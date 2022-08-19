В программу бесплатного доступа к социально значимым сайтам попали только Госуслуги и «ВКонтакте» Статьи редакции
В Минцифры объяснили, что оба сервиса выступают в роли «универсальной точки доступа» к любой важной информации.
- Минцифры не нашло других социально значимых сервисов, кроме Госуслуг и «ВКонтакте» для включения в проект «Доступный интернет» — по нему доступ к сайтам предоставляется бесплатно, пишут «Ведомости».
- Госуслуги и «ВКонтакте» попали в список в начале 2022 года, а актуальный перечень должны были утвердить 1 августа. Но обновлять или расширять его Минцифры не планирует как минимум до конца 2022-го. Подавали ли заявки другие сайты, в ведомстве не рассказали.
- Представитель Минцифры объяснил, что «ВКонтакте» и Госуслуги «выступают в роли универсальной точки доступа к любой важной для людей информации и материалам, размещаемым органами власти, СМИ, образовательными организациями и так далее».
- Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти млн пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее 5000 аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.
- Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года. Он должен был завершиться 1 июля 2021 года, но его продлили до 31 декабря 2021-го.
- В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.
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И где авторизация на порнхабе через госуслуги? Этим сайтом явно чаще пользуются, чем вк
Xvideos лучше)
ой, не надо нам такого. Зная дырявость наших систем, завтра выйдут списки граждан отсортированных по количеству фапания в день, а так же все предпочитаемые категории.
самый социально значимый сайт
Redtube популярней же... Мне друг говорил... (-;
Ну госуслуги явно пролобировали...
Госуслуги топ. По сравнение с Европой, лет на 10 вперёд ушли.
Но вообще заслуженно, считаю. Есть у него недостатки, но плюсов гораздо больше.
https://trudvsem.ru/ самый социально важный
LinkedIn тогда 🤷♂️🧘
Я бы ещё и vc.ru добавил (-:
Ну а что: записался на госуслугах к врачу, в случае тяжёлого обострения синдрома блогера рассказал об этом вконтакте, сидишь в поликлинике и читаешь vc!
Я бы еще банки добавил. Это ж пиздец идиотизм, надо оплатить интернет, а как блять его оплатить, если сайт банка открывается, а какая-то промежуточная страничка где идет передача данных нет. И хер оплатишь.
🤣 знакомая ситуация
Тоже не понимаю - уж подконтрольный ВТБ-то должны были добавить, а учитывая связи Сбера, то и его до кучи
А пока как-то такое себе
Вк? Вы серьёзно? Где минимум 30% это фейкы, боты и спам вся кого дерьма? Мдаааааа
Зависит от того, на что вы подписаны)))
А чо по порнхабу? Друг спрашивает
Так в ВК полно порно
друга случайно не Игорь зовут? :D
Школьные чаты только в воц ап, они там чем думали?))))
Почему бы например еще сайты поиска работ не добавить, разве они не социально значимые?
почему Госуслуги считают значимым сайтом я еще могу понять, а вот как вк там оказались непонятно
А Помошник Москвы, а Госуслуги Москвы, а Почта России?
Или к врачам записываться и комуналку оплачивать не нужно?
А яндекс пролетел, а столько сапоги чистил хозяевам.
А как же одноклассники?
А там не работает Владимир Сергеевич Кириенко.
Белый список из двух сайтов? Роскомпозор на это не пойдет - это значит признать собственную ненужность, а организаторы этой сучьей конторы хотят красиво жрать и отдыхать, распиливая бюджет.
вконтакт как туда попал вообще?! давайте вайбер какой-нибудь или odigo откопаем как социально значимый мессенджер. Сайты-Чаты городские времен 200х в качестве городского собрания
и «ВКонтакте»
чинуши уже вообще ничего не стесняются
Да и правильно, заебали преференции. Вк тоже выкинуть оттуда, оставить сайты *.gov.ru и всё.
Меч вчера сайт гос услуги до истерики довел...
Да, вк с его говноклипами - явно социально значимый проект)) вот прям деградируем, если доступа к нему не будет
Кто дружит с фсб тот и молодец. Ну мы все с детства знаем, что молодцы сосут к...ы
А Авито?
Эти ублюдки от монополии в последнее время тоже распоясались, данные возмут, и номер и почту и запись лица и хер знает что ещё, и заблокируют, типа у тебя лет там стопицот назад когда таких проверок и не было ещё уже был какой то профиль подтверждён, а ты забыл данные да?
Ну мы тебе не напомним, сиди вспоминай, а если не вспомнишь то твои проблемы, и настоящий и все новые профили блокировать будем блять
падаждите, а как же я ?!
У нас есть 5000 госорганов?
Вообще-то они правы.