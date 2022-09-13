Uber выплатил властям Нью-Джерси $100 млн штрафа за неуплаченные страховые взносы на водителей сервиса Статьи редакции
Изначально компанию оштрафовали на $650 млн — но власти пересчитали сумму.
- Из $100 млн Uber заплатила только $12,1 млн, ещё $88 млн выплатила её дочерняя компания Rasier, пишет Reuters.
- Компанию оштрафовали ещё в 2019 году — тогда Департамент труда и развития трудовых ресурсов штата требовал заплатить $650 млн страховых взносов за 2014-2018 годы. Власти штата заявляли, что Uber неправильно классифицирует своих водителей как подрядчиков, а не сотрудников.
- Uber оспорил этот штраф, и в итоге ведомство заявило, что первоначально считало сумму неправильно и без сотрудничества компании. После повторного аудита ей назначили меньший штраф — $78 млн просроченных налогов и $22 млн в виде процентов, пишет The New York Times.
- Департамент не стал комментировать изданию, почему сумма штрафа изменилась. Также он не уточнил, что будет с налогами, которые Uber мог задолжать после 2018 года.
- При этом Uber заявил, что не изменит своей позиции — водителей в Нью-Джерси компания считает подрядчиками, а не своими сотрудниками.
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Дептранс: Опа, спасибо за идею.
— Ну-ка яндекс, поди-ка сюда, что спрошу )))