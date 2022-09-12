Проще ликвидировать: юристы рассказали BBC, как будет работать ограничение на выход иностранцев из российских компаний Статьи редакции
Основные тезисы из материала русской службы издания об «особом порядке» сделок с российскими ООО для «недружественных» лиц.
- 8 сентября 2022 года Владимир Путин ввёл для лиц из «недружественных» стран «особый порядок» сделок с долями в российских ООО. Он подразумевает, что их нужно согласовывать с правительственной комиссией.
- В качестве примера сделки, которая попадает под эти условия, BBC приводит уход H&M из России: ритейлер ищет покупателя на свои активы (смена владельцев долей — первое условие), ООО «Эйч энд эм» принадлежит шведской компании (Швеция — «недружественная», второе условие).
- «Особый порядок» — по сути фактический запрет на выход «недружественных» иностранцев из российского бизнеса без разрешения правительства, говорят опрошенные изданием юристы. Получать его нужно не только при продаже юрлица, но также при заключении корпоративных договоров и в других случаях.
- Однако ливидировать компанию можно, считают юристы. Ликвидацию или заморозку бизнеса вместо продажи могут выбрать многие компании, полагает партнёр Birch Legal Никита Бутенко: «В усложняющейся экономической ситуации любые ограничительные меры только усугубляют ситуацию».
- Возможно, какие-то разъяснения выпустит правительство — и правила скорректируются. Например, так было с указом президента о запрете на продажу и покупку недвижимости «недружественными» иностранцами без спецразрешения: тогда Минфин выпустил разъяснения, что для физлиц в большинстве случаев это необязательно.
- При этом «запрет на выход» действует и в энергетике, ТЭКе и для «стратегических предприятий»: до 31 декабря 2022 года «недружественные» иностранные инвесторы должны получать разрешение. В Минфине в июле заявляли, что правкомиссия временно будет отказывать иностранным банкам в продаже их «дочек» в России.
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Они там думали , что это только в одну сторону работать может?
Вход рубль, выход два!
Кто не успел, тот опоздал.
Если честно, как-то очень мутно всё это пока что звучит
Я думаю многие компании воспользуются этим как отмазкой чтобы не выходить из доли