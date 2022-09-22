Правительство заявило, что мобилизованные россияне смогут сохранить рабочие места Статьи редакции
Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
- Мобилизованные граждане смогут вернуться на прежнее место работы, сохранив трудовые договоры. Последние будут приостановлены, но не расторгнуты. Так власть надеется обеспечить социально-трудовые гарантии для россиян.
- Правки внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах. Решение распространяется «на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», говорится в сообщении правительства.
- 21 сентября 2022 года ЦБ рекомендовал банкам также ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности.
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Если честно, то не думаю, что работодатели будут радостно брать их обратно. Ну представьте, возвращается, условно, Вася, который пол года видел смерть, сам может даже убивал, кровь, кишки, предсмертные крики и т.д. Думаете, он сможет и дальше нормально работать?
Во-вторых, вместо него уже возьмут другого. И мало кто захочет принять его обратно, если новый человек нормально работает.
Юридически - обязаны брать обратно. Логически - посттравматический синдром будет мешать жить всем мужчинам побывавшим там и выжившим, а проявляется он по-разному.
Так-то, если начальник решит «не брать», а у Васи есть опыт убийств, ябнкрекомендовала ему отказывать))
ОТ АВТОРОВ ВСЕМ ЗП ЗА СЧЕТ РАБОТАДАТЕЛЯ
НОВЕЙШАЯ БРЕДЯТИНА:
ПРИОСТАНОВИТЬ ДОГОВОРЫ!
Не брать обратно = иметь проблемы (потенциально) с госухой. На это мало кто пойдет. А вот требовать военник и отказывать в трудоустройстве 1 категории теперь запросто могут начать.
Ну значит будут брать нерадостно.
Будто кого-то там интересует чего хочет работодатель, или работник.
Работвть с убийцей это стрёмно
Причем, представить маминого айтишника на войне можно. На украинской стороне такие уже бегают, да и на нашей тоже встречаются, судя по видео с фронта. Потерянные, зеленые, но осваивающиеся. А представить человека, который неделю назад соскребал трупы сослуживцев, а сегодня придумывает фичи продукту..
Это оптимистично. Труп в мешке не очень то и сможет работать.
Большинство не увидит ни кровь, ни крики, ни кишки. Мобилизация это чисто шапито. Поэтому инициатива правительства похвальна.
Вернулись бы, ЭТО главное.
Но дело хорошее - сохранить работу людям.
Самые умные, которые идут в украинский чернозём ради золотого унитаза Путина? Зачем их возвращение?
Зачем возвращаться? Проще никуда не ехать
Вот прям даже плюсану. Не ожидал от вас такого комментария.
А иногентов берут?
Дёрнули самого коммерса,как вы нас ехидно называете, и все, все работники свободны, увы
нет- будь добр из своей "офигенной мобилизационной" ЗП содержать весь персонал, который тоже мобилизовали- типа ЧВК содержишь :)
У вас самодержавие в уставе компании?
Хорошо, если есть адекватный зам или жена может подхватить, а если нет - все сотрудники на улицу идут.
Для микро-малого: открыл новое ООО, перевёл туда всех сотрудников, закрыл старое ООО, кто кому что должен после?
Ага, государство делает вид что не знает о таких схемах, или думают только о тех кто на это государство работает (оборонка, медицина, образование).
Дернули по-вашему исполнительного директора, а ты сиди, жди? Так что ли? 🫠
Вот именно. Или главного бухгалтера, или директора департамента… Нет, место тут же займет ВрИО.
Зависит от хитрожопости отдельно взятого предпринимателя-хозяина бизнеса, потому что бОльшая часть мобилизованных всё же в коммерческих структурах уже работает.
мне больше нравится приписка про 21 сентября
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Главное, конечно, сохранить жизни.
По планам Мобилизация будет 300.000 призывников
Автоваз планирует выпустить 300.000 автомобилей к 2023
Были бы деньги.
PS Когда сын богатого человека пошел бы на войну? это что то из ряда фантастики
Надо понимать, что дергают всех подряд. То есть разных должностей. А компании не могут неизвестно сколько ждать возвращение определенного сотрудника. Будет как с декретницами.
Останется ли место работы
Ага. Забрали директора/владельца… И всё.
Я думаю те кто вернётся с войны на них коса будут смотреть на всех работах.
Во первых ты вероятно убивал, Второе ты поддерживаешь такие такие взгляды раз пошел воевать (всем будет до фени был у тебя выбор или нет) в третьих это психика. Т.е. уже будут коса смотреть на тебя всё ли с тобой нормально.
PS Я бы пошел бы если бы сказали тюрьма или идти воюй в ту сторону, но! Тебе ноги оторвёт и ты инвалид, и кому ты нужен ? В стране даже нет инфраструктуры и приспособлений для инвалидов не говоря уже о том что тебе никто ничего не даст после твоего героизма. Нет.! Лучше как говорится всеми силами уйти от повестки чем потом всю жизнь жалеть "а надо было по другому сделать, зато с ногами остался бы"
Не уверен что правильно процитирую, но в Америке раньше была пословица: "Лучше пусть меня 12 судят, чем шестеро понесут"
На кладбище?
Спасибо от души
через некоторое время тех за кем сохранили рабочие места уволят по какой-то причине. банальная неспособность исполнять условия работы. Или создать условия при которых человек сам уйдет. Несовместимость с коллективом. Мало ли что будет у человека оказавшегося неспособным перейти на гражданский режим, будут регулярно писать в правоохранительные органы. Или просто переформируют юрлицо приняв на работу тех кого захотят. Да и работа может быть связана с физ нагрузками которые уже, будучи раненым, человек не потянет.
Кормят своими обещаниями с билетом в один конец
Сейчас задним числом уволят и фсё