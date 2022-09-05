В начале лета несколько десятков человек затронула техническая ситуация с переводом выплат на новую систему. Мы ведём диалог с каждым из них, все, кто желает продолжить работу в компании, могут сделать это на комфортных для всех сторон условиях. С большинством представителей вопрос уже решен, с оставшимися мы находимся в режиме диалога.