Российские разработчики ПО выступили против принудительного лицензирования контента Статьи редакции
Законопроект не решит проблем использования зарубежного ПО в России, считают они.
- Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (объединяет больше 200 российских разработчиков) раскритиковала законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права от ушедших из России правообладателей. Об этом пишет «Ъ».
- Согласно отзыву, такой механизм «несёт большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков». Даже в случае получения лицензии на иностранное ПО, его использование без сопровождения правообладателем может привести к уязвимостям. При этом другие страны могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО.
- В РСПП подтвердили получение отзыва, но не согласились с доводами. Как отметили в организации, цель поправок — позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимое ему ПО. Свой отзыв среди разработчиков должно дать ещё Некоммерческое партнёрство поставщиков программных продуктов. Там пока не ответили на запрос «Ъ».
- Законопроект о принудительном лицензировании контента («кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения») внесли в Госдуму в августе 2022 года. Его уже раскритиковали онлайн-кинотеатры, назвав «легализацией пиратства». Обычные кинотеатры и книгоиздатели идею поддержали, писал «Ъ».
2786 просмотров
Опасения разработчиков насчёт ответных мер более чем понятны, это даже не обсуждается.
Только вот нуждаются ли другие, «недружественные» страны, в российском ПО так же, как мы в их? Есть отдельные позиции, конечно, но всё не настолько тотально, как с нашей зависимостью от них.
Я дико извиняюсь, это в итоге таки обсуждается или это вопрос-пояснение почему это понятно и не обсуждается?
Понятны опасения разработчиков, по крайней мере для меня.
А вот вторая часть – насколько их опасения оправданы (то есть настолько ли отечественные решения востребованы) оставляет простор для размышлений.
Так вы таки оно и пишите. Ведь выйдет не удобная ситуация, шо придет человек в комментарии пообсуждать, увидит надпись "не обсуждается", развернется и уйдет.
А оно было шо поразмышлять
- если для Вас понятны опасения разработчиков, то может Вам и понятно кто эти разработчики и каков масштаб возможного ущерба для них. Хотелось бы понимать, сколько страна потеряет, а сколько приобретет?
P.S Представилась забавная картинка - в Госдепе ставят на компы пиратский Касперский
Кто эти разработчики:
https://arppsoft.ru/members/
А потенциальный ущерб напрямую зависит от востребованности их решений за рубежом, который могут точно так же «принудительно лицензировать».
А своими словами? Касперский и 1С, остальные вообще непойми кто. Что они продают на Запад? Сколько это в $? И почему для них возможно торговать с Западом? В смысле, как зарубежные пользователи их продуктов осуществляют трансграничные платежи в условиях санкций? Очень много вопросов. С другой стороны - понятные простым людям и востребованные заграничные киношки и песенки (что касается пиратского софта, то его и раньше использовали и дальше будут - тут ничего существенного не произойдет, скорее усилится миграция в сторону альтернативных продуктов - Linux, PostgreSQL и т д)
Вы не забыли о поддержке и обновлениях этого самого «пиратского» софта? Поддержка уже не оказывается или прекратится совершенно точно и местами это очень даже критично.
В случае домашних пользователей ломаного фотошопа поддержка неважна совершенно, разумеется.
Сложно представить насколько проблемой будет это для джетбрейнс - мирового лидера инфраструктуры для разработки под android
На данный момент это компания из Чехии, о чём вы вообще?
jetbrains к россии, по-моему, уже не имеет никакого отношения
«Риски», бля? Уже сегодня, прямо здесь и сейчас, дорогие разработчики, на вашем любимом «Гитхабе» ваши почитаемые и лелеяные западные коллеги внедряют в исходные коды вредоносный код, действующий ТОЛЬКО на компьютерах с русскими айпишниками. То есть, иными словами, делают программы вредоносными, но лишь для русских компьютеров. Вы правда еще хотите что-то там тявкать, уважаемая ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»? Три-четыре, глазки открываем, мультики про розовых пони выключаем, возвращаемся на землю.
Справедливости ради, вставлятелям срывов покровов об Украине сообщество напихало хуёв
Каков твой генетический код?
А на гитхабе?
В чем это заключалось, банили?
Сравнить ос проекты с гх и адоб, кек
Скиньте, где почитать про это. Впервые слышу про такое.
