В Албании арестовали основателя турецкой криптобиржи Thodex, который в 2021 году сбежал с $2 млрд средств пользователей Статьи редакции
Ему и его сообщникам грозит срок до 40 тысяч лет тюрьмы — каждому, а не суммарно.
- Интерпол задержал и арестовал основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Его личность подтвердили с помощью биометрической проверки, сейчас начата процедура экстрадиции Озера в Турцию.
- 21 апреля 2021 года Озер сбежал из страны в Албанию, забрав с собой $2 млрд, которые принадлежат инвесторам. Жертвами стали 390 тысяч пользователей. Thodex остановила торги, а власти Турции выдали ордер на арест и возбудили уголовное дело о мошенничестве, по которому задержали 62 сотрудников криптобиржи.
- В мае 2022 года Thodex сообщила, что власти Турции предъявили 21 сотруднику криптобиржи, включая брата и сестру Озера, обвинения в организации преступной группировки и мошенничестве. Приговор, который для них запросили — до 40 564 лет тюрьмы каждому.
- Thodex — турецкая криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Количество активных пользователей площадки — 390 тысяч человек. По данным Coinmarketcap, объём торгов на криптобирже в последний день работы составил $583 млн.
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Какое ужасное время настало! Земля уже тесна для человечества, с 2 000 000 000$ некуда сбежать - это конец. Всего века 3-4 назад можно было легко раствориться навсегда, а теперь что? Теперь, очередную свободу только в век космических путешествий мы получим. Украл 3-4 тысячи галактических денежных единиц и рванул куда то, ближе к Альдебарана, там выбрал по вкусу планетку, купил местным бусы и все! Живи припеваючи.
Это вы загнули. Всего то 30-40 лет назад это было ещё вполне возможно. Бумажные легко подделываемые документы/паспорта без единых компьютеризированных реестров, а лишь разрозненные бумажные архивы, никаких камер наблюдения, отслеживания передвижений, соцсетей и распознавания лиц.
Почитайте, как искали нацистов, и как находили. После войны уже, имеется ввиду.
Так в том и дело, что слишком много взял. Взял бы лямов 10-50, сделал бы себе пластику и жил бы жизнью обычного гражданина в другой стране. Никто бы особо не искал.
А теперь все. Сейчас будет процесс добычи биткоинов из Фаруха при помощи криптопаяльника.
Жизнью обычного гражданина он мог бы и без всего этого жить. Миллиарды воруют не для того чтобы жить обычной жизнью потом.
Но жить жизнью миллиардера в наше время с украденными миллиардами тоже невозможно. Миллиарды быстро привлекают внимание.
С этим не поспоришь. Сейчас даже с законно заработанными деньгами не сильно хочется отсвечивать.
Как мне кажется единственным вариантом для такого как он, было бы договориться с правительством, где то в странах третьего мира. Жил бы там под вымышленным именем, а они бы делали вид, что это законопослушный бизнесмен. Выезжать бы он не смог, но зато на месте особо ни в чем бы себе не отказывал.
Ну во-первых, закон это не главная его проблема. Таких по всему миру ищут ребята, которым на законы плевать абсолютно. Под пытками отдаст доступы и сгорит в машине.
А во-вторых, правительство, которое готово укрывать преступников само по определению честным и порядочным быть не может. Также всё заберут и сгинет Фарук в тюрьме.
Вон, у наркокартелей мексиканских денег поболее будет + армии свои, да только чё-то даже в рамках своих регионов их боссы перемещаются втихаря и с трудом.
переборщил
жадность фрайера сгубила D
Будет время отработать все долги
Да отсидят и выйдут, дело то.
Ничего. Этот шайтан посидит в лампе 40к лет и снова вылетит на свободу на***вать неокрепшие умы новой цивилизации
Ему и его сообщникам
Кооператив Озера
Не то озеро:)
масштаб маловат?)
По УДО выйдет через 20 тыс. лет всего
Самолёт до Тираны, приём в Nënë Tereza.
Закрывают конкретно. Не успел покормить голубей.
Стали колоть где бабки. Вспомнили поменянный паспорт.
Достали старые папки. Поняли пассажир опасный.
Отвезли в загородный дом.
Закрыли в подвале, как в могиле.
Чуть чуть не повезло.
ну ничего следующий шанс будет через 40тысяч лет
Криптовик-затейник с интересными конкурсами пойман!
Вернёт ли хоть что-то криптоинвесторам?
40 564 лет тюрьмы каждому
Очень интересная цифра, она точно верная для каждого или это все таки совокупность всех сроков по делу ?
Сокращают срок за примерное поведение и прочее
Давая такой срок, им обеспечивают пожизненное
Ну и звучит красиво, чтобы неповадно было
Представьте лицо чела, которому сократили срок с 40564 -> 1491 года? По-моему, там сидят достаточно находчивые тролли))
Почему-то про Албанию это вспомнилось (хоть тут и не про Албанию)
Зашёл чисто поржать. Шутки про кооператив озеро уже были?
Не подготовился
Пацан к успеху шёл...
40 тыс лет, столько только на небесах можно отсидеть и вернуться обратно нормальным человеком
Съебать в Албанию со спизженными двумя миллиардами долларов - решение, прямо скажем, так себе.
ну ты-то точно знаешь как надо делать, да?
Мне кажется, он и тут всех обманет, не досидит до конца срока.
Интересно, как можно спокойно вывезти 20 тонн денег