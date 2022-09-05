Группа сотрудников «Тинькофф» готовит коллективный иск из-за невыплаты части зарплаты представителям банка — «Ъ» Статьи редакции
В компании заявили, что с большинством представителей уже решили вопрос, а с остальными — «в режиме диалога».
- Инициативная группа решила подать коллективный иск из-за «недополучения тысячами сотрудников банка около 40% выплат с марта», пишет «Ъ» со ссылкой на письмо группы.
- Непосредственные руководители объяснили задержку ошибкой и обещали доначислить зарплату, но в следующем месяце ситуация повторилась, а перерасчет за март составил «всего несколько сотен рублей, хотя работники не досчитались по 30-50 тысяч», цитирует издание письмо.
- Проблема может коснуться 11 тысяч курьеров банковских и SIM-карт, а также промоутеров. Одно из требований — признать договоры гражданско-правового характера с ними трудовыми.
- В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что находятся «в контакте с группой представителей петербургского офиса».
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Так мы узнали, что Тинькофф пиздит не только деньги клиентов, но даже своих сотрудников. Ай, молодца.
Ясно
Речь не про Олежку, а про сам банк.
Вы шо, ещё не поняли, что они всем составом успели свинтить? Розовые очки снимайте иногда
🤡
До смены владельца банка тут был другой контекст новостей, перестали заносить?
Климат в компании ухудшился. Это даже клиентам заметно.
Работал в Райффе с ДМС, страховкой от несчастных случаев, страховкой от потери жизни и онкострахованием и все это с первого дня. Плюс доплата от компании 14 дней в году до 100% оклада при больничном и до 100% оплата при ковиде. Пришел Тинек переманивать к ним с договором ГПХ, при работе по которому даже минимального соц.пакета (отпуск, больничный) нет. Сразу стало понятно, что схема мутная. На сотрудниках экономят максимально.
Это такой новояз вместо «страховки в случае смерти»?
Ужас
Какой диалог с ними! Уголовная ответственность по факту не выплаты заработной платы! Срочно Генеральную прокуратуру! Мочить в сортирах !
Стопэ, это же не Икеа
Пока договора не переквалифицированы в трудовые никакой уголовной ответственности не может быть. Они не сотрудники, а по гпх работают, а значит никакой зарплаты у них нет и соответственно ответственности уголовной за невыплату тоже.
А они работают по гпх? Вы уверены?
Это просто комиссия
Признать ГПХ - трудовым ...для 11к людей... Точно Тинек на такое не пойдет
Тинькофф пора домой 😬
Ах вот оно как
Всё, я готов
Вот по факту этой публикации проверку и начать! Где ГП?!?!
Я конечно охуел когда узнал, что их курьеры, которые возят карты и щёлкают лица с паспортами, даже никак не оформлены в банке официально.