Примеров много. Да, это не то, чтобы самые популярные пакеты, но тем не менее. Будет желание погуглить, ещё с десяток таких кейсов найдете.
https://vc.ru/dev/381864-populyarnyy-open-source-paket-nachal-zamenyat-dannye-rossiyskih-polzovateley-na-serdechki-avtora-osudili-za-diskriminaciyu
Но вы же привели пример того, как на единичный поступок одного человека всё опенсорс-сообщество сразу единодушно и резко негативно отреагировало. То есть какого-то «коварный запад вредит» тут нет, западные разработчики этот поступок хейтили и останавливали.
Ну да, в опенсорсе, где у всех есть свобода делать самое разное, иногда отдельные странные люди делают неадекватные вещи (не только связанные с Россией, вспомните leftpad). И?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9-jSpQ/htmlview?pru=AAABf8BafYQ*Trt-CUcCSnQuOgK4c-6BQQ
Да это в первую неделю в какую-то библиотеку в нпм вставили код, который проверял часовой пояс и показывал ПРАВДУ
- неокоммунисты?
Че-то не найду. Ну была новость, что в десятках проектов было такое найдено, что у русских пользователей запускаля вредоносный код.
Неси пример
https://www.gazeta.ru/tech/2022/03/21/14651365.shtml
Все понимают, что данная проблема решается иным образом. Господа парламентарии сначала создали все условия для возникновения данной "проблемы", а теперь имитируют законодательную деятельность по "решению" данной проблемы.
1. Создать проблему
2. Героически "решить"
3. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪
Повторять до скончания времён
А как мне подписку Jetbrains продлить?!
Релокация?
только через импортозамещение на авито(
Такой расклад кроме как огромных упущенных прибылей отечественных разработчиков ничего не принесет.
Кому нахер понадобится покупать отечественный софт, если можно легально бесплатно получить отлаженный зарубежный.
Рынок разработки будет держаться только на ̶о̶т̶к̶а̶т̶а̶х̶ госзакупках и тендерах
Я нефига не понял, почитаю вечером комменты.
Приходите вечером к нам, поднимете тему – обсудим 👍🏻
Правильно сделали, что выступили против!
Вообще конструкция принудительного лицензирования авторских прав согласуется и с мировой практикой (США, Индия) и с международными актами (в т.ч. ВТО). Во многих законодательных актах зарубежных стран есть такие нормы.
Другое дело, что обеспечить нормальное правоприменение, когда речь идет абсолютно обо всем — музыка, кино, софт, права на хореографические постановки — трудно. Также резонно говорят и про подписки.
Ну и плюс, читал я законопроект, где предусмотрено, что уполномоченный орган выдает специальное заключение для возможности принудительного лицензирования. Это очередная кормушка для чиновников. Как и списки для параллельного импорта (здесь мы включим эту номенклатуру ТН ВЭД в перечень, а здесь нет; при этом, параллельный импорт легализован во всех цивилизованных странах, включая США, и был легализован и у нас до 2003 года). Как принудительное лицензирование патентов по ст. 1360 ГК РФ (отдадим право использования патента какому-нибудь «Р-Фарму», без публичного конкурса на лицензию). Короче, простор для манипуляций.
А им пох.. заморозили же акции нерезидентов в конце февраля на территории рф. В итоге 5 миллионов жителей рф сидят уже пол года с замороженными акциями на 6 триллионов рублей в ответ. А тут «каких-то» 200 российских разработчиков. И все это под рассказы о развитии инвестиционной и информационной среды в рф.
"Принудительно лицензировать" и одновременно "позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимое ему ПО" согласуется так себе.
Ты плоти, не думай, ссылка на кряк будет в чеке
То есть лучше ни чего не иметь , чем пиратку ?
Пиратку-то кто тебе мешает заиметь? Ну, кроме совести разве что.
главное чтоб выступление против помогло
Главное взвешенность решений. Рисков хватает сегодня и совсем не нужно создавать их на будущее. Бизнес должен видеть будущее, а не жить сегодняшним.
но самое грустное, что не российский разработчики принимают решение
Что-то сегодня произошло так много всего, но пока ничего особо позитивного
Похожая ситуация в микроэлектронике в ссср, как только решили клонировать западное, на отечественном поставили крест.