Агрегатор новостей The True Story оспорит блокировку сервиса через суд Статьи редакции
Сервис хочет выяснить причину блокировки и обжаловать решение регулятора.
- Роскомнадзор заблокировал сайт The True Story на третий день после запуска. Представлять интересы сервиса будут юристы проекта «Сетевые свободы».
- Иск пока готовится. «Поскольку Роскомнадзор в нарушение закона не прислал уведомление, мы не знаем на чём основана блокировка. Адвокат будет истребовать решения и требования в Генпрокуратуре и РКН», — рассказал vc.ru руководитель правозащитного проекта Дамир Гайнутдинов.
- Суды помогают раскрыть основания блокировок и ответственных лиц, объяснили в проекте. Иногда блокировку удаётся отменить уже в российском суде, в других случаях — это возможность «вынести дело на международный уровень и поспособствовать формированию глобальных стандартов в сфере свободы слова».
- В конце марта 2022 года экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон объявил о планах запустить два ИТ-проекта — платформу для координации волонтёров и новостной агрегатор, над разработкой которых думал минимум пять лет.
- Его агрегатор The True Story заработал 22 августа. Сервис собирает сюжеты по главным событиям дня — со ссылками на новости в разных источниках.
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Сразу вспоминается "ты виноват в том, что хочется мне кушать". В принципе, зачем обязательно иметь какую-то законодательную причину для блокировки. Просто не понравилось, что может быть источник потенциально объективных (насколько возможно) новостей. А это совсем нескрепно. Или создатели сервиса думали, что красную ковровую перед ними расстелют сейчас, когда закрывают всех подряд?)))
объективные новости)))
Объективные новости - это когда человек может получать разные точки зрения, разные новости от разных изданий и СМИ, а не то, что разрешено партией. Зайди на майлру или яндекс - что ни новость, так МЫ ВОТ ХОРОШИЕ, А ВСЕ ВОКРУГ ПЛОХИЕ, А КСТАТИ ВСЕ ВСЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ, ТОЛЬКО ПАРА ПРОЦЕНТОВ ПРОТИВ!
https://www.youtube.com/watch?v=TqhOVY58zIo&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGAVMTqhOVY58zIo&start_radio=1
Будет любопытно понаблюдать за «битвой» Давида и Голиафа.
Кто есть кто, заранее понятно, конечно.
Простой пиар со стороны агрегатора.
Потому что гладиолус.
Ждем True Story справедливого судебного процесса в России
Расстелят
Да ладно, все оспаривают, но у нас в стране все по закону, а если нет - новый примут на раз-два
Но ничего как раз экс - глава Яндекс новостей и не зря думал 5 лет открыть 2 It - проекта. Думал, думал и не зря думал целых 5 лет. Кто его знает может ещё и расстрелял перед ним ковровую дорожку😁😁😁🤣🤣🤣
После суда True Story станет Cool Story?