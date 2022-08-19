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Личный Паша

В программу бесплатного доступа к социально значимым сайтам попали только Госуслуги и «ВКонтакте» Статьи редакции

В Минцифры объяснили, что оба сервиса выступают в роли «универсальной точки доступа» к любой важной информации.

  • Минцифры не нашло других социально значимых сервисов, кроме Госуслуг и «ВКонтакте» для включения в проект «Доступный интернет» — по нему доступ к сайтам предоставляется бесплатно, пишут «Ведомости».
  • Госуслуги и «ВКонтакте» попали в список в начале 2022 года, а актуальный перечень должны были утвердить 1 августа. Но обновлять или расширять его Минцифры не планирует как минимум до конца 2022-го. Подавали ли заявки другие сайты, в ведомстве не рассказали.
  • Представитель Минцифры объяснил, что «ВКонтакте» и Госуслуги «выступают в роли универсальной точки доступа к любой важной для людей информации и материалам, размещаемым органами власти, СМИ, образовательными организациями и так далее».
  • Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти млн пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее 5000 аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.
  • Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года. Он должен был завершиться 1 июля 2021 года, но его продлили до 31 декабря 2021-го.
  • В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.

#новость #госуслуги #вконтакте

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74 комментария
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 Sheluxa Pustota

И где авторизация на порнхабе через госуслуги? Этим сайтом явно чаще пользуются, чем вк

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Betty Boop

Xvideos лучше)

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10 комментариев
Стерлядка Вяленая

ой, не надо нам такого. Зная дырявость наших систем, завтра выйдут списки граждан отсортированных по количеству фапания в день, а так же все предпочитаемые категории.

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6 комментариев
Anton Katerin

самый социально значимый сайт

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Noblesse. tv

Redtube популярней же... Мне друг говорил... (-;

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Марат Яз

Ну госуслуги явно пролобировали...

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СвяТой_ТапоК

Госуслуги топ. По сравнение с Европой, лет на 10 вперёд ушли.

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11 комментариев
Вадим Д.

Но вообще заслуженно, считаю. Есть у него недостатки, но плюсов гораздо больше.

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7 комментариев
Alex Poneer

https://trudvsem.ru/ самый социально важный

Работа России Общероссийская база вакансий и…
Государственный Портал Работа России это Общероссийская Федеральная база вакансий и резюме. Более…
trudvsem.ru
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Игорь Мазаев

LinkedIn тогда 🤷‍♂️🧘

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2 комментария
Вадим Д.

Я бы ещё и vc.ru добавил (-:
Ну а что: записался на госуслугах к врачу, в случае тяжёлого обострения синдрома блогера рассказал об этом вконтакте, сидишь в поликлинике и читаешь vc!

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Князь Тьмы

Я бы еще банки добавил. Это ж пиздец идиотизм, надо оплатить интернет, а как блять его оплатить, если сайт банка открывается, а какая-то промежуточная страничка где идет передача данных нет. И хер оплатишь.

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Stanislav Perfilov

🤣 знакомая ситуация

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Hambala Fully

Тоже не понимаю - уж подконтрольный ВТБ-то должны были добавить, а учитывая связи Сбера, то и его до кучи

А пока как-то такое себе

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Султанов Андрей

Вк? Вы серьёзно? Где минимум 30% это фейкы, боты и спам вся кого дерьма? Мдаааааа

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Штуки из труб

Зависит от того, на что вы подписаны)))

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Игорь Мазаев

А чо по порнхабу? Друг спрашивает

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Nicolas Flammel

Так в ВК полно порно

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1 комментарий
Timur Agaev

друга случайно не Игорь зовут? :D

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Александр

Школьные чаты только в воц ап, они там чем думали?))))

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AleksandrK5

Почему бы например еще сайты поиска работ не добавить, разве они не социально значимые?

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Дмитрий Павлов

почему Госуслуги считают значимым сайтом я еще могу понять, а вот как вк там оказались непонятно

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Псков Бурито

А Помошник Москвы, а Госуслуги Москвы, а Почта России?
Или к врачам записываться и комуналку оплачивать не нужно?

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Evgeny Klyuchnikov

А яндекс пролетел, а столько сапоги чистил хозяевам.

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Игорь Протасов

А как же одноклассники?

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Evgeny Klyuchnikov

А там не работает Владимир Сергеевич Кириенко.

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Александр

Белый список из двух сайтов? Роскомпозор на это не пойдет - это значит признать собственную ненужность, а организаторы этой сучьей конторы хотят красиво жрать и отдыхать, распиливая бюджет.

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M-S-R

вконтакт как туда попал вообще?! давайте вайбер какой-нибудь или odigo откопаем как социально значимый мессенджер. Сайты-Чаты городские времен 200х в качестве городского собрания

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Псков Бурито

и «ВКонтакте»
чинуши уже вообще ничего не стесняются

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Make Luv

Да и правильно, заебали преференции. Вк тоже выкинуть оттуда, оставить сайты *.gov.ru и всё.

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Алексей Максимов

Меч вчера сайт гос услуги до истерики довел...

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Стерлядка Вяленая

Да, вк с его говноклипами - явно социально значимый проект)) вот прям деградируем, если доступа к нему не будет

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Игрок

Кто дружит с фсб тот и молодец. Ну мы все с детства знаем, что молодцы сосут к...ы

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15 сантиметров в обхвате

А Авито?
Эти ублюдки от монополии в последнее время тоже распоясались, данные возмут, и номер и почту и запись лица и хер знает что ещё, и заблокируют, типа у тебя лет там стопицот назад когда таких проверок и не было ещё уже был какой то профиль подтверждён, а ты забыл данные да?
Ну мы тебе не напомним, сиди вспоминай, а если не вспомнишь то твои проблемы, и настоящий и все новые профили блокировать будем блять

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Стэн Виндетта
Минцифры не нашло других социально значимых сервисов, кроме

падаждите, а как же я ?!

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Valeryi

У нас есть 5000 госорганов?

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Aleks Melnik

Вообще-то они правы.

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