Право
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В Госдуму внесли законопроект о лишении субсидий создателей фильмов и кинопрокатчиков, которые критикуют «спецоперацию» Статьи редакции

В частности, если хоть у одного человека из команды есть судимость за «фейки» о военных или его привлекали к административной ответственности.

  • В Госдуму поступил законопроект, который предлагает лишать продюсеров, прокатчиков и демонстраторов (то есть кинотеатры — vc.ru) фильмов госфинансирования, если они выступают против «спецоперации». Инициатор — депутат Сергей Миронов, дата рассмотрения проекта ещё не назначена.
  • Согласно пояснительной записке, авторы законопроекта «считают недопустимым», когда создатели, получающие полное или частичное госфинансирование на развитие своих проектов, при этом «осуждают действия власти и не поддерживают мирное население Донбаса».
  • Законопроект предлагает лишать субсидий в нескольких случаях. Первый — если продюсер, прокатчик или кинотеатр либо хоть один человек, который входит в штатную и внештатную команду, в течение года привлекались к административной ответственности за дискредитацию российской армии или призывы к санкциям.
  • Второй — если есть неснятая судимость за «фейки» о военных или органах госвласти, дискредитацию армии и призывы к санкциям.
  • Также в записке отмечается, что «спецоперацию» критикуют «агенты недружественного западного влияния» — тем самым они «создают отрицательные настроения у граждан и нагнетают обстановку».

#новость #кино

2670 просмотров
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80 комментариев
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 Uuno Turhopuru

Предлагаю выселять из квартир "противников спецоперации", а их квартиры отдавать бдительным гражданам, сообщившим об этом властям... Или это уже было?

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Михаил

Это уже есть

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Я никто и звать меня никак

Пиздить нас надо. Пиздить. Нагайками

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3 комментария
Сергей

Уже приняли какой-то закон на тему доносов )

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3 комментария
Поджог Сараев

Судя по смелым рацпредложениям, продажа своей квартиры уже состоялась?

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1 комментарий
Андрей Рядькин

кто написал 145 тысяч доносов?
https://www.interfax.ru/russia/858236

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Живой меч

"Я вспомнил, как однажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекли душу, а он долго — пожалуй, лет двадцать — этого просто не замечал."
© Джордж Оруэлл "Мысли в пути"

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Слегка Придурковатый

Для красного словца напиздел Джордж, конечно. С другой стороны, оводы действительно летали по кругу с маленькой палочкой в жопе, которая была предварительно привязана к леске (да, в детстве я был любознательным и познавал мир как мог). Время не засекал, но несколько кругов они делали легко.

И вот эта аллегория про оводов подошла бы к нынешней ситуации намного лучше, чем эти осы и джем. Но какой спрос с бриташек, сам понимаешь.

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Михаил

Почему это люди так ненавидят Россию ? ( я про Миронова и других)

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Цкуро Бесцветный
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1 комментарий
Вадим Д.

Работа у них такая.

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Вадим Д.

И бутерброды, и трусы у них отберите ещё. Ой, придурки...

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Деда Миша

Как говорил Ройзман - холуи всегда бегут впереди паровоза

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Ринат Айзен

Ждите скоро во все кинотеатрах новый фильм от мужа симоньян про спецоперацию, наподобие шлака фильма про Крым =))

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Sergey

И детей со школы будут водить добровольно-принудительно вместо уроков, это важнее. Естественно за счет родителей

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Denis Torbeev

Критика относительно самой операции это понятно и кто ее пишет и кто критикует... Но реальные люди критикуют то не саму операцию, а командование которое допускает непростительные ошибки, которые ведут к серьезным потерям.

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Скучный Слава

Реальные люди торгуют, а не воюют. Войны это удел стран третьего мира, типа Сомали.

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3 комментария
Михаил Желтухин

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.

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Романелло Кивогенс

Какие ещё якобы ошибки, да ещё и непростительные? Я бы на вашем месте остерёгся писать подобное, чтобы не попасть под статью за распространение фейков.

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Абстрактный танк88

О! Только политически правильное кино будет! Вату на него сгонять будут?

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Aleksei M

«а кто не будет брать - отключим газ»

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Иван Серик

Свобода слова, мысли и воли во всей красе!

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Слегка Придурковатый

Кто музыку заказывает, тот её и танцует.

