчас прорабатывается механизм компенсаций: как будет высчитываться их объём, при каких условиях можно претендовать на выплаты и другие детали.
- В конце мая источники «Коммерсанта» сообщили, что Минцифры согласовало законопроект о наказании за утечки. По нему нарушителям грозит штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%.
- В июле ведомство рассказало об штрафах за утечки: за первый случай компаниям придётся заплатить фиксированный штраф — его размер будет зависеть от объёма информации, попавшей в открытый доступ. Второй штраф будет оборотным. Тогда же Минцифры рассказало, что один из вариантов, куда пойдут собранные штрафы — выплаты компенсаций, ради которых можно создать спецфонд.
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60 +60 + 80 = итого в фонде уже 200 тыщ, делим на миллион жертв утечки. Ребят, кому 0,2 рубля?
Речь не про 60к, а % от оборота.
определять пострадавших будут так же как обычно? Если даннве утекли, но вас не ограбили в следствии утечки, то вы не пострадали?
Лучше создали бы фонд для помощи тем кто пострадал от СВО
Его вроде уже создали в ЕС и США. Там по последним данным 400-500 млрд баксов.