Право
Внезапный кофе

Суд принял к рассмотрению иск игроков PlayStation из-за остановки работы Sony в России Статьи редакции

Группа российских пользователей потребовала предоставить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный вред — 280 млн рублей.

  • Хорошевский райсуд Москвы решил завести гражданское дело по иску 28 человек к европейскому подразделению Sony и к московскому офису компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на определение о принятии иска и подготовке дела к разбирательству.
  • Суд предложил ответчикам направить письменные возражения на иск до 31 октября 2022 года. На эту же дату назначена досудебная подготовка к делу.
  • Кроме того, согласно определению суда, до 31 октября к иску могут присоединиться и другие пользователи, посчитавшие нарушенными свои права. В компании «ССП-консалт», которая представляет интересы игроков, сообщили, что готовы принимать заявления.
  • В Sony на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
  • Группа российских пользователей подала коллективный иск к двум представительствам Sony в конце мая 2022 года. Они просили предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому.
  • Опрошенные газетой юристы считают, что принятие коллективного иска к рассмотрению можно считать «первой ласточкой», после чего количество таких споров будет расти. Прежде подобные иски из-за ухода иностранных компаний из России до рассмотрения не доходили. Например, в мае суд отказался рассматривать иск россиян к Netflix. Второй такой иск остался без движения, пишет газета.

#новость #sony #playstation

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42 комментария
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 Инкогнито

А что вы хотели? Скажите спасибо, что вообще не превратили ваши плойки в кирпичи.

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Aleksandr Vasilev

Может их в очёчко ещё поцеловать, за то что позволили нам купить их божественный товар? К тому же цифровые версии пс5 так то и стали кирпичами без стора.

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ScareCrow

Вроде бы не стали, сейчас сижу играю)

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Николай Калашников

Не стали

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Aleksandr Vasilev

Ну если покупать через турков или другие магазины - да. Просто с хера ли я должен делать лишние движения? Я так то стабильно этим ублюдкам бабла заносил, а теперь хуй соси губой тряси.

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Philips

Судя по лексикону все-таки лучше выбрать школу чем игру в плойку ))

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Ivan Mart

Наверное того функционала, который оплатили?

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Alexey Petrov

А с чего бы превращать плойки в кирпичи? Какой пункт лицензионного соглашения нарушен российскими игроками?

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Илья

Пятая без дисковода не просто кирпич, а просто коробка из под обуви

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Николай Калашников

С чего бы это? Есть Турция, есть куча других стран, есть аренда акков, никогда она не была кирпичем

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Alex

Какая Турция? Не работают платежи из России.

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Alexey Petrov

Здравствуйте, я умственно отсталый и не умею в крипту и зарубежные виртуальные карты, на Авито и в Гугле тоже забанен🥺

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Alex

А ещё можно залезть к кому-нибудь в квартиру и спиздить игру.

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Alexey Petrov

Купить в зарубежном магазине у той же компании = своровать, записал.

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Alex

Как я докажу, что я это купил, если это сделано через какую-то сраку с левыми аккаунтамми и чужими картами, в случае возникновения какой-то спорной ситуации?

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Alexey Petrov

Карта оформляется на твое имя и твой паспорт. Аккаунт тоже.

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Konstantin Makarov

Чувак ты душнила высшего ранга

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Николай Калашников

Чивоооо?

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ScareCrow

Чтобы God of war из чужой квартиры был у меня дома до конца дня!

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Николай Калашников

И что? Бинанс в помощь, и виртуалки турции

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Евгений Гришин

Способов много - они заниматься буквализмом и не хотят ничего делать.

Значит не такие уж и геймеры они )

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Alex

Я знаю, что можно через Турцию.

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Yaroslav Kamolin

Много людей: подают коллективный иск(10 лямов каждому)
Sony:

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AIAIAI

Дефолтная история. Просят 10 миллионов, дадут 10 тысяч. Точнее дали бы, на волне "патриотизма" могут и больше отсыпать.

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Александр Иванов

так, я что-то не понял, из каждого утюга трубили что игры делают людей агрессивными, а тут компенсация вреда... может с игроков надо было, что они добровольно в себе агрессию выращивают? Или как вот это сочетается, так и не смогли определить вред это или нет? все равно что трубить про вред наркотиков, а потом в суд за то что наркоту бодяжат

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Roman Biboran

чё

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Александр Жариков

Юрист уровня минус ноль. Книжки почитай.

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Александр Иванов

ах, какой изысканный юмор. вот смешно прям ваще

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Aleksandr Vasilev

Братан, наркотики, видимо, играют большую роль в твоей жизни

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Слегка Придурковатый
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Я никто и звать меня никак

Лови наркомана.jpg

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Николай Калашников

Спасибо что ушли, в турции намного дешевле

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Илья

На русском?

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Николай Калашников

85% игр имеют русский, на крайняк есть Польша с ценой как в России и большим количеством русского в играх

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2X.

РФ сама начинает так называемую "спец операцию", убив@ет людей, истребляет свой народ и чужой и тд, а потом ещё удивляется- "А что это компании уходят?"

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Слегка Придурковатый

Будет забавно, если суд обяжет возместить моральный вред по 10 млн на рыло.

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Сергей Васильев

Даже если обяжет, Sony платить не будет.

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Слегка Придурковатый

Ну если есть бабки на московской дочке, то куда деваться.

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Юрий Долгоруков

что то из рода фантастики

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Трудовой крюк
Будет забавно, если суд обяжет возместить моральный вред по 10 млн на рыло.

У нас не будет. Человек выиграл у Сони иск заменить приставку без дисковода на рабочую из-за отключения доступа к сервису, так ему 1000 рублей дали моральный, ну а там естественно неустойку штраф но ничего особенного. Ну даже если они теоретически выиграют то много им не дадут, у нас суды не любят много моральный вред выплачивать, это больше для пиара.

Им надо было идти с иском о возврате денег за приставку, а не с обязанием доступ к сервису вернуть.

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Вадим Д.

Ну да, МСК офис Sony предоставит доступ к стору.
А ведь было время, когда игроки просто играли в игры.

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Nikolay Ivanov

На такие действия нужно отвечать принудительным лицензированием.

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