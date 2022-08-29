Право
Маша Цепелева

Минцифры дополнило требования для включения в реестр отечественного ПО — разработчики должны локализовать оборудование Статьи редакции

И каждый год публиковать информацию об отчислениях иностранцам.

  • Минцифры опубликовало проект постановления правительства с изменёнными правилами включения программ в реестр отечественного ПО. Теперь туда будут включать и программно-аппаратные комплексы.
  • Правообладатели должны обеспечить совместимость разработанного офисного ПО с техникой из реестра российской радиоэлектроники. Классы таких программ определило правительство.
  • Помимо этого, разработчики должны локализовать оборудование в России и обеспечить техподдержку на территории всей страны. Процент отчислений иностранным правообладателям будет также указываться в реестре — их размер должен быть меньше 30% от годовой выручки, а информацию будут обновлять раз в год. Сами правообладатели смогут скрыть информацию о себе в реестре через обращение в Минцифры. Это поможет «минимизировать санкционные риски».
  • В реестре в том числе будет указано, использует ли ПО технологии искусственного интеллекта и совместимо ли оно с российскими операционными системами.
  • После включения в реестр компании смогут рассчитывать на послабления — например, на нулевую ставку НДС при продаже ПО, льготные кредиты от 5 млн до 5 млрд рублей, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы.
  • В августе источники «Ведомостей» сообщали, что Минцифры хочет усложнить попадание в реестр и поднять минимальную долю российских акционеров в компаниях-разработчиках до 90%. В ведомстве опровергли информацию.

#новость #минцифры

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9 комментариев
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 Оби-Ван Кеноби
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shamil aliyev

Минцифры: я знаю точно невозможное возможно :)

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Крайний диод

"вот передняяя наааша"....всё нааааше
https://youtu.be/eYeQe04Sw48

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Soulis
Помимо этого, разработчики должны локализовать оборудование в России и обеспечить техподдержку на территории всей страны.

Жду пояснений по этой части, потому что это кажется, скажем так, труднореализуемым. Может написано криво или я не так понял.

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СОКР

«Разработчики должны локализовать оборудование в России» – оборудование для разработки ПО? Ну... Пожалуй, большинство уже и так размещено.
Или Минцифры полагает, что программы на станках вытачивают?
А вот с ТП по всей стране точно сложности будут.

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Аноним Аркадьевич

За чей счёт банкет?

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Гульнара Абдюшева

Да я только и вижу цифры от млн до млрд. Надеюсь праздник с нашей стороны? 😁😁😁

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Бомж
Процент отчислений иностранным правообладателям будет также указываться в реестре — их размер должен быть меньше 30% от годовой выручки

Т.е. откаты должны быть больше 70% годовой выручки, ясно.

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Пёс Барбос

надо значит надо!

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