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Ivan Mart

А в чем нарушение свобод? В том, что государство не хочет давать деньги на то, что будет её порочить?
Я бы хотел увидеть хотя бы одну страну, где государство будет заниматься финансированием тех людей, которые будут снимать фильм против этого государства, на эти самые деньги.
Это примерно как если бы США отказалась финансировать RT(не просто запретить, а именно финансировать).

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3 комментария
Алексей Чехонадских

«хоть один человек» - жестко

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Стас Иванов

Ну так максимально логичный законопроект. Чтобы на двух стульях не пытались усидеться.
А то странно: спецоперацию критикуют, но деньги при этом берут

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Uuno Turhopuru

Вот смотри, к тебе пришел сантехник. Унитаз починил хорошо, но критиковал спецоперацию. Деньги взял. Следующий раз позовешь чинить унитаз электрика, который за спецоперацию? Или же того сантехника?

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3 комментария
Kirill Kirillov

Так они деньги не у кучки "спецоператоров" берут. Определение государства перечитайте что ли. А то привыкли путать государство и власть. Государство - это и народ в том числе, чьи деньги из налогов "берут". И кино они не для Думы и Путина снимают.

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NoName

Ну теперь то точно победим и заживем

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Алеоп

А как называется строй, когда уже не демократия, но еще не диктатура?

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Виктория Никанорова

Самодержавие

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1 комментарий
Denis

Когда надо - это они быстро принимают законы. Вжух и всё...

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Локальный диод

Да никто не принимает и никого не спрашивают, сразу царьку бумагу приносят и он подписывает её. А на утро депутаты просыпаются и им говорят что произошло за ночь

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Alexey V

Ага, ясно. Бабки только жополизам.
Не удивлён.

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Виктория Никанорова

С финансовой точки зрения это, может, и логично. С моральной - днище **аное

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fallout.warrior

да где там логично. бабушка легкого поведения во все поля будет на всех экранах с елками на пару

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1 комментарий
Абстрактный танк88

Нет! За мои налоги не надо мне такого...

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Слегка Придурковатый

Есть в этом и положительный момент - отечественных фильмов станет меньше.

P.S. Хотя щас подумал, что, возможно, я не прав, и их станет больше. Хм.

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Абстрактный танк88

А когда за театры, музеи, цирки, зоопарки возьмутся?

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Sergey

А кто в итоге в цирке не смеялся, того за дискредитацию армии осудить

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Абстрактный танк88

И да ещё музыку запретить!

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1 комментарий
Арсений

Чем дальше, тем меньше свобод...

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Светлана

ну правильно. Пусть критикуют за свои финансы, так и выяснят наконец то, что это никому не интересно.

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Андрей Донской

Почему сразу на свои? Иностранное финансирование никто не отменял, просто тогда эта работа не будет достоянием России, вот и все.

А итог очень простой – Россия лишится части культурной ценности.

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1 комментарий
роман долгополов

Эх блин, а критиканы только собрались шыдевров наснимать,а тут им денежку отрубят

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Igor Kowalski

Все правильно. Помнится в стране развитой демократии критиканы военных операций весьма плохо кончают. Чем мы хуже? Должно быть так же.

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Константин Полухтин

Законопроект????

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Alexey Burlakov

Самое темное время - перед рассветом

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Романелло Кивогенс

На Хиросиму сбросили бомбу как раз на рассвете...

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1 комментарий
Сергей

Почему сразу не принять закон о том, чтобы лишать зарплаты тех, кто совершают такие нехорошие действия?

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Деда Миша

Так недалеко и до закона о мыслепреступлениях)

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Виктория Никанорова

Самодержавие

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Виктория Никанорова

не сюда

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Руслан Астратов

В Госдуру

Поправил

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Александр Еремин

Интересно на https://regulation.gov.ru выставят?

Главная - Официальный сайт для размещения…
Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной…
regulation.gov.ru
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High Stakes

Вопрос только, что быстрее - закон вступит а силу, или потеряет актуальность термин.

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Андрей Волхонский

Думаю, уже всем давно стало понятно, что брать деньги у российского государства - ОЧЕНЬ плохая идея.

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Vlad Romanchenko

Плохо, что Ройзмана заткнули. Он единственный этого высереныша держал в узде.

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