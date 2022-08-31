Право
Вторичный Макс

В Албании арестовали основателя турецкой криптобиржи Thodex, который в 2021 году сбежал с $2 млрд средств пользователей Статьи редакции

Ему и его сообщникам грозит срок до 40 тысяч лет тюрьмы — каждому, а не суммарно.

  • Интерпол задержал и арестовал основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Его личность подтвердили с помощью биометрической проверки, сейчас начата процедура экстрадиции Озера в Турцию.
  • 21 апреля 2021 года Озер сбежал из страны в Албанию, забрав с собой $2 млрд, которые принадлежат инвесторам. Жертвами стали 390 тысяч пользователей. Thodex остановила торги, а власти Турции выдали ордер на арест и возбудили уголовное дело о мошенничестве, по которому задержали 62 сотрудников криптобиржи.
  • В мае 2022 года Thodex сообщила, что власти Турции предъявили 21 сотруднику криптобиржи, включая брата и сестру Озера, обвинения в организации преступной группировки и мошенничестве. Приговор, который для них запросили — до 40 564 лет тюрьмы каждому.
  • Thodex — турецкая криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Количество активных пользователей площадки — 390 тысяч человек. По данным Coinmarketcap, объём торгов на криптобирже в последний день работы составил $583 млн.

#новость #thodex

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33 комментария
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 Betty Boop

Какое ужасное время настало! Земля уже тесна для человечества, с 2 000 000 000$ некуда сбежать - это конец. Всего века 3-4 назад можно было легко раствориться навсегда, а теперь что? Теперь, очередную свободу только в век космических путешествий мы получим. Украл 3-4 тысячи галактических денежных единиц и рванул куда то, ближе к Альдебарана, там выбрал по вкусу планетку, купил местным бусы и все! Живи припеваючи.

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Лысый криптоинвестор
века 3-4 назад можно было бы легко раствориться

Это вы загнули. Всего то 30-40 лет назад это было ещё вполне возможно. Бумажные легко подделываемые документы/паспорта без единых компьютеризированных реестров, а лишь разрозненные бумажные архивы, никаких камер наблюдения, отслеживания передвижений, соцсетей и распознавания лиц.

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Betty Boop

Почитайте, как искали нацистов, и как находили. После войны уже, имеется ввиду.

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Алекс Федоров

Так в том и дело, что слишком много взял. Взял бы лямов 10-50, сделал бы себе пластику и жил бы жизнью обычного гражданина в другой стране. Никто бы особо не искал.

А теперь все. Сейчас будет процесс добычи биткоинов из Фаруха при помощи криптопаяльника.

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Sarkis Antonyan

Жизнью обычного гражданина он мог бы и без всего этого жить. Миллиарды воруют не для того чтобы жить обычной жизнью потом.

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Лысый криптоинвестор

Но жить жизнью миллиардера в наше время с украденными миллиардами тоже невозможно. Миллиарды быстро привлекают внимание.

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Sarkis Antonyan

С этим не поспоришь. Сейчас даже с законно заработанными деньгами не сильно хочется отсвечивать.
Как мне кажется единственным вариантом для такого как он, было бы договориться с правительством, где то в странах третьего мира. Жил бы там под вымышленным именем, а они бы делали вид, что это законопослушный бизнесмен. Выезжать бы он не смог, но зато на месте особо ни в чем бы себе не отказывал.

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Svyatoslav

Ну во-первых, закон это не главная его проблема. Таких по всему миру ищут ребята, которым на законы плевать абсолютно. Под пытками отдаст доступы и сгорит в машине.
А во-вторых, правительство, которое готово укрывать преступников само по определению честным и порядочным быть не может. Также всё заберут и сгинет Фарук в тюрьме.
Вон, у наркокартелей мексиканских денег поболее будет + армии свои, да только чё-то даже в рамках своих регионов их боссы перемещаются втихаря и с трудом.

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Никита Борисов

переборщил
жадность фрайера сгубила D

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Мурад Муртазалиев
до 40 564 лет тюрьмы каждом

Будет время отработать все долги

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Alexey Bo

Да отсидят и выйдут, дело то.

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Chained Dragon

Ничего. Этот шайтан посидит в лампе 40к лет и снова вылетит на свободу на***вать неокрепшие умы новой цивилизации

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Иван
Фарука Фатиха Озера
Ему и его сообщникам

Кооператив Озера

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Amig0ja

Не то озеро:)

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Сергей Крапивин

масштаб маловат?)

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Кирилл Проскурин

По УДО выйдет через 20 тыс. лет всего

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Юрий Б.

Самолёт до Тираны, приём в Nënë Tereza.
Закрывают конкретно. Не успел покормить голубей.
Стали колоть где бабки. Вспомнили поменянный паспорт.
Достали старые папки. Поняли пассажир опасный.
Отвезли в загородный дом.
Закрыли в подвале, как в могиле.

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Your tears

Чуть чуть не повезло.

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Sergey Vasiliev

ну ничего следующий шанс будет через 40тысяч лет

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Вадим Д.

Криптовик-затейник с интересными конкурсами пойман!
Вернёт ли хоть что-то криптоинвесторам?

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Антон Большаков

40 564 лет тюрьмы каждому
Очень интересная цифра, она точно верная для каждого или это все таки совокупность всех сроков по делу ?

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Артем Порубаев

Сокращают срок за примерное поведение и прочее
Давая такой срок, им обеспечивают пожизненное
Ну и звучит красиво, чтобы неповадно было

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Aaron Waterford

Представьте лицо чела, которому сократили срок с 40564 -> 1491 года? По-моему, там сидят достаточно находчивые тролли))

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Dmitry Voloshin
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Ware Wow

Почему-то про Албанию это вспомнилось (хоть тут и не про Албанию)

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Вася Пупкин

Зашёл чисто поржать. Шутки про кооператив озеро уже были?

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Айрат Галиуллин

Не подготовился

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Марат Булатов

Пацан к успеху шёл...

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ArtYk.inTrade

40 тыс лет, столько только на небесах можно отсидеть и вернуться обратно нормальным человеком

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Слегка Придурковатый

Съебать в Албанию со спизженными двумя миллиардами долларов - решение, прямо скажем, так себе.

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Kinolog

ну ты-то точно знаешь как надо делать, да?

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Вася Пражкин
Ему и его сообщникам грозит срок до 40 тысяч лет тюрьмы — каждому

Мне кажется, он и тут всех обманет, не досидит до конца срока.

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Я никто и звать меня никак

Интересно, как можно спокойно вывезти 20 тонн денег

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