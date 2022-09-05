Право
Маша Цепелева

Группа сотрудников «Тинькофф» готовит коллективный иск из-за невыплаты части зарплаты представителям банка — «Ъ» Статьи редакции

В компании заявили, что с большинством представителей уже решили вопрос, а с остальными — «в режиме диалога».

  • Инициативная группа решила подать коллективный иск из-за «недополучения тысячами сотрудников банка около 40% выплат с марта», пишет «Ъ» со ссылкой на письмо группы.
  • Непосредственные руководители объяснили задержку ошибкой и обещали доначислить зарплату, но в следующем месяце ситуация повторилась, а перерасчет за март составил «всего несколько сотен рублей, хотя работники не досчитались по 30-50 тысяч», цитирует издание письмо.
  • Проблема может коснуться 11 тысяч курьеров банковских и SIM-карт, а также промоутеров. Одно из требований — признать договоры гражданско-правового характера с ними трудовыми.
  • В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что находятся «в контакте с группой представителей петербургского офиса».

В начале лета несколько десятков человек затронула техническая ситуация с переводом выплат на новую систему. Мы ведём диалог с каждым из них, все, кто желает продолжить работу в компании, могут сделать это на комфортных для всех сторон условиях. С большинством представителей вопрос уже решен, с оставшимися мы находимся в режиме диалога.

пресс-служба «Тинькофф»

#новость #тинькофф

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21 комментарий
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 Слегка Придурковатый

Так мы узнали, что Тинькофф пиздит не только деньги клиентов, но даже своих сотрудников. Ай, молодца.

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Султанов Андрей

Ясно

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Revenant

Речь не про Олежку, а про сам банк.

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Alex McAvoy

Вы шо, ещё не поняли, что они всем составом успели свинтить? Розовые очки снимайте иногда

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Марсель

🤡

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Алеоп

До смены владельца банка тут был другой контекст новостей, перестали заносить?

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Антон Аверкиев

Климат в компании ухудшился. Это даже клиентам заметно.

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Александр Москаленко

Работал в Райффе с ДМС, страховкой от несчастных случаев, страховкой от потери жизни и онкострахованием и все это с первого дня. Плюс доплата от компании 14 дней в году до 100% оклада при больничном и до 100% оплата при ковиде. Пришел Тинек переманивать к ним с договором ГПХ, при работе по которому даже минимального соц.пакета (отпуск, больничный) нет. Сразу стало понятно, что схема мутная. На сотрудниках экономят максимально.

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Благоприятный фитиль
страховкой от потери жизни

Это такой новояз вместо «страховки в случае смерти»?
Ужас

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Denis Levs

Какой диалог с ними! Уголовная ответственность по факту не выплаты заработной платы! Срочно Генеральную прокуратуру! Мочить в сортирах !

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Soulis

Стопэ, это же не Икеа

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Некоторые меч
Какой диалог с ними! Уголовная ответственность по факту не выплаты заработной платы! Срочно Генеральную прокуратуру! Мочить в сортирах !

Пока договора не переквалифицированы в трудовые никакой уголовной ответственности не может быть. Они не сотрудники, а по гпх работают, а значит никакой зарплаты у них нет и соответственно ответственности уголовной за невыплату тоже.

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Denis Levs

А они работают по гпх? Вы уверены?

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садовыйгном

Это просто комиссия

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Kir Vasilev

Признать ГПХ - трудовым ...для 11к людей... Точно Тинек на такое не пойдет

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Lukas Dexter

Тинькофф пора домой 😬

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Граф Монтекристо

Ах вот оно как

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Благоприятный фитиль

Всё, я готов

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Andrew
Мы ведём диалог с каждым из них
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Denis Levs

Вот по факту этой публикации проверку и начать! Где ГП?!?!

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Благоприятный фитиль

Я конечно охуел когда узнал, что их курьеры, которые возят карты и щёлкают лица с паспортами, даже никак не оформлены в банке официально.

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