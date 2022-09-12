Суд принял к рассмотрению иск игроков PlayStation из-за остановки работы Sony в России Статьи редакции
Группа российских пользователей потребовала предоставить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный вред — 280 млн рублей.
- Хорошевский райсуд Москвы решил завести гражданское дело по иску 28 человек к европейскому подразделению Sony и к московскому офису компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на определение о принятии иска и подготовке дела к разбирательству.
- Суд предложил ответчикам направить письменные возражения на иск до 31 октября 2022 года. На эту же дату назначена досудебная подготовка к делу.
- Кроме того, согласно определению суда, до 31 октября к иску могут присоединиться и другие пользователи, посчитавшие нарушенными свои права. В компании «ССП-консалт», которая представляет интересы игроков, сообщили, что готовы принимать заявления.
- В Sony на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
- Группа российских пользователей подала коллективный иск к двум представительствам Sony в конце мая 2022 года. Они просили предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому.
- Опрошенные газетой юристы считают, что принятие коллективного иска к рассмотрению можно считать «первой ласточкой», после чего количество таких споров будет расти. Прежде подобные иски из-за ухода иностранных компаний из России до рассмотрения не доходили. Например, в мае суд отказался рассматривать иск россиян к Netflix. Второй такой иск остался без движения, пишет газета.
1706 просмотров
А что вы хотели? Скажите спасибо, что вообще не превратили ваши плойки в кирпичи.
Может их в очёчко ещё поцеловать, за то что позволили нам купить их божественный товар? К тому же цифровые версии пс5 так то и стали кирпичами без стора.
Вроде бы не стали, сейчас сижу играю)
Не стали
Ну если покупать через турков или другие магазины - да. Просто с хера ли я должен делать лишние движения? Я так то стабильно этим ублюдкам бабла заносил, а теперь хуй соси губой тряси.
Судя по лексикону все-таки лучше выбрать школу чем игру в плойку ))
Наверное того функционала, который оплатили?
А с чего бы превращать плойки в кирпичи? Какой пункт лицензионного соглашения нарушен российскими игроками?
Пятая без дисковода не просто кирпич, а просто коробка из под обуви
С чего бы это? Есть Турция, есть куча других стран, есть аренда акков, никогда она не была кирпичем
Какая Турция? Не работают платежи из России.
Здравствуйте, я умственно отсталый и не умею в крипту и зарубежные виртуальные карты, на Авито и в Гугле тоже забанен🥺
А ещё можно залезть к кому-нибудь в квартиру и спиздить игру.
Купить в зарубежном магазине у той же компании = своровать, записал.
Как я докажу, что я это купил, если это сделано через какую-то сраку с левыми аккаунтамми и чужими картами, в случае возникновения какой-то спорной ситуации?
Карта оформляется на твое имя и твой паспорт. Аккаунт тоже.
Чувак ты душнила высшего ранга
Чивоооо?
Чтобы God of war из чужой квартиры был у меня дома до конца дня!
И что? Бинанс в помощь, и виртуалки турции
Способов много - они заниматься буквализмом и не хотят ничего делать.
Значит не такие уж и геймеры они )
Я знаю, что можно через Турцию.
Много людей: подают коллективный иск(10 лямов каждому)
Sony:
Дефолтная история. Просят 10 миллионов, дадут 10 тысяч. Точнее дали бы, на волне "патриотизма" могут и больше отсыпать.
так, я что-то не понял, из каждого утюга трубили что игры делают людей агрессивными, а тут компенсация вреда... может с игроков надо было, что они добровольно в себе агрессию выращивают? Или как вот это сочетается, так и не смогли определить вред это или нет? все равно что трубить про вред наркотиков, а потом в суд за то что наркоту бодяжат
чё
Юрист уровня минус ноль. Книжки почитай.
ах, какой изысканный юмор. вот смешно прям ваще
Братан, наркотики, видимо, играют большую роль в твоей жизни
Лови наркомана.jpg
Спасибо что ушли, в турции намного дешевле
На русском?
85% игр имеют русский, на крайняк есть Польша с ценой как в России и большим количеством русского в играх
РФ сама начинает так называемую "спец операцию", убив@ет людей, истребляет свой народ и чужой и тд, а потом ещё удивляется- "А что это компании уходят?"
Будет забавно, если суд обяжет возместить моральный вред по 10 млн на рыло.
Даже если обяжет, Sony платить не будет.
Ну если есть бабки на московской дочке, то куда деваться.
что то из рода фантастики
У нас не будет. Человек выиграл у Сони иск заменить приставку без дисковода на рабочую из-за отключения доступа к сервису, так ему 1000 рублей дали моральный, ну а там естественно неустойку штраф но ничего особенного. Ну даже если они теоретически выиграют то много им не дадут, у нас суды не любят много моральный вред выплачивать, это больше для пиара.
Им надо было идти с иском о возврате денег за приставку, а не с обязанием доступ к сервису вернуть.
Ну да, МСК офис Sony предоставит доступ к стору.
А ведь было время, когда игроки просто играли в игры.
На такие действия нужно отвечать принудительным лицензированием.