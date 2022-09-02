Apple урегулировала судебный спор с разработчиком, который обвинял App Store в слабой модерации приложений мошенников Статьи редакции
На каких условиях — неизвестно.
- Apple заключила мировое соглашение с iOS-разработчиком и автором клавиатуры FlickType для Apple Watch Костой Элефтериу, пишет TechCrunch.
- Элефтериу рассказал о конфликте с компанией в феврале 2021 года: сначала его приложение вытесняли из App Store мошенники через приложения-клоны. А после того, как он отказал Apple в продаже FlickType, его приложение и вовсе не проходило модерацию App Store — в отличие от клонов.
- После этого в марте Элефтериу подал в суд на Apple за потерю двухлетней выручки и начал «крестовый поход» против слабой модерации магазина приложений.
- По данным TechCrunch, иск отозвали в июле 2022 года. И Apple, и Элефтериу отказались от комментариев и не раскрыли условия мирного соглашения. Но издание предполагает, что условия должны быть как минимум «приемлемыми», учитывая, какую «охоту» разработчик развернул на мошенников. Например, благодаря ему в App Store появилась кнопка «сообщить о проблеме» — раньше, чтобы найти её, приходилось проходить целый квест.
- В сентябре 2021 года Элефтериу также обвинил Apple в плагиате и пообещал подать в суд на компанию. Тогда Apple представила клавиатуру для Watch Series 7 с функцией набора текста на часах «свайпом» — как и в FlickType. Из-за того, что компания не давала разработчику обновлять приложение, в августе того же года он прекратил его поддержку.
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Остаётся поздравить гражданина Косту Элефтериу, добился своего, пусть в досудебном порядке!
Вот такие новости даже приятно читать
В наше время мало хороших новостей, но они всё же есть.
Жесть какая) Ну, хотя бы финал хороший
Не известно, на сколько хороший… Решение же не разглашалось. Может, они дали ему пару лямов, что для них не сумма, а он потерял потенциально огромную выручку, так как свайп-клава - это очень удобно, помню по Nokia на Windows Phone
Зачем отказал? Данная клавиатура будет работать только в этих часах, а значит единственный выход, это просто продать приложение.
Дали мало, видимо.
Да пофиг, продал бы какую ни будь говно версию с багами, а потом апдейты продал. Потому что у Apple есть ресурсы повторить, а учитывая что у них закрытая экосистема и ты дружок пирожок, можешь вылететь из их магазина на раз-два, то смысла упираться не было.
Молодец мужик. Уже своей борьбы сделал многое для всех нас.
Красава
Странно, а почему компания не даёт разработчику обновлять приложение? Очень странно 🤔🤔🤔😢😢😢☹️☹️☹️