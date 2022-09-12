Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Google Статьи редакции
Компания подала иск о признании себя банкротом в июне.
- Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкротстве от ООО «Гугл», российской структуры Google, пишет «Интерфакс».
- В отношении компании ввели процедуру наблюдения, которая продлится шесть месяцев. Это начальная стадия банкротства, в ходе неё суд анализирует финансовое состояние должника, составляет реестр требований кредиторов и проводит их первое собрание. На период наблюдения компания может работать без долгов, чтобы суд мог оценить, может ли она восстановить свою платёжеспособность.
- 13 марта 2023 года состоится ещё одно судебное заседание, на котором представят итоговый отчёт и будут рассматривать дело о банкротстве по существу.
- Российская структура Google рассказала о планах объявить себя банкротом в мае 2022 года, а в июне подала соответствующий иск. Это связано с арестом банковских счётов из-за долгов — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
- В июле компания оценила свои неисполненные обязательства в 19 млрд рублей, тогда как её активы составляют только около 3,5 млрд рублей, ещё 1,2 млрд рублей арестованы на счетах.
- В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации. В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора он вырос ещё на 505 млн рублей. Полностью приставы взыскали штраф 26 мая. В июле компания получила второй штраф от оборота — на 21,7 млрд.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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Вот и все, вот и кончилось теплое лето.
Вот и все, расставаться всегда тяжело...
Ээх.
Жопа есть, а google – нет.
И не просто жопа, а резиновая (ВВП врать не будет) . Хватить гуглить, будем яндексить... по пути в Севернее Кореи. Весь мир в бессильи мы разрушим...
Походу, мы на жопу заработали немалый геморрой.
Стоила игра свеч?
# игра слов
Это уже не геморрой, это рак. Распад, развал и прочие прелести "победы" в Великой отечественной СВО. Всетаки дождались, что рак на горе свистнул... на украинской мове
Идем на приземление..
Больше не наложить очередной говноштраф за неудаление чего то там.
что с ебалом,роскомнадзор?
план который в этом и заключался:
Ну хотя бы часть сотрудников вывезли, нормальное гражданство получат, у детей будущее нормальное будет.
Как далёко- далёко
Где-то там в Подмосковье
Мертвым грузом лежат сервера
А по белому снегу уходил из России
В телогрейке айтишник или просто ЗК...
Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый
Как шли поднимаясь на борт
Айтишники в мрачные трюмы...
И пели:
"Не нужен нам берег турецкий,
и гугл не нужен вражина!
Мы будем творить по совецки
И водку жрать вместо джина"
Ох бл...(
Прям с языка сняли.
Титаник под названием РФ идёт ко дну.
Это конец ребята...Как же боялся этого и вот это произошло((
банкротства гугл или чего боялся поясни ?
Он просто с tj
Только этого боялся? Круто тебе наверно, в общем и целом
Год в поиске не выйдет (
Когда люди научатся отделять бизнес от политики, человечество заживёт в новом мире. Жаль, мы этого не увидим
Это недопустимо, иначе ультраглобалисты победят, границы стран исчезнут. Власть корпораций ой какая несладкая перспектива.
Получается, они отказываются исполнять закон о приземлении?
Или тупо новое ООО "Гугл Плюс" создадут?
Ну пиздец...
Ждём оценку на признаки преднамеренного банкротства.
Пошла пизда по кочке...
Значит, прощай AdSense на десятилетие или даже больше. С тобой было хорошо.
И что? Это ведь не означает, что сервисы и плюшки гугл навсегда тут забанятся. Да, бездельники с adwards и прочие блогеры не смогут получать с рекламы, лишь бы смартфоны не превратились в кирпичи, а там гори всё...
Прощайте наши денежки с рекламного кабинета. Все пойдет на компенсацию унылому СМИ