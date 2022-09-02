Мошенники в App Store: разработчик регулярно находит скам-приложения с подпиской, но Apple не удаляет их

Apple позиционирует App Store как место, в котором пользователи могут безопасно скачивать приложения, но iOS-разработчик Коста Элефтериу заверяет, что это далеко не так.