В Госдуму внесли законопроект о лишении субсидий создателей фильмов и кинопрокатчиков, которые критикуют «спецоперацию» Статьи редакции
В частности, если хоть у одного человека из команды есть судимость за «фейки» о военных или его привлекали к административной ответственности.
- В Госдуму поступил законопроект, который предлагает лишать продюсеров, прокатчиков и демонстраторов (то есть кинотеатры — vc.ru) фильмов госфинансирования, если они выступают против «спецоперации». Инициатор — депутат Сергей Миронов, дата рассмотрения проекта ещё не назначена.
- Согласно пояснительной записке, авторы законопроекта «считают недопустимым», когда создатели, получающие полное или частичное госфинансирование на развитие своих проектов, при этом «осуждают действия власти и не поддерживают мирное население Донбаса».
- Законопроект предлагает лишать субсидий в нескольких случаях. Первый — если продюсер, прокатчик или кинотеатр либо хоть один человек, который входит в штатную и внештатную команду, в течение года привлекались к административной ответственности за дискредитацию российской армии или призывы к санкциям.
- Второй — если есть неснятая судимость за «фейки» о военных или органах госвласти, дискредитацию армии и призывы к санкциям.
- Также в записке отмечается, что «спецоперацию» критикуют «агенты недружественного западного влияния» — тем самым они «создают отрицательные настроения у граждан и нагнетают обстановку».
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Предлагаю выселять из квартир "противников спецоперации", а их квартиры отдавать бдительным гражданам, сообщившим об этом властям... Или это уже было?
Это уже есть
Пиздить нас надо. Пиздить. Нагайками
Уже приняли какой-то закон на тему доносов )
Судя по смелым рацпредложениям, продажа своей квартиры уже состоялась?
кто написал 145 тысяч доносов?
https://www.interfax.ru/russia/858236
"Я вспомнил, как однажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекли душу, а он долго — пожалуй, лет двадцать — этого просто не замечал."
© Джордж Оруэлл "Мысли в пути"
Для красного словца напиздел Джордж, конечно. С другой стороны, оводы действительно летали по кругу с маленькой палочкой в жопе, которая была предварительно привязана к леске (да, в детстве я был любознательным и познавал мир как мог). Время не засекал, но несколько кругов они делали легко.
И вот эта аллегория про оводов подошла бы к нынешней ситуации намного лучше, чем эти осы и джем. Но какой спрос с бриташек, сам понимаешь.
Почему это люди так ненавидят Россию ? ( я про Миронова и других)
Работа у них такая.
И бутерброды, и трусы у них отберите ещё. Ой, придурки...
Как говорил Ройзман - холуи всегда бегут впереди паровоза
Ждите скоро во все кинотеатрах новый фильм от мужа симоньян про спецоперацию, наподобие шлака фильма про Крым =))
И детей со школы будут водить добровольно-принудительно вместо уроков, это важнее. Естественно за счет родителей
Критика относительно самой операции это понятно и кто ее пишет и кто критикует... Но реальные люди критикуют то не саму операцию, а командование которое допускает непростительные ошибки, которые ведут к серьезным потерям.
Реальные люди торгуют, а не воюют. Войны это удел стран третьего мира, типа Сомали.
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.
Какие ещё якобы ошибки, да ещё и непростительные? Я бы на вашем месте остерёгся писать подобное, чтобы не попасть под статью за распространение фейков.
О! Только политически правильное кино будет! Вату на него сгонять будут?
«а кто не будет брать - отключим газ»
Свобода слова, мысли и воли во всей красе!
Кто музыку заказывает, тот её и танцует.
А в чем нарушение свобод? В том, что государство не хочет давать деньги на то, что будет её порочить?
Я бы хотел увидеть хотя бы одну страну, где государство будет заниматься финансированием тех людей, которые будут снимать фильм против этого государства, на эти самые деньги.
Это примерно как если бы США отказалась финансировать RT(не просто запретить, а именно финансировать).
«хоть один человек» - жестко
Ну так максимально логичный законопроект. Чтобы на двух стульях не пытались усидеться.
А то странно: спецоперацию критикуют, но деньги при этом берут
Вот смотри, к тебе пришел сантехник. Унитаз починил хорошо, но критиковал спецоперацию. Деньги взял. Следующий раз позовешь чинить унитаз электрика, который за спецоперацию? Или же того сантехника?
Так они деньги не у кучки "спецоператоров" берут. Определение государства перечитайте что ли. А то привыкли путать государство и власть. Государство - это и народ в том числе, чьи деньги из налогов "берут". И кино они не для Думы и Путина снимают.
Ну теперь то точно победим и заживем
А как называется строй, когда уже не демократия, но еще не диктатура?
Самодержавие
Когда надо - это они быстро принимают законы. Вжух и всё...
Да никто не принимает и никого не спрашивают, сразу царьку бумагу приносят и он подписывает её. А на утро депутаты просыпаются и им говорят что произошло за ночь
Ага, ясно. Бабки только жополизам.
Не удивлён.
С финансовой точки зрения это, может, и логично. С моральной - днище **аное
да где там логично. бабушка легкого поведения во все поля будет на всех экранах с елками на пару
Нет! За мои налоги не надо мне такого...
Есть в этом и положительный момент - отечественных фильмов станет меньше.
P.S. Хотя щас подумал, что, возможно, я не прав, и их станет больше. Хм.
А когда за театры, музеи, цирки, зоопарки возьмутся?
А кто в итоге в цирке не смеялся, того за дискредитацию армии осудить
И да ещё музыку запретить!
Чем дальше, тем меньше свобод...
ну правильно. Пусть критикуют за свои финансы, так и выяснят наконец то, что это никому не интересно.
Почему сразу на свои? Иностранное финансирование никто не отменял, просто тогда эта работа не будет достоянием России, вот и все.
А итог очень простой – Россия лишится части культурной ценности.
Эх блин, а критиканы только собрались шыдевров наснимать,а тут им денежку отрубят
Все правильно. Помнится в стране развитой демократии критиканы военных операций весьма плохо кончают. Чем мы хуже? Должно быть так же.
Законопроект????
Самое темное время - перед рассветом
На Хиросиму сбросили бомбу как раз на рассвете...
Почему сразу не принять закон о том, чтобы лишать зарплаты тех, кто совершают такие нехорошие действия?
Так недалеко и до закона о мыслепреступлениях)
Самодержавие
не сюда
В Госдуру
Поправил
Интересно на https://regulation.gov.ru выставят?
Вопрос только, что быстрее - закон вступит а силу, или потеряет актуальность термин.
Думаю, уже всем давно стало понятно, что брать деньги у российского государства - ОЧЕНЬ плохая идея.
Плохо, что Ройзмана заткнули. Он единственный этого высереныша держал в узде.