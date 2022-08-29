Компании получат оборотный штраф, если допустят утечку данных больше чем 10 тысяч человек — РБК Статьи редакции
Если меньше — штраф тоже будет, но фиксированного размера.
- Такой вариант штрафов обсуждает сейчас рабочая группа при Минцифры, которая разрабатывает законопроект об утечках данных пользователей, рассказали РБК один из участников ИТ-рынка и источник, близкий к ведомству.
- О возможных штрафах ведомство рассказало в июле: за первый случай он будет фиксированным — размер зависит от объёма информации, попавшей в открытый доступ. Второй штраф будет оборотным. Собранные деньги Минцифры предлагает направить в спецфонд, из которого будут выплачивать компенсации пострадавшим от утечек.
- Теперь оборотный штраф хотят назначать и за первую утечку — если она коснулась данных больше 10 тысяч пользователей. Но есть и смягчающие обстоятельства, которые «позволят снизить штраф вплоть до фиксированного значения в несколько миллионов»: компания выявила утечку, публично призналась в ней, проводила расследование, помогала органам и не нарушала требований информационной безопасности.
- Также до сих пор прорабатывается вопрос создания спецфонда для выплат компенсаций: ведомство хочет создать механизм, который «не позволит откупиться от утечки», говорит один источник. Второй утверждает, что законопроект ещё обсуждают и он может поменяться. Например, предлагалось ввести уголовную ответственность за утечки, потом от идеи отказались.
- В Минцифры заявили, что законопроект в стадии разработки, его представят в сентябре. Сейчас ведомство «ищет компромисс между бизнесом и отраслью». Минцфры говорит, что главная задача не в штрафах, а усилении ответственности за утечки.
- В апреле глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство вместе с Роскомнадзором выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки в 2022 году. В мае источники «Коммерсанта» сообщили, что Минцифры согласовало законопроект. По нему нарушителям грозит штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%.
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То есть, прощайте фиксированные штрафы по тарифу «60-80 к₽»?
Все последние утечки миллионами исчислялись.
Скорее так - 9999 юзеров, а остальные - боты. Ну да, так много у нас ботов, мы как Твиттер..
10к не много, даже микросервис может набрать, а на защиту у небольших компаний нет ресурсов
Возможно, будет лучше начинать собирать данные, когда появятся ресурсы?
так любые контакты, подписки, продажи будут собирать данные
и еще раз, ресурсов на это нет даже у Пентагона. это невозможно в принципе, вопрос частоты лишь.
Так услугу оказали - данные удалили, делов то.
Большинство бизнесов могут быть рентабельны только при наличии постоянных клиентов
Ну это не круто. Короче, проблема есть, но что с ней делать если честно не представляю.
Штраф - это просто налог. Наказание.
Но утечки будут продолжаться. Факт.
Это не решает проблему.
Нужно просто расследовать конкретные утечки, конкретные взломы, искать виновных, а не тупо накладывать штрафы кошмаря бизнес...
+ продавцов данных выявлять и привлекать.
и возможно покупателей
И тех, кто покупает эти данные и использует их во всяких спам акциях.
Но это все муторно и сложно, проще штраф для успокоения общественности
Я вас не пойму
Маленький штраф - плохо
Большой штраф - плохо
Ну это какой-то замкнутый круг. У компании нет ресурсов для защиты данных, данные утекают в Сеть. По слитой базе начинает звонить "служба безопасности Сбербанка", и деньги из кошельков части несчастных пользователей перетекают в карман к мошенникам.
Как-то этот круг надо разорвать?
Без понятия.
Но штраф - это просто доп. налог. Наказание.
Но утечки будут продолжаться. Факт.
Это не решает проблему.
Вот https://vc.ru/legal/491004-kompanii-poluchat-oborotnyy-shtraf-esli-dopustyat-utechku-dannyh-bolshe-chem-10-tysyach-chelovek-rbk?comment=4847155
Ну так может они хотя бы будут задумываться над безопасностью, не? Сейчас на это болт кладут вообще все.
Как собирать налоги, так государство тут как тут, а как расследовать взлом компьютерной системы какой-либо компании приведший к утечке, так вы сами виноваты, вот вам штраф, а у нас времени нет, все гос. айтишники заняты поиском участников митингов....
Очередной удар по и так ослабленному бизнесу.
Да я вот думаю часто и взлома и не было. Просто сотрудник , который что то для себя решил там, просто берет и сливает базу себе. Почему админы такой факт не замечают, что идет слив больших потоков данных это уже по любому вина компании.
Если все так просто, почему бы тогда не найти конкретного сотрудника и наказать его по всей строгости закона?
Сейчас ситуация складывается так, один сотрудник поджег здание, но государство не хочет искать поджигателя, оно просто штрафует компанию, которая не озадачилась наймом тех, кто должен следить, чтобы никто не поджег, и наймом тех, кто должен следить за теми, кто следит + наймом тех, кто всех периодически тестирует.
Это все теоретически могут себе позволить огромные компании, но 10 000 записей это даже не средняя компания, это уже уровень малышей.
Зачем нам тогда миллионы полицейских?
Все эти оборотные штрафы так или иначе будут переложены на плечи потребителей, все станет тупо на сколько-то дороже, но утечки не закончатся, так как преступников никто искать не собирается.
Все верно. Причина у нас все глубоко по бую на этот вопрос. Наказывать сотрудника по любому не выйдет, ибо доказательства фирмы не примутся к рассмотрению ... А еще компании нужно для начала просто найти его ...
Компании вообще не должны вести расследование уголовного преступления, коим является взлом компьютерной системы.
Ну у компаний ещё есть время слить то, что ещё не слито.
это за один раз, или суммарно?
компания выявила утечку, публично призналась в ней, проводила расследование, помогала органам и не нарушала требований информационной безопасности.
эм, т.е. главное чтобы прибыль от утечки была больше штрафа, и сразу во всем сознаться...
Мне пожалуйста 15 утечек по 9 900 человек.
ну сделают оператором персональных данных пустышку, основную деятельность будут вести через другое юр. лицо
Много утечек по 10 тысяч выгоднее или нет? Как их организовывать?
1 стотысячная процента от оборота
хотят,обсуждают, будут реальные законы какие то действия...
🤡